Zlato klesá pod 4 050 USD. Investoři čekají na rozhodnutí Fedu 🟡

Cena zlata dnes pokračuje v poklesu a během evropské seance se obchoduje těsně pod úrovní 4 050 USD za unci, přičemž za den ztrácí přibližně 0,8 %. Trh tak navazuje na předchozí neúspěšný pokus udržet se nad hranicí 4 100 USD, což potvrzuje, že krátkodobě mají převahu spíše prodejci.
Hlavním zdrojem tlaku je silnější americký dolar. Zlato je oceňováno právě v dolarech, a pokud americká měna posiluje, stává se drahý kov pro zahraniční investory méně dostupný. Zároveň se jedná o aktivum bez výnosu, takže jeho atraktivita výrazně závisí na očekávání dalšího vývoje amerických úrokových sazeb.
Investoři proto vyčkávají na výsledek dvoudenního zasedání americké centrální banky. Rozhodnutí měnového výboru FOMC a následná komunikace Fedu mohou zásadně ovlivnit očekávání ohledně dalšího vývoje sazeb, amerického dolaru i ceny zlata.
Naděje na jednání s Íránem zmírnily inflační obavy
Trh v posledních hodinách částečně omezil sázky na další zvýšení amerických sazeb. Důvodem jsou nové naděje na diplomatické řešení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem, které vedly k prudkému poklesu cen ropy a ke zmírnění obav z dalšího růstu inflace.
Spojené státy po zhruba dvou týdnech útoků pozastavily bombardovací kampaň proti Íránu. Prezident Donald Trump zároveň uvedl, že jednání s Teheránem postupují dobře a existuje šance na dosažení dohody.
Uklidnění situace by mohlo podpořit normalizaci energetických toků na Blízkém východě a snížit inflační tlaky. Trump však současně varoval, že americké údery mohou být obnoveny, pokud jednání nepřinesou očekávaný výsledek.
Optimismus navíc zůstává omezený. Saúdská Arábie, Jordánsko a Irák oznámily další útoky dronů, Húsíové vyhlásili námořní blokádu vůči Saúdské Arábii a doprava přes Hormuzský průliv zůstává omezená. Geopolitické riziko tak z trhu zcela nezmizelo.
Silný dolar podporuje medvědí scénář
Současné fundamentální prostředí zatím mírně nahrává americkému dolaru. Přetrvávající bezpečnostní rizika podporují poptávku po bezpečných amerických aktivech, zatímco očekávání ohledně sazeb zůstávají před zasedáním Fedu nejistá.
Pro zlato je tato kombinace nepříznivá. Pokud Fed naznačí, že sazby zůstanou zvýšené delší dobu nebo že jejich další růst není vyloučen, dolar by mohl dále posílit a zlato by se mohlo dostat pod další prodejní tlak.
Naopak holubičí tón Fedu, tedy náznak nižších sazeb v budoucnu, by mohl dolar oslabit a vytvořit prostor pro návrat kupců na trh se zlatem.
Graf zlata (GOLD, D1)
Zdroj: xStation5
Cena zlata se aktuálně pohybuje kolem 4 043,61 USD a nadále zůstává v krátkodobém konsolidačním pásmu přibližně mezi 3 950 a 4 200 USD. Trh se nachází pod všemi hlavními klouzavými průměry, což potvrzuje, že technický obraz zůstává spíše medvědí. EMA 50 leží na úrovni 4 208,99 USD, SMA 100 kolem 4 450,34 USD a SMA 200 přibližně na 4 501,12 USD. Všechny tyto úrovně nyní představují významné rezistence.
Indikátor RSI se pohybuje kolem hodnoty 44,7, tedy mírně pod neutrální hranicí 50. To ukazuje na omezený zájem kupců, ale zároveň ještě ne na výraznou přeprodanost.
Klíčovou podporou zůstává psychologická hranice 4 000 USD. Teprve její přesvědčivé prolomení a udržení ceny pod touto úrovní by otevřelo prostor pro hlubší pokles. Dokud se zlato nad 4 000 USD drží, nelze vyloučit další technický odraz. Na opačné straně představuje hlavní rezistenci oblast kolem 4 200 USD.
Co vývoj znamená pro investory
Krátkodobě bude nejdůležitější reakcí trhu výsledek zasedání Fedu. Pokud americká centrální banka zachová přísný tón, může zlato otestovat podporu na 4 000 USD. Její prolomení by potvrdilo pokračování sestupného trendu.
Holubičí překvapení ze strany Fedu by naopak mohlo vyvolat oslabení dolaru a návrat ceny nad 4 100 USD. Pro výraznější změnu trendu by však bylo potřeba překonat až rezistenci kolem 4 200 USD.
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