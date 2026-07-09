Vývoj cen pohonných hmot, ropy a marží rafinérií

Cena ropy Brent se od poloviny července drží pod hranicí 80 USD za barel. Od pondělí jsme ale svědky pozvolného růstu ceny k hranici 76 USD za barel. Důvodem je opětovné zvýšení napětí na Blízkém východě. Trhy si však na turbulentní vývoj zvykly, a proto je reakce na další odvolání domluveného příměří spíše vlažná. Cena barelu roste jen o jednotky dolarů.
Vlažná reakce není jen důsledkem zvyku na nevyzpytatelného prezidenta USA a nejednotné vedení Íránu. Vychází primárně ze situace na ropném trhu, který i přes zavření Hormuzského průlivu stále reflektuje strukturální přebytky nabídky ropy na světových trzích. Výpadek produkce na Blízkém východě a poškození tamní ropné infrastruktury vedle alternativních tras pro tamní ropu vyvažuje také vyšší produkce v USA, ale například i v Guyaně, Venezuele a Brazílii.
Za cenou ropy pod 80 USD stojí také makroekonomická situace ve světě. Vlivem celních válek, války v Íránu, problémů čínské ekonomiky a například i slabšího oživení Evropy zůstává poptávka po ropě utlumená. To tlačí ceny dolů.
Případná eskalace války může vést k mírnému růstu cen ropy. Ropný kartel OPEC+ je připraven zvýšit objem těžby. V případě růstu cen by pak navýšení mohlo být razantnější. Výrazné zdražení ropy tak není v základním scénáři dalšího vývoje. Rizika války v Íránu však přetrvávají.
Průměrná cena benzinu mírně rostla, ale stále se drží pod 40 Kč. Čerpací stanice s nízkými maržemi nabízejí litr benzinu i pod 38 Kč. Litr nafty u takových pump vyjde na 33,50 Kč, což je zhruba 3,30 Kč pod celorepublikovým průměrem, který činí 36,80 Kč za litr.
Pohonné hmoty v České republice v posledních dnech dosáhly svého dna. V dalších dnech lze očekávat mírný růst kvůli zvýšenému napětí v Íránu a souvisejícímu růstu cen ropy. Dalším faktorem je poškození ruských rafinérií dronovými útoky. Globální marže rafinérií, které musí vykrývat tento výpadek například pro obrovský trh v Číně a Indii, rostou. To se promítá do mírného růstu cen pohonných hmot.
Česká nafta i benzin patří v Evropě stále mezi nejlevnější. Na obvyklé trase do Chorvatska či Itálie levněji v zahraničí nenatankujete. Plná nádrž před cestou se proto vyplatí. Chorvatské ceny však v průměru nejsou o mnoho vyšší. Cena benzinu a nafty v ČR činí v průměru 1,41 EUR a 1,36 EUR za litr. V Chorvatsku je to 1,43 EUR a 1,41 EUR za litr.
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