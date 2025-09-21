DAX Prognose & Analyse für die neue Woche, KW 39/2025 📊
Die wichtigsten Punkte
Solange der DAX Index aber unter der SMA20 notiert, solange besteht die Gefahr, dass sich die Schwäche weiter fortsetzen könnte. Können sich die Bären in den kommenden Handelstagen durchsetzen, so könnten diese den Index weiter abwärts in Richtung des 23,6 % Retracements drücken. Sollte das Retracement angelaufen werden, so sollten die Notierungen spätestens hier einen Richtungswechsel abbilden. Der DAX zeigt sich nach unserer Prognose aktuell leicht angeschlagen.
Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los!Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen
► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash
-
Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 21.09.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
-
Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick
DAX Rahmenbedingungen
Die US-Notenbank (Fed) hat in der vergangenen Woche den Leitzins nach neun Monaten Stabilität moderat um 25 Basispunkte auf 4,0–4,25 % gesenkt. Begleitet wurde dieser Schritt von einer Anhebung der Konjunkturprognosen – ein Signal, das die Märkte positiv aufgenommen haben.
Auf der anderen Seite trüben schwächere Konjunkturdaten aus China die Stimmung:
-
Industrieproduktion und Konsum entwickelten sich schwächer als erwartet.
-
Einzelhandelsumsätze stiegen nur um 3,4 % (unter Vorjahresniveau).
-
Immobilienmarkt bleibt schwach, Preise für Neubauten sanken erneut.
Die EZB belässt den Leitzins bei 2,0 % – gestützt durch robuste Nachfrage und stabile Arbeitsmärkte.
🔙 DAX Rückblick (15.09. – 19.09.2025)
-
Wochenstart: 23.755 Punkte
-
Wochenschluss: 23.666 Punkte
-
Wochenhoch: leicht unter Vorwoche
-
Wochentief: deutlich unter Vorwoche
-
Ergebnis: kleiner Wochenverlust nach Mini-Gewinn in Vorwoche
Der DAX konnte das Wochenhoch direkt zu Beginn markieren, fiel dann aber bis 23.320 Punkte zurück. Anschließend folgte eine volatile Seitwärtsbewegung zwischen 23.600 und 23.800 Punkten. Das Setup für die letzte Handelswoche zeigte ein Bild wie eingetroffen.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
👉 Fazit Rückblick: kleine Range, leicht schwächer, aber mit Gegenwehr der Bullen.
📐💹⏳Für aktive Daytrader, Widerstände & Unterstützungen DAX
Widerstände:
- 23.684 · 23.703/30/81/98 · 23.827/86 · 23.925/76 · 24.029 · 24.100/48 · 24.205/15 · 24.311/49
Unterstützungen:
- 23.654/45/28/14 · 23.594/70/42/18 · 23.422 · 23.361/27 · 23.270/31 · 23.150 · 23.063
Wichtige Marken:
-
Intraday: 24.175 / 23.437
-
Tagesschluss: 25.525 / 22.243
-
Boxbereich: 25.639 – 15.055
📈 DAX Chartanalyse
Daily-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
-
DAX unter SMA20 (23.798) → Schwächephase hält an
-
Enge Boxbewegung, kein klarer Trend
-
Erst über SMA50 (24.029) hellt sich das Bild auf
-
Wichtig: Tagesschluss über 24.280 nötig für bullisches Setup
👉 DAX Prognose Daily: neutral
4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
-
DAX nach Rücksetzer mehrfach über SMA20 (23.542) und SMA50 (23.645), aber ohne nachhaltige Etablierung
-
SMA200 bei 23.976 bleibt harte Hürde
-
Aufwärtspotenzial nur, wenn Bullen über SMA200 durchbrechen
-
Rücksetzer unter SMA50 → Risiko erneuter Schwäche
👉 DAX Analyse 4h: neutral, leicht angeschlagen
DAX Prognose KW 39/2025 – Fazit
-
Übergeordnete Tendenz: seitwärts / abwärts
-
Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 40 %
-
Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 60 %
Short Cut:
-
Bullen müssen den DAX über die SMA50 bringen, um Chancen auf eine Erholung in Richtung 24.000–24.200 Punkte zu eröffnen.
