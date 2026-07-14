DAX Prognose: DAX Aktuell vor Richtungsentscheidung - Analyse & Ausblick 14.07.2026

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.863 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte sich bereits vorbörslich erholen und setzte die Aufwärtsbewegung mit Aufnahme des offiziellen Handels weiter fort. Die Bullen haben den DAX im Zuge der Aufwärtsbewegung bis über die 25.100 Punkte schieben können. Es ging bis zum Abend in einer engen Box seitwärts. Zum Wochenbeginn wurde ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich bröckelten die Notierungen moderat ab. DAX ging bei 25.023 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 3 Key Takeaways

Der DAX Aktuell kämpft weiterhin um die wichtige Marke von 25.000 Punkten und bewegt sich zwischen SMA20 und SMA200

kämpft weiterhin um die wichtige Marke von 25.000 Punkten und bewegt sich zwischen SMA20 und SMA200 Die DAX Prognose bleibt kurzfristig bärisch, solange der Index die Widerstände im Bereich von 25.020 bis 25.050 Punkten nicht nachhaltig überwindet

bleibt kurzfristig bärisch, solange der Index die Widerstände im Bereich von 25.020 bis 25.050 Punkten nicht nachhaltig überwindet Oberhalb von 25.170 Punkten würde sich das Chartbild deutlich verbessern, während unterhalb von 24.980 Punkten wieder verstärkter Verkaufsdruck droht

Der DAX startete am Montag bei 24.863 Punkten in den vorbörslichen Handel und konnte sich bereits vor Xetra deutlich erholen. Mit Handelsbeginn setzte sich die Aufwärtsbewegung fort, wodurch der deutsche Leitindex zeitweise über die Marke von 25.100 Punkten anstieg. Im weiteren Tagesverlauf dominierte jedoch eine enge Seitwärtsbewegung, ehe nachbörslich wieder leichte Gewinnmitnahmen einsetzten. Der Handel endete bei 25.023 Punkten.

Auch im frühen Dienstagshandel setzte sich die nachbörsliche Schwäche zunächst fort. Damit rückt für die heutige DAX Prognose erneut die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten in den Mittelpunkt.

DAX Aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick

Zum Xetra-Schluss am 13.07.2026 schlossen 26 DAX-Werte im Plus, während 14 Titel Verluste verzeichneten.

Top-Gewinner

BASF: +3,66%

Brenntag: +3,58%

Deutsche Börse: +2,73%

Größte Verlierer

MTU: -2,85%

Infineon: -2,74%

Rheinmetall: -2,60%

DAX Prognose: Rückblick auf den Handelstag

Kennzahl 13.07. 10.07. Tageshoch 25.170 25.213 Tagestief 24.863 24.939 Xetra-Schluss 25.144 25.067 Tagesschluss 25.023 25.124 Handelsspanne 307 Punkte 274 Punkte

DAX Prognose: Stundenchart bleibt angeschlagen

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 14.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart konnte sich der DAX zwar zwischenzeitlich über die SMA20 (25.016 Punkte) sowie die SMA50 (25.040 Punkte) schieben. Allerdings gelang es den Käufern nicht, sich nachhaltig oberhalb dieser Durchschnittslinien zu etablieren. Die anschließende Schwäche im nachbörslichen Handel sowie im Frühhandel spricht weiterhin für ein vorsichtiges Bild. Solange der DAX per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, bleibt die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich die Abwärtsbewegung in Richtung 24.705 bis 24.690 Punkte beziehungsweise anschließend bis 24.440 bis 24.425 Punkte ausdehnt. Gelingt dagegen ein nachhaltiger Ausbruch über SMA20 und SMA50, könnte die Erholung bis zur SMA200 bei aktuell 25.335 Punkten fortgesetzt werden.

Einschätzung Stundenchart: bärisch

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DAX Aktuell: 4-Stunden-Chart entscheidet über den weiteren Trend

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 14.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart stabilisierte sich der DAX nach dem Rücksetzer vom Allzeithoch mehrfach an der SMA200 (24.979 Punkte). Diese Durchschnittslinie bleibt damit der wichtigste kurzfristige Unterstützungsbereich.

Zum Wochenbeginn gelang zwar der Sprung über SMA200 und SMA20, doch erneut fehlte Anschlussdynamik. Bereits am Abend setzte wieder Verkaufsdruck ein. Sollte der DAX die SMA200 nachhaltig unterschreiten, könnte dies neue Verkäufe auslösen und den Index in Richtung der unteren Unterstützungszonen führen. Erst wenn sich der DAX nachhaltig oberhalb der SMA20 etabliert und nach Norden absetzen kann, würde sich das kurzfristige Chartbild deutlich aufhellen.

