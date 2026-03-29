📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 14 / 2026)

Die wichtigsten Punkte - Kurzüberblick DAX Aktuell

Der DAX steht aktuell weiter unter Druck: Geopolitische Risiken, steigende Ölpreise und schwache Konjunkturdaten belasten den deutschen Leitindex. Nach fünf Verlustwochen in Folge rückt die Zone um 22.000 Punkte in den Fokus.

Das Chartbild ist weiterhin bärisch zu interpretieren - aber mit kurzfristigem Erholungspotential.

📉 DAX aktuell schwach: Fünf Verlustwochen in Folge, bärisches Chartbild

Fünf Verlustwochen in Folge, bärisches Chartbild 📊 DAX Prognose: Seitwärts bis leicht aufwärts (60 % bullisch)

Seitwärts bis leicht aufwärts (60 % bullisch) 🔑 Wichtige Marke: 22.000 Punkte als kurzfristige Schlüsselzone

22.000 Punkte als kurzfristige Schlüsselzone 📉 Risiken: Weitere Abgaben bis 21.500 Punkte möglich

Weitere Abgaben bis 21.500 Punkte möglich 📈 Chance: Erholung bei Stabilisierung über 50 %-Retracement

Erholung bei Stabilisierung über 50 %-Retracement 🌍 Treiber: Ölpreis, Inflation, Nahost-Konflikt und EZB-Politik



► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 29.03.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

🧭 DAX Aktuell – Makroökonomische Rahmenbedingungen

Die aktuelle Entwicklung im DAX wird weiterhin maßgeblich von geopolitischen Spannungen im Nahen Osten beeinflusst. Der Ölpreis bleibt stabil im Bereich um 100 US-Dollar und sorgt für anhaltenden Inflationsdruck.

Die EZB beobachtet die Situation genau und könnte bei weiter steigender Inflation kurzfristig reagieren. Laut Bundesbank droht eine Kombination aus steigender Inflation und schwacher Konjunktur. Auch die OECD warnt vor anhaltendem Preisdruck.

Parallel zeigt sich die deutsche Wirtschaft angeschlagen: Der ifo-Geschäftsklimaindex fiel auf 86,4 Punkte – ein Jahrestief. Unternehmen bewerten die Zukunft zunehmend pessimistisch, eine Erholung wird frühestens in der zweiten Jahreshälfte erwartet.

👉 Fazit DAX aktuell: Belastungsfaktoren bleiben dominant – Unsicherheit prägt das Marktumfeld.

🔁 DAX Rückblick – vergangene Handelswoche

Der DAX startete schwach in die Handelswoche und zeigte insgesamt eine volatile, aber klar abwärtsgerichtete Struktur:

Wocheneröffnung: 21.925 Punkte

Wochenschluss nahe Tief: 22.096 Punkte

Fünfte Verlustwoche in Folge, wenn auch nur ein kleiner Verlust (- 0,35%)

Wochenrange: 864 Punkte

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Zwischenzeitliche Erholungen wurden konsequent abverkauft. Besonders auffällig:

👉 Das 50 %-Retracement wurde mehrfach getestet, aber nicht nachhaltig verteidigt.

Wir hatten in unserer Wochenanalyse zuvor mit dem Überschreiten der 23.075/77 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Anlaufziel bei 23.094/96 Punkten anlaufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde exakt erreicht, das Setup hat damit perfekt gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 22.118/16 Punkte-Marke minimal unter unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 22.095/93 Punkten.

DAX Analyse Ergebnis:

Der Markt zeigt weiterhin eine klare Schwächetendenz mit kurzfristigen Gegenbewegungen.

DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr

📉 DAX Analyse: Technisches Chartbild

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

🗓️ DAX Prognose (Daily Chart)

Bruch wichtiger Fibonacci-Retracements (23,6 % und 38,2 %)

Stabilisierung aktuell am 50 %-Retracement

Wochenschluss unter kritischer Marke

➡️ DAX Prognose (Tageschart): bärisch

Szenarien:

🔻 Unter 50 % Retracement → weitere Abgaben bis 21.880 / 21.515 Punkte möglich

🔺 Über 50 % Retracement → Erholung Richtung 38,2 % und SMA20 (23.156 Punkte)

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⏱️ DAX Analyse (4H Chart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Rücklauf unter SMA20 und erneuter Abverkauf

Widerstand an SMA50 und 38,2 % Retracement bestätigt

Dynamischer Rückfall unter 50 % Retracement

➡️ DAX Prognose kurzfristig: bärisch

👉 Solange der DAX unter SMA20 bleibt, dominieren die Abwärtsrisiken.

