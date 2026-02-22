📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 09 / 2026)

Die wichtigsten Punkte

Der DAX hat sich in der letzten Handelswoche über die SMA20 (aktuell bei 24.867 Punkten) schieben können. Im Tageschart ist aber gut erkennbar, dass sich der Index schwergetan hat, sich von der SMA20 nach Norden zu lösen. Es ging mehrere Tage hinweg an der SMA20 entlang, der DAX hat es aber geschafft, sich über dieser Linie zu halten. In den letzten Handelstagen hat es der Index dann vermocht sich von dieser Durchschnittslinie nach Norden zu lösen.

Damit hat sich das Tageschart wieder bullisch aufgehellt. Solange der Index per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten zunächst das Allzeithoch und darüber der Bereich bei 25.835/55 Punkten sein.

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 22.02.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

📰🌍 DAX Aktuell: Marktumfeld & Rahmenbedingungen (Makroanalyse)

Schwache Konjunktur belastet die Stimmung

Die deutsche Wirtschaft wird auch 2026 nicht spürbar an Dynamik gewinnen. Laut einer aktuellen Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) rechnet rund ein Viertel der Unternehmen mit einer weiteren Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage.

Belastungsfaktoren bleiben:

Geopolitische Unsicherheiten

Hohe Standortkosten

Schwache Inlandsnachfrage

Fehlende Reformimpulse

Die Stimmung ist damit nur geringfügig besser als im Herbst. Hoffnung kommt lediglich aus dem Exportsektor. Neue Freihandelsabkommen der EU sorgen hier für moderaten Optimismus.

US-Politik und Konjunktur als Impulsgeber für den DAX

Zusätzliche Bewegung brachte eine Entscheidung des US-Supreme Courts: Mehrere vom US-Präsidenten verhängte Zölle wurden für unrechtmäßig erklärt (6:3-Mehrheit). Zwar reagierten die Börsen kurzfristig positiv, doch Unsicherheiten bleiben bestehen.

Parallel schwächte sich das US-Wachstum deutlich ab:

Q4 2025: +1,4 % (erwartet: ~2,8 %)

Q3 2025: +4,4 %

Gesamtjahr 2025: +2,2 % (2024: +2,8 %)

Die nachlassende US-Dynamik könnte auch für den DAX aktuell ein relevanter Faktor bleiben.

🔁 DAX Rückblick (16.02.2026 – 20.02.2026)

Der DAX startete bei 24.956 Punkten in die Handelswoche und damit deutlich über Vorwochenniveau.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Wochenverlauf:

Wochenstart: Schwächer, Wochentief am Dienstag

Wochenmitte: Dynamische Erholung, GAP-Schließung

Donnerstag: Konsolidierung

Freitag: Kaufdruck bis über 25.300 Punkte

Wochenschluss: 25.243 Punkte

Damit markierte der DAX:

Sechsten Wochengewinn im laufenden Jahr

Wochenrange: 609 Punkte

Neues Wochenhoch über Vorwochenniveau

Unser technisches Setup griff nahezu vollständig, auch wenn einzelne Zielzonen knapp verfehlt wurden.

DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr

DAX Chartanalyse – Technische Lage im Überblick

📈 DAX Tageschart (Daily) – Bullisches Setup

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX konnte sich nachhaltig über die SMA20 (24.867 Punkte) schieben.

Wichtige Erkenntnisse:

Mehrtägige Stabilisierung über der SMA20

Dynamische Lösung nach oben in den letzten Handelstagen

Tageschart klar bullisch aufgehellt

Bullisches Szenario:

Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleiben folgende Ziele realistisch:

Allzeithoch

25.835/55 Punkte

Bärisches Risiko:

Bruch der SMA20 → Test SMA50 (24.758 Punkte)

Bestätigter Tagesschluss unter SMA50 → Trendbewertung negativ

DAX Prognose (Tageschart): Bullisch

⏱ DAX 4h Chart – Kurzfristig ebenfalls bullisch

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich der DAX über:

SMA20 (25.133 Punkte)

SMA50 (25.011 Punkte)

SMA200 (24.951 Punkte)

etablieren.