Einschätzung 4-Stunden-Chart: bärisch

DAX Prognose für heute

Der DAX startete am Dienstag bei 24.992 Punkten in den vorbörslichen Handel.

Damit notiert der Index:

129 Punkte über dem vorbörslichen Niveau des Vortages

31 Punkte unter dem Tagesschluss vom Montag

Long-Szenario

Kann sich der DAX oberhalb von 24.992 Punkten behaupten, liegen die nächsten Kursziele bei:

25.010 Punkten

25.025 Punkten

25.044 Punkten

25.065 Punkten

25.092 Punkten

25.113 Punkten

25.129 Punkten

25.150 Punkten

25.169 Punkten

Oberhalb davon rücken anschließend folgende Widerstände in den Fokus:

25.185 Punkte

25.209 Punkte

25.225 Punkte

25.243 Punkte

25.262 Punkte

25.285 Punkte

25.307 Punkte

25.322 Punkte

25.340 Punkte

25.365 Punkte

Short-Szenario

Fällt der DAX dagegen unter 24.992 Punkte, liegen die nächsten Unterstützungen bei:

24.974 Punkten

24.949 Punkten

24.929 Punkten

24.911 Punkten

24.887 Punkten

24.863 Punkten

24.840 Punkten

24.818 Punkten

24.795 Punkten

24.778 Punkten

24.757 Punkten

24.738 Punkten

24.716 Punkten

Unterhalb dieser Zone könnten weitere Ziele folgen:

24.697 Punkte

24.679 Punkte

24.661 Punkte

24.640 Punkte

24.623 Punkte

24.605 Punkte

24.587 Punkte

24.570 Punkte

24.547 Punkte

24.526 Punkte

24.508 Punkte

24.486 Punkte

24.461 Punkte

24.437 Punkte

24.419 Punkte

24.397 Punkte

24.376 Punkte

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

25.016 bis 25.093 Punkte

25.188 Punkte

25.273 Punkte

25.334 bis 25.384 Punkte

25.510 bis 25.581 Punkte

25.688 Punkte

25.785 Punkte

Unterstützungen

24.979 bis 24.905 Punkte

24.809 bis 24.800 Punkte

24.757 bis 24.714 Punkte

24.646 Punkte

24.462 Punkte

24.395 Punkte

24.282 Punkte

Quelle: Eigenanalyse auf Basis der Charts aus der xStation5.

Erwartete Tagesrange

Für den heutigen Handel wird eine Bewegung zwischen:

Unterseite: 24.886 bis 24.794 Punkte

24.886 bis 24.794 Punkte Oberseite: 25.040 bis 25.183 Punkte

erwartet.

Wahrscheinlichkeiten laut Setup

Bullisches Szenario: 55%

55% Bärisches Szenario: 45%

Die Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr gegenüber dem Vortag.

DAX Aktuell: Anlegerstimmung bleibt vorsichtig

Der Fear & Greed Index notiert aktuell bei 44 Punkten und signalisiert weiterhin Fear. Damit hat sich die Stimmung gegenüber der Vorwoche kaum verändert. Vor einem Monat lag der Wert ebenfalls im Bereich erhöhter Vorsicht bei 35 Punkten.

Historisch betrachtet deuten Werte unter 50 auf eine eher defensive Marktstimmung hin. Erst extreme Ausschläge unter 30 oder über 70 liefern häufig Kontraindikationen für mögliche Trendwenden.

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FAQ zur DAX Prognose

Wie lautet die aktuelle DAX Prognose?

Kurzfristig bleibt die DAX Prognose leicht bärisch. Entscheidend ist, ob sich der Index oberhalb der 25.000-Punkte-Marke stabilisieren kann.

Welche Marken sind beim DAX aktuell besonders wichtig?

Auf der Oberseite stehen die Bereiche um 25.170, 25.335 und 25.510 Punkte im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 24.979, 24.809 und 24.646 Punkten.

Wie ist die Stimmung am Aktienmarkt?

Der Fear & Greed Index liegt bei 44 Punkten und signalisiert weiterhin eine vorsichtige Haltung der internationalen Anleger.

Worauf sollten Anleger heute achten?

Besonders wichtig wird sein, ob der DAX die SMA20 und SMA50 zurückerobern kann. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte eine Erholung in Richtung der SMA200 einleiten, während ein Bruch der SMA200 das Risiko weiterer Kursverluste erhöhen würde.