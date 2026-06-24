Zlato klesá, stříbro dosahuje nejnižší úrovně od prosince 2025 📉 Deutsche Bank snižuje výhled pro zlato

Zlato dnes klesá téměř o 0,7 % a obchoduje se pod 4 100 USD za unci, protože Deutsche Bank výrazně upravila svůj výhled pro trh s drahými kovy. Banka snížila průměrný výhled ceny zlata pro 3. čtvrtletí 2026 na 4 300 USD za unci a pro 4. čtvrtletí 2026 na 4 800 USD za unci. To představuje snížení o více než 22 %, respektive 17 %. Ještě v dubnu Deutsche Bank očekávala, že zlato může vzrůst směrem k 6 000 USD za unci, a odkazovala na fiskální deficity, trendy dedolarizace a nižší expozici centrálních bank rozvíjejících se trhů vůči americkým státním dluhopisům.
Změna výhledu je z velké části způsobena jestřábějším přeceněním očekávání ohledně politiky Fed a pokračující silou amerických makrodat. Deutsche Bank tvrdí, že přecenění politiky Fedu a odolnost americké ekonomiky se staly hlavními protivětry pro zlato. Její základní scénář předpokládá, že Fed ponechá sazby beze změny až do konce roku 2026, ale banka varuje, že další tři až čtyři zvýšení sazeb by mohla stlačit zlato až na 3 800 USD za unci.
Proč zlato a stříbro klesají?
- Goldman Sachs také snížila svůj výhled ceny zlata pro konec roku o 500 USD na 4 900 USD za unci a již neočekává snížení sazeb Fedu v roce 2026.
- Bank of America ustoupila od svého předchozího cíle 6 000 USD a tvrdí, že přetrvávající inflace může vyžadovat přísnější měnovou politiku.
- Odlivy z ETF krytých zlatem naznačují, že poptávka investorů je výrazně slabší než během předchozích býčích trhů.
- Diskont čínských cen zlata vůči Comexu ukazuje, že čínské dovozy pravděpodobně neposkytnou trhu výraznější podporu.
- Centrální banky zůstávají nejsilnějším pilířem poptávky a očekává se, že budou trh dlouhodobě nadále podporovat.
- Zlato od vypuknutí konfliktu mezi USA a Íránem na konci února kleslo o více než 22 %, přestože mu zvýšené geopolitické riziko tradičně pomáhá.
- Stříbro si vedlo ještě hůře. Od konce února ztratilo zhruba třetinu hodnoty a během poslední seance kleslo o více než 5 %.
- Futures na zlato zakončily úterý poklesem přibližně o 1,3 % poblíž 4 149 USD za unci, zatímco spotové ceny se krátce přiblížily k 4 090 USD.
- Silnější americký dolar nadále tlačí na drahé kovy. Dolarový index od posledního zasedání Fedu vzrostl zhruba o 0,8 %.
Trhy čekají na inflační report PCE – Graf zlata (GOLD, D1)
Dalším významným testem pro zlato bude nadcházející americký inflační report PCE. Silnější než očekávaný výsledek by mohl posílit jestřábí narativ Fedu a dál podpořit dolar i výnosy amerických státních dluhopisů. Pro zlato by to znamenalo náročnější prostředí, protože kov negeneruje výnos a přímo konkuruje stále atraktivnějším výnosovým aktivům.
Současné makroprostředí naznačuje, že samotná geopolitika již nestačí k dalšímu růstu drahých kovů. Dokud americká ekonomika zůstává odolná, dolar silný a Fed udržuje restriktivní postoj, mohou mít zlato a stříbro problém znovu získat předchozí růstové momentum.
Při pohledu na graf zlato aktuálně testuje lokální minima v pásmu 4 000–4 100 USD za unci, zatímco denní RSI kleslo těsně pod 34 a blíží se přeprodanému pásmu. Poslední seance byly také charakteristické převážně prodejním objemem.
Zdroj: xStation5
Stříbro již prolomilo své lokální minimum z 23. března a krátce kleslo na nejslabší úroveň od poloviny prosince 2025.
Zdroj: xStation5
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