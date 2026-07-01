Zbrojní průmysl dohání ztráty – Je to změna trendu?

Evropské a americké obranné společnosti hlásí další zakázky, které svědčí o přetrvávající poptávce po vojenském vybavení. Po mnoha měsících vytrvalých poklesů může jít o záminku, na kterou trh čekal, aby se konsolidoval a vrátil k růstu na vlně rekordních výdajů na zbrojení.
Evropa
Největší jednotlivou zprávou z Evropy je kontrakt společnosti Saab se švédskou agenturou FMV na 16 stíhaček Gripen E určených pro Ukrajinu. Hodnota smlouvy činí přibližně 24,6 mld. SEK a objednávka má být zaúčtována ve třetím čtvrtletí roku 2026. Dodávky jsou naplánovány na roky 2029–2030 a balíček zahrnuje nejen samotná letadla, ale také náhradní díly a související vybavení. Akcie společnosti získávají více než 3 %.
SAABB.SE (D1)
Po dvou vlnách mohutného růstu, které vynesly kurz z úrovně ~165 SEK na ~750 SEK, kurz výrazně korigoval a nyní vstoupil do fáze konsolidace v okolí 500 SEK. Zastavení nad spodní hranicí odporové zóny v okolí 465 SEK může naznačovat, že kupující chtějí převzít iniciativu a vytlačit kurz alespoň nad 600 SEK. Klíčovým faktorem ke sledování zůstává chování průměrů EMA 100/200, kde hrozí riziko tzv. „Kříže smrti". Zdroj: xStation5
Souběžně Rheinmetall oznámil objednávku z Ukrajiny na dělostřeleckou munici a výmetné náplně. Hodnota kontraktu byla označena jako „vysoké desítky milionů eur" a realizace má být dokončena v prvním čtvrtletí roku 2027. Výroba již byla zahájena v závodech společnosti ve Španělsku. Akcie koncernu získávají více než 4 %.
Segment obranných společností stojí rovněž před blížícím se IPO společnosti KNDS. Výrobce mimo jiné tanků Leopard 2 má debutovat na pařížské burze v průběhu několika měsíců. Půjde o důležitý test sentimentu investorů v oblasti zbrojních společností, případně o potenciální podporu pro celý sektor.
V kontextu širšího evropského trhu stojí za připomenutí, že červenec je historicky růstovým obdobím pro evropské akcie. Zdroj: Bloomberg Finance
USA
Na americké straně je nejdůležitější balíček kontraktů pro Lockheed Martin v celkové hodnotě přes 3,1 mld. USD. Největší část této sumy připadá na kontrakt v hodnotě 2,99 mld. USD týkající se výroby radarů Sentinel A4 a inženýrských služeb. Práce mají trvat do června 2031. Lockheed obdržel také kontrakt spojený s modernizací španělských fregat třídy Álvaro de Bazán. V předburzovním obchodování cena akcie zdánlivě na tuto zprávu nereaguje, což může naznačovat, že investoři podobný kontrakt již dříve diskontovali.
Northrop Grumman obdržel tři kontrakty v celkové hodnotě přibližně 68 mil. USD. Největší z nich, v hodnotě 49 mil. USD, se týká údržby programu Joint Tactical Ground Station, včetně logistické podpory a inženýrských služeb. Akcie společnosti v předburzovním obchodování rostou o přibližně 1 %.
Boeing obdržel kontrakt v hodnotě 49,5 mil. USD na práce spojené s řídicími systémy pro střely s plochou dráhou letu odpalované ze vzduchu. Smlouva zahrnuje testovací soupravy a regeneraci řídicích systémů potřebných k udržení systému ALCM. Dokončení projektu je plánováno na červen 2033. Ani tato společnost v předburzovním obchodování nereaguje, situace se však může změnit po otevření obchodní seance.
Z pohledu kapitálového trhu je nejdůležitější společný obraz: obranný sektor nadále těží z dlouhého cyklu vojenských investic. V Evropě zůstává hlavním motorem válka na Ukrajině a obnova kapacit NATO, zatímco ve Spojených státech je patrná kontinuita financování radarových, raketových a modernizačních programů – a v poslední době také očekávání ohledně doplnění zásob munice spotřebované během operací v Íránu.
Nové kontrakty okamžitě nemění celkový obraz výsledků největších společností v tomto sektoru, mohou však posílit tržní sentiment, který z hlediska prognóz a oceňovacích ukazatelů stále nemusí dostatečně oceňovat skutečný růstový potenciál těchto společností.
Výzvou pro firmy nicméně nadále zůstane nejen udržení přílivu zakázek, ale také jejich rychlá konverze na tržby a udržení marží – při současném zvyšování výrobních kapacit bez nadměrného nárůstu nákladů.
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