- Das Chartbild im DAX ist neutral bis leicht bärisch
- Politische, neue Zollrisiken sind nicht mehr akut, aber die Politik wird weiter die stärksten Impulse setzen
- DAX Wochenausblick am 25.01.2026 für aktive Trader
📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 05 / 2026)
Die wichtigsten Punkte
Der DAX hat sich Mitte Dezember 2025 über die SMA50 (aktuell bei 24.239 Punkten) schieben können. Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass er zunächst Probleme hatte, sich von dieser Linie zu lösen, dies dann aber abbilden konnte. Es ging im Zuge dessen an immer neue Hochs. Der Index hat, nachdem das Allzeithoch formatiert war, zuletzt moderat und zu Wochenbeginn der abgelaufenen Handelswoche dann dynamisch an und unter die SMA20 (aktuell bei 24.939 Punkten) zurückgesetzt. Die Bullen haben es jedoch geschafft, den DAX im Dunstkreis der SMA20 festzusetzen. Zu mehr hat es in den letzten Handelstagen nicht gereicht.
Bedingt durch die Schwäche in den letzten Handelstagen ist das Chart nur noch neutral zu interpretieren. Den Bullen stellt sich zu Wochenbeginn die Aufgaben, den DAX per Tagesschluss an und über die SMA20 zu schieben und darüber zu etablieren. Gelingt der Move über diese Durchschnittslinie, so gilt es direkt weiter aufwärtszulaufen und das offene GAP zu schließen. Erst wenn sich der Index per Tagesschluss über dieser Marke festgesetzt hat, besteht die Perspektive wieder an das Allzeithoch zu laufen, bzw. neue Hochs zu formatieren.
► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash
Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 25.01.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick
geschrieben von Jens Chrzanowski
📰🌍 DAX Aktuell: Marktumfeld & Rahmenbedingungen (Makroanalyse)
Die chinesische Wirtschaft ist im 4. Quartal 2025 um 4,5 % gewachsen und verzeichnet damit die niedrigste Quartalswachstumsrate seit den Corona-Lockdowns. Trotz des verlangsamten Wachstums wurde das Jahresziel von rund 5 % erreicht. In den vorangegangenen Quartalen lagen die Wachstumsraten noch bei 5,4 %, 5,2 % und 4,8 %, was die sukzessive Abschwächung im Jahresverlauf bestätigt.
Positiv wirkten weiterhin robuste Exporte in andere Weltregionen, die die anhaltenden Spannungen mit den USA teilweise kompensieren konnten. Für 2026 erwartet die Weltbank ein Wachstum von 4,4 %, der IWF 4,5 %, während Goldman Sachs mit 4,8 % etwas optimistischer bleibt. Ungeachtet dessen steht China weiterhin vor strukturellen Herausforderungen.
In den USA wuchs das BIP im 3. Quartal 2025 um 4,4 % und damit stärker als erwartet. Solide Konsumausgaben sowie rückläufige Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unterstreichen die robuste Konjunktur. Vor diesem Hintergrund rechnen Marktteilnehmer damit, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen in der kommenden Woche unverändert lassen wird.
🔙 DAX Rückblick (19.01.2026 – 23.01.2026)
Der DAX Aktuell startete am Montagmorgen bei 24.967 Punkten in den vorbörslichen Handel und lag damit 292 Punkte unter der ersten Notierung der Vorwoche. Nach anfänglicher Stabilisierung kam es am Dienstag zu weiteren Abgaben. Erst zur Wochenmitte konnte sich ein tragfähiger Boden ausbilden.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die anschließende Erholungsbewegung wurde zunächst abverkauft, ohne das Wochentief erneut zu testen. Am Mittwochabend drehte der Markt dynamisch nach oben, bevor sich der DAX bis Freitag in einer engen Seitwärtsrange bewegte. Der Wochenschluss erfolgte bei 24.899 Punkten. Unsere Prognose der Vorwoche ging voll auf: Politische Börsen. Der Marktdreh am Mittwoch geschah, nachdem US Präsident Trump die neuen Zollandrohungen aufgrund der Grönland-Krise absagte; die Belastungen zuvor waren in dieser Androhung begründet.
Wochenhoch: unter dem Vorwochenniveau, aber über 25.000 Punkten
Wochentief: oberhalb des Tiefs der Vorwoche
Wochenperformance: deutlich negativ
Wochenrange: höchste des laufenden Jahres (Ø 531 Punkte)
Unsere definierten Oberseiten-Ziele wurden nicht erreicht, während die Rücksetzer unter die Marke von 24.790 Punkten führten und damit unser maximales Abwärtsziel im Vorwochen-Wochenausblick leicht unterschritten wurde.
DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr
🔍 DAX Prognose – Wie könnte es weitergehen? - Wichtige Kursmarken
Wichtige Widerstände im DAX
-
24.916 / 24.939 / 24.980
-
25.058 / 25.099
-
25.181
-
25.313
-
25.495
Zentrale Unterstützungen im DAX
-
24.878 / 24.872 / 24.860
-
24.776
-
24.670
-
24.593
-
24.478
-
24.327
-
24.138
📈 DAX Analyse – Charttechnik (Daily & 4H)
Daily-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX konnte sich Mitte Dezember nachhaltig über die SMA50 (24.239 Punkte) schieben und neue Allzeithochs markieren. Nach dem Hoch folgte eine moderate Korrektur, zuletzt bis an die SMA20 (24.939 Punkte).
