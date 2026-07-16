DAX Prognose heute: DAX Aktuell mit Chartanalyse & Kurszielen für den 16.07.2026

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.071 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte vorbörslich bereits das Tageshoch. Mit Aufnahme des Xetra Handels ging es mit Dynamik und mit Momentum abwärts. Erst im Bereich der 24.841 Punkte-Marke konnte sich der DAX stabilisieren und nachfolgend wieder aufwärtslaufen. Bis zum Mittag waren die Verluste wieder kompensiert. Es ging nachfolgende in einer Box seitwärts weiter, die im Handelsverlauf kleiner geworden ist. Im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich setzte sich die Seitwärtsbewegung weiter fort. DAX ging bei 25.004 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 3 Key Takeaways

DAX Aktuell: Die Zone um 25.000 Punkte bleibt kurzfristig die entscheidende Richtungsmarke. Ein Ausbruch darüber könnte die Erholung beschleunigen.

Die Zone um 25.000 Punkte bleibt kurzfristig die entscheidende Richtungsmarke. Ein Ausbruch darüber könnte die Erholung beschleunigen. DAX Prognose: Solange der Index unter SMA20 und SMA50 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild leicht bärisch. Erst oberhalb von 25.225 bis 25.257 Punkten würde sich das Bild deutlich aufhellen.

Solange der Index unter SMA20 und SMA50 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild leicht bärisch. Erst oberhalb von 25.225 bis 25.257 Punkten würde sich das Bild deutlich aufhellen. Handelstag: Die Wahrscheinlichkeit spricht mit 55% leicht für eine Fortsetzung der Konsolidierung, während die erwartete Tagesrange zwischen 24.737 und 25.285 Punkten liegt.

Der DAX startete gestern bei 25.071 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte bereits vor Xetra-Eröffnung sein Tageshoch. Anschließend dominierten die Verkäufer das Geschehen. Mit hohem Momentum fiel der Index bis auf 24.841 Punkte, wo eine Stabilisierung einsetzte.

Im weiteren Handelsverlauf konnten die Verluste vollständig aufgeholt werden. Allerdings fehlte den Käufern anschließend die Kraft für einen nachhaltigen Ausbruch. Der DAX pendelte bis zum Handelsende in einer immer enger werdenden Seitwärtsrange und schloss den Xetra-Handel mit einem leichten Minus. Nachbörslich setzte sich diese Konsolidierung fort.

Der DAX beendete den Handelstag bei 25.004 Punkten.

DAX Aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick

Per Xetra-Schluss vom 15.07.2026 notierten 26 DAX-Werte im Plus, während 14 Aktien Verluste verzeichneten.

Größte Gewinner

Heidelberg Materials: +4,08%

Volkswagen Vz.: +3,41%

Scout24: +3,00%

Größte Verlierer

Infineon: -4,80%

BASF: -2,75%

Bayer: -2,73%

Rückblick der DAX-Handelsspanne

Kennzahl 15.07.2026 Tageshoch 25.082 Tagestief 24.841 Xetra-Schluss 25.000 Tagesschluss 25.004 Handelsspanne 241 Punkte

Die Prognose des Vortages lag beim Tageshoch leicht über dem tatsächlichen Verlauf, während das Tagestief nahezu punktgenau erreicht wurde.

DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notiert der DAX aktuell unmittelbar an den kurzfristig wichtigen gleitenden Durchschnitten.

SMA20: 25.001 Punkte

SMA50: 25.013 Punkte

SMA200: 25.257 Punkte

Der Rücksetzer unter SMA20 und SMA50 konnte zwar vollständig aufgeholt werden, allerdings gelang bis Handelsschluss keine nachhaltige Rückkehr oberhalb dieser Durchschnittslinien.

Bullishes Szenario

Ein bestätigter Stundenschluss oberhalb von SMA20 und SMA50 wäre das erste positive Signal. Gelingt anschließend die klare Ablösung nach oben, könnte der DAX die nächste Zielzone an der SMA200 bei 25.257 Punkten anlaufen. Dort dürfte sich entscheiden, ob die Erholung in Richtung der jüngsten Hochs fortgesetzt werden kann.

Bärisches Szenario

Bleibt der Index dagegen unter SMA20 und SMA50, verschlechtert sich das kurzfristige Chartbild weiter. In diesem Fall rücken zunächst die Bereiche um 24.840 Punkte und anschließend 24.780 Punkte erneut in den Fokus.

Einschätzung Stundenchart: bärisch

YouTube Trading Videos

DAX Aktuell: Chartanalyse im 4-Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im mittelfristigen Bild bleibt die SMA200 bei 24.976 Punkten der entscheidende Unterstützungsbereich. Nach dem Rücksetzer vom Allzeithoch konnte sich der DAX mehrfach an dieser Linie stabilisieren. Die anschließenden Erholungen verliefen bislang jedoch wenig dynamisch und scheiterten mehrfach an der SMA20 (25.018 Punkte). Aktuell hat der Index diese Unterstützung erneut aufgegeben.

