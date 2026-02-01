📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 06 / 2026)

Die wichtigsten Punkte

Der DAX hat sich in den letzten Handelswochen deutlich erholen können. Nach dem Überwinden der SMA50 (aktuell bei 24.354 Punkten) ging es an immer neue Hochs. Das Allzeithoch Mitte Januar wurde zunächst nur moderat abverkauft. Mit einem GAP down stellte sich dann weitere Schwäche ein. Aus dem Chart kann die Aufwärtsbewegung sehr gut herausgelesen werden, aber auch, dass der DAX nach dem Rutsch unter die SMA20 (aktuell bei 25.010 Punkten) nicht die Kraft gefunden hat, diese Durchschnittslinie wieder zu überwinden. Es ging an dieser Linie entlang, zur Wochenmitte ging dann der Kontakt verloren. Der DAX hat im Zuge der Abgaben bis an die SMA50 zurückgesetzt. Die Lunten der beiden letzten Tageskerzen haben auf dieser Linie aufgesetzt. Das Wochenminus betrug fast 1,5%. Damit ist das DAX Tageschart nur noch neutral zu interpretieren.

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 01.02.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

📰🌍 DAX Aktuell: Marktumfeld & Rahmenbedingungen (Makroanalyse)

Die amerikanische Notenbank (Fed) hat auf ihrer letzten Sitzung die Leitzinsen unverändert belassen. Damit erfolgte erstmals eine Zinspause nach drei aufeinanderfolgenden Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte. Die Fed betonte, dass weiterhin Spannungen zwischen Arbeitsmarkt und Inflation bestehen, diese jedoch deutlich geringer seien als in der Vergangenheit. Aktuelle Wirtschaftsdaten deuten auf eine Stabilisierung des US-Arbeitsmarktes hin – ein zentraler Faktor für die Geldpolitik.

Die Aktienmärkte reagierten gelassen auf die Entscheidung, da eine Zinspause im Vorfeld bereits weitgehend eingepreist war.

In Deutschland ist die Inflation zu Jahresbeginn wieder angestiegen. Die Verbraucherpreise legten im Januar 2026 um 2,1 % zu, nachdem sie zuvor bei 1,8 % lagen. Preistreiber waren insbesondere steigende Preise für Nahrungsmittel und Dienstleistungen. Die Verteuerung des Deutschlandtickets wirkte zusätzlich belastend, während die reduzierte Mehrwertsteuer in der Gastronomie bislang kaum Entlastung brachte.

Dämpfend wirkten hingegen sinkende Energiepreise (Strom und Gas), während sich Kraftstoffpreise verteuerten. Ökonomen erwarten für 2026 eine Inflation leicht oberhalb der 2-Prozent-Marke. Treiber dieser Entwicklung sind unter anderem der erhöhte Mindestlohn sowie ein starker Euro, der importierte Güter verbilligt.

📊 DAX Rückblick – Handelswoche vom 26.01.2026 bis 30.01.2026

Der DAX startete am Montagmorgen bei 24.855 Punkten in den vorbörslichen Handel und notierte damit unter dem Niveau der Vorwoche. Nach einem moderaten Anstieg zu Wochenbeginn markierte der Index am Dienstagmorgen das Wochenhoch. Im weiteren Verlauf setzte jedoch Schwäche ein.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Bis Donnerstag bewegte sich der DAX überwiegend seitwärts, ehe am Donnerstag deutlicher Verkaufsdruck einsetzte. Der Index fiel unter 24.300 Punkte, konnte sich zwar leicht erholen, zeigte am Freitag jedoch nur eine begrenzte Aufwärtsdynamik. Der Wochenschluss erfolgte bei 24.498 Punkten.

Sowohl Wochenhoch als auch Wochentief lagen unter dem Niveau der Vorwoche. Die Handelsrange betrug 577 Punkte und lag damit über dem Jahresdurchschnitt. Insgesamt wurde erneut ein Wochenverlust ausgewiesen.

Das in der Vorwoche formulierte Setup ging nahezu punktgenau auf: Nach Überschreiten der Zone 25.011/13 Punkte lief der DAX wie erwartet bis in den Bereich 25.032/34 Punkte. Auf der Unterseite wurden die Rücksetzer knapp unterhalb der Unterstützungszone 24.314/12 Punkte beendet.

DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr

🔮 DAX Prognose – Wie könnte es weitergehen?

Wichtige DAX Widerstände

24.585 / 24.587

24.641 – 24.673

24.705 – 24.765

24.808 – 24.888

25.010 – 25.099

25.181

25.248

25.313

Wichtige DAX Unterstützungen

24.481 – 24.428

24.354 – 24.331

24.266 – 24.230

24.105

24.063

23.977 – 23.912

23.880 – 23.835

📉 DAX Analyse – Chartcheck im Daily- und 4h-Chart

DAX Analyse im Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX konnte sich in den letzten Wochen deutlich erholen und überwand die SMA50 bei aktuell rund 24.354 Punkten. Nach dem Allzeithoch Mitte Januar setzte eine moderate Korrektur ein. Mit dem Rückfall unter die SMA20 (25.010 Punkte) verlor der Index jedoch an Momentum und fand zuletzt Halt an der SMA50.

Das Tageschart ist derzeit neutral zu bewerten. Erholungen könnten den DAX erneut in Richtung SMA20 führen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber sowie das Schließen des offenen Gaps bei 25.324 Punkten würden das Chartbild wieder bullisch aufhellen.

