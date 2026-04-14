Zemní plyn znovu oslabuje 🔻

- Trh tlačí dolů hlavně mírné počasí a rostoucí přebytek zásob.
- Produkce zůstává silná, zatímco poptávka slábne.
- Investoři zvýšili sázky na pokles, čisté dlouhé pozice jsou nejníže za 16 měsíců.
Americké futures na zemní plyn uzavřely už čtvrtou seanci v řadě v mínusu a smazaly předchozí růst. Trh se nyní stále více soustředí na mírné počasí a rostoucí přebytek zásob plynu ve srovnání s pětiletým průměrem.
Kontrakt na plyn s dodáním v květnu nakonec oslabil o 2,1 centu, tedy o 0,8 %, na 2,627 USD za mmbtu. Šlo zároveň o nejnižší závěrečnou cenu nejbližšího kontraktu od 29. října 2024. Zatímco ropa zůstává citlivá na geopolitická rizika, zemní plyn se podle trhu od širší energetické volatility do značné míry oddělil a řídí se především vlastní nabídkou a poptávkou.
Tlak na cenu zvyšuje i vývoj investorských pozic. Podle dat CFTC navýšili správci peněz v týdnu do 7. dubna sázky na pokles amerického plynu a čisté dlouhé pozice klesly na nejnižší úroveň za 16 měsíců. To ukazuje na slábnoucí důvěru trhu v rychlé oživení ceny, i když zároveň platí, že při změně sentimentu by mohl být následný růst o to prudší.
Do cen promlouvá také počasí. Výhledy se sice o víkendu mírně ochladily, ale pro období od 18. do 27. dubna se v USA stále očekává převážně sezonně normální počasí. Do 17. dubna navíc mají ve východních dvou třetinách země přetrvávat nadprůměrné teploty, což omezuje poptávku po vytápění a celkově působí proti růstu cen.
Z pohledu fundamentů zůstává nabídka silná. Produkce suchého plynu v Lower 48 dosáhla v pondělí přibližně 112,8 mld. kubických stop denně, což představuje meziroční růst o 4,2 %. Naproti tomu celková poptávka klesla na 64,3 mld. kubických stop denně, tedy o 4,2 % meziročně. Vývoz plynu do Mexika činil asi 6,1 bcf denně a mezitýdně oslabil o 6,5 %, zatímco toky do LNG exportních terminálů mírně vzrostly na 19,8 bcf denně.
Pro trh tak zůstává hlavním tématem nerovnováha mezi stále solidní produkcí a slabší poptávkou. Dokud se výrazněji nezmění počasí nebo nezačnou zásoby klesat rychlejším tempem, může americký zemní plyn zůstat pod tlakem.
Graf NATGAS (H1)
Cena zemního plynu se pohybuje kolem 2,599 USD a pokračuje v jasně sestupném trendu. Trh se drží pod oběma klouzavými průměry, konkrétně pod EMA 50 (2,645 USD) i SMA 100 (2,679 USD), což potvrzuje přetrvávající převahu prodejců. Oba průměry navíc dál klesají, takže technický obrázek zůstává jednoznačně negativní. Vývoj v posledních dnech ukazuje sérii nižších maxim i nižších minim, což je typický znak pokračujícího medvědího trendu. Krátkodobé odrazy vzhůru byly opakovaně odmítány v blízkosti klouzavých průměrů a trh se pokaždé rychle vrátil k poklesu. Aktuálně se cena dostává pod předchozí krátkodobé podpory a míří k novým lokálním minimům, což zvyšuje riziko dalšího oslabení.
Z technického hlediska bude důležité sledovat, zda se plyn dokáže vrátit alespoň nad 2,645 USD, kde leží EMA 50. Teprve výraznější průraz nad tuto úroveň by mohl přinést krátkodobé uklidnění a prostor pro korekci směrem k 2,679 USD, případně výše. Dokud ale cena zůstává pod oběma průměry, hlavním scénářem je pokračování tlaku směrem dolů. Nejbližší podpůrná zóna se nyní nachází kolem 2,53 USD, a její prolomení by mohlo otevřít cestu k dalšímu poklesu.
Zdroj: xStation5
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Obrat na ropě? IEA tvrdí, že část produkce se vrátí už během dvou týdnů 🛢️
Graf dne: Bitcoin roste k úrovni 75 tisíc USD, protože americký dolar oslabuje 📈 (14.04.2026)
Ekonomický kalendář: report o americkém PPI a projevy centrálních bankéřů v centru pozornosti
Ranní shrnutí: sentiment na Wall Street mírně polevuje, americký dolar je pod tlakem (14.04.2026)
