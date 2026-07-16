DAX Prognose heute: DAX Aktuell mit Chartanalyse & Kurszielen für den 16.07.2026

- DAX Aktuell: Die Zone um 25.000 Punkte bleibt kurzfristig die entscheidende Richtungsmarke
- DAX Prognose: Solange der Index unter SMA20 und SMA50 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild leicht bärisch
- Handelstag: Die Wahrscheinlichkeit spricht mit 55% leicht für eine Fortsetzung der Konsolidierung
- DAX Aktuell: Die Zone um 25.000 Punkte bleibt kurzfristig die entscheidende Richtungsmarke
- DAX Prognose: Solange der Index unter SMA20 und SMA50 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild leicht bärisch
- Handelstag: Die Wahrscheinlichkeit spricht mit 55% leicht für eine Fortsetzung der Konsolidierung
Der DAX ist gestern Morgen bei 25.071 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte vorbörslich bereits das Tageshoch. Mit Aufnahme des Xetra Handels ging es mit Dynamik und mit Momentum abwärts. Erst im Bereich der 24.841 Punkte-Marke konnte sich der DAX stabilisieren und nachfolgend wieder aufwärtslaufen. Bis zum Mittag waren die Verluste wieder kompensiert. Es ging nachfolgende in einer Box seitwärts weiter, die im Handelsverlauf kleiner geworden ist. Im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich setzte sich die Seitwärtsbewegung weiter fort. DAX ging bei 25.004 Punkten aus dem Tageshandel.
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🚀 3 Key Takeaways
- DAX Aktuell: Die Zone um 25.000 Punkte bleibt kurzfristig die entscheidende Richtungsmarke. Ein Ausbruch darüber könnte die Erholung beschleunigen.
- DAX Prognose: Solange der Index unter SMA20 und SMA50 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild leicht bärisch. Erst oberhalb von 25.225 bis 25.257 Punkten würde sich das Bild deutlich aufhellen.
- Handelstag: Die Wahrscheinlichkeit spricht mit 55% leicht für eine Fortsetzung der Konsolidierung, während die erwartete Tagesrange zwischen 24.737 und 25.285 Punkten liegt.
Der DAX startete gestern bei 25.071 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte bereits vor Xetra-Eröffnung sein Tageshoch. Anschließend dominierten die Verkäufer das Geschehen. Mit hohem Momentum fiel der Index bis auf 24.841 Punkte, wo eine Stabilisierung einsetzte.
Im weiteren Handelsverlauf konnten die Verluste vollständig aufgeholt werden. Allerdings fehlte den Käufern anschließend die Kraft für einen nachhaltigen Ausbruch. Der DAX pendelte bis zum Handelsende in einer immer enger werdenden Seitwärtsrange und schloss den Xetra-Handel mit einem leichten Minus. Nachbörslich setzte sich diese Konsolidierung fort.
Der DAX beendete den Handelstag bei 25.004 Punkten.
DAX Aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick
Per Xetra-Schluss vom 15.07.2026 notierten 26 DAX-Werte im Plus, während 14 Aktien Verluste verzeichneten.
Größte Gewinner
- Heidelberg Materials: +4,08%
- Volkswagen Vz.: +3,41%
- Scout24: +3,00%
Größte Verlierer
- Infineon: -4,80%
- BASF: -2,75%
- Bayer: -2,73%
Rückblick der DAX-Handelsspanne
|Kennzahl
|15.07.2026
|Tageshoch
|25.082
|Tagestief
|24.841
|Xetra-Schluss
|25.000
|Tagesschluss
|25.004
|Handelsspanne
|241 Punkte
Die Prognose des Vortages lag beim Tageshoch leicht über dem tatsächlichen Verlauf, während das Tagestief nahezu punktgenau erreicht wurde.
DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart notiert der DAX aktuell unmittelbar an den kurzfristig wichtigen gleitenden Durchschnitten.
- SMA20: 25.001 Punkte
- SMA50: 25.013 Punkte
- SMA200: 25.257 Punkte
Der Rücksetzer unter SMA20 und SMA50 konnte zwar vollständig aufgeholt werden, allerdings gelang bis Handelsschluss keine nachhaltige Rückkehr oberhalb dieser Durchschnittslinien.
Bullishes Szenario
Ein bestätigter Stundenschluss oberhalb von SMA20 und SMA50 wäre das erste positive Signal. Gelingt anschließend die klare Ablösung nach oben, könnte der DAX die nächste Zielzone an der SMA200 bei 25.257 Punkten anlaufen. Dort dürfte sich entscheiden, ob die Erholung in Richtung der jüngsten Hochs fortgesetzt werden kann.
Bärisches Szenario
Bleibt der Index dagegen unter SMA20 und SMA50, verschlechtert sich das kurzfristige Chartbild weiter. In diesem Fall rücken zunächst die Bereiche um 24.840 Punkte und anschließend 24.780 Punkte erneut in den Fokus.
Einschätzung Stundenchart: bärisch
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DAX Aktuell: Chartanalyse im 4-Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im mittelfristigen Bild bleibt die SMA200 bei 24.976 Punkten der entscheidende Unterstützungsbereich. Nach dem Rücksetzer vom Allzeithoch konnte sich der DAX mehrfach an dieser Linie stabilisieren. Die anschließenden Erholungen verliefen bislang jedoch wenig dynamisch und scheiterten mehrfach an der SMA20 (25.018 Punkte). Aktuell hat der Index diese Unterstützung erneut aufgegeben.