-
Unterhalb von 23.600 drohen dagegen neue Abwärtsbewegungen.
DAX Trading Setups
🟢 Long Setup, Bull-Szenario:
Über 23.666 Punkten → Potenzial bis 23.905 – 24.111 Punkte.
🔴 Short Setup, Bear-Szenario:
Unter 23.666 Punkten → Abwärtsrisiko bis 23.394 – 23.149 Punkte.
✅ Zusammenfassung:
Die aktuelle DAX Prognose für KW 39/2025 bleibt vorsichtig. Die technische DAX Analyse zeigt: Solange der DAX unter der SMA50 und SMA200 notiert, ist das Risiko weiterer Schwäche hoch. Erst ein Ausbruch darüber könnte ein bullisches Signal liefern.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
INDEX Trading bei XTB
- HINWEIS IN EIGENER SACHE -
NEU: Unser neuer DE40cash CFD basiert auf den Xetra bzw. Kassakurs. Die Trading-Kalkulationen sind damit nochmals vereinfacht worden:
- Keine Orderkommissionen für CFD Handel bei XTB
- Variabler Zielspread zur Haupthandelszeit 09 - 17:30 Uhr DE40cash: nur 1,0 Punkte
- Mini-CFD,Handel ab 0,1 Kontrakten
- Geringere Marginanforderungen als beim DE40 (Future-basierter CFD)
- 1 Punkt Bewegung im DAX = 1 Euro Gewinn/Verlust bei 1 CFD Kontrakt DE40cash
DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS*
-
Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET
-
Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
-
*BESTER CFD Broker Deutschlands 2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB
-
❓ FAQ zur DAX Prognose & Analyse KW 39/2025
1) Wie ist die aktuelle DAX Prognose für KW 39/2025?
Die Prognose des Experten Jens Chrzanowski vom Broker XTB sagt: Die DAX Prognose für KW 39/2025 bleibt seitwärts bis abwärts. Erst oberhalb der SMA50 und SMA200 könnte sich das Chartbild bullisch aufhellen.
2) Hat der DAX in der Vorwoche Gewinne oder Verluste verzeichnet?
Der DAX schloss die Woche vom 15.–19.09.2025 bei 23.666 Punkten mit einem kleinen Wochenverlust.
3) Welche Widerstände und Unterstützungen sind aktuell wichtig?
-
Widerstände: 23.684 · 23.827 · 23.925 · 24.029 · 24.100 Punkte
-
Unterstützungen: 23.654 · 23.594 · 23.422 · 23.270 · 23.150 Punkte
4) Wie lautet die DAX Analyse im Daily-Chart?
Im Daily-Chart ist der DAX unter der SMA20 und SMA50. Ein Tagesschluss über 24.280 Punkten wäre nötig, um das Chartbild wieder bullisch zu interpretieren.
5) Was zeigt die kurzfristige DAX Analyse im 4h-Chart?
Im 4h-Chart konnte der DAX zwar mehrfach die SMA20 und SMA50 zurückerobern, sich dort aber nicht halten. Erst oberhalb der SMA200 (23.976) entstehen echte Aufwärtssignale.
6) Welche Szenarien gibt es für die neue Handelswoche?
-
Long-Szenario: Über 23.666 Punkten → Potenzial bis 24.111 Punkte.
-
Short-Szenario: Unter 23.666 Punkten → Risiko von Rücksetzern bis 23.149 Punkte.
7) Ist die übergeordnete DAX Prognose positiv oder negativ?
Übergeordnet lautet die DAX Prognose seitwärts/abwärts mit 40 % bullischem und 60 % bärischem Szenario.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.