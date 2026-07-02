🟡 Zlato znovu roste díky slabým údajům NFP

Červnová zpráva z amerického trhu práce přinesla trhům obrovské zklamání. Počet nových pracovních míst v mimozemědělském sektoru (NFP) vzrostl o pouhých 57 tisíc, což je výrazně pod tržními prognózami počítajícími s výsledkem kolem 110–113 tisíc. Značným překvapením jsou také revize předchozích dat a pokles v sektoru volného času, a to navzdory probíhajícímu Mistrovství světa ve fotbale. Samotný červen vykázal podle dostupných dat pokles zaměstnanosti v sektoru Leisure o 61 tisíc, dvouměsíční revize dosáhla -67 tisíc, což za poslední tři měsíce dohromady představuje -128 tisíc!
Tabulka se změnami zaměstnanosti v jednotlivých sektorech
Pokles v sektoru volného času za poslední 3 měsíce je velmi výrazný a největší ze všech sledovaných sektorů. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Takto slabý výsledek okamžitě zasáhl kurz amerického dolaru (USD), což přirozeně nahrává zlatu, které opět testuje okolí 4 100 USD za unci. Trh výrazně snížil svá očekávání ohledně zvyšování úrokových sazeb, což koresponduje s umírněnějším postojem Kevina Warsha na včerejším diskusním panelu v Sintře. Trh v současnosti nepočítá s plným zvýšením sazeb v říjnu, nýbrž až v prosinci.
Technická analýza zlata na denním grafu (D1)
Na grafu pozorujeme výrazný odraz ceny při udržení podpory na úrovni 4 000 USD za unci. V současnosti se nacházíme na nejvyšších úrovních od 23. června a je testována 38,2% retrace velkého vzestupného pohybu od roku 2022. Pokud se podaří tento odpor překonat, dalším cílem bude útok na horní hranici formace sestupného klínu v oblasti 4 230 USD za unci. Zdroj: xStation5
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