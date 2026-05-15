Zlato a stříbro prudce klesají 📉

- Zlato kleslo o 2,2 % na 4 550,80 USD za unci, zatímco stříbro propadlo o 7 % na 77,33 USD.
- Hlavním tlakem jsou vyšší americká inflace, silnější dolar a rostoucí výnosy státních dluhopisů.
- Dlouhodobou podporu zlatu poskytují nákupy centrálních bank, geopolitické napětí a trend de-dolarizace.
- Trh nyní balancuje mezi krátkodobým tlakem ze strany Fedu a dlouhodobou poptávkou po bezpečných aktivech.
- Zlato kleslo o 2,2 % na 4 550,80 USD za unci, zatímco stříbro propadlo o 7 % na 77,33 USD.
- Hlavním tlakem jsou vyšší americká inflace, silnější dolar a rostoucí výnosy státních dluhopisů.
- Dlouhodobou podporu zlatu poskytují nákupy centrálních bank, geopolitické napětí a trend de-dolarizace.
- Trh nyní balancuje mezi krátkodobým tlakem ze strany Fedu a dlouhodobou poptávkou po bezpečných aktivech.
Ceny drahých kovů se dostaly pod tlak poté, co silnější než očekávaná inflace ve Spojených státech zvýšila obavy, že americká centrální banka může být nucena držet úrokové sazby výše delší dobu, případně je v krátkém horizontu ještě zvýšit. Zlato kleslo až o 2,2 % na 4 550,80 USD za trojskou unci a dostalo se pod hranici 4 600 USD, zatímco stříbro propadlo ještě výrazněji, a to až o 7 % na 77,33 USD za unci. Hlavním negativním faktorem byl silnější americký dolar a růst výnosů amerických státních dluhopisů, které snižují atraktivitu aktiv bez pravidelného výnosu, mezi něž patří právě zlato a stříbro.
Vyšší výnosy amerických dluhopisů představují pro drahé kovy zásadní protivítr. Výnosy dvouletých i desetiletých amerických státních dluhopisů vystoupaly na nejvyšší úrovně za několik měsíců, což investorům nabízí atraktivnější alternativu k držbě zlata. Zlato samo o sobě nenese úrok, a proto bývá citlivé na růst reálných výnosů. Pokud trh začne očekávat přísnější měnovou politiku Fedu, investoři často přesouvají část kapitálu do dolaru a výnosových aktiv. To vysvětluje, proč po zveřejnění silnějších inflačních dat přišel rychlý pokles cen drahých kovů.
Na druhou stranu celý obraz není jednoznačně negativní. Zlato nadále podporují geopolitické nejistoty, strategické nákupy centrálních bank a dlouhodobý trend snižování závislosti některých zemí na americkém dolaru. Právě de-dolarizace, přetrvávající fiskální deficity a snaha centrálních bank diverzifikovat rezervy vytvářejí pro zlato strukturální poptávku, která může tlumit hlubší poklesy. Investoři zároveň sledují výsledek summitu mezi Donaldem Trumpem a Si Ťin-pchingem, protože vývoj vztahů mezi USA a Čínou může výrazně ovlivnit náladu na trzích i poptávku po bezpečných aktivech.
Rozdílný vývoj zlata a stříbra zároveň ukazuje, že trh nevnímá všechny drahé kovy stejně. Zatímco zlato je primárně vnímáno jako bezpečný přístav a rezervní aktivum, stříbro má výraznější průmyslovou složku poptávky. Proto bývá při náhlém růstu výnosů a zhoršení tržní nálady volatilnější. Prudký pokles stříbra až o 7 % naznačuje, že část investorů vybírala zisky agresivněji a trh mohl být po předchozím růstu citlivější na negativní makroekonomický impuls.
Celkově se drahé kovy nacházejí v prostředí, kde proti sobě působí dva silné faktory. Krátkodobě je tlačí dolů vyšší americká inflace, silnější dolar a rostoucí výnosy státních dluhopisů. Dlouhodobě je však podporuje geopolitická nejistota, nákupy centrálních bank a snaha investorů chránit kapitál před fiskálními i měnovými riziky. Pro další vývoj bude klíčové, zda inflační data skutečně donutí Fed k tvrdšímu postoji, nebo zda trh začne pokles drahých kovů vnímat jako příležitost k novým nákupům.
Graf GOLD (H1)
Cena zlata výrazně oslabila a aktuálně se obchoduje kolem úrovně 4 563 USD za unci. Trh se po předchozí konsolidaci pod hladinou 4 700 USD prudce propadl a prorazil několik důležitých Fibonacciho úrovní včetně 50 % na 4 636,90 USD i 61,8 % na 4 604,76 USD. Aktuálně se cena pohybuje v blízkosti hladiny 78,6 % na 4 559,01 USD, která představuje poslední významnější technickou podporu před možností hlubšího poklesu směrem k úrovni 4 500,73 USD. Tento vývoj ukazuje, že krátkodobé momentum se výrazně překlopilo na stranu prodejců. Negativní technický obraz potvrzují také klouzavé průměry. Cena se nachází pod EMA 50 na hodnotě 4 646,42 USD i pod SMA 100 na úrovni 4 682,56 USD, což značí ztrátu krátkodobé i střednědobé podpory. EMA 50 se navíc začíná sklánět směrem dolů a vzdaluje se od SMA 100, což potvrzuje slábnoucí trendovou strukturu.
Z pohledu dalších úrovní bude klíčové, zda zlato dokáže udržet oblast kolem 4 559 USD. Pokud se kupcům podaří tuto hladinu ubránit, může následovat návrat k první rezistenci kolem 4 604–4 637 USD, kde se nachází Fibonacciho úroveň 61,8 % a 50 % retracementu. Silnější obrat by však trh potvrdil až návratem nad EMA 50, tedy nad oblast 4 646 USD. Naopak pokud cena prorazí pod 4 559 USD, zvýší se riziko pokračování poklesu směrem k 4 500 USD, kde leží další důležitá technická podpora.
Zdroj: xStation5
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Kevin Warsh čelí zatím největšímu testu Fedu. Trump chce snížení sazeb, inflace říká „ne“
Shrnutí trhů: Akcie a kovy klesají, protože summit Trump–Xi neprolomil patovou situaci kolem Íránu 📉 (15.05.2026)
Graf dne: Je jen připraven na další kolo?
Tiché zásahy, nebo nervózní trh? Jen zažívá zvláštní náhlé skoky 🏦
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.