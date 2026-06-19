DAX Prognose heute (19.06.2026): DAX Aktuell vor 25.100 Punkten

- DAX bleibt über 25.000 Punkten, entscheidender Widerstand bei 25.050 Punkten
- Unterstützungszone zwischen 24.950 und 24.700 Punkten im Fokus
- Leicht positives Chance-Risiko-Verhältnis
- DAX bleibt über 25.000 Punkten, entscheidender Widerstand bei 25.050 Punkten
- Unterstützungszone zwischen 24.950 und 24.700 Punkten im Fokus
- Leicht positives Chance-Risiko-Verhältnis
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.911 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Zwar konnte sich der DAX bereits vorbörslich deutlich aufwärtsschieben, gab diese Gewinne aber mit Aufnahme des Xetra Handels wieder ab. Erst am späten Vormittag gelangen die Stabilisierung und die nachfolgende Erholung. Am Nachmittag stellte sich im Handel noch ein kleiner Rücksetzer ein, der jedoch zeitnah zurückgekauft worden ist. Den Bullen gelang es erneut einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Nachbörslich setzte die Erholung sich weiter fort, es ging im Zuge dessen bis an und über die 25.100 Punkte-Marke. Der DAX ging bei 25.085 Punkten aus dem Tageshandel.
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💡 Key Takeaways
- DAX bleibt über 25.000 Punkten, entscheidender Widerstand bei 25.050 Punkten: Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Bereich würde das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern und weiteres Potenzial bis 25.250 Punkte und darüber eröffnen.
- Unterstützungszone zwischen 24.950 und 24.700 Punkten im Fokus: Solange diese Zone verteidigt wird, bleibt die übergeordnete Aufwärtsstruktur intakt. Ein Bruch könnte hingegen eine Ausweitung der Korrektur nach sich ziehen.
- Leicht positives Chance-Risiko-Verhältnis: Die aktuelle DAX Prognose favorisiert mit einer Wahrscheinlichkeit von 55% ein seitwärts bis aufwärts gerichtetes Szenario. Die vorsichtige Anlegerstimmung (Fear-and-Greed-Index bei 38) spricht jedoch weiterhin für erhöhte Schwankungen.
Der DAX startete gestern bei 24.911 Punkten in den vorbörslichen Handel und konnte sich nach anfänglichen Schwankungen erneut behaupten. Zwar wurden die vorbörslichen Gewinne zunächst mit Beginn des Xetra-Handels abgegeben, doch bereits am späten Vormittag gelang die Stabilisierung. Im weiteren Tagesverlauf setzte eine deutliche Erholung ein, die den deutschen Leitindex zeitweise über die psychologisch wichtige Marke von 25.100 Punkten führte.
Zum Handelsschluss notierte der DAX bei 25.085 Punkten und beendete den Tag damit erneut im Plus. Die positive Entwicklung unterstreicht die weiterhin robuste Verfassung des Marktes, auch wenn wichtige Widerstandsbereiche bislang nicht nachhaltig überwunden werden konnten.
DAX Aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick
Unter den DAX-Werten gehörten gestern insbesondere Technologiewerte und Industriewerte zu den Gewinnern:
- Infineon: +7,83%
- Siemens Energy: +6,35%
- MTU Aero Engines: +3,80%
Auf der Verliererseite standen hingegen zyklische Autowerte:
- Mercedes-Benz Group: -4,68%
- BMW: -3,40%
- SAP: -2,96%
Insgesamt schlossen 24 DAX-Aktien im Plus, während 16 Werte Verluste verzeichneten.
DAX Prognose: Wichtige Marken im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart bleibt die SMA20 bei aktuell 25.024 Punkten der entscheidende kurzfristige Indikator. Nachdem der DAX diese Durchschnittslinie gestern erfolgreich verteidigen konnte, fiel er im frühen Handel erneut darunter zurück.
Für die kurzfristige DAX Prognose gilt:
- Oberhalb von 25.050 Punkten würde sich das Chartbild deutlich aufhellen.
- Ein nachhaltiger Ausbruch könnte Kursziele bei 25.250 bis 25.265 Punkten aktivieren.
- Darüber rücken 25.395 bis 25.410 Punkte in den Fokus.
