🚩 Zlato ztrácí 1,5 % poté, co Goldman Sachs snížil svůj cenový cíl pro drahý kov na rok 2026

- Goldman Sachs snížil svůj cenový výhled pro zlato na konec roku na 4 900 USD za unci kvůli očekávání, že Fed nesníží úrokové sazby.
- Banka dříve očekávala, že zlato zakončí rok na úrovni 5 300 USD za unci.
- Drahý kov prohlubuje ztráty, které začaly po zasedání Fed, a klesá k úrovni okolo 4 150 USD za unci.
- Goldman Sachs snížil svůj cenový výhled pro zlato na konec roku na 4 900 USD za unci kvůli očekávání, že Fed nesníží úrokové sazby.
- Banka dříve očekávala, že zlato zakončí rok na úrovni 5 300 USD za unci.
- Drahý kov prohlubuje ztráty, které začaly po zasedání Fed, a klesá k úrovni okolo 4 150 USD za unci.
Ceny zlata dnes na globálních trzích klesají a rozhodnutí Goldman Sachs snížit cenový cíl pro zlato na 4 900 USD je do značné míry v souladu se současnými podmínkami na trhu kovů. Sentiment zde dál chladne po spekulativní rally z první části letošního roku. Po dohodě mezi USA a Íránem investoři přesunuli pozornost od geopolitických rizik zpět k politice Fed a silnějšímu americkému dolaru. Zlato tak míří ke třetímu týdennímu poklesu v řadě.
- Investoři se rychle vrátili k oceňování scénáře vyšších úrokových sazeb po delší dobu v USA. Přestože Fed ponechal sazby beze změny, jeho komunikace byla vyhodnocena jako jestřábí. Několik představitelů stále vidí prostor alespoň pro jedno dodatečné zvýšení sazeb do konce roku.
- Výnosy amerických státních dluhopisů vzrostly, zatímco dolar posílil na nejvyšší úroveň za více než rok. To vytváří náročné prostředí pro zlato, které nenese žádný výnos a bývá méně atraktivní, když úročená aktiva nabízejí vyšší výnosy.
- Trhy aktuálně oceňují více než 80% pravděpodobnost dalšího zvýšení sazeb Fed do konce roku, což omezuje investiční poptávku po drahém kovu.
- Další nejistota se objevila po odložení jednání mezi Washingtonem a Teheránem. Přestože předběžná dohoda zůstává v platnosti, začínají se objevovat otázky ohledně její dlouhodobé udržitelnosti.
- Ceny ropy se v pátek odrazily, ale z týdenního pohledu zůstávají pod výrazným tlakem. Očekávání, že lodní doprava přes Hormuzský průliv by se mohla postupně normalizovat, snížila geopolitickou rizikovou prémii započítanou v cenách energií.
- Slabost je patrná také napříč širším komplexem kovů. Stříbro kleslo přibližně o 2 %, platina asi o 1,5 % a pod tlak se dostala také měď. To naznačuje opatrnější postoj investorů vůči komoditnímu sektoru jako celku.
- V krátkodobém horizontu zůstává zlato do značné míry řízeno americkým dolarem, výnosy státních dluhopisů a očekáváními kolem politiky Fed. Dokud budou trhy dál oceňovat vyšší úrokové sazby v USA, růstový potenciál drahého kovu může zůstat omezený.
GOLD (H1 graf)
Zdroj: xStation5
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