KEY TAKEAWAYS

Setzen sich die Bären durch, so würde dies per Stundenschluss bedeuten, dass sich der DAX unter der SMA200 / SMA20 etabliert und nachfolgend weiter in Richtung Süden läuft. Realisiert sich dieses Szenario, so könnten sich Abwärtsimpulse einstellen, die durchaus einen dynamischen Charakter haben könnten.

►DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

DAX aktuell – Rückblick auf den Handelstag vom 21.08.2025

Der DAX startete gestern Morgen bei 24.281 Punkten in den vorbörslichen Handel. Zum Xetra-Handelsstart versuchte der Index, nach oben auszubrechen, wurde jedoch schnell wieder eingefangen. Bis zum frühen Nachmittag überwogen Abwärtsimpulse, die jedoch moderat blieben. Am Nachmittag setzten die Bullen ein Gegensignal und schoben den DAX zurück über die Marke von 24.300 Punkten. Allerdings gelang es nicht, den Index nachhaltig über dieser Marke zu etablieren. Der Xetra-Schluss lag knapp unterhalb von 24.300 Punkten, mit einem leichten Tagesgewinn. Nachbörslich bewegte sich der DAX aktuell seitwärts um 24.283 Punkte.

Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Von den 40 DAX-Aktien schlossen 19 im Plus und 21 im Minus. Commerzbank (+3,04 %), Rheinmetall (+3,04 %) und Airbus (+1,24 %) führten die Gewinnerliste an. Am Ende notierten Beiersdorf (-1,87 %), Deutsche Post DHL (-1,86 %) und Sartorius (-1,80 %).

Chartanalyse & DAX Prognose im Stundenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1h-Chart bewegte sich der DAX zunächst um die SMA200 (24.278 Punkte). Ein nachhaltiger Ausbruch nach Norden misslang, bevor der Index am Nachmittag erneut an die SMA200 und SMA20 (24.269 Punkte) heranlief. Entscheidend wird sein, ob die Bullen den DAX über der SMA50 (24.288 Punkte) halten können. Gelingt dies, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Index weiter in Richtung 24.470/85 Punkte steigt und sogar das Allzeithoch bei 24.485 Punkten erneut angreift.

Setzen sich die Bären durch, drohen Rücksetzer bis 23.960/40 oder sogar 23.880/60 Punkte.

Einschätzung kurzfristiges 1h-Chartbild: neutral

Chartanalyse & DAX Prognose im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich der DAX zuletzt mehrfach von der SMA20 (24.308 Punkte) nach oben abstoßen, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Der Test der SMA50 (24.291 Punkte) sowie der SMA200 (24.202 Punkte) zeigt, dass die Bullen aktuell an entscheidenden Unterstützungen kämpfen.

Nur ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 und anschließend über 24.470/85 Punkte würde das bullische Szenario stärken. Auf der Unterseite wäre ein Bruch der SMA200 ein klares Schwächesignal.

Einschätzung kurzfristiges 4h-Chartbild: neutral

DAX Prognose für den 22.08.2025

Heute Morgen eröffnete der DAX vorbörslich bei 24.262 Punkten – leicht unter dem Vortagesniveau.

Long-Szenario:

Gelingt es den Bullen, den DAX über 24.265 Punkten zu halten, wären Kursanstiege bis 24.283/85, 24.304/06, 24.323/25 sowie in der Folge bis 24.561/63 und darüber hinaus bis 24.812 Punkte möglich.

Short-Szenario:

Fällt der Index unter 24.265 Punkte zurück, könnte er weiter bis 24.243/41, 24.205/03 oder tiefer bis in den Bereich 23.838/36 Punkte gedrückt werden.

DAX Widerstände und Unterstützungen

Widerstände: 24.269/91, 24.308/88, 24.405/95, 24.513/37, 24.606, 24.711/35, 24.835, 24.910/49

Unterstützungen: 24.233/02, 24.175/36, 24.090/21, 23.960/28, 23.883, 23.776/11

Ausblick & Marktstimmung

Auf Basis des aktuellen Setups erwarten wir heute einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.386 / 24.495 und 24.125 / 24.015 Punkten.

Der internationale Greed & Fear Index notierte zuletzt bei 54 Punkten und signalisiert damit neutrale Anlegerstimmung. Vor einer Woche lag er bei 63 (Greed), vor einem Monat bei 72 (Extreme Greed). Werte über 70 oder unter 30 deuten auf mögliche Umkehrbewegungen hin.

DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS*

Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! *BESTER CFD Broker Deutschlands 2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB

2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB Hier mehr erfahren

Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema