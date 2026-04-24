Výrobce hnojiv překonal odhady. Válka žene ceny vzhůru 📈

- Yara zvýšila upravený EBITDA zisk o 40 % na 896 milionů USD.
- Tržby vzrostly meziročně o 17 % a překonaly očekávání trhu.
- Omezení dopravy přes Hormuzský průliv zvýšilo ceny hnojiv a pomohlo globálním producentům.
- Hlavní rizika zůstávají v cenách energií, LNG a dalším vývoji konfliktu.
Norský výrobce hnojiv Yara International zveřejnil lepší výsledky, než čekal trh. Firma v prvním čtvrtletí dosáhla upraveného zisku EBITDA ve výši 896 milionů USD, což představuje meziroční růst o 40 % a zároveň překonání analytických odhadů na úrovni 807 milionů USD. Tržby společnosti vzrostly meziročně o 17 %.
Hlavním důvodem silnějších výsledků je napětí na Blízkém východě. Válka s Íránem fakticky omezila přepravu přes Hormuzský průliv, což zasáhlo globální obchod s hnojivy i klíčovými surovinami pro jejich výrobu. Lodě s důležitými vstupy zůstávají uvázlé v oblasti Perského zálivu, což vedlo k nedostatku a následnému růstu světových cen hnojiv.
Yara z této situace těží díky své globální výrobní síti. Firma dokáže pružněji přesouvat produkci a prodávat za vyšší ceny v regionech, kde je nabídka omezená. To pomohlo zejména divizím v Evropě a Americe, jejichž zisk vzrostl přibližně o 50 % proti loňsku. Naopak aktivity v Africe a Asii byly slabší, mimo jiné kvůli problémům s dodávkami LNG a omezení výroby čpavku a močoviny v Indii.
Akcie společnosti na burze v Oslu po výsledcích vzrostly až o 5,6 %, než část zisků odevzdaly. Investoři pozitivně reagovali na schopnost firmy využít regionální cenovou volatilitu, i když prostředí zůstává velmi nejisté.
Důležitým tématem zůstává také energetická strategie. Yara dál hledá způsoby, jak snížit závislost na drahých a volatilních energetických vstupech a zmírnit dopady rostoucích uhlíkových nákladů. Součástí plánů jsou i projekty v oblasti čpavku ve spolupráci s Air Products & Chemicals, přičemž finální investiční rozhodnutí se očekává do poloviny 2026.
Z pohledu investorů výsledky ukazují, že Yara může být krátkodobým vítězem narušení globálních dodávek hnojiv. Zároveň ale platí, že její výhled zůstává silně závislý na vývoji cen plynu, LNG, logistice a dalším průběhu konfliktu na Blízkém východě.
Graf YAR.NO (D1)
Akcie společnosti Yara International se stále drží v pozitivním technickém nastavení. Cena se aktuálně pohybuje kolem 548 NOK a po předchozí korekci se znovu vrací k důležité rezistenční oblasti. Cena zůstává nad EMA 50 na úrovni 515,36 NOK i nad SMA 100 na hodnotě 463,60 NOK, což potvrzuje, že hlavní trend zůstává růstový. Po silném růstu z první poloviny roku se akcie dostaly až k oblasti kolem 580 NOK, odkud následně přišlo vybírání zisků. Pokles se však zastavil nad EMA 50, což ukazuje, že kupci stále brání klíčovou technickou podporu. Aktuální návrat k hladině 548 NOK naznačuje obnovený zájem investorů, ale zároveň jde o oblast, kde může být další růst krátkodobě testován.
Klíčovou rezistencí zůstává oblast 560–580 NOK. Pokud se akciím podaří tuto zónu prorazit, mohl by se otevřít prostor pro pokračování růstu a test nových maxim. Naopak nejbližší důležitá podpora leží u EMA 50 kolem 515 NOK. Její udržení je pro zachování pozitivního technického výhledu zásadní.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Robotaxi od Tesly se blíží. Musk plní dlouho slibovaný plán 🚘
🎥 Výsledková sezóna s XTB: Intel dosahuje nová maxima po 26 letech
Intel: AI podporuje výsledky a CPU mohou být další fází revoluce
Vyhazovy i mimo technologický sektor, Nike propustí 1 400 zaměstanců 👟
