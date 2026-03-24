Ztrácí AI boom tempo? Microsoft odepisuje 33 % a připomíná výprodej z roku 2022

Nedávný výprodej akcií Microsoftu a širšího technologického sektoru není náhodnou epizodou. Je výsledkem střetu dvou sil: víceletého příběhu o AI revoluci a stále náročnější makroekonomické reality. Investoři, kteří ještě donedávna téměř bez výhrad financovali závod o infrastrukturu pro umělou inteligenci, si nyní začínají klást mnohem konkrétnější otázky ohledně udržitelnosti růstu v prostředí možného globálního zpomalení, včetně Spojených států. Přestože valuace Microsoftu výrazně klesla a společnost se nyní obchoduje přibližně za 20násobek očekávaného zisku v příštích 12 měsících, akcie dál oslabují. Trh zjevně znepokojuje rozsah CAPEX, rostoucí konkurence v AI a možnost, že po medvědím trhu v roce 2022 může být cyklus pro Wall Street znovu složitý.
Makro se vrací do centra pozornosti: ustupuje AI do pozadí?
Microsoft byl dlouho vnímán jako jeden z hlavních příjemců AI trendu, ale zároveň se stal i jedním z jeho nejcitlivějších barometrů. Firma investuje desítky miliard dolarů do datových center, rozšiřuje Azure a integruje nástroje typu Copilot do celého produktového ekosystému.
Problém je v tom, že trh už neoceňuje jen investice a růst. Nyní požaduje viditelnou monetizaci. Zároveň velká expozice Microsoftu vůči OpenAI, která soupeří s hráči jako Anthropic (Claude), Google nebo Perplexity, vyvolává otázky, zda byl kapitál ze strategického pohledu alokován optimálně.
To představuje zásadní změnu. V posledních dvou letech investoři nakupovali „příslib AI“. Nyní stále více vyžadují hmatatelné výsledky: marže, tržby a skutečné byznysové využití. Jakékoli zpomalení růstu Azure nebo slabší než očekávané přijetí AI nástrojů může být interpretováno spíše jako varovný signál než jako dočasné kolísání. Zároveň je ale třeba dodat, že poslední výsledky Microsoftu zůstaly solidní a zatím neukazují na jasné zpomalení cloudového byznysu.
Ropa, výnosy a riziko recese: makro tlak sílí
Tuto změnu vnímání dále zesiluje mnohem složitější makroekonomické prostředí. Růst cen ropy nad 100 dolarů za barel, vyvolaný eskalací napětí na Blízkém východě, není jen problémem pro spotřebitele. Může se stát katalyzátorem širšího finančního utažení.
Historicky silné ropné šoky často předcházely recesím. Mechanismus je jednoduchý: vyšší ceny energií podporují inflaci, snižují reálné příjmy a nutí centrální banky držet úrokové sazby déle na vyšších úrovních. Výsledkem je růst dluhopisových výnosů a zdražení kapitálu napříč ekonomikou, včetně technologických firem.
Na společnosti jako Microsoft to dopadá dvojím způsobem. Na jedné straně vyšší sazby stlačují valuace růstových aktiv, která jsou mimořádně citlivá na diskontování budoucích cash flow. Na druhé straně může možné ekonomické zpomalení oslabit poptávku po cloudových službách a AI řešeních. Dlouhotrvající konflikt zahrnující USA, Izrael a Írán proto představuje pro technologický sektor významné riziko.
AI jako investiční cyklus, nejen technologická změna
Jedním z důležitých aspektů, který bývá v tržních narativech přehlížen, je skutečnost, že AI představuje jeden z kapitálově nejnáročnějších investičních cyklů v historii technologického sektoru. Budování infrastruktury, od čipů po datová centra, vyžaduje obrovské kapitálové výdaje, které musí být nakonec ospravedlněny budoucí poptávkou.
Tato poptávka ale není nezávislá na ekonomickém cyklu. Naopak je vysoce cyklická. Většina výdajů na AI je financována z firemních rozpočtů, které patří mezi první oblasti, jež se v období nejistoty optimalizují.
V slabším makroekonomickém prostředí mohou firmy:
- oddalovat migraci do cloudu,
- omezovat experimenty s AI nástroji,
- snižovat výdaje na IT infrastrukturu.
To znamená, že i když samotná technologie zůstává transformační, její adopční křivka může být mnohem cykličtější, než se dříve předpokládalo. Důležité je také to, že velké technologické firmy už do AI zavázaly obrovské množství kapitálu, což význam celého cyklu dále zvyšuje. Není náhodou, že nejsilnější prodejní tlak je nyní vidět právě u softwarových akcií. Ty jsou nejvíce vystaveny firemním rozpočtům, a proto jako první odrážejí změny v podnikatelském sentimentu. Microsoft je kvůli expozici na Azure a podniková AI řešení v samém středu této dynamiky. Na rozdíl od polovodičových firem, které těží z krátkodobého investičního boomu, je software více závislý na trvanlivosti konečné poptávky. Po období, kterému dominoval růst příběhu a expanze násobků, vstupuje trh do fáze větší selektivity a kapitálové disciplíny.
