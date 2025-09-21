DAX Prognose & Analyse für die neue Woche, KW 39/2025 📊

Die wichtigsten Punkte

Solange der DAX Index aber unter der SMA20 notiert, solange besteht die Gefahr, dass sich die Schwäche weiter fortsetzen könnte. Können sich die Bären in den kommenden Handelstagen durchsetzen, so könnten diese den Index weiter abwärts in Richtung des 23,6 % Retracements drücken. Sollte das Retracement angelaufen werden, so sollten die Notierungen spätestens hier einen Richtungswechsel abbilden. Der DAX zeigt sich nach unserer Prognose aktuell leicht angeschlagen.

Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 21.09.2025: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen

Die US-Notenbank (Fed) hat in der vergangenen Woche den Leitzins nach neun Monaten Stabilität moderat um 25 Basispunkte auf 4,0–4,25 % gesenkt. Begleitet wurde dieser Schritt von einer Anhebung der Konjunkturprognosen – ein Signal, das die Märkte positiv aufgenommen haben.

Auf der anderen Seite trüben schwächere Konjunkturdaten aus China die Stimmung:

Industrieproduktion und Konsum entwickelten sich schwächer als erwartet.

Einzelhandelsumsätze stiegen nur um 3,4 % (unter Vorjahresniveau).

Immobilienmarkt bleibt schwach, Preise für Neubauten sanken erneut.

Die EZB belässt den Leitzins bei 2,0 % – gestützt durch robuste Nachfrage und stabile Arbeitsmärkte.

🔙 DAX Rückblick (15.09. – 19.09.2025)

Wochenstart: 23.755 Punkte

Wochenschluss: 23.666 Punkte

Wochenhoch: leicht unter Vorwoche

Wochentief: deutlich unter Vorwoche

Ergebnis: kleiner Wochenverlust nach Mini-Gewinn in Vorwoche

Der DAX konnte das Wochenhoch direkt zu Beginn markieren, fiel dann aber bis 23.320 Punkte zurück. Anschließend folgte eine volatile Seitwärtsbewegung zwischen 23.600 und 23.800 Punkten. Das Setup für die letzte Handelswoche zeigte ein Bild wie eingetroffen.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

👉 Fazit Rückblick: kleine Range, leicht schwächer, aber mit Gegenwehr der Bullen.

📐💹⏳Für aktive Daytrader, Widerstände & Unterstützungen DAX

Widerstände:

23.684 · 23.703/30/81/98 · 23.827/86 · 23.925/76 · 24.029 · 24.100/48 · 24.205/15 · 24.311/49

Unterstützungen:

23.654/45/28/14 · 23.594/70/42/18 · 23.422 · 23.361/27 · 23.270/31 · 23.150 · 23.063

Wichtige Marken:

Intraday: 24.175 / 23.437

Tagesschluss: 25.525 / 22.243

Boxbereich: 25.639 – 15.055

📈 DAX Chartanalyse

Daily-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

DAX unter SMA20 (23.798) → Schwächephase hält an

Enge Boxbewegung, kein klarer Trend

Erst über SMA50 (24.029) hellt sich das Bild auf

Wichtig: Tagesschluss über 24.280 nötig für bullisches Setup

👉 DAX Prognose Daily: neutral

4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

DAX nach Rücksetzer mehrfach über SMA20 (23.542) und SMA50 (23.645) , aber ohne nachhaltige Etablierung

SMA200 bei 23.976 bleibt harte Hürde

Aufwärtspotenzial nur, wenn Bullen über SMA200 durchbrechen

Rücksetzer unter SMA50 → Risiko erneuter Schwäche

👉 DAX Analyse 4h: neutral, leicht angeschlagen

DAX Prognose KW 39/2025 – Fazit

Übergeordnete Tendenz: seitwärts / abwärts

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 40 %

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 60 %

Short Cut:

Bullen müssen den DAX über die SMA50 bringen, um Chancen auf eine Erholung in Richtung 24.000–24.200 Punkte zu eröffnen.

Unterhalb von 23.600 drohen dagegen neue Abwärtsbewegungen.

DAX Trading Setups

🟢 Long Setup, Bull-Szenario:

Über 23.666 Punkten → Potenzial bis 23.905 – 24.111 Punkte.

🔴 Short Setup, Bear-Szenario:

Unter 23.666 Punkten → Abwärtsrisiko bis 23.394 – 23.149 Punkte.

✅ Zusammenfassung:

Die aktuelle DAX Prognose für KW 39/2025 bleibt vorsichtig. Die technische DAX Analyse zeigt: Solange der DAX unter der SMA50 und SMA200 notiert, ist das Risiko weiterer Schwäche hoch. Erst ein Ausbruch darüber könnte ein bullisches Signal liefern.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

INDEX Trading bei XTB

- HINWEIS IN EIGENER SACHE -

NEU: Unser neuer DE40cash CFD basiert auf den Xetra bzw. Kassakurs. Die Trading-Kalkulationen sind damit nochmals vereinfacht worden:

Keine Orderkommissionen für CFD Handel bei XTB

Variabler Zielspread zur Haupthandelszeit 09 - 17:30 Uhr DE40cash: nur 1,0 Punkte

Mini-CFD,Handel ab 0,1 Kontrakten

Geringere Marginanforderungen als beim DE40 (Future-basierter CFD)

1 Punkt Bewegung im DAX = 1 Euro Gewinn/Verlust bei 1 CFD Kontrakt DE40cash

DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS*

Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

*BESTER CFD Broker Deutschlands 2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB

Hier mehr erfahren

❓ FAQ zur DAX Prognose & Analyse KW 39/2025

1) Wie ist die aktuelle DAX Prognose für KW 39/2025?

Die Prognose des Experten Jens Chrzanowski vom Broker XTB sagt: Die DAX Prognose für KW 39/2025 bleibt seitwärts bis abwärts. Erst oberhalb der SMA50 und SMA200 könnte sich das Chartbild bullisch aufhellen.

2) Hat der DAX in der Vorwoche Gewinne oder Verluste verzeichnet?

Der DAX schloss die Woche vom 15.–19.09.2025 bei 23.666 Punkten mit einem kleinen Wochenverlust.

3) Welche Widerstände und Unterstützungen sind aktuell wichtig?

Widerstände: 23.684 · 23.827 · 23.925 · 24.029 · 24.100 Punkte

Unterstützungen: 23.654 · 23.594 · 23.422 · 23.270 · 23.150 Punkte

4) Wie lautet die DAX Analyse im Daily-Chart?

Im Daily-Chart ist der DAX unter der SMA20 und SMA50. Ein Tagesschluss über 24.280 Punkten wäre nötig, um das Chartbild wieder bullisch zu interpretieren.

5) Was zeigt die kurzfristige DAX Analyse im 4h-Chart?

Im 4h-Chart konnte der DAX zwar mehrfach die SMA20 und SMA50 zurückerobern, sich dort aber nicht halten. Erst oberhalb der SMA200 (23.976) entstehen echte Aufwärtssignale.

6) Welche Szenarien gibt es für die neue Handelswoche?

Long-Szenario: Über 23.666 Punkten → Potenzial bis 24.111 Punkte.

Short-Szenario: Unter 23.666 Punkten → Risiko von Rücksetzern bis 23.149 Punkte.

7) Ist die übergeordnete DAX Prognose positiv oder negativ?

Übergeordnet lautet die DAX Prognose seitwärts/abwärts mit 40 % bullischem und 60 % bärischem Szenario.