Auf der Unterseite bleiben folgende Unterstützungen relevant:
- SMA50 bei 24.950 Punkten
- SMA200 bei 24.702 Punkten
Ein Rückfall unter diese Marken könnte die Abwärtsbewegung bis in den Bereich von 24.700 Punkten und darunter beschleunigen.
Kurzfristige DAX Prognose (1h-Chart): Neutral
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DAX Prognose im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4-Stunden-Chart kämpft der DAX weiterhin mit der SMA20 bei aktuell 24.942 Punkten. Trotz der jüngsten Erholung konnte sich der Index bislang nicht nachhaltig oberhalb dieses gleitenden Durchschnitts etablieren.
Positiv wäre:
- Ein Anstieg über 25.050 Punkte.
- Zwei aufeinanderfolgende positive 4-Stunden-Kerzen.
- Eine Stabilisierung oberhalb der SMA20.
Dann könnten die nächsten Kursziele bei 25.250 Punkten und darüber folgen.
Sollte der DAX hingegen erneut unter die SMA20 zurückfallen, wären folgende Unterstützungen entscheidend:
- SMA50 bei 24.722 Punkten
- SMA200 bei 24.690 Punkten
Ein Bruch dieser Marken könnte Rücksetzer bis in den Bereich von 24.230 Punkten nach sich ziehen.
Mittelfristige DAX Prognose (4h-Chart): Neutral bis bullisch
DAX Prognose für heute (19.06.2026)
Der DAX startete heute bei 24.977 Punkten in den vorbörslichen Handel und damit leicht unter dem Schlusskurs des Vorabends.
Bullishes Szenario
Kann sich der DAX über 24.977 Punkten halten, ergeben sich folgende Aufwärtsziele:
- 25.004 Punkte
- 25.036 Punkte
- 25.057 Punkte
- 25.097 Punkte
- 25.115 Punkte
- 25.148 Punkte
- 25.184 Punkte
Darüber könnten folgende Ziele aktiviert werden:
- 25.204 Punkte
- 25.236 Punkte
- 25.272 Punkte
- 25.313 Punkte
- 25.349 Punkte
- 25.404 Punkte
Bärisches Szenario
Fällt der DAX unter 24.977 Punkte zurück, liegen die nächsten Unterstützungen bei:
- 24.951 Punkte
- 24.928 Punkte
- 24.913 Punkte
- 24.879 Punkte
- 24.859 Punkte
- 24.844 Punkte
- 24.812 Punkte
- 24.780 Punkte
- 24.740 Punkte
Unterhalb dieser Zone rücken weitere Ziele bei 24.705 Punkten, 24.666 Punkten und 24.628 Punkten in den Fokus.
DAX Aktuell: Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
- 25.024 bis 25.091 Punkte
- 25.107 bis 25.122 Punkte
- 25.218 Punkte
- 25.303 Punkte
- 25.463 Punkte
- 25.515 Punkte
Unterstützungen
- 24.950 bis 24.942 Punkte
- 24.861 Punkte
- 24.754 bis 24.702 Punkte
- 24.690 bis 24.637 Punkte
- 24.521 Punkte
- 24.440 Punkte
- 24.361 Punkte
- 24.199 Punkte
DAX Prognose: Erwartete Tagesrange
Für den heutigen Handelstag erwarten wir eine Handelsspanne zwischen:
24.722 Punkten und 25.218 Punkten
Die Wahrscheinlichkeit für die beiden Hauptszenarien liegt aktuell bei:
- Bullisches Szenario: 55%
- Bärisches Szenario: 45%
Damit bleibt die kurzfristige DAX Prognose leicht positiv, solange der Index wichtige Unterstützungen oberhalb von 24.700 Punkten verteidigen kann.
Anlegerstimmung bleibt vorsichtig
Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 38 Punkten und befindet sich damit weiterhin im Bereich "Fear". Gegenüber der Vorwoche (31 Punkte) hat sich die Stimmung zwar verbessert, von einer ausgeprägten Risikobereitschaft der Anleger kann jedoch noch keine Rede sein.
Für die DAX Prognose bedeutet dies: Das Aufwärtspotenzial bleibt vorhanden, kurzfristige Rücksetzer sind angesichts der weiterhin vorsichtigen Marktstimmung jedoch jederzeit möglich.
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