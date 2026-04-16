Zachrání Stellantis partnerství s Microsoftem? 🤝

- Stellantis a Microsoft uzavřely pětileté partnerství
- Stellantis technologicky zaostává za konkurencí, zejména za čínskými automobilkami
- Akcie Stellantisu za poslední rok klesly o 15 %, za pět let o 54 %
- Stellantis a Microsoft uzavřely pětileté partnerství
- Stellantis technologicky zaostává za konkurencí, zejména za čínskými automobilkami
- Akcie Stellantisu za poslední rok klesly o 15 %, za pět let o 54 %
Stellantis a Microsoft dnes oznámily pětileté strategické partnerství v oblasti společného vývoje umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti. Automobilka si od tohoto kroku slibuje, že jí pomůže lépe držet krok s technologicky vyspělejší konkurencí.
Stellantis, pod který spadají značky jako Peugeot, Opel, Citroën, Fiat nebo Maserati, prochází v posledních letech výraznou korekcí. Akcie společnosti se nyní obchodují kolem 7 eur, za posledních 12 měsíců ztratily přibližně 15 %, za posledních pět let odepsaly zhruba 54 % a ze svých maxim z roku 2024 jsou níže o více než 70 %.
Problém se přitom netýká pouze Stellantisu, ale evropských automobilek obecně, které podle trhu technologicky zaostávají, zejména za čínskými konkurenty, kteří stále agresivněji bojují o podíl na evropském trhu. Podobné výzvě čelí také Volkswagen, jehož akcie za posledních pět let oslabily o více než 60 %.
Stellantis si od spolupráce s Microsoftem slibuje zrychlení vývoje v oblasti AI, rychlejší validaci nových produktů, rychlejší zavádění digitálních funkcí a posílení kybernetické bezpečnosti. Partnerství navazuje na již existující vztah mezi oběma firmami, které v minulosti spolupracovaly na platformách pro propojená vozidla a digitálních službách uvnitř automobilů.
Stellantis zároveň už loni informoval, že ukončí spolupráci s Amazonem, se kterým dříve spolupracoval na softwaru pro svá vozidla. Nové partnerství s Microsoftem tak ukazuje, že automobilka dál hledá technologické partnery, kteří by jí pomohli lépe zvládnout přechod k modernějším a digitálnějším vozům.
Graf STLAM.IT (D1)
Zdroj: xStation05
