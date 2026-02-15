📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 08 / 2026)

Die wichtigsten Punkte

Die Aufgabenbeschreibung für die DAX-Bullen in der kommenden Handelswoche ist klar: Sie müssen versuchen, den Index möglichst rasch und vor allem aber überzeugend von dieser Durchschnittslinie nach Norden zu schieben. Sollte dies gelingen, so könnte es übergeordnet zum GAP close (25.999 Punkte) gehen. Kann sich der DAX per Tagesschluss auch über dieser Marke etablieren, so wäre die Perspektive gegeben weiter aufwärts an das Allzeithoch zu laufen.

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 15.02.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

📰🌍 DAX Aktuell: Marktumfeld & Rahmenbedingungen (Makroanalyse)

Im aktuellen Marktumfeld bleibt der DAX stark von US-Konjunkturdaten und Inflationszahlen beeinflusst.

US-Arbeitsmarkt stärker als erwartet

Der US-Arbeitsmarkt ist deutlich besser ins neue Jahr gestartet als prognostiziert:

130.000 neue Stellen im Januar (Erwartung: 70.000)

Arbeitslosenquote bei 4,3 % (zuvor 4,4 %)

Allerdings wurden die Dezember-Zahlen sowie die Gesamtzahlen für 2025 deutlich nach unten revidiert. Statt ursprünglich 584.000 neuen Jobs wurden nur 181.000 Stellen geschaffen. Mit durchschnittlich 15.000 neuen Stellen pro Monat war 2025 das schwächste Jahr seit 16 Jahren.

US-Inflation leicht unter Erwartung

Die Verbraucherpreise stiegen im Januar um:

+0,2 % zum Vormonat

+2,4 % im Jahresvergleich

Die Kerninflation lag bei +0,3 % (Monat) und +2,5 % (Jahr).

Die etwas geringere Inflation könnte der Fed Spielraum für mögliche Zinssenkungen geben – ein grundsätzlich positives Signal für Aktienmärkte und den DAX aktuell.

🔁 DAX Rückblick: KW 07 (09.02.–13.02.2026)

Der DAX startete bei 24.827 Punkten in die Handelswoche und konnte sich zunächst stabilisieren.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Wochenverlauf im Überblick

Wochenhoch über Vorwochenniveau

Wochentief ebenfalls höher als Vorwoche

Wochenschluss bei 24.907 Punkten

Wochenrange: 605 Punkte (unter Jahresdurchschnitt)

Erneut Wochengewinn,crund 0,8% plus

Nach einem Anstieg über 25.200 Punkte setzten deutliche Gewinnmitnahmen ein, die den Index zurück in den Bereich von 24.800 Punkten drückten. Der Freitag brachte eine Stabilisierung.

Die vorher definierte Zielzone bei 25.259/61 Punkten wurde nicht erreicht – unser Setup der Vorwoche griff nicht vollständig.

DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr

🔮 DAX Prognose – Wie könnte es weitergehen? Wie könnte es weitergehen?

Wichtige DAX Widerstände

24.933 – 24.984

25.023 – 25.099

25.137 – 25.170

25.211 – 25.249

25.313 – 25.395

Wichtige DAX Unterstützungen

24.895 – 24.809

24.791 – 24.718

24.657 – 24.581

24.469

24.306

24.148

📊 DAX Analyse – Chartcheck im Daily Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Technische Einordnung

SMA20: 24.809 Punkte

SMA50: 24.632 Punkte

SMA200: 24.115 Punkte

Der DAX fiel zunächst unter die SMA20, konnte sich jedoch wieder darüber etablieren. Allerdings fehlt bislang die Dynamik für einen nachhaltigen Ausbruch.

Bullisches Szenario

Gelingt ein klarer Tagesschluss über der SMA20 mit Anschlusskäufen:

Ziel: GAP-Close bei 25.999 Punkten

Danach: Perspektive Allzeithoch

Bärisches Szenario

Rückfall unter SMA50 per Tagesschluss:

Eintrübung des Chartbilds

Mögliches Ziel: SMA200 / 23,6 % Retracement

Übergeordnetes Chartbild (Daily): neutral bis bullisch

DAX Analyse im 4-Stunden-Chart (4H)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SMA20: 24.968 Punkte

SMA50: 24.827 Punkte

SMA200: 24.885 Punkte

Der DAX bewegt sich aktuell im Spannungsfeld dieser eng beieinanderliegenden Durchschnitte.

