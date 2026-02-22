- DAX Aktuell: rund 1,3% plus in der zurückliegenden Handelswoche
- Anlaufziel Allzeithoch ist wieder realistisch!
- DAX Aktuell: Wochenausblick, Chartanalyse und Setups für aktive Trader
📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 09 / 2026)
Die wichtigsten Punkte
Der DAX hat sich in der letzten Handelswoche über die SMA20 (aktuell bei 24.867 Punkten) schieben können. Im Tageschart ist aber gut erkennbar, dass sich der Index schwergetan hat, sich von der SMA20 nach Norden zu lösen. Es ging mehrere Tage hinweg an der SMA20 entlang, der DAX hat es aber geschafft, sich über dieser Linie zu halten. In den letzten Handelstagen hat es der Index dann vermocht sich von dieser Durchschnittslinie nach Norden zu lösen.
Damit hat sich das Tageschart wieder bullisch aufgehellt. Solange der Index per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten zunächst das Allzeithoch und darüber der Bereich bei 25.835/55 Punkten sein.
► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash
Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 22.02.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick
geschrieben von Jens Chrzanowski
📰🌍 DAX Aktuell: Marktumfeld & Rahmenbedingungen (Makroanalyse)
Schwache Konjunktur belastet die Stimmung
Die deutsche Wirtschaft wird auch 2026 nicht spürbar an Dynamik gewinnen. Laut einer aktuellen Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) rechnet rund ein Viertel der Unternehmen mit einer weiteren Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage.
Belastungsfaktoren bleiben:
Geopolitische Unsicherheiten
Hohe Standortkosten
Schwache Inlandsnachfrage
Fehlende Reformimpulse
Die Stimmung ist damit nur geringfügig besser als im Herbst. Hoffnung kommt lediglich aus dem Exportsektor. Neue Freihandelsabkommen der EU sorgen hier für moderaten Optimismus.
US-Politik und Konjunktur als Impulsgeber für den DAX
Zusätzliche Bewegung brachte eine Entscheidung des US-Supreme Courts: Mehrere vom US-Präsidenten verhängte Zölle wurden für unrechtmäßig erklärt (6:3-Mehrheit). Zwar reagierten die Börsen kurzfristig positiv, doch Unsicherheiten bleiben bestehen.
Parallel schwächte sich das US-Wachstum deutlich ab:
Q4 2025: +1,4 % (erwartet: ~2,8 %)
Q3 2025: +4,4 %
Gesamtjahr 2025: +2,2 % (2024: +2,8 %)
Die nachlassende US-Dynamik könnte auch für den DAX aktuell ein relevanter Faktor bleiben.
🔁 DAX Rückblick (16.02.2026 – 20.02.2026)
Der DAX startete bei 24.956 Punkten in die Handelswoche und damit deutlich über Vorwochenniveau.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Wochenverlauf:
Wochenstart: Schwächer, Wochentief am Dienstag
Wochenmitte: Dynamische Erholung, GAP-Schließung
Donnerstag: Konsolidierung
Freitag: Kaufdruck bis über 25.300 Punkte
Wochenschluss: 25.243 Punkte
Damit markierte der DAX:
Sechsten Wochengewinn im laufenden Jahr
-
Wochenrange: 609 Punkte
Neues Wochenhoch über Vorwochenniveau
Unser technisches Setup griff nahezu vollständig, auch wenn einzelne Zielzonen knapp verfehlt wurden.
DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr
DAX Chartanalyse – Technische Lage im Überblick
📈 DAX Tageschart (Daily) – Bullisches Setup
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX konnte sich nachhaltig über die SMA20 (24.867 Punkte) schieben.
Wichtige Erkenntnisse:
Mehrtägige Stabilisierung über der SMA20
Dynamische Lösung nach oben in den letzten Handelstagen
Tageschart klar bullisch aufgehellt
Bullisches Szenario:
Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleiben folgende Ziele realistisch:
Allzeithoch
25.835/55 Punkte
Bärisches Risiko:
Bruch der SMA20 → Test SMA50 (24.758 Punkte)
Bestätigter Tagesschluss unter SMA50 → Trendbewertung negativ
DAX Prognose (Tageschart): Bullisch
⏱ DAX 4h Chart – Kurzfristig ebenfalls bullisch
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart konnte sich der DAX über:
SMA20 (25.133 Punkte)
SMA50 (25.011 Punkte)
SMA200 (24.951 Punkte)
etablieren.
Rücksetzer wurden im Bereich der Durchschnittslinien aufgefangen. Zum Wochenschluss folgte ein dynamischer Anstieg.
- Kurzfristige DAX Prognose (4h): Bullisch
DAX Wichtige Widerstände und Unterstützungen
🔼 DAX Widerstände
25.259
25.317 – 25.372
25.455
25.511 – 25.595
25.694
🔽 DAX Unterstützungen
25.233
25.169 – 25.133
25.092 – 25.066
24.983 – 24.951
24.888 – 24.758
24.680
24.505
📌 Trading-Ausblick – DAX Setups für aktive Daytrader
🟢 Long Setup (DAX Prognose bullisch)
Kann sich der DAX aktuell über 25.243 Punkten stabilisieren, sind folgende Ziele erreichbar:
25.261 → 25.280 → 25.300 → 25.315 → 25.342 → 25.359 → 25.378 → 25.393 → 25.412 → 25.436
Darüber hinaus:
25.455 → 25.478 → 25.496 → 25.515 → 25.529 → 25.548 → 25.563 → 25.580 → 25.600 → 25.619 → 25.640 → 25.657
🔴 Short Setup (DAX Prognose bärisch)
Scheitert der DAX an der 25.243-Punkte-Marke, rücken folgende Ziele in den Fokus:
25.220 → 25.198 → 25.177 → 25.158 → 25.141 → 25.121 → 25.102 → 25.084 → 25.065 → 25.045 → 25.021 → 24.997 → 24.979 → 24.953 → 24.929
Unter 24.929 Punkten erweitert sich das Abwärtspotenzial sukzessive bis in den Bereich 24.443 Punkte.
