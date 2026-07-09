DAX Prognose: Erholung über 25.000 Punkte? Aktuelle DAX Analyse für den 09.07.2026

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.439 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels stellte sich Schwäche ein. Der Abgabedruck verstärkte sich mit Aufnahmen des Xetra Handels weiter. Erst am späten Vormittag gelang es den Bullen den Index zu stabilisieren und eine kleine Entlastungsbewegung abzubilden. Diese führten den Index wieder über die 25.100 Punkte-Marke, am Nachmittag wurden aber wieder Teile der Zwischengewinne abgegeben. Es wurde gestern ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der Index wieder etwas erholen und über die 25.000 Punkte-Marke laufen. Der DAX ging bei 25.031 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 3 Key Takeaways

Der DAX verteidigt aktuell die wichtige Unterstützung im Bereich von 25.000 Punkten.

Ein Ausbruch über die SMA20 könnte den Weg in Richtung SMA50 und SMA200 ebnen.

Unterhalb von 25.000 Punkten würde sich das kurzfristige Chartbild erneut eintrüben.

Der DAX setzte seine Korrektur am Mittwoch zunächst fort und verlor im Xetra-Handel deutlich an Boden. Erst im späteren Handelsverlauf stabilisierte sich der deutsche Leitindex oberhalb der 25.000-Punkte-Marke und konnte einen Teil der Verluste wieder wettmachen. Für den heutigen Handel richtet sich der Fokus auf die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte, die darüber entscheiden könnten, ob sich die Erholung fortsetzt oder die Abwärtsbewegung erneut Fahrt aufnimmt.

DAX aktuell: Schwacher Handelstag mit später Stabilisierung

Der DAX startete am Mittwoch bei 25.439 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits vor Xetra setzte Verkaufsdruck ein, der sich nach Handelsbeginn deutlich verstärkte. Das Tagestief wurde bei 24.844 Punkten markiert. Erst gegen Mittag gelang den Käufern eine Stabilisierung. Die Erholung führte den Index zeitweise wieder über die Marke von 25.100 Punkten, bevor am Nachmittag erneut Gewinnmitnahmen einsetzten.

Der Xetra-Schluss lag bei 24.897 Punkten, während der DAX den erweiterten Handel bei 25.031 Punkten beendete.

Gewinner und Verlierer im DAX

Von den 40 DAX-Unternehmen konnten lediglich vier Aktien zulegen.

Top-Gewinner:

Hannover Rück: +1,29%

E.ON: +0,95%

Brenntag: +0,54%

Schwächste Werte:

Vonovia: -5,15%

Heidelberg Materials: -4,64%

Rheinmetall: -4,61%

DAX Prognose: Stundenchart bleibt angeschlagen

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart fiel der DAX zunächst unter die SMA20 und unterschritt im Verlauf auch die SMA200, die den Verkaufsdruck nicht stoppen konnte. Erst im frühen Handel am Donnerstag gelang die Rückkehr über die kurzfristige SMA20.

Für die weitere Entwicklung bleiben drei gleitende Durchschnitte entscheidend:

SMA20: 25.027 Punkte

25.027 Punkte SMA200: 25.267 Punkte

25.267 Punkte SMA50: 25.329 Punkte

Ein nachhaltiger Stundenschluss oberhalb der SMA20 würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der DAX die SMA200 testet. Gelingt anschließend auch der Sprung über die SMA50, würde sich das kurzfristige Chartbild deutlich aufhellen.

Fällt der Index dagegen erneut unter die SMA20 zurück, könnten die Verkäufer wieder das Tagestief bei 24.844 Punkten ins Visier nehmen. Darunter rücken die Bereiche um 24.735 Punkte sowie 24.580 Punkte in den Fokus.

Kurzfristige Einschätzung (1-Stunden-Chart): bärisch bis neutral.

YouTube Trading Videos

DAX aktuell im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart konnte sich der DAX zuletzt zunächst von der SMA200 lösen und über die SMA50 steigen, bevor nach dem Rekordhoch eine kräftige Korrektur einsetzte.

Aktuell verlaufen die wichtigsten Durchschnittslinien bei:

SMA200: 24.999 Punkte

24.999 Punkte SMA50: 25.308 Punkte

25.308 Punkte SMA20: 25.462 Punkte

Positiv ist, dass sich der Index wieder oberhalb der SMA200 etablieren konnte. Solange diese Unterstützung verteidigt wird, bestehen Chancen auf eine Erholung in Richtung SMA50 und anschließend SMA20.

