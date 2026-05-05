DAX Prognose für Dienstag, 05.05.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Das Wichtigste in Kürze Technische Eintrübung

Marktstimmung

Gewinner & Verlierer

Der deutsche Leitindex startete am gestrigen Montag mit 24.362 Punkten in den Handel, verlor jedoch im Tagesverlauf deutlich an Dynamik. Nachdem die Marke von 24.000 Punkten nachbörslich aufgegeben wurde, blicken Anleger heute gespannt auf DAX Aktuell, um zu sehen, ob die Bullen eine Erholung einleiten können oder ob weitere Abgaben drohen. Die aktuelle DAX Prognose für den heutigen Handelstag deutet auf eine schwierige Gemengelage hin. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash 💡 Key Takeaways Technische Eintrübung : Der DAX notiert im 1h-Chart unter wichtigen Durchschnittslinien (SMA20, SMA50, SMA200) und dem 23,6 % Retracement, was das kurzfristige Bild „bärisch“ färbt.

Marktstimmung : Trotz der Verluste befindet sich der internationale „Fear & Greed Index“ mit einem Wert von 63 weiterhin im Bereich „Greed“ (Gier).

Gewinner & Verlierer: Während Rheinmetall (+2,52 %) und SAP (+2,44 %) zulegten, gerieten Deutsche Post (DHL) mit einem Minus von 7,29 % massiv unter Druck. 📊 DAX Aktuell: Chartcheck und wichtige Marken 🔍 Das aktuelle Stundenchart zeigt eine deutliche Verschlechterung der Lage. Solange der Index per Stundenschluss unter dem 23,6 % Retracement verbleibt, besteht laut DAX Prognose die Gefahr weiterer Kursverluste in Richtung 23.600 oder gar 23.400 Punkte. 📈 Long-Szenario (Bullen) Sollte es den Käufern gelingen, den DAX über der Marke von 23.938 Punkten zu stabilisieren, liegen die nächsten Anlaufziele bei 24.011/13 und darüber bei 24.130/32 Punkten. Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen, müsste sich der Index über der SMA20 (ca. 23.976 Punkte) etablieren. 📉 Short-Szenario (Bären) Können die Bullen die Unterstützung bei 23.938 Punkten nicht verteidigen, rücken Ziele bei 23.824/22 und 23.667/65 Punkten in den Fokus. Unterhalb dieser Marken könnte der DAX sogar bis auf 23.375 Punkte durchgereicht werden. 1h-Chart - Technische Analyse - DAX Prognose kurzfristig Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📅 Wichtige Termine am 05.05.2026 🗓️ Anleger, die DAX Aktuell handeln, sollten heute Nachmittag besonders auf die Daten aus den USA achten, da diese für Volatilität sorgen könnten: 14:30 Uhr : US-Handelsbilanzsaldo (März).

16:00 Uhr: ISM Einkaufsmanagerindex (Nicht verarbeitendes Gewerbe) & JOLTS Report. 🏁 Fazit der DAX Prognose: Seitwärts mit Erholungschance? Trotz der gestrigen Schwäche rechnet die aktuelle Analyse für heute mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt (im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs). Dennoch bleibt Vorsicht geboten: Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 und SMA50 würde die Lage entspannen. Die heute erwartete Tagesrange liegt zwischen 23.697 und 24.167 Punkten. 4h-Chart - Technische Analyse - DAX Prognose mittelfristig Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

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