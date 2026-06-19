DAX Prognose heute (19.06.2026): DAX Aktuell vor 25.100 Punkten

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.911 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Zwar konnte sich der DAX bereits vorbörslich deutlich aufwärtsschieben, gab diese Gewinne aber mit Aufnahme des Xetra Handels wieder ab. Erst am späten Vormittag gelangen die Stabilisierung und die nachfolgende Erholung. Am Nachmittag stellte sich im Handel noch ein kleiner Rücksetzer ein, der jedoch zeitnah zurückgekauft worden ist. Den Bullen gelang es erneut einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Nachbörslich setzte die Erholung sich weiter fort, es ging im Zuge dessen bis an und über die 25.100 Punkte-Marke. Der DAX ging bei 25.085 Punkten aus dem Tageshandel.

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💡 Key Takeaways

DAX bleibt über 25.000 Punkten, entscheidender Widerstand bei 25.050 Punkten: Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Bereich würde das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern und weiteres Potenzial bis 25.250 Punkte und darüber eröffnen.

Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Bereich würde das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern und weiteres Potenzial bis 25.250 Punkte und darüber eröffnen. Unterstützungszone zwischen 24.950 und 24.700 Punkten im Fokus: Solange diese Zone verteidigt wird, bleibt die übergeordnete Aufwärtsstruktur intakt. Ein Bruch könnte hingegen eine Ausweitung der Korrektur nach sich ziehen.

Solange diese Zone verteidigt wird, bleibt die übergeordnete Aufwärtsstruktur intakt. Ein Bruch könnte hingegen eine Ausweitung der Korrektur nach sich ziehen. Leicht positives Chance-Risiko-Verhältnis: Die aktuelle DAX Prognose favorisiert mit einer Wahrscheinlichkeit von 55% ein seitwärts bis aufwärts gerichtetes Szenario. Die vorsichtige Anlegerstimmung (Fear-and-Greed-Index bei 38) spricht jedoch weiterhin für erhöhte Schwankungen.

Der DAX startete gestern bei 24.911 Punkten in den vorbörslichen Handel und konnte sich nach anfänglichen Schwankungen erneut behaupten. Zwar wurden die vorbörslichen Gewinne zunächst mit Beginn des Xetra-Handels abgegeben, doch bereits am späten Vormittag gelang die Stabilisierung. Im weiteren Tagesverlauf setzte eine deutliche Erholung ein, die den deutschen Leitindex zeitweise über die psychologisch wichtige Marke von 25.100 Punkten führte.

Zum Handelsschluss notierte der DAX bei 25.085 Punkten und beendete den Tag damit erneut im Plus. Die positive Entwicklung unterstreicht die weiterhin robuste Verfassung des Marktes, auch wenn wichtige Widerstandsbereiche bislang nicht nachhaltig überwunden werden konnten.

DAX Aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick

Unter den DAX-Werten gehörten gestern insbesondere Technologiewerte und Industriewerte zu den Gewinnern:

Infineon: +7,83%

Siemens Energy: +6,35%

MTU Aero Engines: +3,80%

Auf der Verliererseite standen hingegen zyklische Autowerte:

Mercedes-Benz Group: -4,68%

BMW: -3,40%

SAP: -2,96%

Insgesamt schlossen 24 DAX-Aktien im Plus, während 16 Werte Verluste verzeichneten.

DAX Prognose: Wichtige Marken im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart bleibt die SMA20 bei aktuell 25.024 Punkten der entscheidende kurzfristige Indikator. Nachdem der DAX diese Durchschnittslinie gestern erfolgreich verteidigen konnte, fiel er im frühen Handel erneut darunter zurück.

Für die kurzfristige DAX Prognose gilt:

Oberhalb von 25.050 Punkten würde sich das Chartbild deutlich aufhellen.

Ein nachhaltiger Ausbruch könnte Kursziele bei 25.250 bis 25.265 Punkten aktivieren.

Darüber rücken 25.395 bis 25.410 Punkte in den Fokus.