Ein erneuter Rückfall unter die SMA200 würde dagegen das Risiko einer Ausweitung der Korrektur deutlich erhöhen.

Kurzfristige Einschätzung (4-Stunden-Chart): bärisch bis neutral.

DAX Prognose für heute

Der DAX startete am Donnerstag bei 25.121 Punkten in den vorbörslichen Handel.

Bullishes Szenario

Kann sich der DAX oberhalb von 25.121 Punkten behaupten, rücken folgende Widerstandsbereiche in den Fokus:

25.144 bis 25.169 Punkte

25.183 bis 25.225 Punkte

25.241 bis 25.285 Punkte

25.305 bis 25.340 Punkte

25.363 bis 25.429 Punkte

25.454 bis 25.492 Punkte

25.514 bis 25.590 Punkte

Bärisches Szenario

Verliert der DAX dagegen die Marke von 25.121 Punkten, ergeben sich folgende Unterstützungen:

25.098 bis 25.057 Punkte

25.040 bis 25.002 Punkte

24.983 bis 24.942 Punkte

24.924 bis 24.886 Punkte

24.870 bis 24.836 Punkte

Unterhalb von 24.836 Punkten würde sich das technische Bild weiter verschlechtern. Dann könnten die Bereiche zwischen 24.819 und 24.548 Punkten angesteuert werden.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

25.122 Punkte

25.228 bis 25.267 Punkte

25.308 bis 25.334 Punkte

25.425 bis 25.462 Punkte

25.507 bis 25.581 Punkte

25.688 Punkte

25.785 Punkte

Unterstützungen

25.027 Punkte

24.999 bis 24.920 Punkte

24.847 Punkte

24.777 bis 24.702 Punkte

24.646 Punkte

24.462 Punkte

24.395 Punkte

24.282 Punkte

Erwartete Tagesrange

Für den heutigen Handel wird eine Bewegung zwischen:

Oberseite: 25.185 bis 25.322 Punkte

25.185 bis 25.322 Punkte Unterseite: 24.963 bis 24.794 Punkte

erwartet.

Die aktuelle Modellbewertung ergibt:

Bullishes Szenario: 55%

55% Bärisches Szenario: 45%

Damit bleibt die Prognose leicht positiv, solange sich der DAX oberhalb der 25.000-Punkte-Marke behaupten kann.

Stimmung der Anleger bleibt vorsichtig

Der CNN Fear & Greed Index liegt aktuell bei 42 Punkten und signalisiert weiterhin den Bereich Fear. Gegenüber der Vorwoche (30 Punkte) hat sich die Stimmung zwar etwas verbessert, von einer ausgeprägten Risikobereitschaft kann jedoch weiterhin keine Rede sein.

Die vorsichtige Anlegerstimmung spricht kurzfristig für erhöhte Schwankungen. Gleichzeitig können niedrige Werte des Fear & Greed Index bei einer Stabilisierung der Märkte als Grundlage für eine technische Gegenbewegung dienen.

DER DEUTSCHE INDEX

Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

FAQ zur DAX Prognose

Wie lautet die aktuelle DAX Prognose?

Die kurzfristige DAX Prognose ist leicht positiv. Voraussetzung dafür ist ein nachhaltiger Verbleib oberhalb der 25.000-Punkte-Marke sowie ein Ausbruch über die SMA20.

Welche Unterstützung ist derzeit am wichtigsten?

Die zentrale Unterstützung liegt im Bereich von 25.000 Punkten beziehungsweise an der SMA200 im 4-Stunden-Chart bei rund 24.999 Punkten.

Welche Widerstände muss der DAX überwinden?

Auf der Oberseite sind insbesondere die Bereiche um 25.267 Punkte (SMA200), 25.329 Punkte (SMA50) und 25.462 Punkte (SMA20 im 4-Stunden-Chart) entscheidend.

Ist der DAX aktuell bullish oder bearish?

Kurzfristig ist das Chartbild neutral bis leicht bärisch. Gelingt jedoch die Rückeroberung der wichtigen gleitenden Durchschnitte, könnte sich das technische Bild wieder deutlich aufhellen.