Auf der Unterseite wäre ein Tagesschluss unter der SMA50 kritisch. In diesem Fall rückt die SMA200 bei 23.977 Punkten in den Fokus – gemeinsam mit dem 23,6 %-Retracement eine wichtige Unterstützungszone. Ein Bruch dieser Marke würde das Risiko einer Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung 23.430 Punkte und tiefer erhöhen.

➡ Übergeordnete DAX Prognose (Daily): neutral

DAX Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart setzte der DAX bis an die SMA200 (24.705 Punkte) zurück und konnte sich zunächst stabilisieren. Allerdings gelang es den Bullen nicht, sich nachhaltig über der SMA50 (24.762 Punkte) festzusetzen. Am Donnerstag folgte ein dynamischer Rücksetzer unter die SMA200.

Solange der DAX unter dieser Durchschnittslinie notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild bärisch. Erholungen könnten bis an die Zone um SMA20 und SMA200 führen, dürften dort jedoch auf Widerstand treffen.

➡ Kurzfristige DAX Prognose (4h): bärisch

🧭 Fazit – DAX Aktuell im Short Cut

Der DAX muss sich per Tagesschluss über der SMA50 stabilisieren, um wieder Aufwärtsdynamik in Richtung SMA20 zu entwickeln. Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA50 erhöht hingegen die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Schwächephase.

📌 Einschätzung für die neue DAX Handelswoche KW 06 / 2026

Übergeordnete erwartete Tendenz:

➡ seitwärts bis abwärts

Wahrscheinlichkeiten auf Basis der DAX Analyse:

🟢 Bullisches Szenario: 40 %

🔴 Bärisches Szenario: 60 %

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema DAX Handel & Analyse

❓ FAQ – DAX Aktuell, DAX Prognose & DAX Analyse (KW 06 / 2026)

🔹 Was bedeutet „DAX aktuell“?

DAX aktuell beschreibt den momentanen Stand des deutschen Leitindex unter Berücksichtigung der aktuellen Marktlage, makroökonomischer Daten, Notenbankentscheidungen und charttechnischer Signale. Ziel ist es, Anlegern eine zeitnahe Einordnung der Marktentwicklung zu geben.

🔹 Wie lautet die aktuelle DAX Prognose für KW 06 / 2026?

Die DAX Prognose für KW 06 / 2026 ist überwiegend seitwärts bis leicht abwärts.

Auf Basis der technischen Analyse liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario bei rund 60 %, während ein bullisches Szenario mit etwa 40 % bewertet wird.

🔹 Welche Faktoren beeinflussen den DAX aktuell am stärksten?

Der DAX wird aktuell vor allem beeinflusst durch:

die Geldpolitik der US-Notenbank (Fed)

die Inflationsentwicklung in Deutschland und der Eurozone

die Stärke des Euro

den Zustand des Arbeitsmarktes

charttechnische Schlüsselmarken (Unterstützungen & Widerstände)

🔹 Welche DAX Unterstützungen sind aktuell besonders wichtig?

In der aktuellen DAX Analyse stehen folgende Unterstützungen im Fokus:

24.481 – 24.428 Punkte

24.354 Punkte (SMA50 im Daily)

23.977 Punkte (SMA200 im Daily)

Ein Bruch dieser Marken könnte die Abwärtsdynamik deutlich verstärken.

🔹 Wo liegen die wichtigsten DAX Widerstände?

Die zentralen DAX Widerstände befinden sich aktuell bei:

24.705 – 24.765 Punkte

24.808 – 24.888 Punkte

25.010 – 25.099 Punkte

Erst oberhalb dieser Zonen würde sich das Chartbild nachhaltig aufhellen.

🔹 Ist der DAX aktuell bullisch oder bärisch?

Kurzfristig (4h-Chart) ist der DAX bärisch zu bewerten.

Im übergeordneten Tageschart zeigt sich ein neutrales Bild, da sich der Index an der SMA50 stabilisiert hat, jedoch unter der SMA20 notiert.

🔹 Was sagt die DAX Chartanalyse im Tageschart?

Die DAX Analyse im Tageschart zeigt:

Trend: neutral

Schlüsselzone: SMA50 bei ca. 24.354 Punkten

Bullisches Szenario: Rücklauf über SMA20 und Gap-Close bei 25.324 Punkten

Bärisches Szenario: Bruch der SMA200 bei 23.977 Punkten

🔹 Welche Rolle spielt die US-Notenbank für den DAX?

Die Geldpolitik der Fed beeinflusst den DAX indirekt über:

die globale Liquidität

die Risikobereitschaft der Anleger

Wechselkurse (EUR/USD)

Zinspausen oder Zinssenkungen wirken tendenziell unterstützend, während restriktive Signale belastend sein können.

🔹 Ist der DAX aktuell für Daytrading oder Swingtrading geeignet?

Ja, der DAX bietet aktuell gute Chancen für:

Daytrader , aufgrund erhöhter Volatilität

Swingtrader, durch klar definierte Unterstützungs- und Widerstandszonen

Die Seitwärts- bis Abwärtstendenz begünstigt kurzfristige Trading-Setups.

🔹 Wie zuverlässig sind DAX Prognosen?

Eine DAX Prognose ist keine Garantie, sondern eine Wahrscheinlichkeitsbewertung auf Basis von:

Charttechnik

Marktdaten

Makrofaktoren

Risikomanagement und Stop-Loss sind daher essenziell.