Aktuell ist das Chartbild neutral:
-
Bullisch, wenn der DAX per Tagesschluss über der SMA20 etabliert und das offene GAP schließt
-
Bärisch, falls der Index unter die SMA20 fällt und in Richtung SMA50 zurücksetzt
Übergeordnete DAX Prognose (Daily): neutral
4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart pendelte sich der DAX unterhalb der SMA50, konnte sich jedoch an der SMA200 (24.583 Punkte) stabilisieren. Die jüngsten Erholungsversuche blieben bislang ohne klaren Durchbruch.
-
Erholungspotenzial Richtung SMA50 nur bei nachhaltigem Momentum
-
Rücksetzer unter SMA20 erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Tests der SMA200
Kurzfristige DAX Analyse (4h): neutral
YouTube Trading Videos von XTB
📌 Trading-Ausblick – DAX Setups für aktive Daytrader
🟢 Long Setup (DAX Prognose bullisch)
Stabilisierung oberhalb von 24.899 Punkten eröffnet Chancen auf sukzessive Anläufe bis in den Bereich 25.161 Punkte und darüber hinaus bis 25.411 Punkte.
🔴 Short Setup (DAX Prognose bärisch)
Unterhalb von 24.899 Punkten erhöht sich der Druck in Richtung 24.776 Punkte. Darunter wären weitere Abgaben bis in den Bereich 24.290 Punkte möglich.
🧭 Zusammenfassung – DAX Aktuell KW 05 / 2026
-
Übergeordnete Tendenz: seitwärts / leicht abwärts
-
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 40 %
-
Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 60 %
👉 Fazit:
Die aktuelle DAX Prognose bleibt vorsichtig. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA20 würde das Chartbild wieder klar aufhellen. Bis dahin dominiert eine neutrale bis leicht bearische DAX Analyse.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema DAX Handel & Analyse
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
❓ FAQ – Häufige Fragen zu DAX Aktuell, DAX Prognose & DAX Analyse
Was ist die aktuelle DAX Prognose für KW 05 / 2026?
Die DAX Prognose für KW 05 / 2026 ist überwiegend seitwärts bis leicht abwärts. Auf Basis der aktuellen Charttechnik liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bearisches Szenario bei 60 %, während das bullische Szenario mit 40 % bewertet wird.
Wie ist die aktuelle DAX Analyse einzuschätzen?
Die DAX Analyse zeigt ein neutrales Chartbild. Der Index bewegt sich nahe der SMA20 im Tageschart. Erst ein nachhaltiger Tagesschluss oberhalb dieser Durchschnittslinie würde das technische Bild wieder aufhellen.
Welche Rolle spielt die SMA20 in der aktuellen DAX Analyse?
Die SMA20 ist aktuell die entscheidende kurzfristige Trendlinie.
-
Über der SMA20: Erholungspotenzial Richtung Allzeithoch
-
Unter der SMA20: Erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers zur SMA50
Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen im DAX aktuell?
Die wichtigsten DAX Unterstützungen liegen bei:
-
24.878 / 24.776 Punkten (kurzfristig)
-
24.670 – 24.593 Punkten (mittelfristig)
-
24.327 – 24.138 Punkten (übergeordnet)
Diese Marken sind für die kurzfristige DAX Prognose besonders relevant.
Wo befinden sich die zentralen DAX Widerstände?
Die bedeutendsten DAX Widerstände liegen aktuell bei:
-
24.916 – 24.980 Punkten
-
25.058 – 25.181 Punkten
-
25.313 – 25.495 Punkten
Ein Ausbruch über diese Zonen würde die DAX Analyse deutlich bullischer machen.
Ist der DAX aktuell eher bullisch oder bearisch?
Der DAX Aktuell ist technisch neutral mit leichter bearischer Tendenz. Solange kein klarer Ausbruch über die SMA20 und das offene GAP erfolgt, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer erhöht.
Welche Bedeutung haben die US-Notenbank und Makrodaten für den DAX?
Die US-Notenbank (Fed) beeinflusst den DAX stark über:
-
Zinsentscheidungen
-
Inflationserwartungen
-
US-Konjunkturdaten
Eine Zinspause wirkt kurzfristig stabilisierend, während anhaltend hohe Inflation die DAX Prognose belasten kann.
Welche Szenarien sind für Trader in KW 05 / 2026 relevant?
Für Trader ergeben sich zwei Hauptszenarien:
-
Long: Stabilisierung über 24.899 Punkten mit Zielen oberhalb von 25.000 Punkten
-
Short: Rückfall unter 24.899 Punkte mit Abwärtszielen bis 24.577 bzw. 24.290 Punkte
Kann der DAX in KW 05 ein neues Allzeithoch erreichen?
Ein neues Allzeithoch ist nur dann realistisch, wenn:
-
Der DAX per Tagesschluss über der SMA20 notiert
-
Das offene GAP geschlossen wird
-
Anschlusskäufe über 25.181 Punkte erfolgen
Ohne diese Bedingungen bleibt das Allzeithoch außer Reichweite.
Für wen ist diese DAX Analyse geeignet?
Diese DAX Analyse richtet sich an:
-
Daytrader
-
Swingtrader
-
aktive Anleger, die klare Unterstützungen, Widerstände und Szenarien benötigen
Die strukturierte Darstellung eignet sich auch für algorithmische & regelbasierte Handelsansätze.
