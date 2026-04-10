Zlato zůstává ve hře. Velké banky čekají návrat k růstu 🟡

- Zlato od lednového maxima oslabilo o téměř 10 %.
- Banky jako ANZ a Goldman Sachs ale dál věří v jeho dlouhodobý růst.
- Hlavní podporou mají být centrální banky, geopolitika a možné snižování sazeb Fedu.
- Krátkodobě zůstává trh volatilní, dlouhodobý výhled ale zůstává pozitivní.
Cena zlata v posledních týdnech výrazně oslabila, když od lednového maxima nad 5 500 USD za unci ztratila téměř 10 %. Hlavním důvodem byly dopady války na Blízkém východě, růst výnosů amerických dluhopisů, silnější dolar a vyšší tržní nervozita, která část investorů přiměla k vybírání hotovosti.
Přesto velké banky zůstávají ve střednědobém a dlouhodobém výhledu optimistické. Podle analytiků z ANZ i Goldman Sachs má zlato nadále silnou podporu v podobě pokračujících nákupů ze strany centrálních bank, geopolitické nejistoty, očekávaného snižování sazeb Fedu a také postupné diverzifikace rezerv mimo dolarová aktiva.
ANZ nadále očekává, že se zlato do konce roku může vrátit až na 5 800 USD za unci. Goldman Sachs si ponechává cíl na úrovni 5 400 USD, přičemž počítá s dalším zájmem centrálních bank a se snížením sazeb Fedu o 50 bazických bodů během letošního roku. Právě nižší sazby by mohly být pro zlato důležitým impulzem, protože snižují atraktivitu výnosových aktiv a zvyšují zájem o bezpečné uchovatele hodnoty.
Krátkodobě ale trh zůstává zranitelný. Analytici upozorňují, že pokud budou přetrvávat problémy v oblasti Hormuzského průlivu, může zlato ještě čelit dalším výkyvům a tlaku. Na delším horizontu by ale právě pokračující konflikt mohl urychlit odklon části investorů od tradičních západních aktiv, což by bylo pro zlato pozitivní.
Aktuálně se spotové zlato obchodovalo poblíž 4 747,94 USD za unci, tedy výrazně pod letošními maximy. Výhled bank však naznačuje, že současný pokles nemusí znamenat konec růstového trendu, ale spíše dočasnou korekci v prostředí zvýšené geopolitické nejistoty.
Graf GOLD (D1)
Cena zlata se aktuálně pohybuje kolem 4755,82 USD, což je těsně pod klíčovou Fibonacciho úrovní 50 % na 4776,06 USD. Cena se zároveň drží nad hladinou 38,2 % na 4619,11 USD, která nyní funguje jako důležitá technická podpora. Z technického pohledu je pozitivní, že trh po předchozím výprodeji zůstává nad SMA 100 na 4701,62 USD, což naznačuje, že delší růstová struktura ještě nebyla plně narušena. Naopak EMA 50 na 4777,34 USD zatím představuje krátkodobou rezistenci a cena se pod ní stále pohybuje. Williams %R se nachází kolem -31, což ukazuje na zlepšení nálady po předchozí slabosti. Momentum na hodnotě 94,65 stále ukazuje, že trh ještě plně neobnovil růstovou sílu. Pokud by se zlatu podařilo dostat stabilně nad oblast 4776–4780 USD, otevřel by se prostor pro růst směrem k 4933 USD. V opačném případě zůstává ve hře návrat k 4619 USD.
Zdroj: xStation5
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Zásadní obrat v boji o suroviny: EU a USA jsou blízko dohody 🚀
Graf dne: CH50cash – čínské akcie v ofenzivě (10.04.2026)
Ekonomický kalendář – klíčová data o inflaci v USA (10.04.2026)
Ranní shrnutí: Trhy se stále drží nadějí na mír, zatímco Írán vysílá smíšené signály (10.04.2026)
