DAX Prognose: Aktuelle Analyse und Ausblick für den DAX heute (16.04.2026)

- Seitwärtsphase mit leicht bullischem Bias
- Schlüsselmarke bei 24.149 Punkten entscheidend
- Momentum fehlt für klaren Ausbruch
- Seitwärtsphase mit leicht bullischem Bias
- Schlüsselmarke bei 24.149 Punkten entscheidend
- Momentum fehlt für klaren Ausbruch
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.028 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Es ging am Vormittag zunächst moderat aufwärts. Der Rücksetzer gegen Mittag wurde zwar direkt zurückgekauft, der Index konnte sich nachfolgend aber nicht nennenswert nach Norden schieben. Es ging im Handelsverlauf zwar über die 24.100 Punkte-Marke, was aber immer wieder zu Gewinnmitnahmen geführt hat. Die Range gestern war überschaubar, den Bullen ist es aber gelungen, einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Nachbörslich setzte sich die Seitwärtsbewegung weiter fort. Der DAX ging bei 24.075 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
⚡ Key Takeaways
- Seitwärtsphase mit leicht bullischem Bias
Der DAX aktuell bewegt sich weiterhin in einer engen Range, zeigt jedoch eine leichte Aufwärtstendenz mit Vorteil für die Bullen (55 % Wahrscheinlichkeit).
- Schlüsselmarke bei 24.149 Punkten entscheidend
Oberhalb dieser Marke bleibt die DAX Prognose positiv mit weiteren Kurszielen über 24.300 Punkten. Darunter drohen Rücksetzer in Richtung 24.000 Punkte und tiefer.
- Momentum fehlt für klaren Ausbruch
Trotz stabiler Struktur gelingt es dem DAX aktuell nicht, sich nachhaltig nach oben zu lösen. Ein dynamischer Impuls über das Wochenhoch ist notwendig für eine stärkere Aufwärtsbewegung.
DAX aktuell: Rückblick auf den letzten Handelstag
Der DAX startete am Mittwoch bei 24.028 Punkten in den vorbörslichen Handel und zeigte im weiteren Verlauf eine moderate Aufwärtsbewegung. Zwischenzeitliche Rücksetzer wurden zügig gekauft, jedoch fehlte dem Markt die Dynamik für einen nachhaltigen Ausbruch über die Marke von 24.100 Punkten.
Im Tagesverlauf etablierte sich eine enge Handelsspanne, wobei Gewinnmitnahmen wiederholt ein Weiterlaufen nach oben verhinderten. Dennoch konnte der Index einen leichten Tagesgewinn verbuchen und schloss bei 24.075 Punkten. Auch nachbörslich setzte sich die Seitwärtsbewegung fort.
Innerhalb des DAX dominierten leicht die Gewinner: 22 Aktien schlossen im Plus, 18 im Minus. Zu den stärksten Werten gehörten SAP, Brenntag und Zalando, während Fresenius Medical Care, Mercedes-Benz Group und Fresenius SE zu den schwächeren Titeln zählten.
DAX Prognose: Technische Analyse im Stundenchart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im kurzfristigen Bild bleibt der DAX aktuell eng an die SMA20 gebunden, die derzeit bei rund 24.098 Punkten verläuft. Der Markt zeigt weiterhin Schwierigkeiten, sich klar nach oben zu lösen.
Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung sind zwei Bedingungen entscheidend:
- Etablierung über der SMA20
- Dynamischer Ausbruch über das Wochenhoch der Vorwoche
Gelingt dies, rücken folgende Ziele in den Fokus:
- 24.380 bis 24.410 Punkte
- 24.595 bis 24.615 Punkte
Auf der Unterseite bleibt die SMA50 (24.054 Punkte) ein erster Support. Darunter gewinnt das 23,6 % Retracement an Bedeutung. Ein Bruch dieser Zone könnte weitere Abgaben bis zur SMA200 bei etwa 23.705 Punkten auslösen.
