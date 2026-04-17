DAX Prognose für Freitag, 17.04. – DAX aktuell zwischen Stabilisierung und Rücksetzer

- Fehlende Aufwärtsdynamik bremst den DAX
- Entscheidungszone um 24.150 Punkte
- Leicht bärische Tendenz für den heutigen Handel
- Fehlende Aufwärtsdynamik bremst den DAX
- Entscheidungszone um 24.150 Punkte
- Leicht bärische Tendenz für den heutigen Handel
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.149 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels gab der DAX zunächst etwas nach, konnte sich aber über dem Tagestief des Vortags stabilisieren und nachfolgend erholen. Den Bullen ist es gelungen, den DAX bis zum Nachmittag an und über die 24.250 Punkte zu schieben. Es ist ihnen aber nicht gelungen, den Index auch über dieser Marke zu etablieren. Die gesamten Gewinne wurden nachfolgend wieder abgegeben. Zwar konnte der DAX bis zum Xetra Schluss noch eine kleine Entlastungsbewegung abbilden, diese wurde nachbörslich aber auch abverkauft. Im Handel gestern konnte erneut ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden, der vierte in dieser Handelswoche. Im späteren Handel konnte sich der DAX wieder moderat erholen. Der DAX ging bei 24.102 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
⚡ Key Takeaways
- Fehlende Aufwärtsdynamik bremst den DAX
Trotz mehrerer positiver Handelstage gelingt kein nachhaltiger Ausbruch über wichtige Widerstände - das spricht für eine fragile Marktstruktur.
- Entscheidungszone um 24.150 Punkte
Die Zone um SMA20 und SMA50 bleibt kurzfristig richtungsentscheidend - darüber Chancen auf Anstieg, darunter erhöhtes Rückschlagrisiko.
- Leicht bärische Tendenz für den heutigen Handel
Mit 55 % Wahrscheinlichkeit überwiegt aktuell ein leicht abwärts gerichtetes Szenario bei einer erwarteten Seitwärtsbewegung.
Der DAX startete gestern bei 24.149 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem schwächeren Auftakt im Xetra-Handel stabilisierte sich der Index oberhalb des Vortagestiefs und konnte im Tagesverlauf bis über 24.250 Punkte ansteigen.
Allerdings fehlte die Anschlussdynamik: Der DAX konnte sich nicht nachhaltig über dieser Marke etablieren und gab die Gewinne im weiteren Verlauf wieder ab. Auch eine leichte Erholung zum Xetra-Schluss wurde nachbörslich erneut verkauft.
Trotzdem konnte der vierte Tagesgewinn in Folge verbucht werden. Der Handel endete bei 24.102 Punkten.
Marktbreite und Einzelwerte
Von den 40 DAX-Werten schlossen:
- 21 Aktien im Plus
- 19 Aktien im Minus
Top-Gewinner:
- Brenntag +4,72 %
- Scout24 +4,23 %
- Infineon +3,14 %
Schwächste Werte:
- Mercedes-Benz Group -2,18 %
- Siemens Energy -1,67 %
- Merck -1,64 %
DAX Prognose – Technische Analyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
1h-Chart: Entscheidungsphase ohne klare Richtung
Der DAX bewegt sich weiterhin um zentrale gleitende Durchschnitte:
- SMA20: 24.149 Punkte
- SMA50: 24.114 Punkte
Auffällig ist:
- Mehrfache Stabilisierung an der SMA50
- Kein nachhaltiger Ausbruch über die SMA20
Die geringe Dynamik deutet auf eine fragile Marktstruktur hin.
