DAX Prognose heute: DAX aktuell mit bärischem Chartbild

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.025 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index versuchte sich mit Aufnahme des Xetra Handels nach Norden zu schieben. Die Bewegung verkümmerte aber direkt. Der Index setzte übergeordnet bis zum Nachmittag deutlich zurück. Die Bullen konnten den DAX rasch von seinem Tief lösen und wieder aufwärts an und über die 24.900 Punkte-Marke schieben und darüber auch den Xetra Schluss formatieren. Nachbörslich bröckelten die Notierungen weiter ab. DAX ging bei 24.887 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 3 Key Takeaways

DAX Aktuell: Die Zone um 25.000 Punkte bleibt kurzfristig die entscheidende Richtungsmarke. Ein Ausbruch darüber könnte die Erholung beschleunigen.

Die Zone um 25.000 Punkte bleibt kurzfristig die entscheidende Richtungsmarke. Ein Ausbruch darüber könnte die Erholung beschleunigen. DAX Prognose: Solange der Index unter SMA20 und SMA50 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild leicht bärisch. Erst oberhalb von 25.225 bis 25.257 Punkten würde sich das Bild deutlich aufhellen.

Solange der Index unter SMA20 und SMA50 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild leicht bärisch. Erst oberhalb von 25.225 bis 25.257 Punkten würde sich das Bild deutlich aufhellen. Handelstag: Die Wahrscheinlichkeit spricht mit 55% leicht für eine Fortsetzung der Konsolidierung, während die erwartete Tagesrange zwischen 24.737 und 25.285 Punkten liegt.

Der DAX startete gestern bei 25.025 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einer zunächst freundlichen Eröffnung gelang es den Käufern zwar, den Index kurzzeitig nach oben zu schieben, die Aufwärtsbewegung verlor jedoch schnell an Dynamik. Im weiteren Handelsverlauf dominierten die Verkäufer, wodurch der DAX bis zum Nachmittag deutlich nachgab.

Von den Tagestiefs aus setzte anschließend eine Erholung ein. Diese reichte aus, um den DAX wieder über die Marke von 24.900 Punkten zu führen und den Xetra-Handel bei 24.915 Punkten zu beenden. Nachbörslich setzte sich die Schwäche jedoch fort, sodass der Index den Handel bei 24.887 Punkten abschloss. Auch im heutigen Frühhandel blieb der Verkaufsdruck bestehen.

DAX aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick

Zum Xetra-Schluss am 16.07.2026 schlossen 22 Werte im Plus, während 18 Aktien Verluste verzeichneten.

Die größten Gewinner:

Symrise: +2,48%

GEA Group: +2,07%

Henkel VZ: +1,64%

Die größten Verlierer:

Infineon: -4,80%

Siemens Energy: -2,67%

E.ON: -1,98%

DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX bewegte sich zunächst im Bereich der SMA20 (24.805 Punkte) und der SMA50 (24.920 Punkte). Zwar gelang kurzfristig ein Anstieg über die SMA50, dieser konnte jedoch nicht verteidigt werden. Im Anschluss setzte eine dynamische Abwärtsbewegung ein. Nach der Erholung vom Tagestief scheiterte der Index erneut an der SMA20. Im heutigen Frühhandel wurde diese Durchschnittslinie schließlich wieder unterschritten. Dadurch hat sich das kurzfristige Chartbild weiter verschlechtert.

Solange der DAX auf Stundenbasis unter der SMA20 notiert, bleibt die technische Ausgangslage angeschlagen. Mögliche Ziele auf der Unterseite liegen zunächst bei 24.550 bis 24.535 Punkten sowie anschließend im Bereich von 24.415 bis 24.395 Punkten. Erholungen könnten zunächst wieder bis an die SMA20 führen. Erst ein bestätigter Stundenschluss oberhalb dieser Durchschnittslinie und anschließend ein Anstieg über die SMA50 würden das kurzfristige Chartbild wieder aufhellen.

