Výsledky Micronu se blíží: Důležitý test pro polovodiče a společnosti z oblasti AI?

Po prudkém propadu akcií Micronu o více než 13 % a širokém výprodeji v sektoru polovodičů investoři netrpělivě vyhlížejí výsledky za třetí fiskální čtvrtletí roku 2026, které společnost zveřejní 24. června po uzavření trhu.
- Očekávání jsou mimořádně vysoká: konsenzus předpokládá tržby přibližně 35,3–35,4 mld. USD a zisk na akcii přesahující 20 USD, což by znamenalo další čtvrtletí rekordního růstu taženého boomem v oblasti umělé inteligence.
- Klíčovým motorem zůstává poptávka po pamětech HBM využívaných v akcelerátorech AI; Micron dříve deklaroval, že jeho výrobní kapacity HBM na rok 2026 jsou již plně rozkontraktovány. Trh však bude sledovat nejen samotné výsledky, ale především výhled na čtvrté čtvrtletí a komentáře vedení týkající se nabídky a poptávky na trhu pamětí DRAM a NAND.
- Po růstu akcií o více než 1 000 procent od dubna 2025 investoři potřebují potvrzení, že investiční cyklus v oblasti AI stále zrychluje, a nepřibližuje se k bodu nasycení. Výsledky Micronu se tak mohou stát jak katalyzátorem odražení v sektoru AI, tak zdrojem další vlny realizace zisků.
Na co trh zaměří největší pozornost?
- Výhled tržeb a zisku na čtvrté čtvrtletí a perspektivy pro fiskální rok 2027.
- Dynamiku růstu prodeje pamětí HBM pro datová centra a systémy AI.
- Udržení rekordně vysoké hrubé marže, která byla dříve odhadována přibližně na 81 %.
Výsledky Micronu jako test odolnosti rallye v oblasti AI
Micron dnes zveřejní výsledky za fiskální 3. čtvrtletí v době, kdy polovodičový sektor čelí rostoucímu tlaku po prudkém výprodeji akcií navázaných na AI. Report proto nebude hodnocen pouze podle tržeb a zisku, ale také podle toho, zda poptávka po AI infrastruktuře zůstává dostatečně silná na to, aby ospravedlnila zvýšené valuace sektoru.
Trh nečeká jen na rekordy, ale na potvrzení pokračujícího cyklu
Konsenzus předpokládá tržby Micronu okolo 35,3–35,4 mld. USD a zisk na akcii nad 20 USD, což by znamenalo velmi silný meziroční růst. Tak vysoká očekávání však způsobují, že pouhé „překonání odhadů" nemusí stačit – investoři budou hledat důkazy, že růst se udrží i v nadcházejících čtvrtletích.
HBM zůstává osou růstového příběhu Micronu
Nejdůležitějším prvkem zprávy bude segment pamětí HBM, využívaných v pokročilých čipech pro AI. Micron dříve naznačoval, že jeho nabídka HBM na rok 2026 je již plně rozkontraktována, takže trh bude pečlivě sledovat nové informace o dodávkách, zákaznících a cenách.
Marže ukáží cenovou sílu výrobců pamětí
Společnost dříve odhadovala hrubou marži v blízkosti 81 %, což by byl jeden z nejsilnějších úrovní ziskovosti v její historii. Udržení nebo další zlepšení marží by mohlo potvrdit, že nedostatek pamětí DRAM, NAND a HBM stále posiluje cenovou pozici Micronu.
Výhled může být důležitější než samotné výsledky
Největší váhu trh pravděpodobně přiloží výhledu na čtvrté čtvrtletí a komentářům vedení týkajícím se fiskálního roku 2027. Pokud výhled ukáže další zrychlení poptávky z datových center a oblasti AI, zpráva může uklidnit náladu na trhu; slabší tón by však mohl prohloubit obavy z přehřátí sektoru.
Pozicování na trhu opcí může omezit reakci po výsledcích
Vedle fundamentů budou investoři věnovat pozornost situaci na trhu opcí, která před zveřejněním výsledků vypadá mimořádně napjatě. Implikovaná volatilita opcí na Micron se nachází na nejvyšší úrovni za přibližně dva roky, což naznačuje velmi vysoká očekávání ohledně pohybu kurzu po zveřejnění zprávy. Trh zároveň zůstává silně nakloněn pozicím call, podobně jako před březnovými výsledky, po nichž akcie klesly navzdory solidním finančním číslům.
Největší koncentrace call opcí je soustředěna kolem úrovně 1 200 USD, která může působit jako krátkodobá rezistenční zóna. V býčím scénáři mohou market makeři prodávat akcie, když se cena bude k této úrovni přibližovat, což může omezit růstové momentum. Zároveň se očekává, že implikovaná volatilita po zveřejnění výsledků prudce klesne. To v minulosti vedlo k rychlému rozpadu opčních prémií a zvýšené aktivitě při výběru zisků. Reakce akcie tak nakonec může záviset stejně výrazně na dynamice opčního trhu jako na samotných výsledcích.
Zdroj: xStation5
Zdroj: XTB Research
Zdroj: XTB Research
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