Positives Szenario

Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 könnte den Weg zur nächsten relevanten Hürde freimachen:

SMA50: 25.225 Punkte

Erst oberhalb dieser Marke würde sich das mittelfristige Chartbild wieder deutlich aufhellen.

Negatives Szenario

Fällt der DAX erneut unter die SMA200 und etabliert sich darunter, dürfte der Verkaufsdruck wieder zunehmen. Dann wären die bereits im Stundenchart genannten Unterstützungszonen die nächsten Ziele.

Einschätzung 4-Stundenchart: neutral bis bärisch

DAX Prognose heute: Long- und Short-Szenario

Der DAX startete heute Morgen bei 25.035 Punkten in den vorbörslichen Handel.

Long-Szenario

Kann sich der DAX oberhalb von 25.035 Punkten behaupten, ergeben sich folgende Kursziele:

25.050 Punkte

25.074 Punkte

25.092 Punkte

25.113 Punkte

25.129 Punkte

25.150 Punkte

25.169 Punkte

25.185 Punkte

25.209 Punkte

25.225 Punkte

25.243 Punkte

25.262 Punkte

Darüber eröffnen sich weitere Ziele bei:

25.285 Punkten

25.307 Punkten

25.322 Punkten

25.340 Punkten

25.365 Punkten

25.389 Punkten

25.412 Punkten

25.431 Punkten

25.455 Punkten

25.476 Punkten

25.493 Punkten

25.516 Punkten

25.535 Punkten

Short-Szenario

Kann die Marke von 25.035 Punkten nicht verteidigt werden, liegen die nächsten Unterstützungen bei:

25.009 Punkte (Korrektur der offensichtlichen Tippfehlerangabe 29.011/09)

24.990 Punkte

24.975 Punkte

24.948 Punkte

24.930 Punkte

24.910 Punkte

24.886 Punkte

24.863 Punkte

24.839 Punkte

24.817 Punkte

Darunter rücken folgende Ziele in den Fokus:

24.794 Punkte

24.777 Punkte

24.756 Punkte

24.737 Punkte

24.716 Punkte

24.696 Punkte

24.678 Punkte

24.660 Punkte

24.639 Punkte

24.622 Punkte

24.604 Punkte

24.586 Punkte

24.569 Punkte

24.546 Punkte

24.525 Punkte

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

25.062 Punkte

25.188 Punkte

25.225 bis 25.273 Punkte

25.334 bis 25.384 Punkte

25.510 bis 25.581 Punkte

25.688 Punkte

25.785 Punkte

Unterstützungen

25.017 bis 25.001 Punkte

24.984 bis 24.817 Punkte

24.825 Punkte

24.757 bis 24.714 Punkte

24.646 Punkte

24.462 Punkte

24.395 Punkte

24.282 Punkte

DAX Prognose: Wahrscheinlichkeiten für den Handelstag

Auf Basis unseres Setups ergibt sich für den heutigen Handel folgendes Bild:

Bullishes Szenario: 45%

45% Bärisches Szenario: 55%

Unsere erwartete Handelsspanne liegt heute zwischen:

Oberseite: 25.113 bis 25.285 Punkte

25.113 bis 25.285 Punkte Unterseite: 24.863 bis 24.737 Punkte

Die Grundtendenz bleibt damit seitwärts bis leicht abwärts.

Anlegerstimmung: Fear & Greed Index

Der aktuelle Fear-&-Greed-Index notiert bei 46 Punkten und signalisiert weiterhin eine neutrale Marktstimmung.

Zum Vergleich:

Vor einer Woche: 44 Punkte (Fear)

Vor einem Monat: 41 Punkte (Fear)

Vor einem Jahr: 73 Punkte (Extreme Greed)

Die Stimmung hat sich zuletzt leicht verbessert, bewegt sich aber weiterhin unterhalb des langfristigen neutralen Durchschnitts von 50 Punkten.

DER DEUTSCHE INDEX

Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

FAQ zur DAX Prognose

Wie lautet die aktuelle DAX Prognose?

Die kurzfristige DAX Prognose bleibt neutral bis leicht bärisch. Entscheidend ist, ob der Index die Marke von 25.035 Punkten verteidigen und anschließend über die SMA20 sowie SMA50 steigen kann.

Welche Unterstützungen sind heute besonders wichtig?

Die wichtigsten Unterstützungen liegen bei 25.001 Punkten (SMA20), 24.976 Punkten (SMA200 im 4-Stundenchart) sowie im Bereich zwischen 24.840 und 24.780 Punkten.

Welche Widerstände muss der DAX überwinden?

Auf der Oberseite stehen zunächst 25.062 Punkte sowie die Zone um 25.225 bis 25.257 Punkte im Fokus. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung deutlich erhöhen.