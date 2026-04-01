DAX Prognose heute (01.04.2026) - DAX Aktuell mit Analyse & Ausblick

- DAX aktuell stabil über 23.000 Punkten
- DAX Prognose leicht bullisch
- Risiko bei Unterschreiten wichtiger Marken
- DAX aktuell stabil über 23.000 Punkten
- DAX Prognose leicht bullisch
- Risiko bei Unterschreiten wichtiger Marken
Der DAX ist Freitagmorgen bei 22.664 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels wurde direkt das Tagestief formatiert. Den Bullen gelang es den Index am Vormittag weiter aufwärtszuschieben, wobei die Aufwärtsimpulse einen moderaten Charakter hatten. Am Nachmittag stellten sich Gewinnmitnahmen ein, der DAX setzte bis zum Xetra Schluss wieder unter die 23.650 Punkte zurück. Die Bullen konnten gestern einen erneuten Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich konnte sich der Index dynamisch und mit Momentum erholen. Es ging über die 23.000 Punkte-Marke, über der auch der Tagesschluss formatiert worden ist. Der DAX ging bei 23.014 Punkten aus dem Tageshandel.
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⚡ Key Takeaways
- DAX aktuell stabil über 23.000 Punkten: Der Index zeigt kurzfristig Stärke, nachdem er sich dynamisch über die 23.000-Punkte-Marke erholt hat.
- DAX Prognose leicht bullisch: Solange der DAX über 23.090 Punkten bleibt, sind weitere Anstiege in Richtung 23.150 bis 23.300 Punkte wahrscheinlich.
- Risiko bei Unterschreiten wichtiger Marken: Fällt der DAX unter 23.090 Punkte, könnten Rücksetzer bis in den Bereich um 22.800 Punkte folgen.
Der DAX startete am Freitagmorgen bei 22.664 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Beginn des Xetra-Handels wurde direkt das Tagestief markiert, bevor sich der Index im weiteren Verlauf moderat nach oben arbeiten konnte.
Im Tagesverlauf zeigte sich ein insgesamt stabiler Aufwärtstrend, auch wenn die Dynamik zunächst begrenzt blieb. Am Nachmittag kam es zu Gewinnmitnahmen, wodurch der DAX wieder unter die Marke von 23.650 Punkten fiel. Dennoch konnten die Bullen erneut einen positiven Handelstag verbuchen.
Nachbörslich setzte sich eine dynamische Erholung durch. Der DAX überschritt die wichtige Marke von 23.000 Punkten und ging bei 23.014 Punkten aus dem Handel.
Marktbreite im DAX
Von den 40 DAX-Werten schlossen:
- 34 Aktien im Plus
- 6 Aktien im Minus
Top-Werte:
- MTU: +4,34 %
- Infineon: +3,75 %
- Rheinmetall: +3,40 %
Schwächste Werte:
- Symrise: -0,78 %
- Deutsche Telekom: -0,73 %
- Henkel VZ: -0,49 %
DAX Prognose: Technische Analyse
Stundenchart (1h) - kurzfristige DAX Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX konnte sich zuletzt über die wichtige SMA200 schieben und anschließend dynamisch bis an das 38,2 %-Retracement steigen. Diese Bewegung hat das kurzfristige Chartbild deutlich aufgehellt.
Bullisches Szenario:
Kann sich der DAX über dem Retracement stabilisieren, sind folgende Ziele möglich:
- 23.150 bis 23.170 Punkte
- 23.280 bis 23.310 Punkte
Ein nachhaltiger Anstieg darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.
Bärisches Szenario:
Fällt der DAX unter das 38,2 %-Retracement zurück, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:
- SMA20 bei rund 22.928 Punkten
- SMA200 / SMA50 im Bereich 22.644 Punkte
Kurzfristige Einschätzung: bullisch
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4h-Chart - mittelfristige DAX Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart zeigt sich eine Stabilisierung nach vorherigem Rücksetzer unter das 50,0 %-Retracement. Der DAX konnte sowohl die SMA20 als auch die SMA50 zurückerobern und notiert aktuell im Bereich des 38,2 %-Retracements.
Wichtige Erkenntnis:
Das Chartbild hat sich aufgehellt, ist derzeit jedoch als neutral zu bewerten.
Szenarien:
- Oberhalb des Retracements: Fortsetzung der Aufwärtsbewegung möglich
- Unterhalb: Rücksetzer Richtung SMA20 / SMA50 wahrscheinlich
Einschätzung: neutral
DAX aktuell: Ausblick für den 01.04.2026
Der DAX startet heute bei 23.090 Punkten in den vorbörslichen Handel und notiert damit deutlich über dem Vortag.
Long-Szenario (bullische DAX Prognose)
Kann sich der DAX über 23.090 Punkte halten, ergeben sich folgende Kursziele:
- 23.103 bis 23.150 Punkte
- 23.167 bis 23.241 Punkte
- Erweiterte Ziele: bis 23.455 Punkte
Short-Szenario (bärische DAX Prognose)
Unterhalb von 23.090 Punkten könnten folgende Marken angelaufen werden:
- 23.068 bis 22.980 Punkte
- 22.945 bis 22.820 Punkte
- Erweiterte Ziele: bis 22.604 Punkte
Wichtige Marken im DAX aktuell
Widerstände:
- 23.101
- 23.188
- 23.255
- 23.319
- 23.479
- 23.727
Unterstützungen:
- 22.959 / 22.928
- 22.885 / 22.856
- 22.777
- 22.675 / 22.644
- 22.587
- 22.464
DAX Prognose: Erwartete Tagesrange
Für den heutigen Handel wird eine Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung erwartet.
Prognose:
- Bullisch: 60 %
- Bärisch: 40 %
Erwartete Handelsspanne:
- 23.188 / 23.338 bis 22.978 / 22.855 Punkte
Marktstimmung - Fear & Greed Index
Die Stimmung der internationalen Anleger bleibt angespannt:
- Aktuell: 15 (Extreme Fear)
- Vor einer Woche: 18 (Extreme Fear)
- Vor einem Monat: 41 (Fear)
Ein so niedriger Wert signalisiert eine hohe Unsicherheit am Markt, kann jedoch auch auf eine mögliche kurzfristige Gegenbewegung hindeuten.
Fazit: DAX aktuell und Prognose
Der DAX zeigt sich aktuell stabil mit leicht bullischer Tendenz. Entscheidend wird sein, ob sich der Index oberhalb der 23.000 Punkte etablieren kann.
- Oberhalb davon: weiteres Aufwärtspotenzial
- Unterhalb: erneute Rücksetzer wahrscheinlich
Die kurzfristige DAX Prognose bleibt leicht positiv, während das mittelfristige Bild noch keine klare Richtung vorgibt.
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