Kurzfristige DAX Prognose

Über SMA20 → erneuter Angriff auf Wochenhoch möglich

Unter SMA50/SMA200 → Fokus klar auf Unterseite

Kurzfristige Bewertung: neutral

für aktive Daytrader Trading -Ausblick – DAX Setups

🟢 Long Setup (DAX Prognose bullisch)

Oberhalb von 24.907 Punkten:

Kursziele:

24.934 → 24.976 → 25.026 → 25.083 → 25.137 → 25.184 → 25.210

Darüber:

25.237 → 25.261 → 25.313 → 25.365 → 25.421 → 25.461

🔴 Short Setup (DAX Prognose bärisch)

Unterhalb von 24.907 Punkten:

Ziele:

24.888 → 24.853 → 24.828 → 24.789 → 24.739 → 24.699 → 24.656 → 24.616

Darunter:

24.594 → 24.550 → 24.508 → 24.462 → 24.405 → 24.343 → 24.299 → 24.244

🧠 Fazit – DAX Aktuell kompakt

Für die neue Handelswoche bleibt der DAX aktuell in einer technisch entscheidenden Phase.

Oberhalb SMA20: Potenzial für GAP-Close und Allzeithoch

Unterhalb SMA50: deutliche Eintrübung

Erwartete Tendenz KW 08 / 2026:

➡ Seitwärts mit Aufwärtstendenz

Wahrscheinlichkeiten laut Setup:

📈 Bull-Szenario: 60 %

📉 Bear-Szenario: 40 %

📌 FAQ – DAX Aktuell, DAX Prognose & DAX Analyse (KW 08 / 2026)

❓ Wie steht der DAX aktuell?

Der DAX aktuell notiert im Bereich von rund 24.900 Punkten und bewegt sich technisch zwischen der SMA20 (24.809 Punkte) und dem Widerstandsbereich oberhalb von 25.000 Punkten. Die kurzfristige Marktstruktur ist neutral mit leicht bullischer Tendenz.

❓ Wie lautet die aktuelle DAX Prognose für KW 08 / 2026?

Die DAX Prognose für KW 08 / 2026 ist seitwärts mit Aufwärtstendenz.

Solange der DAX oberhalb von 24.907 Punkten bleibt, bestehen Chancen auf einen Anstieg in Richtung 25.200 bis 25.400 Punkte. Unterhalb dieser Marke könnte sich die Bewegung in Richtung 24.600 Punkte ausweiten.

Wahrscheinlichkeit laut Setup:

Bullisch: 60 %

Bärisch: 40 %

❓ Ist der DAX aktuell bullisch oder bärisch?

Die aktuelle DAX Analyse zeigt ein neutral-bullisches Gesamtbild.

Im Tageschart konnte sich der Index oberhalb der SMA20 stabilisieren. Entscheidend bleibt, ob ein Tagesschlusskurs klar über dieser Durchschnittslinie gelingt. Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA50 würde das Chartbild eintrüben.

❓ Welche Widerstände sind im DAX aktuell wichtig?

Wichtige DAX Widerstände für die laufende Handelswoche:

24.933 – 24.984 Punkte

25.023 – 25.099 Punkte

25.137 – 25.170 Punkte

25.211 – 25.249 Punkte

25.313 – 25.395 Punkte

Ein Ausbruch über 25.210 Punkte könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.

❓ Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen im DAX?

Die relevanten Unterstützungszonen im DAX aktuell sind:

24.895 – 24.809 Punkte

24.791 – 24.718 Punkte

24.657 – 24.581 Punkte

24.469 Punkte

24.306 Punkte

Ein Bruch unter 24.616 Punkte würde den Druck auf die Unterseite erhöhen.

❓ Kann der DAX sein Allzeithoch erneut erreichen?

Ja, sofern sich der DAX per Tagesschluss überzeugend über der SMA20 stabilisiert und das offene GAP bei 25.999 Punkten schließt, besteht die Perspektive, erneut in Richtung Allzeithoch zu laufen. Voraussetzung ist ein nachhaltiger Momentum-Aufbau.

❓ Welche Rolle spielen die US-Daten für die DAX Prognose?

US-Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten beeinflussen die Zinserwartungen der Federal Reserve.

Sinkende Inflation erhöht die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen – das wirkt grundsätzlich positiv auf Aktienmärkte und damit auch auf den DAX.

❓ Welche Trading-Strategie bietet sich im DAX aktuell an?

Kurzfristig bieten sich zwei Szenarien an:

Long-Setup:

Oberhalb von 24.907 Punkten mit Zielbereichen zwischen 25.200 und 25.400 Punkten.

Short-Setup:

Unterhalb von 24.907 Punkten mit Zielzonen zwischen 24.600 und 24.300 Punkten.

Das Risikomanagement sollte sich an den SMA20- und SMA50-Niveaus orientieren.

❓ Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um in den DAX zu investieren?

Das hängt vom Anlagehorizont ab: