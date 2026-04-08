Zlato roste o 2 % kvůli oslabujícímu americkému dolaru 📈

Zlato dnes roste téměř o 2 % a díky příměří na Blízkém východě se dostává zhruba k úrovni 4 800 USD, zatímco stříbro překonalo hranici 77 USD za unci a přidává téměř 6 %. Vyhlídka na nižší ceny ropy a znovuotevření Hormuzského průlivu zřejmě zmírňuje inflační rizika a tím i výhled na další zpřísňování měnové politiky ze strany centrálních bank. Nové tržní momentum dnes doléhá na dolar, což vyvolalo téměř 0,8% růst páru EURUSD, zatímco slabší americká měna poskytuje další podporu přílivu kapitálu do drahých kovů. Klidnější situace na energetických trzích zároveň zvyšuje naději na stabilnější průmyslovou poptávku po stříbře, což by mělo podpořit fundamenty současného růstu — za předpokladu, že se dvoutýdenní příměří mezi USA, Izraelem a Íránem promění v trvalý mír na Blízkém východě a nakonec povede ke konečné mírové dohodě. Tento scénář je zatím možný, ale stále velmi nejistý. Írán si v jednáních nadále drží poměrně maximalistické cíle, včetně plné kontroly nad Hormuzským průlivem, práva pokračovat v civilním jaderném programu a zrušení sankcí.
GOLD a SILVER (D1)
Zlato po dosažení úrovně 4 850 USD korigovalo, přičemž právě tato hladina, kde se nachází EMA 50 (oranžová linie), se nyní jeví jako klíčová překážka pro býky. Za zmínku stojí, že cena v poslední době reagovala pozitivně, vrátila se nad EMA 200 (červená linie) a zahájila nový růstový impuls. V negativním scénáři by se oblast kolem 4 350 USD mohla ukázat jako velmi důležitá podpora. Od posledního lokálního minima se zlato odrazilo už téměř o 20 %.
Zdroj: xStation5
Stříbro se dnes obchoduje na nejvyšší úrovni od 18. března, stále ale zůstává výrazně pod hodnotami z konce ledna, kdy se pohybovalo téměř na 120 USD za unci. Stejně jako u zlata se i u stříbra oblast kolem 65 USD momentálně jeví jako důležitá podpora.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