Rücksetzer wurden im Bereich der Durchschnittslinien aufgefangen. Zum Wochenschluss folgte ein dynamischer Anstieg.

Kurzfristige DAX Prognose (4h): Bullisch

AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB

Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

DAX Wichtige Widerstände und Unterstützungen

🔼 DAX Widerstände

25.259

25.317 – 25.372

25.455

25.511 – 25.595

25.694

🔽 DAX Unterstützungen

25.233

25.169 – 25.133

25.092 – 25.066

24.983 – 24.951

24.888 – 24.758

24.680

24.505

für aktive Daytrader Trading -Ausblick – DAX Setups

🟢 Long Setup (DAX Prognose bullisch)

Kann sich der DAX aktuell über 25.243 Punkten stabilisieren, sind folgende Ziele erreichbar:

25.261 → 25.280 → 25.300 → 25.315 → 25.342 → 25.359 → 25.378 → 25.393 → 25.412 → 25.436

Darüber hinaus:

25.455 → 25.478 → 25.496 → 25.515 → 25.529 → 25.548 → 25.563 → 25.580 → 25.600 → 25.619 → 25.640 → 25.657

🔴 Short Setup (DAX Prognose bärisch)

Scheitert der DAX an der 25.243-Punkte-Marke, rücken folgende Ziele in den Fokus:

25.220 → 25.198 → 25.177 → 25.158 → 25.141 → 25.121 → 25.102 → 25.084 → 25.065 → 25.045 → 25.021 → 24.997 → 24.979 → 24.953 → 24.929

Unter 24.929 Punkten erweitert sich das Abwärtspotenzial sukzessive bis in den Bereich 24.443 Punkte.

🧠 Fazit – DAX Aktuell kompakt

Übergeordnete Tendenz KW 09/2026: Seitwärts bis aufwärts

Bull-Wahrscheinlichkeit: 60 %

Bear-Wahrscheinlichkeit: 40 %

Entscheidende Marke: SMA20 im Tageschart

Solange sich der DAX per Tagesschluss über der SMA20 behaupten kann, bleibt die DAX Prognose positiv mit Potenzial in Richtung Allzeithoch.

Ein bestätigter Bruch unter die SMA50 würde das bullische Szenario deutlich eintrüben und die Bewertung von „DAX aktuell“ auf neutral bis negativ verschieben.

DER DEUTSCHE INDEX

Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema DAX Handel & Analyse

INDEX Trading bei XTB

- HINWEIS IN EIGENER SACHE -

NEU: Unser neuer DE40cash CFD basiert auf den Xetra bzw. Kassakurs. Die Trading-Kalkulationen sind damit nochmals vereinfacht worden:

Keine Orderkommissionen für CFD Handel bei XTB

Variabler Zielspread zur Haupthandelszeit 09 - 17:30 Uhr DE40cash: nur 1,0 Punkte

Mini-CFD,Handel ab 0,1 Kontrakten

Geringere Marginanforderungen als beim DE40 (Future-basierter CFD)

1 Punkt Bewegung im DAX = 1 Euro Gewinn/Verlust bei 1 CFD Kontrakt DE40cash

DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS*

Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

*BESTER CFD Broker Deutschlands 2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB

Hier mehr erfahren

📌 FAQ – DAX Aktuell, Analyse & DAX Prognose 2026

Was ist der DAX aktuell wert?

Der DAX notiert aktuell im Bereich von rund 25.200 Punkten (Stand der letzten Analyse).

Entscheidend ist derzeit die Zone um 25.243 Punkte. Oberhalb dieser Marke bleibt das kurzfristige Chartbild stabil bis bullisch. Unterhalb dieser Schwelle erhöht sich das Korrekturrisiko.

