📉Zlato klesá o 1,5 %, protože rostoucí ropa vytváří tlak na drahé kovy

Téměř 3% růst futures na ropu dnes vytváří tlak na ceny drahých kovů a podporuje pokračující výběr zisků po nedávném odrazu na trhu s kovy. Výnosy amerických státních dluhopisů dnes rostou o více než 2 bazické body u 10letých i 5letých dluhopisů. Index amerického dolaru má za sebou „silný“ pohyb, když se během posledních několika hodin odrazil z úrovně 98 na 98,55.
Grafy GOLD, SILVER, OIL (H1)
Zlato korigovalo z téměř 4 900 USD na 4 600 USD za unci a zdá se, že pokud bude tento trend pokračovat, nelze vyloučit úrovně kolem 4 300–4 400 USD za unci.
Zdroj: xStation5
Stříbro kleslo o 12 % ze svých lokálních maxim a pohybuje se poblíž 73 USD za unci, což je zhruba o 40 % níže než 120 USD za unci zaznamenaných na přelomu ledna a února.
Zdroj: xStation5
Ceny ropy klesly z přibližně 112 USD na zhruba 103,7 USD za barel po silném odrazu z úrovně kolem 83 USD za barel. Úroveň 71,8 Fibonacciho nyní zřejmě funguje jako významná rezistence.
Zdroj: xStation5
Tržní shrnutí: Evropské banky pod tlakem, ropa nad 100 USD
Graf dne 🚩 USDJPY se smíšenou reakcí na opatrné rozhodnutí Bank of Japan. Míří Japonsko ke stagflaci? (28.04.2026)
Trump stojí před těžkým rozhodnutím: Přijmout íránskou nabídku, nebo riskovat další růst ropy? 🛢️
Ekonomický kalendář: v centru pozornosti report spotřebitelské důvěry CB v USA