Změna režimu, ne konec AI
Neznamená to konec AI příběhu. Znamená to ale změnu v tom, jak jej trh hodnotí:
investoři jsou citlivější na data o adopci a monetizaci,
firmy s vysokým CAPEX čelí větší kontrole,
valuace jsou stále více vystaveny makroekonomickým posunům.
Microsoft už není vnímán jen jako „lídr AI“, ale stále více jako testovací případ pro celý sektor, tedy jako měřítko toho, zda se masivní investice promění v udržitelný růst tržeb a zisků. Za zmínku stojí, že Magnificent Seven mají letos do AI infrastruktury investovat přibližně 650 miliard dolarů, což ukazuje rozsah této sázky.
Klíčová otázka: načasování, ne směr
Z dlouhodobého pohledu se směr zdá poměrně jasný. Umělá inteligence se pravděpodobně stane jedním z hlavních motorů ekonomického růstu. Klíčová nejistota však spočívá v načasování.
Nezapočítal trh tuto transformaci příliš brzy?
Není rozsah investic už nyní před skutečnou konečnou poptávkou?
Nedávný výprodej Microsoftu a širšího AI sektoru naznačuje, že investoři tyto otázky začínají brát vážně, i když je stále příliš brzy na to, aby bylo možné vyhlásit konec AI investičního cyklu.
Riziko koncentrace a rozsah investic do OpenAI
Microsoft investoval do OpenAI přibližně 13 miliard dolarů, mnohem důležitější ale je, že OpenAI tvoří významný podíl využití infrastruktury Azure. Podle dat Bloombergu může jít téměř o polovinu smluvního backlogu cloudových výnosů Microsoftu (RPO). Vzniká tak situace, kdy závislost funguje na obě strany.
- Sama OpenAI výslovně uvedla, že Microsoft poskytuje „podstatnou část našeho financování a výpočetní kapacity“, což znamená, že vývoj AI modelů je přímo navázán na dostupnost infrastruktury od jediného dodavatele. Zároveň se pro Microsoft OpenAI stává jedním z největších klientů, kteří pohánějí poptávku po Azure. Riziko se tak koncentruje v rámci jediného ekosystému.
- Ještě složitější obraz nabízí pohled na nákladovou dynamiku. OpenAI odhaduje, že výdaje spojené s výpočetní kapacitou by mohly do roku 2030 dosáhnout zhruba 600 miliard dolarů, zatímco očekávané roční tržby v tomto období mají činit přibližně 280 miliard dolarů. To naznačuje, že alespoň v rané fázi cyklu mohou infrastrukturní náklady převyšovat výnosy, což vyvolává otázky ohledně krátkodobé ekonomické efektivity celého modelu.
- Nejde navíc jen o dlouhodobý problém. OpenAI už utratila více než 12 miliard dolarů za výpočetní služby poskytované Microsoftem, zatímco náklady spojené s inferencí rostou meziročně více než dvojnásobným tempem. Jinými slovy, čím větší je rozsah využití AI, tím větší je tlak na náklady. To je v kontrastu s tradičním softwarovým modelem, kde škálování obvykle zlepšuje marže.
- Současně sektor zažívá bezprecedentní příliv kapitálu. OpenAI získala v jediném investičním kole přibližně 110 miliard dolarů a dosáhla valuace přes 700 miliard dolarů. Financování zahrnuje největší hráče trhu, od Microsoftu přes Amazon, Nvidii až po SoftBank. To ukazuje, že nejde o běžný venture cyklus, ale o investiční vlnu systémového rozsahu.
Z pohledu Microsoftu to znamená, že firma stojí uprostřed mimořádně kapitálově náročné struktury, ve které jsou infrastrukturní investice obrovské a dál rostou, poptávku z velké části pohání jediný klíčový partner a ziskovost celého modelu závisí na budoucí monetizaci AI, která zatím nebyla plně potvrzena. Právě tato nerovnováha, tedy mezi jistým CAPEX a nejistým růstem výnosů, stojí za obavami investorů. Microsoft už není jen příjemcem AI boomu, ale stále více i nejpřímějším zástupcem rizik spojených s potenciálně neefektivními AI investicemi, kde počet dlouhodobých vítězů může být nakonec omezený.
Akcie Microsoftu: korekce, nebo strukturální změna?
Akcie Microsoftu jsou nyní téměř o 33 % níže oproti maximu z roku 2025, což je pokles srovnatelný s přibližně 36% propadem v roce 2022. Tentokrát je však tempo výprodeje výrazně rychlejší a RSI kleslo blízko 30 bodů, což ukazuje na přeprodané podmínky. Výhled zůstává nejistý. Jedna stará tržní zásada ale stále platí: aby mohl investor koupit akcii za atraktivní cenu, musí být někdo jiný ochoten ji prodat. Pokud se podaří vyhnout recesi a napětí s Íránem relativně rychle poleví, technologické akcie si mohou přízeň investorů získat zpět dříve, než se nyní čeká. Riziko širšího medvědího trhu sice zůstává reálné, akcie Microsoftu už ale možná významnou část tohoto scénáře započítávají. Poklesy přes 30 % byly totiž u společnosti historicky poměrně vzácné.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