Auf der Unterseite bleiben folgende Unterstützungen relevant:

SMA50 bei 24.950 Punkten

SMA200 bei 24.702 Punkten

Ein Rückfall unter diese Marken könnte die Abwärtsbewegung bis in den Bereich von 24.700 Punkten und darunter beschleunigen.

Kurzfristige DAX Prognose (1h-Chart): Neutral

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DAX Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart kämpft der DAX weiterhin mit der SMA20 bei aktuell 24.942 Punkten. Trotz der jüngsten Erholung konnte sich der Index bislang nicht nachhaltig oberhalb dieses gleitenden Durchschnitts etablieren.

Positiv wäre:

Ein Anstieg über 25.050 Punkte.

Zwei aufeinanderfolgende positive 4-Stunden-Kerzen.

Eine Stabilisierung oberhalb der SMA20.

Dann könnten die nächsten Kursziele bei 25.250 Punkten und darüber folgen.

Sollte der DAX hingegen erneut unter die SMA20 zurückfallen, wären folgende Unterstützungen entscheidend:

SMA50 bei 24.722 Punkten

SMA200 bei 24.690 Punkten

Ein Bruch dieser Marken könnte Rücksetzer bis in den Bereich von 24.230 Punkten nach sich ziehen.

Mittelfristige DAX Prognose (4h-Chart): Neutral bis bullisch

DAX Prognose für heute (19.06.2026)

Der DAX startete heute bei 24.977 Punkten in den vorbörslichen Handel und damit leicht unter dem Schlusskurs des Vorabends.

Bullishes Szenario

Kann sich der DAX über 24.977 Punkten halten, ergeben sich folgende Aufwärtsziele:

25.004 Punkte

25.036 Punkte

25.057 Punkte

25.097 Punkte

25.115 Punkte

25.148 Punkte

25.184 Punkte

Darüber könnten folgende Ziele aktiviert werden:

25.204 Punkte

25.236 Punkte

25.272 Punkte

25.313 Punkte

25.349 Punkte

25.404 Punkte

Bärisches Szenario

Fällt der DAX unter 24.977 Punkte zurück, liegen die nächsten Unterstützungen bei:

24.951 Punkte

24.928 Punkte

24.913 Punkte

24.879 Punkte

24.859 Punkte

24.844 Punkte

24.812 Punkte

24.780 Punkte

24.740 Punkte

Unterhalb dieser Zone rücken weitere Ziele bei 24.705 Punkten, 24.666 Punkten und 24.628 Punkten in den Fokus.

DAX Aktuell: Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

25.024 bis 25.091 Punkte

25.107 bis 25.122 Punkte

25.218 Punkte

25.303 Punkte

25.463 Punkte

25.515 Punkte

Unterstützungen

24.950 bis 24.942 Punkte

24.861 Punkte

24.754 bis 24.702 Punkte

24.690 bis 24.637 Punkte

24.521 Punkte

24.440 Punkte

24.361 Punkte

24.199 Punkte

DAX Prognose: Erwartete Tagesrange

Für den heutigen Handelstag erwarten wir eine Handelsspanne zwischen:

24.722 Punkten und 25.218 Punkten

Die Wahrscheinlichkeit für die beiden Hauptszenarien liegt aktuell bei:

Bullisches Szenario: 55%

Bärisches Szenario: 45%

Damit bleibt die kurzfristige DAX Prognose leicht positiv, solange der Index wichtige Unterstützungen oberhalb von 24.700 Punkten verteidigen kann.

Anlegerstimmung bleibt vorsichtig

Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 38 Punkten und befindet sich damit weiterhin im Bereich "Fear". Gegenüber der Vorwoche (31 Punkte) hat sich die Stimmung zwar verbessert, von einer ausgeprägten Risikobereitschaft der Anleger kann jedoch noch keine Rede sein.

Für die DAX Prognose bedeutet dies: Das Aufwärtspotenzial bleibt vorhanden, kurzfristige Rücksetzer sind angesichts der weiterhin vorsichtigen Marktstimmung jedoch jederzeit möglich.

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