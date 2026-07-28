Graf dne: Kdo doplácí na pokles cen ropy? (28. 07. 2026)

Pokles cen ropy a plynu po zastavení útoků mezi USA a Íránem srazil norskou korunu téměř na samotné dno žebříčku výkonnosti měn za tento týden. Hůře si vede pouze bolivijský bolívar, jehož vývoj pravidelně neanalyzujeme.
Zastavení útoků
Bombardování ustalo částečně kvůli ubývajícím cílům a zásobám munice. V neděli tuto informaci potvrdil americký velvyslanec při OSN Mike Waltz. Ve stejný den Donald Trump uvedl, že jednání s Íránem pokračují. Pokud by skončila neúspěchem, USA se podle něj mají „vrátit k tomu, co dělaly dosud“.
Obrázek 1: Výnos ropy 50 dní před událostí a 200 dní po ní
Zdroj: XTB Research, 28. 07. 2026
Situaci poněkud odlišně popisuje mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaei, podle kterého v současnosti neprobíhá žádný přímý dialog mezi představiteli Íránu a USA. Teherán však prohlásil, že odvetné kroky zastaví, „dokud budou USA pokračovat v přerušení útoků“.
Zároveň potvrdil, že Írán jedná s Ománem, který je klíčovým prostředníkem celého konfliktu. Cílem rozhovorů je vytvořit „mechanismy týkající se námořní dopravy“ v Hormuzském průlivu.
Žádné zásadní změny
Hormuzský průliv zůstává fakticky uzavřený. Podle údajů společnosti Kpler je lodní doprava omezena maximálně na zhruba deset až dvacet plavidel denně, zatímco za běžných podmínek jich proplouvá přibližně 80 až 140. Zúčastněné strany jsou navíc stále daleko od dohody o obohacování uranu.
Minulý týden se do konfliktu zapojili také jemenští Hútíové. Zaútočili na ropnou infrastrukturu společnosti Saudi Aramco a pohrozili útoky na tankery v průlivu Báb al-Mandab, což omezuje provoz v klíčové námořní trase na jihu Arabského poloostrova.
Jsou všechny možnosti stále ve hře?
Obnovení útoků by mohlo vést k rychlému návratu ceny ropy Brent k úrovni kolem 100 USD za barel. Jakékoli známky pokroku v diplomatických jednáních by naopak mohly vyvolat postupný pokles cen.
Zdá se však, že trh už těmto sdělením nevěnuje takovou pozornost a k chaotické komunikaci Donalda Trumpa přistupuje s větším odstupem.
Zásadním ukazatelem zůstává počet lodí proplouvajících Hormuzským průlivem. Pokud se situace zlepší, ceny ropy mohou pokračovat v poklesu. V tuto chvíli však nejsou patrné jasné důvody k optimismu.
Makroekonomická data
Dnes ve 22:30 bude zveřejněn report API o změně zásob ropy.
Z Norska tento týden očekáváme dva důležité údaje: červnové maloobchodní tržby ve středu a červencovou míru nezaměstnanosti v pátek. Nepředpokládáme však, že by měly výraznější dopad na volatilitu měnového páru EURNOK.
Z pohledu domácích faktorů by trh mohla výrazněji rozhýbat až červencová inflace, která bude zveřejněna 10. srpna. Vyšší než očekávaný údaj by mohl zvýšit význam zasedání Norges Bank, které se uskuteční o tři dny později, tedy 13. srpna.
Trhem implikovaná pravděpodobnost zvýšení sazeb v srpnu již překračuje 40 %.
Technická analýza
Obrázek 2: EURNOK (05. 02. 2026–28. 07. 2026)
Zdroj: xStation, 28. 07. 2026
Po dynamickém červnovém růstu přišly v červenci poklesy. Kurz zpomalil v okolí úrovně 10,85, mírně nad 78,6% Fibonacciho úrovní.
Aktuálně se pohybuje kolem 11,03 a testuje klíčové rezistence v podobě 50denního klouzavého průměru a 50% Fibonacciho retracementu. O něco výše, přibližně na 11,05, se nachází další překážka v podobě 100denního klouzavého průměru.
Úspěšné proražení tohoto pásma směrem vzhůru by mohlo otevřít prostor pro pokračování růstu a návrat k červnovým maximům.
Tento scénář podporují také spodní indikátory. RSI se vrátil na neutrální úroveň 49,4, což ponechává prostor pro případné další posílení. MACD zároveň jasně naznačuje, že prodejní tlak z posledních týdnů výrazně slábne. To je patrné na postupně se zmenšujícím histogramu, který se přibližuje k nulové linii.
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