🧠 Fazit – DAX Aktuell kompakt
Übergeordnete Tendenz KW 09/2026: Seitwärts bis aufwärts
Bull-Wahrscheinlichkeit: 60 %
Bear-Wahrscheinlichkeit: 40 %
Entscheidende Marke: SMA20 im Tageschart
Solange sich der DAX per Tagesschluss über der SMA20 behaupten kann, bleibt die DAX Prognose positiv mit Potenzial in Richtung Allzeithoch.
Ein bestätigter Bruch unter die SMA50 würde das bullische Szenario deutlich eintrüben und die Bewertung von „DAX aktuell“ auf neutral bis negativ verschieben.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema DAX Handel & Analyse
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
📌 FAQ – DAX Aktuell, Analyse & DAX Prognose 2026
Was ist der DAX aktuell wert?
Der DAX notiert aktuell im Bereich von rund 25.200 Punkten (Stand der letzten Analyse).
Entscheidend ist derzeit die Zone um 25.243 Punkte. Oberhalb dieser Marke bleibt das kurzfristige Chartbild stabil bis bullisch. Unterhalb dieser Schwelle erhöht sich das Korrekturrisiko.
Für die kurzfristige Bewertung sind vor allem die SMA20 im Tageschart sowie die Widerstandszone bei 25.317–25.372 Punkten relevant.
Wie lautet die aktuelle DAX Prognose für diese (neue) Woche?
Die aktuelle DAX Prognose für KW 09/2026 ist seitwärts bis aufwärts gerichtet.
Bull-Szenario: 60 % Wahrscheinlichkeit
Bear-Szenario: 40 % Wahrscheinlichkeit
Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 bleibt, besteht Potenzial in Richtung Allzeithoch. Ein bestätigter Bruch unter die SMA50 würde das bullische Szenario neutralisieren.
Welche Widerstände sind im DAX aktuell wichtig?
Die wichtigsten DAX Widerstände liegen aktuell bei:
25.259 Punkten
25.317–25.372 Punkten
25.455 Punkten
25.511–25.595 Punkten
25.694 Punkten
Ein nachhaltiger Ausbruch über 25.372 Punkte würde das Momentum deutlich erhöhen und Raum bis in Richtung 25.600+ schaffen.
Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen im DAX?
Die zentralen DAX Unterstützungen befinden sich bei:
25.233 Punkten
25.169–25.133 Punkten
24.983–24.951 Punkten
24.888–24.758 Punkten
24.680 Punkten
Besonders wichtig ist die SMA20 im Tageschart. Sie fungiert aktuell als kurzfristiger Trendfilter.
Ist der DAX aktuell bullish oder bearish?
Der DAX ist aktuell technisch bullish einzuordnen.
Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart konnte sich der Index über wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200) stabilisieren.
Die bullische Bewertung bleibt intakt, solange kein bestätigter Tagesschluss unter der SMA50 erfolgt.
Welche Faktoren beeinflussen den DAX aktuell?
Der DAX wird derzeit von mehreren makroökonomischen Faktoren beeinflusst:
Schwache deutsche Konjunktur
Geopolitische Unsicherheiten
US-Wirtschaftsdaten
Handelspolitik der USA
Zinserwartungen und Geldpolitik
Besonders relevant bleibt die Entwicklung der US-Wirtschaft, da sie globalen Einfluss auf die Aktienmärkte hat.
Kann der DAX ein neues Allzeithoch erreichen?
Ja, ein neues Allzeithoch ist im aktuellen Setup möglich.
Voraussetzung ist:
Stabilisierung über 25.243 Punkten
Dynamischer Ausbruch über 25.372 Punkte
Fortgesetzte Stabilität über der SMA20 im Tageschart
Bleibt das Momentum bestehen, wäre ein Anlaufen der Zone 25.835/55 Punkte realistisch.
Was würde die DAX Prognose deutlich verschlechtern?
Die DAX Prognose würde sich eintrüben bei:
Bestätigtem Tagesschluss unter der SMA50
Bruch der Unterstützungszone um 24.888–24.758 Punkte
Deutlicher Eintrübung der US-Konjunkturdaten
Eskalation geopolitischer Risiken
In diesem Fall würde sich der Fokus wieder klar auf die Unterseite verlagern.
Ist der DAX aktuell überkauft?
Kurzfristig zeigt der DAX eine dynamische Aufwärtsbewegung, jedoch keine extrem überdehnte Struktur im Tageschart.
Eine Konsolidierung auf hohem Niveau wäre technisch gesund, solange die SMA20 verteidigt wird.
Für wen ist die aktuelle DAX Analyse relevant?
Die Analyse ist besonders relevant für:
Kurzfristige Trader (Intraday / Swing)
CFD- und Futures-Händler
Technisch orientierte Anleger
Marktbeobachter mit Fokus auf DAX Prognose
Durch die Kombination aus Makroanalyse und Charttechnik eignet sich die Einschätzung sowohl für kurzfristige als auch mittelfristige Strategien.