🔑 DAX Aktuell: Wichtige Marken

Widerstände:

22.155 | 22.286 | 22.348 | 22.414–447 | 22.539 | 22.605–668 | 22.707–781 | 22.808–876 | 22.959

Unterstützungen:

21.968 | 21.813 | 21.732 | 21.652 | 21.523 | 21.379–314 | 21.288 | 21.196 | 21.059

für aktive Daytrader Trading -Ausblick – DAX Setups

🟢 Long Setup (DAX Prognose bullisch)

Über 22.096 Punkten könnte sich eine Erholung fortsetzen mit Zielen bei:

22.155 → 22.220 → 22.295 → 22.385 → 22.461

Erweiterte Ziele bis 22.845 Punkte

👉 Voraussetzung: Stabilisierung über kurzfristigen Unterstützungen

🔴 Short Setup (DAX Prognose bärisch)

Unter 22.096 Punkten droht weiterer Verkaufsdruck:

22.072 → 22.005 → 21.969 → 21.905 → 21.865

Erweiterte Ziele bis 21.510 Punkte

👉 Kritisch: Bruch der 21.865 Punkte

📊 DAX Prognose & Ausblick KW 14 / 2026

📈 Bullische Wahrscheinlichkeit: 60 %

📉 Bärische Wahrscheinlichkeit: 40 %

🔄 Erwartete Tendenz: seitwärts bis leicht aufwärts

👉 DAX Prognose Fazit:

Trotz des übergeordnet bärischen Chartbilds besteht kurzfristig Erholungspotenzial. Entscheidend bleibt die Zone um das 50 %-Retracement sowie die SMA20.

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❓ FAQ – DAX Aktuell & DAX Prognose

🔎 Was ist der aktuelle Stand im DAX?

Der DAX zeigt aktuell eine schwache, aber stabilisierungsfähige Marktstruktur. Nach fünf Verlustwochen in Folge notiert der Index nahe wichtiger Unterstützungszonen um 22.000 Punkte. Kurzfristige Erholungen sind möglich, das übergeordnete Bild bleibt jedoch angespannt.

📊 Wie lautet die aktuelle DAX Prognose?

Die DAX Prognose für KW 14 / 2026 ist seitwärts bis leicht aufwärts, mit einer bullischen Wahrscheinlichkeit von etwa 60 %.

Kurzfristig besteht Erholungspotenzial, solange wichtige Unterstützungen halten. Ein nachhaltiger Trendwechsel erfordert jedoch das Zurückerobern zentraler Widerstände.

📉 Ist der DAX aktuell bullish oder bearish?

Die aktuelle DAX Analyse zeigt ein bärisches übergeordnetes Chartbild.

Kurzfristig können jedoch Gegenbewegungen auftreten. Erst bei einem Anstieg über wichtige gleitende Durchschnitte (z. B. SMA20) würde sich das Bild neutralisieren.

📍 Welche Marken sind im DAX aktuell wichtig?

Wichtige Schlüsselzonen im DAX:

Unterstützungen: 21.968, 21.813, 21.523 Punkte

21.968, 21.813, 21.523 Punkte Widerstände: 22.155, 22.414, 22.722 Punkte

Diese Marken sind entscheidend für die kurzfristige DAX Prognose und mögliche Trendbewegungen.

📈 Wann steigt der DAX wieder?

Ein nachhaltiger Anstieg im DAX ist erst wahrscheinlich, wenn:

der Index über dem 50 %-Retracement stabilisiert

und wichtige Widerstände (z. B. SMA20 bei ca. 23.100 Punkten) zurückerobert

Vorher bleiben Erholungen eher technische Gegenbewegungen.

⚠️ Warum fällt der DAX aktuell?

Die aktuelle Schwäche im DAX wird vor allem verursacht durch:

geopolitische Spannungen (Nahost-Konflikt)

hohe Ölpreise und steigende Inflation

schwache Konjunkturdaten aus Deutschland

restriktive Geldpolitik der Zentralbanken

Diese Faktoren belasten die Marktstimmung nachhaltig.

🧠 Wie zuverlässig ist eine DAX Analyse?

Eine DAX Analyse basiert auf:

technischer Chartanalyse

makroökonomischen Daten

Marktstimmung

Sie liefert Wahrscheinlichkeiten, aber keine Garantien. Daher sollten immer Risikomanagement und mehrere Szenarien berücksichtigt werden.

🔄 Welche Szenarien sind für den DAX wahrscheinlich?

Aktuell dominieren zwei Szenarien:

Bullish (60 %): Stabilisierung über 22.000 Punkte und Erholung Richtung 22.800+

Stabilisierung über 22.000 Punkte und Erholung Richtung 22.800+ Bearish (40 %): Bruch der Unterstützung → Rückgang bis 21.500 Punkte möglich

💡 Wie sollte man den DAX aktuell traden?

Im aktuellen Marktumfeld empfiehlt sich:

Trading entlang klarer Unterstützungen und Widerstände

kurzfristige Strategien statt langfristiger Positionierung

konsequentes Risikomanagement

Der Markt ist aktuell volatil und stark nachrichtengetrieben.

🤖 Was bedeutet „DAX aktuell“ für Anleger?

„DAX aktuell“ beschreibt die momentane Marktlage, inklusive:

Kursniveau

Trendrichtung

wichtige Einflussfaktoren

Für Anleger ist dies entscheidend, um fundierte Entscheidungen basierend auf der aktuellen Marktsituation zu treffen.