Bullishes Szenario:
Ein Stundenschluss über dem Wochenhoch könnte Potenzial eröffnen für:
- 24.380/410 Punkte
- 24.595/615 Punkte
Bearishes Szenario:
Ein Bruch der SMA50 könnte zu einer Ausweitung der Abwärtsbewegung führen:
- Zielbereich: SMA200 bei 23.821 Punkten
Kurzfristige Einschätzung: bullisch / neutral
YouTube Trading Videos
4h-Chart: Fehlendes Momentum bleibt das Hauptproblem
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX konnte sich zwar wieder:
- über die SMA200 (23.457 Punkte)
- sowie über SMA20 (24.083 Punkte)
schieben, jedoch fehlt weiterhin die Trenddynamik nach oben.
Wichtige Erkenntnis:
Das 23,6 % Retracement wirkt aktuell als zentrale Entscheidungszone.
Bullishes Szenario:
Stabilisierung über dem Wochenhoch → Fortsetzung der Aufwärtsbewegung möglich
Bearishes Szenario:
Bruch des Retracements → Rücklauf zur SMA50 (23.884 Punkte) wahrscheinlich
Kurzfristige Einschätzung: bullisch / neutral
DAX aktuell – Ausblick für Freitag
Der DAX notiert vorbörslich bei 24.166 Punkten und damit:
- +17 Punkte zum Vortag
- +64 Punkte über dem letzten Tagesschluss
DAX Prognose – Long-Szenario
Kann sich der DAX über 24.166 Punkte halten, sind folgende Ziele aktiv:
- 24.178/80
- 24.202/04
- 24.223/25
- 24.246/48
- 24.310/12
- 24.329/31
Darüber:
- 24.345/47
- 24.402/04
- 24.440/42
- 24.487/89
- 24.516/18
DAX Prognose – Short-Szenario
Unter 24.166 Punkten rücken folgende Marken in den Fokus:
- 24.143/41
- 24.097/95
- 24.046/44
- 24.007/05
- 23.965/63
- 23.915/13
Weitere Ziele:
- 23.879/77
- 23.848/46
- 23.829/27
Darunter:
- 23.786/84
- 23.744/42
- 23.698/96
- 23.640/38
- 23.585/83
Wichtige Marken im Überblick
Widerstände:
- 24.196
- 24.266
- 24.320
- 24.487
- 24.644
Unterstützungen:
- 24.164 / 24.149 / 24.133 / 24.112
- 24.083
- 23.959
- 23.884 / 23.821
- 23.789 / 23.740
DAX Prognose: Erwartete Entwicklung
Für den heutigen Handel wird ein:
- seitwärts bis leicht abwärts gerichteter Markt erwartet
Wahrscheinlichkeiten:
- Bullisches Szenario: 45 %
- Bearishes Szenario: 55 %
Erwartete Tagesrange:
- 24.248 / 24.312 bis 24.005 / 23.860 Punkte
Stimmung der Anleger
Der Fear & Greed Index liegt aktuell bei 62 (Gier).
Entwicklung:
- Vor einer Woche: 37 (Angst)
- Vor einem Monat: 20 (extreme Angst)
Interpretation:
Die steigende Risikobereitschaft kann kurzfristig zu Überhitzung führen und erhöht die Wahrscheinlichkeit von Rücksetzern.
Fazit – DAX aktuell und Prognose
Der DAX zeigt aktuell eine stabile, aber kraftlose Aufwärtsbewegung. Entscheidende Widerstände konnten nicht nachhaltig überwunden werden.
Die kurzfristige DAX Prognose bleibt daher neutral mit leichter Abwärtstendenz, solange kein klarer Ausbruch über das Wochenhoch gelingt.
DER DEUTSCHE INDEX
- Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs
- Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse
- CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten
- Hier mehr erfahren
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
Netflix Aktie im Fokus: Starke Zahlen, aber Kurs fällt – Jetzt Aktien kaufen? 📉
Nasdaq Prognose & Analyse für Nasdaq, den 17.04.26 – Aktuelle Einschätzung
BÖRSE AKTUELL: Trump verkündet Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon
BÖRSE HEUTE: US-Märkte steigen trotz Ölpreis-Anstieg (16.04.2026)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.