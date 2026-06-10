Zlato klesá pod 4 200 USD 📉

Zlato dnes pokračovalo v poklesu a propadlo se pod hranici 4 200 USD za unci. Spotová cena se dostala až k úrovni kolem 4 173 USD, když investoři začali více zohledňovat možnost, že geopolitické napětí na Blízkém východě povede k vyšší inflaci a tím i k přísnější měnové politice v USA.
Nový tlak na trhy přišel poté, co USA podle zprávy provedly údery proti íránským cílům poblíž Hormuzského průlivu. Důvodem měla být odveta za sestřelení amerického vojenského vrtulníku u pobřeží Ománu. Írán následně signalizoval, že na útoky bude reagovat, což zvyšuje riziko další eskalace konfliktu a ohrožuje křehké příměří.
Za normálních okolností by podobné geopolitické napětí mohlo zlatu pomoci, protože investoři ho často vnímají jako bezpečný přístav. Tentokrát však převažuje jiný faktor. Obavy z narušení dodávek energií přes Hormuzský průliv zvedly ceny ropy, což znovu posílilo inflační rizika. Vyšší inflace by mohla přimět centrální banky držet sazby výše po delší dobu, případně je znovu zvýšit. To je pro zlato negativní, protože nenese žádný úrok.
Výnosy dvouletých amerických státních dluhopisů vzrostly na nejvyšší úroveň za více než rok, což dále zhoršilo náladu na trhu se zlatem. Právě krátkodobé výnosy citlivě reagují na očekávání ohledně politiky Fedu. Pokud investoři věří, že sazby zůstanou vysoko, zlato se stává méně atraktivní ve srovnání s úročenými aktivy.
Technický obraz se navíc výrazně zhoršil. Zlato nedávno prorazilo pod svůj 200denní klouzavý průměr, což je důležitý signál sledovaný institucionálními investory. Takové prolomení často spouští další prodejní tlak, protože část trhu ho vnímá jako potvrzení slábnoucího dlouhodobého momenta.
Podle komentáře Standard Chartered může být krátkodobý vývoj zranitelnější, zejména pokud se zvýší pravděpodobnost dalšího utažení měnové politiky. Rizikem je také to, že při hlubším poklesu se více pozic ve zlatých ETF dostane do ztráty, což může vyvolat další výprodeje. Nejbližší důležitá technická podpora se nachází kolem 4 100 USD za unci.
Z regionálního pohledu zůstává poptávka smíšená. Indie působí slaběji, zatímco Čína zůstává pro trh se zlatem důležitým světlým bodem. Místní prémie se drží pod 10 USD za unci, což naznačuje, že čínská poptávka zatím úplně nevymizela.
Pokles se neomezil pouze na zlato. Stříbro oslabilo o 2,5 % na 63,75 USD, platina ztratila více než 4 % a slabší byla také palladia. Širší trh drahých kovů tak ukazuje, že nejde pouze o izolovaný pohyb zlata, ale o širší přecenění v prostředí vyšších výnosů a rostoucí opatrnosti investorů.
Graf zlata a výnosy dvouletých amerických dluhopisů
Zdroj: Bloomberg
Graf jasně ukazuje, že se inverzní vztah mezi zlatem a dvouletými americkými výnosy v posledních měsících výrazně posílil. Zatímco cena zlata po předchozím růstu postupně oslabuje směrem k oblasti okolo 4 200 USD, výnosy dvouletých státních dluhopisů rostou až k úrovním nad 4,1 %. Tento vývoj potvrzuje, že trh se začíná více soustředit na možnost déle trvajících vysokých sazeb než na samotné geopolitické riziko.
Zlato na grafu nejprve výrazně rostlo, ale po dosažení vrcholu nad 5 000 USD začalo postupně ztrácet sílu. Současně se oranžová křivka výnosů začala prudce zvedat, což vytvořilo silný tlak na drahý kov. Čím vyšší jsou výnosy amerických dluhopisů, tím větší je alternativní náklad držby zlata, protože zlato samo o sobě nenese žádný úrok.
Technicky je důležité, že zlato ztratilo část předchozího růstového momenta a jeho sestup se časově překrývá s růstem výnosů. To naznačuje, že investoři nyní vnímají měnovou politiku jako hlavní faktor pro další vývoj. Pokud by dvouleté výnosy pokračovaly v růstu směrem k 4,2 %, mohl by tlak na zlato přetrvávat. Naopak stabilizace výnosů by mohla vytvořit prostor pro uklidnění situace a obranu podpory kolem 4 100 USD.
Graf zlata (GOLD, D1)
Zdroj: xStation5
Cena zlata prudce oslabila a aktuálně se obchoduje kolem úrovně 4 164 USD za unci. Denní pokles o přibližně 2,23 % potvrzuje, že prodejní tlak výrazně zesílil. Zlato se po předchozí konsolidaci pod klouzavými průměry propadlo níže a technický obraz se tím dále zhoršil. Trh se nyní nachází v citlivé fázi, protože cena ztrácí kontakt s důležitými rezistenčními úrovněmi nad sebou.
Z technického pohledu je negativní především to, že zlato zůstává hluboko pod EMA 50 na hodnotě 4 570 USD i pod SMA 100 na hodnotě 4 741 USD. Tyto klouzavé průměry nyní tvoří významnou rezistenční oblast. Dokud se cena nedokáže vrátit alespoň nad pásmo 4 520–4 570 USD, zůstává krátkodobý výhled spíše medvědí. Ještě silnější potvrzení návratu kupců by přišlo až po překonání oblasti kolem 4 740 USD, kde se nachází dlouhodobější průměr.
Objemový profil ukazuje, že nejvýraznější obchodní aktivita se soustředí výše, zejména v oblasti kolem 4 500–4 800 USD. To znamená, že případný růst zpět k těmto úrovním může narazit na zvýšený prodejní tlak. Současná cena se naopak nachází níže, v oblasti, kde je objemová podpora slabší. To zvyšuje riziko, že pokud se kupci rychle neaktivují, může trh pokračovat v pohybu směrem k nižším podporám.
Nejbližší důležitou podporou je psychologická oblast kolem 4 100 USD. Pokud by došlo k jejímu prolomení, technický výhled by se dále zhoršil a otevřel by se prostor pro pokles směrem k pásmu 4 000 USD. Naopak pokud se zlatu podaří oblast 4 100 USD ubránit, může přijít krátkodobý odraz, zejména proto, že indikátor %R se nachází na hodnotě -98,49, tedy v extrémně přeprodané oblasti. To však samo o sobě neznamená automatický obrat trendu, ale spíše upozorňuje na možnost zvýšené volatility.
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