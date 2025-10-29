- DAX Prognose stabil
Der DAX aktuell zeigt sich leicht fester, gestützt von Gewinnen bei BASF, Mercedes-Benz, BMW und deutschen Banken. Anleger blicken gespannt auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) um 19:00 Uhr GMT sowie auf die anschließende Pressekonferenz von Jerome Powell. Der DE40-Index (DAX-Future) bewegt sich weiterhin in einer breiten Handelsspanne und versucht, die EMA50-Unterstützung bei rund 24.300 Punkten zu verteidigen.
Die heutige DAX Analyse zeigt: Der Markt konsolidiert, während Einzeltitel – insbesondere Mercedes – für Bewegung sorgen.
► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash
🧠 Drei Key Takeaways
-
📈 DAX Prognose stabil: Der DAX hält sich über der wichtigen EMA50-Unterstützung (24.300 Punkte) und zeigt eine leichte Aufwärtsbewegung im Vorfeld der Fed-Entscheidung.
-
🚗 Mercedes-Benz mit Gewinnrückgang, aber Kursplus: Trotz eines Rückgangs des Nettogewinns um 30,8 % auf 1,19 Mrd. € übertraf der Autobauer die Analystenerwartungen und legte in Frankfurt um 6 % zu.
-
⚙️ Chipkrise und China-Sorgen belasten Autoindustrie: Die Beschlagnahmung von Nexperia und ein chinesisches Exportverbot verschärfen die Engpässe. Mehrere Hersteller, darunter Nissan und Volkswagen, warnen vor möglichen Produktionsstopps.
🇩🇪 DAX Analyse – Marktüberblick
💹 DAX aktuell leicht im Plus
Der DAX zeigt sich am heutigen Handelstag moderat fester, getragen von BASF, BMW, Mercedes-Benz und den deutschen Banken. Der Markt konsolidiert in einer breiten Seitwärtsrange, wobei die EMA50 (24.300 Punkte) als technische Schlüssellinie gilt.
Vor der mit Spannung erwarteten Fed-Zinsentscheidung bleiben die Bewegungen gedämpft. Anleger rechnen mit Hinweisen auf den geldpolitischen Kurs für 2025.
🚗 Mercedes-Benz Q3 2025 – Gewinnrückgang, aber positive Marktreaktion
Im dritten Quartal 2025 verzeichnete Mercedes-Benz einen deutlichen Gewinnrückgang um 30,8 % auf 1,19 Mrd. € (Vorjahr: 1,71 Mrd. €). Dennoch lagen die Ergebnisse über den Erwartungen der Analysten (Prognose: 1,09 Mrd. €), was die Aktie in Frankfurt um 6 % steigen ließ.
Hintergrund:
-
Der Autobauer kämpft mit den Auswirkungen der globalen Chipknappheit, die durch die Beschlagnahmung des niederländischen Herstellers Nexperia und ein chinesisches Exportverbot verschärft wurde.
-
CEO Ola Källenius bezeichnete die Situation als „politisch verursachten Engpass“ im Zuge der US–China-Handelsspannungen.
-
Trotz kurzfristiger Absicherung der Chipversorgung bleibt das Risiko für zukünftige Lieferketten bestehen.
🌏 Absatzprobleme in China
Der chinesische Markt bleibt eine Herausforderung: Der Absatz dort fiel im Quartal um 27 %, was zu einem globalen Absatzrückgang von 12 % führte.
Um im chinesischen Premium-Segment wettbewerbsfähig zu bleiben, kooperiert Mercedes mit dem Autonomie-Spezialisten Momenta. Dennoch warnte Källenius, dass der „Hyperwettbewerb in China nicht so bald verschwinden wird“.
⚙️ Belastung für die gesamte Autoindustrie
Die Chipkrise betrifft nicht nur Mercedes. Auch Nissan und Volkswagen warnten vor Produktionsausfällen, falls die Nexperia-Problematik anhält. Hinzu kommen hohe US-Zölle:
-
15 % auf EU-Exporte
-
25 % auf Einfuhrteile außerhalb Nordamerikas
Diese Entwicklungen verstärken die Unsicherheit in der europäischen Automobilbranche und werden in den kommenden Tagen auch den DAX beeinflussen.
📊 Technische DAX Prognose
Der DE40 (DAX-Future) konsolidiert weiterhin in einer breiten Handelsspanne zwischen 24.200 und 24.700 Punkten.
Die EMA50 bei 24.300 Punkten dient als kurzfristige Unterstützung. Ein nachhaltiger Ausbruch über 24.700 Punkte könnte den Weg in Richtung 25.000 Punkte freimachen.
Ein Bruch unter die 24.200er-Marke hingegen würde ein bärisches Signal senden und kurzfristig Gewinnmitnahmen begünstigen.
📘 Fazit
Die DAX Analyse zeigt: Der Markt bleibt vor der Fed-Sitzung in Wartestellung, während Einzeltitel wie Mercedes-Benz mit Quartalszahlen und Branchennachrichten für Dynamik sorgen.
Die DAX Prognose bleibt vorsichtig optimistisch – insbesondere solange die EMA50 hält und die globale Marktstimmung positiv bleibt.
Gleichzeitig mahnen die anhaltenden Chip-Engpässe und China-Schwäche zur Vorsicht in der Automobilbranche, die weiterhin ein zentraler Treiber für den DAX ist.
DAX Index Chart (D1) Charttechnische Analyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance.Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Mercedes Benz Aktie Chart (D1) Charttechnische Analyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance.Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
