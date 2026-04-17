DAX Prognose für Freitag, 17.04. – DAX aktuell zwischen Stabilisierung und Rücksetzer

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.149 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels gab der DAX zunächst etwas nach, konnte sich aber über dem Tagestief des Vortags stabilisieren und nachfolgend erholen. Den Bullen ist es gelungen, den DAX bis zum Nachmittag an und über die 24.250 Punkte zu schieben. Es ist ihnen aber nicht gelungen, den Index auch über dieser Marke zu etablieren. Die gesamten Gewinne wurden nachfolgend wieder abgegeben. Zwar konnte der DAX bis zum Xetra Schluss noch eine kleine Entlastungsbewegung abbilden, diese wurde nachbörslich aber auch abverkauft. Im Handel gestern konnte erneut ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden, der vierte in dieser Handelswoche. Im späteren Handel konnte sich der DAX wieder moderat erholen. Der DAX ging bei 24.102 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

⚡ Key Takeaways

Fehlende Aufwärtsdynamik bremst den DAX

Trotz mehrerer positiver Handelstage gelingt kein nachhaltiger Ausbruch über wichtige Widerstände - das spricht für eine fragile Marktstruktur.

Trotz mehrerer positiver Handelstage gelingt kein nachhaltiger Ausbruch über wichtige Widerstände - das spricht für eine fragile Marktstruktur. Entscheidungszone um 24.150 Punkte

Die Zone um SMA20 und SMA50 bleibt kurzfristig richtungsentscheidend - darüber Chancen auf Anstieg, darunter erhöhtes Rückschlagrisiko.

Die Zone um SMA20 und SMA50 bleibt kurzfristig richtungsentscheidend - darüber Chancen auf Anstieg, darunter erhöhtes Rückschlagrisiko. Leicht bärische Tendenz für den heutigen Handel

Mit 55 % Wahrscheinlichkeit überwiegt aktuell ein leicht abwärts gerichtetes Szenario bei einer erwarteten Seitwärtsbewegung.

Der DAX startete gestern bei 24.149 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem schwächeren Auftakt im Xetra-Handel stabilisierte sich der Index oberhalb des Vortagestiefs und konnte im Tagesverlauf bis über 24.250 Punkte ansteigen.

Allerdings fehlte die Anschlussdynamik: Der DAX konnte sich nicht nachhaltig über dieser Marke etablieren und gab die Gewinne im weiteren Verlauf wieder ab. Auch eine leichte Erholung zum Xetra-Schluss wurde nachbörslich erneut verkauft.

Trotzdem konnte der vierte Tagesgewinn in Folge verbucht werden. Der Handel endete bei 24.102 Punkten.

Marktbreite und Einzelwerte

Von den 40 DAX-Werten schlossen:

21 Aktien im Plus

19 Aktien im Minus

Top-Gewinner:

Brenntag +4,72 %

Scout24 +4,23 %

Infineon +3,14 %

Schwächste Werte:

Mercedes-Benz Group -2,18 %

Siemens Energy -1,67 %

Merck -1,64 %

DAX Prognose – Technische Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

1h-Chart: Entscheidungsphase ohne klare Richtung

Der DAX bewegt sich weiterhin um zentrale gleitende Durchschnitte:

SMA20: 24.149 Punkte

SMA50: 24.114 Punkte

Auffällig ist:

Mehrfache Stabilisierung an der SMA50

Kein nachhaltiger Ausbruch über die SMA20

Die geringe Dynamik deutet auf eine fragile Marktstruktur hin.

Bullishes Szenario:

Ein Stundenschluss über dem Wochenhoch könnte Potenzial eröffnen für:

24.380/410 Punkte

24.595/615 Punkte

Bearishes Szenario:

Ein Bruch der SMA50 könnte zu einer Ausweitung der Abwärtsbewegung führen:

Zielbereich: SMA200 bei 23.821 Punkten

Kurzfristige Einschätzung: bullisch / neutral

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4h-Chart: Fehlendes Momentum bleibt das Hauptproblem

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX konnte sich zwar wieder:

über die SMA200 (23.457 Punkte)

sowie über SMA20 (24.083 Punkte)

schieben, jedoch fehlt weiterhin die Trenddynamik nach oben.

Wichtige Erkenntnis:

Das 23,6 % Retracement wirkt aktuell als zentrale Entscheidungszone.

Bullishes Szenario:

Stabilisierung über dem Wochenhoch → Fortsetzung der Aufwärtsbewegung möglich

Bearishes Szenario:

Bruch des Retracements → Rücklauf zur SMA50 (23.884 Punkte) wahrscheinlich

Kurzfristige Einschätzung: bullisch / neutral

DAX aktuell – Ausblick für Freitag

Der DAX notiert vorbörslich bei 24.166 Punkten und damit:

+17 Punkte zum Vortag

+64 Punkte über dem letzten Tagesschluss

DAX Prognose – Long-Szenario

Kann sich der DAX über 24.166 Punkte halten, sind folgende Ziele aktiv:

24.178/80

24.202/04

24.223/25

24.246/48

24.310/12

24.329/31

Darüber:

24.345/47

24.402/04

24.440/42

24.487/89

24.516/18

DAX Prognose – Short-Szenario

Unter 24.166 Punkten rücken folgende Marken in den Fokus:

24.143/41

24.097/95

24.046/44

24.007/05

23.965/63

23.915/13

Weitere Ziele:

23.879/77

23.848/46

23.829/27

Darunter:

23.786/84

23.744/42

23.698/96

23.640/38

23.585/83

Wichtige Marken im Überblick

Widerstände:

24.196

24.266

24.320

24.487

24.644

Unterstützungen:

24.164 / 24.149 / 24.133 / 24.112

24.083

23.959

23.884 / 23.821

23.789 / 23.740

DAX Prognose: Erwartete Entwicklung

Für den heutigen Handel wird ein:

seitwärts bis leicht abwärts gerichteter Markt erwartet

Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 45 %

Bearishes Szenario: 55 %

Erwartete Tagesrange:

24.248 / 24.312 bis 24.005 / 23.860 Punkte

Stimmung der Anleger

Der Fear & Greed Index liegt aktuell bei 62 (Gier).

Entwicklung:

Vor einer Woche: 37 (Angst)

Vor einem Monat: 20 (extreme Angst)

Interpretation:

Die steigende Risikobereitschaft kann kurzfristig zu Überhitzung führen und erhöht die Wahrscheinlichkeit von Rücksetzern.

Fazit – DAX aktuell und Prognose

Der DAX zeigt aktuell eine stabile, aber kraftlose Aufwärtsbewegung. Entscheidende Widerstände konnten nicht nachhaltig überwunden werden.

Die kurzfristige DAX Prognose bleibt daher neutral mit leichter Abwärtstendenz, solange kein klarer Ausbruch über das Wochenhoch gelingt.

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