Kurzfristige Einschätzung: bullisch
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DAX aktuell: 4-Stunden-Chart bleibt stabil, aber ohne Momentum
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Bild konnte sich der DAX nach einem Rücksetzer wieder über wichtige gleitende Durchschnitte schieben:
- SMA200 (23.492 Punkte)
- SMA20 (23.969 Punkte)
- 23,6 % Retracement
Dennoch fehlt weiterhin das Momentum für eine klare Trendfortsetzung. Der Bereich um das Retracement fungiert aktuell als zentrale Entscheidungszone.
Bullisches Szenario:
- Etablierung über dem Wochenhoch
- Fortsetzung der Bewegung in Richtung höherer Kursziele
Bärisches Szenario:
- Aufgabe der SMA20
- Rücklauf zur SMA50 bei 23.367 Punkten
Mittelfristige Einschätzung: neutral bis leicht bullisch
DAX Prognose für heute: Wichtige Marken und Szenarien
Der DAX notiert aktuell im vorbörslichen Handel bei 24.149 Punkten und damit deutlich über dem Vortagesschluss.
Bullisches Szenario
Kann sich der DAX über 24.149 Punkten stabilisieren, liegen die nächsten Ziele bei:
- 24.202 bis 24.204
- 24.223 bis 24.225
- 24.246 bis 24.248
- 24.310 bis 24.312
- 24.329 bis 24.331
Darüber hinaus:
- 24.378 bis 24.380
- 24.402 bis 24.404
- 24.455 bis 24.457
- 24.516 bis 24.518
Bärisches Szenario
Fällt der DAX unter 24.149 Punkte zurück, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:
- 24.124 bis 24.122
- 24.097 bis 24.095
- 24.046 bis 24.044
- 24.007 bis 24.005
Weitere Abgaben könnten führen zu:
- 23.941 bis 23.939
- 23.894 bis 23.892
- 23.829 bis 23.827
Darunter:
- 23.744 bis 23.742
- 23.698 bis 23.696
- 23.605 bis 23.603
DAX aktuell: Unterstützungen und Widerstände im Überblick
Widerstände:
- 24.157
- 24.266
- 24.320
- 24.487
- 24.644
Unterstützungen:
- 24.103
- 24.098 / 82 / 54
- 23.976 / 69
- 23.865
- 23.789 / 51 / 40 / 05
- 23.655
- 23.581 / 21
- 23.492
- 23.363
DAX Prognose: Erwartete Tagesrange und Wahrscheinlichkeiten
Erwartete Handelsspanne:
- Oberseite: 24.225 bis 24.402 Punkte
- Unterseite: 24.024 bis 23.892 Punkte
Markteinschätzung:
- Bullisches Szenario: 55 %
- Bärisches Szenario: 45 %
Der Markt bleibt damit leicht aufwärtsgerichtet, jedoch innerhalb einer weiterhin engen Range.
DAX aktuell: Anlegerstimmung (Fear & Greed Index)
Die Stimmung der internationalen Anleger hat sich deutlich aufgehellt. Der Fear & Greed Index liegt aktuell bei 56 und signalisiert damit eine Phase moderater Gier.
Zum Vergleich:
- Vor einer Woche: 34 (Angst)
- Vor einem Monat: 21 (Extreme Angst)
- Vor einem Jahr: 13 (Extreme Angst)
Die Entwicklung zeigt eine klare Stimmungsverbesserung. Gleichzeitig steigt damit das Risiko kurzfristiger Korrekturen, da höhere Werte häufig mit überhitzten Marktphasen einhergehen.
Fazit: DAX Prognose bleibt moderat positiv
Der DAX zeigt sich aktuell stabil mit leicht bullischer Tendenz. Entscheidende Marken liegen im Bereich um die 24.150 Punkte. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.
Gleichzeitig bleibt die Seitwärtsstruktur dominant, wodurch kurzfristige Rücksetzer jederzeit möglich sind. Die nächsten Handelstage dürften entscheidend für die Trendrichtung sein.
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