Einschätzung Stundenchart: bärisch

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DAX Prognose: Chartanalyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart bleibt die Situation angespannt. Zwar konnte der DAX zu Wochenbeginn kurzfristig sowohl die SMA200 (24.966 Punkte) als auch die SMA20 (24.948 Punkte) überwinden, eine nachhaltige Etablierung oberhalb dieser wichtigen Durchschnittslinien gelang jedoch nicht. Im weiteren Verlauf fielen beide Unterstützungen erneut. Mit den Verlusten im heutigen Frühhandel ist das Chartbild nun auch auf dieser Zeitebene klar negativ einzuschätzen. Solange der DAX unter SMA20 und SMA200 notiert, spricht die technische Analyse für eine Fortsetzung der Schwäche. Erholungen dürften zunächst im Bereich dieser beiden Durchschnittslinien auf erhöhten Widerstand treffen.

Einschätzung 4-Stunden-Chart: bärisch

DAX Prognose für heute

Der DAX startete heute bei 24.705 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index 320 Punkte unter der ersten vorbörslichen Indikation des Vortages und 182 Punkte unter dem Schlusskurs des gestrigen Tages.

Long-Szenario

Kann sich der DAX oberhalb von 24.705 Punkten behaupten, liegen die nächsten Kursziele bei:

24.731/33 - 24.750/52 - 24.768/70 - 24.788/90 - 24.809/11 - 24.831/33 - 24.848/50 - 24.866/68 - 24.881/83 - 24.900/02 Punkten.

Oberhalb von 24.900/02 Punkten rücken anschließend folgende Ziele in den Fokus:

24.919/21 - 24.935/37 - 24.955/57 - 24.973/75 - 24.995/97 - 25.011/13 - 25.027/29 - 25.052/54 - 25.071/73 - 25.090/92 - 25.111/13 - 25.127/29 - 25.148/50 - 25.167/69 Punkte.

Short-Szenario

Fällt der DAX dagegen unter 24.705 Punkte, ergeben sich folgende Unterstützungen:

24.698/96 - 24.680/78 - 24.662/60 - 24.641/39 - 24.624/22 - 24.606/04 - 24.588/86 - 24.571/69 - 24.548/46 - 24.527/25 Punkte.

Unterhalb von 24.527/25 Punkten wären weitere Abgaben in Richtung:

24.506/04 - 24.490/88 - 24.471/69 - 24.455/53 - 24.439/37 - 24.419/17 - 24.399/97 - 24.379/77 - 24.358/56 - 24.340/38 - 24.320/18 - 24.305/03 - 24.288/86 - 24.270/68 - 24.250/48 - 24.231/29 - 24.211/09 - 24.190/88 Punkte möglich.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

24.750

24.805

24.920/48/55/66

25.044/81

25.132/54/88

25.267

25.344

Unterstützungen

24.665

24.530

24.491/20

24.331

24.297

24.188

DAX Prognose: Erwartete Tagesrange

Auf Basis unseres Handelssystems erwarten wir heute einen seitwärts bis abwärts gerichteten Handel.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 45%

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 55%

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.586 und 25.338 Punkten. Als wahrscheinlicher Bewegungsbereich sehen wir 24.811 bis 24.937 Punkte.

Stimmung der internationalen Anleger

Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 41 Punkten und befindet sich damit weiterhin im Bereich "Fear". Vor einer Woche lag der Wert bei 44 Punkten, vor einem Monat bei 39 Punkten - ebenfalls im Bereich "Fear". Vor einem Jahr lag der Index mit 72 Punkten dagegen im Bereich "Greed".

Die Anlegerstimmung bleibt damit insgesamt vorsichtig. Historisch betrachtet können sehr niedrige Werte unter 30 auf eine überverkaufte Marktsituation und damit auf die Möglichkeit einer kurzfristigen Gegenbewegung hindeuten. Aktuell signalisiert der Indikator jedoch weiterhin eine eher defensive Marktstimmung.

Fazit zur DAX Prognose

Der DAX aktuell präsentiert sich technisch angeschlagen. Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart dominieren derzeit die Verkäufer. Solange der Index unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten SMA20 und SMA200 notiert, bleibt die DAX Prognose kurzfristig bärisch. Erst ein nachhaltiger Anstieg über diese Marken würde das Chartbild wieder aufhellen und die Chancen auf eine stärkere Erholung verbessern.

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