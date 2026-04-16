DAX Prognose: Aktuelle Analyse und Ausblick für den DAX heute (16.04.2026)

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.028 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Es ging am Vormittag zunächst moderat aufwärts. Der Rücksetzer gegen Mittag wurde zwar direkt zurückgekauft, der Index konnte sich nachfolgend aber nicht nennenswert nach Norden schieben. Es ging im Handelsverlauf zwar über die 24.100 Punkte-Marke, was aber immer wieder zu Gewinnmitnahmen geführt hat. Die Range gestern war überschaubar, den Bullen ist es aber gelungen, einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Nachbörslich setzte sich die Seitwärtsbewegung weiter fort. Der DAX ging bei 24.075 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

⚡ Key Takeaways

Seitwärtsphase mit leicht bullischem Bias

Der DAX aktuell bewegt sich weiterhin in einer engen Range, zeigt jedoch eine leichte Aufwärtstendenz mit Vorteil für die Bullen (55 % Wahrscheinlichkeit).

Der DAX aktuell bewegt sich weiterhin in einer engen Range, zeigt jedoch eine leichte Aufwärtstendenz mit Vorteil für die Bullen (55 % Wahrscheinlichkeit). Schlüsselmarke bei 24.149 Punkten entscheidend

Oberhalb dieser Marke bleibt die DAX Prognose positiv mit weiteren Kurszielen über 24.300 Punkten. Darunter drohen Rücksetzer in Richtung 24.000 Punkte und tiefer.

Oberhalb dieser Marke bleibt die DAX Prognose positiv mit weiteren Kurszielen über 24.300 Punkten. Darunter drohen Rücksetzer in Richtung 24.000 Punkte und tiefer. Momentum fehlt für klaren Ausbruch

Trotz stabiler Struktur gelingt es dem DAX aktuell nicht, sich nachhaltig nach oben zu lösen. Ein dynamischer Impuls über das Wochenhoch ist notwendig für eine stärkere Aufwärtsbewegung.

DAX aktuell: Rückblick auf den letzten Handelstag

Der DAX startete am Mittwoch bei 24.028 Punkten in den vorbörslichen Handel und zeigte im weiteren Verlauf eine moderate Aufwärtsbewegung. Zwischenzeitliche Rücksetzer wurden zügig gekauft, jedoch fehlte dem Markt die Dynamik für einen nachhaltigen Ausbruch über die Marke von 24.100 Punkten.

Im Tagesverlauf etablierte sich eine enge Handelsspanne, wobei Gewinnmitnahmen wiederholt ein Weiterlaufen nach oben verhinderten. Dennoch konnte der Index einen leichten Tagesgewinn verbuchen und schloss bei 24.075 Punkten. Auch nachbörslich setzte sich die Seitwärtsbewegung fort.

Innerhalb des DAX dominierten leicht die Gewinner: 22 Aktien schlossen im Plus, 18 im Minus. Zu den stärksten Werten gehörten SAP, Brenntag und Zalando, während Fresenius Medical Care, Mercedes-Benz Group und Fresenius SE zu den schwächeren Titeln zählten.

DAX Prognose: Technische Analyse im Stundenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Bild bleibt der DAX aktuell eng an die SMA20 gebunden, die derzeit bei rund 24.098 Punkten verläuft. Der Markt zeigt weiterhin Schwierigkeiten, sich klar nach oben zu lösen.

Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung sind zwei Bedingungen entscheidend:

Etablierung über der SMA20

Dynamischer Ausbruch über das Wochenhoch der Vorwoche

Gelingt dies, rücken folgende Ziele in den Fokus:

24.380 bis 24.410 Punkte

24.595 bis 24.615 Punkte

Auf der Unterseite bleibt die SMA50 (24.054 Punkte) ein erster Support. Darunter gewinnt das 23,6 % Retracement an Bedeutung. Ein Bruch dieser Zone könnte weitere Abgaben bis zur SMA200 bei etwa 23.705 Punkten auslösen.

Kurzfristige Einschätzung: bullisch

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DAX aktuell: 4-Stunden-Chart bleibt stabil, aber ohne Momentum

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Bild konnte sich der DAX nach einem Rücksetzer wieder über wichtige gleitende Durchschnitte schieben:

SMA200 (23.492 Punkte)

SMA20 (23.969 Punkte)

23,6 % Retracement

Dennoch fehlt weiterhin das Momentum für eine klare Trendfortsetzung. Der Bereich um das Retracement fungiert aktuell als zentrale Entscheidungszone.

Bullisches Szenario:

Etablierung über dem Wochenhoch

Fortsetzung der Bewegung in Richtung höherer Kursziele

Bärisches Szenario:

Aufgabe der SMA20

Rücklauf zur SMA50 bei 23.367 Punkten

Mittelfristige Einschätzung: neutral bis leicht bullisch

DAX Prognose für heute: Wichtige Marken und Szenarien

Der DAX notiert aktuell im vorbörslichen Handel bei 24.149 Punkten und damit deutlich über dem Vortagesschluss.

Bullisches Szenario

Kann sich der DAX über 24.149 Punkten stabilisieren, liegen die nächsten Ziele bei:

24.202 bis 24.204

24.223 bis 24.225

24.246 bis 24.248

24.310 bis 24.312

24.329 bis 24.331

Darüber hinaus:

24.378 bis 24.380

24.402 bis 24.404

24.455 bis 24.457

24.516 bis 24.518

Bärisches Szenario

Fällt der DAX unter 24.149 Punkte zurück, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:

24.124 bis 24.122

24.097 bis 24.095

24.046 bis 24.044

24.007 bis 24.005

Weitere Abgaben könnten führen zu:

23.941 bis 23.939

23.894 bis 23.892

23.829 bis 23.827

Darunter:

23.744 bis 23.742

23.698 bis 23.696

23.605 bis 23.603

DAX aktuell: Unterstützungen und Widerstände im Überblick

Widerstände:

24.157

24.266

24.320

24.487

24.644

Unterstützungen:

24.103

24.098 / 82 / 54

23.976 / 69

23.865

23.789 / 51 / 40 / 05

23.655

23.581 / 21

23.492

23.363

DAX Prognose: Erwartete Tagesrange und Wahrscheinlichkeiten

Erwartete Handelsspanne:

Oberseite: 24.225 bis 24.402 Punkte

Unterseite: 24.024 bis 23.892 Punkte

Markteinschätzung:

Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 %

Der Markt bleibt damit leicht aufwärtsgerichtet, jedoch innerhalb einer weiterhin engen Range.

DAX aktuell: Anlegerstimmung (Fear & Greed Index)

Die Stimmung der internationalen Anleger hat sich deutlich aufgehellt. Der Fear & Greed Index liegt aktuell bei 56 und signalisiert damit eine Phase moderater Gier.

Zum Vergleich:

Vor einer Woche: 34 (Angst)

Vor einem Monat: 21 (Extreme Angst)

Vor einem Jahr: 13 (Extreme Angst)

Die Entwicklung zeigt eine klare Stimmungsverbesserung. Gleichzeitig steigt damit das Risiko kurzfristiger Korrekturen, da höhere Werte häufig mit überhitzten Marktphasen einhergehen.

Fazit: DAX Prognose bleibt moderat positiv

Der DAX zeigt sich aktuell stabil mit leicht bullischer Tendenz. Entscheidende Marken liegen im Bereich um die 24.150 Punkte. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.

Gleichzeitig bleibt die Seitwärtsstruktur dominant, wodurch kurzfristige Rücksetzer jederzeit möglich sind. Die nächsten Handelstage dürften entscheidend für die Trendrichtung sein.

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