Für die kurzfristige Bewertung sind vor allem die SMA20 im Tageschart sowie die Widerstandszone bei 25.317–25.372 Punkten relevant.

Wie lautet die aktuelle DAX Prognose für diese (neue) Woche?

Die aktuelle DAX Prognose für KW 09/2026 ist seitwärts bis aufwärts gerichtet.

Bull-Szenario: 60 % Wahrscheinlichkeit

Bear-Szenario: 40 % Wahrscheinlichkeit

Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 bleibt, besteht Potenzial in Richtung Allzeithoch. Ein bestätigter Bruch unter die SMA50 würde das bullische Szenario neutralisieren.

Welche Widerstände sind im DAX aktuell wichtig?

Die wichtigsten DAX Widerstände liegen aktuell bei:

25.259 Punkten

25.317–25.372 Punkten

25.455 Punkten

25.511–25.595 Punkten

25.694 Punkten

Ein nachhaltiger Ausbruch über 25.372 Punkte würde das Momentum deutlich erhöhen und Raum bis in Richtung 25.600+ schaffen.

Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen im DAX?

Die zentralen DAX Unterstützungen befinden sich bei:

25.233 Punkten

25.169–25.133 Punkten

24.983–24.951 Punkten

24.888–24.758 Punkten

24.680 Punkten

Besonders wichtig ist die SMA20 im Tageschart. Sie fungiert aktuell als kurzfristiger Trendfilter.

Ist der DAX aktuell bullish oder bearish?

Der DAX ist aktuell technisch bullish einzuordnen.

Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart konnte sich der Index über wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200) stabilisieren.

Die bullische Bewertung bleibt intakt, solange kein bestätigter Tagesschluss unter der SMA50 erfolgt.

Welche Faktoren beeinflussen den DAX aktuell?

Der DAX wird derzeit von mehreren makroökonomischen Faktoren beeinflusst:

Schwache deutsche Konjunktur Geopolitische Unsicherheiten US-Wirtschaftsdaten Handelspolitik der USA Zinserwartungen und Geldpolitik

Besonders relevant bleibt die Entwicklung der US-Wirtschaft, da sie globalen Einfluss auf die Aktienmärkte hat.

Kann der DAX ein neues Allzeithoch erreichen?

Ja, ein neues Allzeithoch ist im aktuellen Setup möglich.

Voraussetzung ist:

Stabilisierung über 25.243 Punkten

Dynamischer Ausbruch über 25.372 Punkte

Fortgesetzte Stabilität über der SMA20 im Tageschart

Bleibt das Momentum bestehen, wäre ein Anlaufen der Zone 25.835/55 Punkte realistisch.

Was würde die DAX Prognose deutlich verschlechtern?

Die DAX Prognose würde sich eintrüben bei:

Bestätigtem Tagesschluss unter der SMA50

Bruch der Unterstützungszone um 24.888–24.758 Punkte

Deutlicher Eintrübung der US-Konjunkturdaten

Eskalation geopolitischer Risiken

In diesem Fall würde sich der Fokus wieder klar auf die Unterseite verlagern.

Ist der DAX aktuell überkauft?

Kurzfristig zeigt der DAX eine dynamische Aufwärtsbewegung, jedoch keine extrem überdehnte Struktur im Tageschart.

Eine Konsolidierung auf hohem Niveau wäre technisch gesund, solange die SMA20 verteidigt wird.

Für wen ist die aktuelle DAX Analyse relevant?

Die Analyse ist besonders relevant für:

Kurzfristige Trader (Intraday / Swing)

CFD- und Futures-Händler

Technisch orientierte Anleger

Marktbeobachter mit Fokus auf DAX Prognose

Durch die Kombination aus Makroanalyse und Charttechnik eignet sich die Einschätzung sowohl für kurzfristige als auch mittelfristige Strategien.