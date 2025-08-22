KEY TAKEAWAYS
Setzen sich die Bären durch, so würde dies per Stundenschluss bedeuten, dass sich der DAX unter der SMA200 / SMA20 etabliert und nachfolgend weiter in Richtung Süden läuft. Realisiert sich dieses Szenario, so könnten sich Abwärtsimpulse einstellen, die durchaus einen dynamischen Charakter haben könnten.
►DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
DAX aktuell – Rückblick auf den Handelstag vom 21.08.2025
Der DAX startete gestern Morgen bei 24.281 Punkten in den vorbörslichen Handel. Zum Xetra-Handelsstart versuchte der Index, nach oben auszubrechen, wurde jedoch schnell wieder eingefangen. Bis zum frühen Nachmittag überwogen Abwärtsimpulse, die jedoch moderat blieben. Am Nachmittag setzten die Bullen ein Gegensignal und schoben den DAX zurück über die Marke von 24.300 Punkten. Allerdings gelang es nicht, den Index nachhaltig über dieser Marke zu etablieren. Der Xetra-Schluss lag knapp unterhalb von 24.300 Punkten, mit einem leichten Tagesgewinn. Nachbörslich bewegte sich der DAX aktuell seitwärts um 24.283 Punkte.
Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los!Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen
Von den 40 DAX-Aktien schlossen 19 im Plus und 21 im Minus. Commerzbank (+3,04 %), Rheinmetall (+3,04 %) und Airbus (+1,24 %) führten die Gewinnerliste an. Am Ende notierten Beiersdorf (-1,87 %), Deutsche Post DHL (-1,86 %) und Sartorius (-1,80 %).
Chartanalyse & DAX Prognose im Stundenchart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 1h-Chart bewegte sich der DAX zunächst um die SMA200 (24.278 Punkte). Ein nachhaltiger Ausbruch nach Norden misslang, bevor der Index am Nachmittag erneut an die SMA200 und SMA20 (24.269 Punkte) heranlief. Entscheidend wird sein, ob die Bullen den DAX über der SMA50 (24.288 Punkte) halten können. Gelingt dies, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Index weiter in Richtung 24.470/85 Punkte steigt und sogar das Allzeithoch bei 24.485 Punkten erneut angreift.
Setzen sich die Bären durch, drohen Rücksetzer bis 23.960/40 oder sogar 23.880/60 Punkte.
Einschätzung kurzfristiges 1h-Chartbild: neutral
Chartanalyse & DAX Prognose im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart konnte sich der DAX zuletzt mehrfach von der SMA20 (24.308 Punkte) nach oben abstoßen, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Der Test der SMA50 (24.291 Punkte) sowie der SMA200 (24.202 Punkte) zeigt, dass die Bullen aktuell an entscheidenden Unterstützungen kämpfen.
Nur ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 und anschließend über 24.470/85 Punkte würde das bullische Szenario stärken. Auf der Unterseite wäre ein Bruch der SMA200 ein klares Schwächesignal.
Einschätzung kurzfristiges 4h-Chartbild: neutral
DAX Prognose für den 22.08.2025
Heute Morgen eröffnete der DAX vorbörslich bei 24.262 Punkten – leicht unter dem Vortagesniveau.
Long-Szenario:
Gelingt es den Bullen, den DAX über 24.265 Punkten zu halten, wären Kursanstiege bis 24.283/85, 24.304/06, 24.323/25 sowie in der Folge bis 24.561/63 und darüber hinaus bis 24.812 Punkte möglich.
Short-Szenario:
Fällt der Index unter 24.265 Punkte zurück, könnte er weiter bis 24.243/41, 24.205/03 oder tiefer bis in den Bereich 23.838/36 Punkte gedrückt werden.
DAX Widerstände und Unterstützungen
-
Widerstände: 24.269/91, 24.308/88, 24.405/95, 24.513/37, 24.606, 24.711/35, 24.835, 24.910/49
-
Unterstützungen: 24.233/02, 24.175/36, 24.090/21, 23.960/28, 23.883, 23.776/11
Ausblick & Marktstimmung
Auf Basis des aktuellen Setups erwarten wir heute einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.
-
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %
-
Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.386 / 24.495 und 24.125 / 24.015 Punkten.
Der internationale Greed & Fear Index notierte zuletzt bei 54 Punkten und signalisiert damit neutrale Anlegerstimmung. Vor einer Woche lag er bei 63 (Greed), vor einem Monat bei 72 (Extreme Greed). Werte über 70 oder unter 30 deuten auf mögliche Umkehrbewegungen hin.
DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS*
- Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- *BESTER CFD Broker Deutschlands 2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB
- Hier mehr erfahren
Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Analyse allgemein / Fibonacci‑Retracements als Charttool:
„Fibonacci Retracements – Anwendung & Nutzen für Trader“ bietet eine Erläuterung zur Nutzung von Unterstützungs- und Widerstandslevels.
-
Allgemeines zur DAX‑Technik/Trading mit XTB:
Der Artikel „DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus“ liefert Grundlagen zum kurzfristigen DAX‑Trading, zu Instrumenten wie CFDs oder Futures und zur Bedeutung technischer Analyse
-
Wie man in den DAX investiert (Aktien, ETFs, CFDs):
„So können Sie mit Aktien & Co. in den DAX investieren“ bietet eine Übersicht über Trading- und Anlagevarianten – hilfreich zur Einordnung der von dir genannten Instrumente (Kassa, CFDs etc.).
-
DAX ETF‑Auswahl & Vorteile:
Der Beitrag „Welcher DAX ETF ist der richtige? Auswahl & Tipps“ eignet sich für Vergleichbarkeit zwischen direktem CFD‑Trading und langfristiger ETF‑Strategie.
-
Grundlagen des DAX:
„Was ist der DAX? – Alles zum Handel mit dem Deutschen Leitindex“ vermittelt Basiswissen über den DAX‑Index selbst – ideal, um allgemeine Begriffe wie WKN, ISIN oder Bedeutung des DAX zu vestehen.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.