📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 05 / 2026)

Die wichtigsten Punkte

Der DAX hat sich Mitte Dezember 2025 über die SMA50 (aktuell bei 24.239 Punkten) schieben können. Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass er zunächst Probleme hatte, sich von dieser Linie zu lösen, dies dann aber abbilden konnte. Es ging im Zuge dessen an immer neue Hochs. Der Index hat, nachdem das Allzeithoch formatiert war, zuletzt moderat und zu Wochenbeginn der abgelaufenen Handelswoche dann dynamisch an und unter die SMA20 (aktuell bei 24.939 Punkten) zurückgesetzt. Die Bullen haben es jedoch geschafft, den DAX im Dunstkreis der SMA20 festzusetzen. Zu mehr hat es in den letzten Handelstagen nicht gereicht.

Bedingt durch die Schwäche in den letzten Handelstagen ist das Chart nur noch neutral zu interpretieren. Den Bullen stellt sich zu Wochenbeginn die Aufgaben, den DAX per Tagesschluss an und über die SMA20 zu schieben und darüber zu etablieren. Gelingt der Move über diese Durchschnittslinie, so gilt es direkt weiter aufwärtszulaufen und das offene GAP zu schließen. Erst wenn sich der Index per Tagesschluss über dieser Marke festgesetzt hat, besteht die Perspektive wieder an das Allzeithoch zu laufen, bzw. neue Hochs zu formatieren.

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 25.01.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

📰🌍 DAX Aktuell: Marktumfeld & Rahmenbedingungen (Makroanalyse)

Die chinesische Wirtschaft ist im 4. Quartal 2025 um 4,5 % gewachsen und verzeichnet damit die niedrigste Quartalswachstumsrate seit den Corona-Lockdowns. Trotz des verlangsamten Wachstums wurde das Jahresziel von rund 5 % erreicht. In den vorangegangenen Quartalen lagen die Wachstumsraten noch bei 5,4 %, 5,2 % und 4,8 %, was die sukzessive Abschwächung im Jahresverlauf bestätigt.

Positiv wirkten weiterhin robuste Exporte in andere Weltregionen, die die anhaltenden Spannungen mit den USA teilweise kompensieren konnten. Für 2026 erwartet die Weltbank ein Wachstum von 4,4 %, der IWF 4,5 %, während Goldman Sachs mit 4,8 % etwas optimistischer bleibt. Ungeachtet dessen steht China weiterhin vor strukturellen Herausforderungen.

In den USA wuchs das BIP im 3. Quartal 2025 um 4,4 % und damit stärker als erwartet. Solide Konsumausgaben sowie rückläufige Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unterstreichen die robuste Konjunktur. Vor diesem Hintergrund rechnen Marktteilnehmer damit, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen in der kommenden Woche unverändert lassen wird.

🔙 DAX Rückblick (19.01.2026 – 23.01.2026)

Der DAX Aktuell startete am Montagmorgen bei 24.967 Punkten in den vorbörslichen Handel und lag damit 292 Punkte unter der ersten Notierung der Vorwoche. Nach anfänglicher Stabilisierung kam es am Dienstag zu weiteren Abgaben. Erst zur Wochenmitte konnte sich ein tragfähiger Boden ausbilden.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die anschließende Erholungsbewegung wurde zunächst abverkauft, ohne das Wochentief erneut zu testen. Am Mittwochabend drehte der Markt dynamisch nach oben, bevor sich der DAX bis Freitag in einer engen Seitwärtsrange bewegte. Der Wochenschluss erfolgte bei 24.899 Punkten. Unsere Prognose der Vorwoche ging voll auf: Politische Börsen. Der Marktdreh am Mittwoch geschah, nachdem US Präsident Trump die neuen Zollandrohungen aufgrund der Grönland-Krise absagte; die Belastungen zuvor waren in dieser Androhung begründet.

Wochenhoch: unter dem Vorwochenniveau, aber über 25.000 Punkten

Wochentief: oberhalb des Tiefs der Vorwoche

Wochenperformance: deutlich negativ

Wochenrange: höchste des laufenden Jahres (Ø 531 Punkte)

Unsere definierten Oberseiten-Ziele wurden nicht erreicht, während die Rücksetzer unter die Marke von 24.790 Punkten führten und damit unser maximales Abwärtsziel im Vorwochen-Wochenausblick leicht unterschritten wurde.

DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr

🔍 DAX Prognose – Wie könnte es weitergehen? - Wichtige Kursmarken

Wichtige Widerstände im DAX

24.916 / 24.939 / 24.980

25.058 / 25.099

25.181

25.313

25.495

Zentrale Unterstützungen im DAX

24.878 / 24.872 / 24.860

24.776

24.670

24.593

24.478

24.327

24.138

📈 DAX Analyse – Charttechnik (Daily & 4H)

Daily-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX konnte sich Mitte Dezember nachhaltig über die SMA50 (24.239 Punkte) schieben und neue Allzeithochs markieren. Nach dem Hoch folgte eine moderate Korrektur, zuletzt bis an die SMA20 (24.939 Punkte).

Aktuell ist das Chartbild neutral:

Bullisch , wenn der DAX per Tagesschluss über der SMA20 etabliert und das offene GAP schließt

Bärisch, falls der Index unter die SMA20 fällt und in Richtung SMA50 zurücksetzt

Übergeordnete DAX Prognose (Daily): neutral

4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart pendelte sich der DAX unterhalb der SMA50, konnte sich jedoch an der SMA200 (24.583 Punkte) stabilisieren. Die jüngsten Erholungsversuche blieben bislang ohne klaren Durchbruch.

Erholungspotenzial Richtung SMA50 nur bei nachhaltigem Momentum

Rücksetzer unter SMA20 erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Tests der SMA200

Kurzfristige DAX Analyse (4h): neutral

YouTube Trading Videos von XTB

DAX Setups für aktive Daytrader Trading -Ausblick –für aktive Daytrader

🟢 Long Setup (DAX Prognose bullisch)

Stabilisierung oberhalb von 24.899 Punkten eröffnet Chancen auf sukzessive Anläufe bis in den Bereich 25.161 Punkte und darüber hinaus bis 25.411 Punkte.

🔴 Short Setup (DAX Prognose bärisch)

Unterhalb von 24.899 Punkten erhöht sich der Druck in Richtung 24.776 Punkte. Darunter wären weitere Abgaben bis in den Bereich 24.290 Punkte möglich.

🧭 Zusammenfassung – DAX Aktuell KW 05 / 2026

Übergeordnete Tendenz: seitwärts / leicht abwärts

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 60 %

👉 Fazit:

Die aktuelle DAX Prognose bleibt vorsichtig. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA20 würde das Chartbild wieder klar aufhellen. Bis dahin dominiert eine neutrale bis leicht bearische DAX Analyse.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema DAX Handel & Analyse

INDEX Trading bei XTB

- HINWEIS IN EIGENER SACHE -

NEU: Unser neuer DE40cash CFD basiert auf den Xetra bzw. Kassakurs. Die Trading-Kalkulationen sind damit nochmals vereinfacht worden:

Keine Orderkommissionen für CFD Handel bei XTB

Variabler Zielspread zur Haupthandelszeit 09 - 17:30 Uhr DE40cash: nur 1,0 Punkte

Mini-CFD,Handel ab 0,1 Kontrakten

Geringere Marginanforderungen als beim DE40 (Future-basierter CFD)

1 Punkt Bewegung im DAX = 1 Euro Gewinn/Verlust bei 1 CFD Kontrakt DE40cash

DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS*

Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

*BESTER CFD Broker Deutschlands 2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB

Hier mehr erfahren

❓ FAQ – Häufige Fragen zu DAX Aktuell, DAX Prognose & DAX Analyse

Was ist die aktuelle DAX Prognose für KW 05 / 2026?

Die DAX Prognose für KW 05 / 2026 ist überwiegend seitwärts bis leicht abwärts. Auf Basis der aktuellen Charttechnik liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bearisches Szenario bei 60 %, während das bullische Szenario mit 40 % bewertet wird.

Wie ist die aktuelle DAX Analyse einzuschätzen?

Die DAX Analyse zeigt ein neutrales Chartbild. Der Index bewegt sich nahe der SMA20 im Tageschart. Erst ein nachhaltiger Tagesschluss oberhalb dieser Durchschnittslinie würde das technische Bild wieder aufhellen.

Welche Rolle spielt die SMA20 in der aktuellen DAX Analyse?

Die SMA20 ist aktuell die entscheidende kurzfristige Trendlinie.

Über der SMA20: Erholungspotenzial Richtung Allzeithoch

Unter der SMA20: Erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers zur SMA50

Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen im DAX aktuell?

Die wichtigsten DAX Unterstützungen liegen bei:

24.878 / 24.776 Punkten (kurzfristig)

24.670 – 24.593 Punkten (mittelfristig)

24.327 – 24.138 Punkten (übergeordnet)

Diese Marken sind für die kurzfristige DAX Prognose besonders relevant.

Wo befinden sich die zentralen DAX Widerstände?

Die bedeutendsten DAX Widerstände liegen aktuell bei:

24.916 – 24.980 Punkten

25.058 – 25.181 Punkten

25.313 – 25.495 Punkten

Ein Ausbruch über diese Zonen würde die DAX Analyse deutlich bullischer machen.

Ist der DAX aktuell eher bullisch oder bearisch?

Der DAX Aktuell ist technisch neutral mit leichter bearischer Tendenz. Solange kein klarer Ausbruch über die SMA20 und das offene GAP erfolgt, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer erhöht.

Welche Bedeutung haben die US-Notenbank und Makrodaten für den DAX?

Die US-Notenbank (Fed) beeinflusst den DAX stark über:

Zinsentscheidungen

Inflationserwartungen

US-Konjunkturdaten

Eine Zinspause wirkt kurzfristig stabilisierend, während anhaltend hohe Inflation die DAX Prognose belasten kann.

Welche Szenarien sind für Trader in KW 05 / 2026 relevant?

Für Trader ergeben sich zwei Hauptszenarien:

Long: Stabilisierung über 24.899 Punkten mit Zielen oberhalb von 25.000 Punkten

Short: Rückfall unter 24.899 Punkte mit Abwärtszielen bis 24.577 bzw. 24.290 Punkte

Kann der DAX in KW 05 ein neues Allzeithoch erreichen?

Ein neues Allzeithoch ist nur dann realistisch, wenn:

Der DAX per Tagesschluss über der SMA20 notiert Das offene GAP geschlossen wird Anschlusskäufe über 25.181 Punkte erfolgen

Ohne diese Bedingungen bleibt das Allzeithoch außer Reichweite.

Für wen ist diese DAX Analyse geeignet?

Diese DAX Analyse richtet sich an:

Daytrader

Swingtrader

aktive Anleger, die klare Unterstützungen, Widerstände und Szenarien benötigen

Die strukturierte Darstellung eignet sich auch für algorithmische & regelbasierte Handelsansätze.