Positives Szenario
Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 könnte den Weg zur nächsten relevanten Hürde freimachen:
- SMA50: 25.225 Punkte
Erst oberhalb dieser Marke würde sich das mittelfristige Chartbild wieder deutlich aufhellen.
Negatives Szenario
Fällt der DAX erneut unter die SMA200 und etabliert sich darunter, dürfte der Verkaufsdruck wieder zunehmen. Dann wären die bereits im Stundenchart genannten Unterstützungszonen die nächsten Ziele.
Einschätzung 4-Stundenchart: neutral bis bärisch
DAX Prognose heute: Long- und Short-Szenario
Der DAX startete heute Morgen bei 25.035 Punkten in den vorbörslichen Handel.
Long-Szenario
Kann sich der DAX oberhalb von 25.035 Punkten behaupten, ergeben sich folgende Kursziele:
- 25.050 Punkte
- 25.074 Punkte
- 25.092 Punkte
- 25.113 Punkte
- 25.129 Punkte
- 25.150 Punkte
- 25.169 Punkte
- 25.185 Punkte
- 25.209 Punkte
- 25.225 Punkte
- 25.243 Punkte
- 25.262 Punkte
Darüber eröffnen sich weitere Ziele bei:
- 25.285 Punkten
- 25.307 Punkten
- 25.322 Punkten
- 25.340 Punkten
- 25.365 Punkten
- 25.389 Punkten
- 25.412 Punkten
- 25.431 Punkten
- 25.455 Punkten
- 25.476 Punkten
- 25.493 Punkten
- 25.516 Punkten
- 25.535 Punkten
Short-Szenario
Kann die Marke von 25.035 Punkten nicht verteidigt werden, liegen die nächsten Unterstützungen bei:
- 25.009 Punkte (Korrektur der offensichtlichen Tippfehlerangabe 29.011/09)
- 24.990 Punkte
- 24.975 Punkte
- 24.948 Punkte
- 24.930 Punkte
- 24.910 Punkte
- 24.886 Punkte
- 24.863 Punkte
- 24.839 Punkte
- 24.817 Punkte
Darunter rücken folgende Ziele in den Fokus:
- 24.794 Punkte
- 24.777 Punkte
- 24.756 Punkte
- 24.737 Punkte
- 24.716 Punkte
- 24.696 Punkte
- 24.678 Punkte
- 24.660 Punkte
- 24.639 Punkte
- 24.622 Punkte
- 24.604 Punkte
- 24.586 Punkte
- 24.569 Punkte
- 24.546 Punkte
- 24.525 Punkte
Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
- 25.062 Punkte
- 25.188 Punkte
- 25.225 bis 25.273 Punkte
- 25.334 bis 25.384 Punkte
- 25.510 bis 25.581 Punkte
- 25.688 Punkte
- 25.785 Punkte
Unterstützungen
- 25.017 bis 25.001 Punkte
- 24.984 bis 24.817 Punkte
- 24.825 Punkte
- 24.757 bis 24.714 Punkte
- 24.646 Punkte
- 24.462 Punkte
- 24.395 Punkte
- 24.282 Punkte
DAX Prognose: Wahrscheinlichkeiten für den Handelstag
Auf Basis unseres Setups ergibt sich für den heutigen Handel folgendes Bild:
- Bullishes Szenario: 45%
- Bärisches Szenario: 55%
Unsere erwartete Handelsspanne liegt heute zwischen:
- Oberseite: 25.113 bis 25.285 Punkte
- Unterseite: 24.863 bis 24.737 Punkte
Die Grundtendenz bleibt damit seitwärts bis leicht abwärts.
Anlegerstimmung: Fear & Greed Index
Der aktuelle Fear-&-Greed-Index notiert bei 46 Punkten und signalisiert weiterhin eine neutrale Marktstimmung.
Zum Vergleich:
- Vor einer Woche: 44 Punkte (Fear)
- Vor einem Monat: 41 Punkte (Fear)
- Vor einem Jahr: 73 Punkte (Extreme Greed)
Die Stimmung hat sich zuletzt leicht verbessert, bewegt sich aber weiterhin unterhalb des langfristigen neutralen Durchschnitts von 50 Punkten.
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FAQ zur DAX Prognose
Wie lautet die aktuelle DAX Prognose?
Die kurzfristige DAX Prognose bleibt neutral bis leicht bärisch. Entscheidend ist, ob der Index die Marke von 25.035 Punkten verteidigen und anschließend über die SMA20 sowie SMA50 steigen kann.
Welche Unterstützungen sind heute besonders wichtig?
Die wichtigsten Unterstützungen liegen bei 25.001 Punkten (SMA20), 24.976 Punkten (SMA200 im 4-Stundenchart) sowie im Bereich zwischen 24.840 und 24.780 Punkten.
Welche Widerstände muss der DAX überwinden?
Auf der Oberseite stehen zunächst 25.062 Punkte sowie die Zone um 25.225 bis 25.257 Punkte im Fokus. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung deutlich erhöhen.
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