DAX Prognose heute: DAX aktuell mit bullischem Ausblick auf neue Rekordstände

- DAX aktuell bleibt technisch stark
- Bullische DAX Prognose dominiert
- Marktstimmung unterstützt weitere Gewinne
- DAX aktuell bleibt technisch stark
- Bullische DAX Prognose dominiert
- Marktstimmung unterstützt weitere Gewinne
Der DAX ist gestern Morgen bei 23.938 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels formatierte der Index gleich das Tagestief. Es ging von hier aus am Vormittag dynamisch aufwärts. Der Kaufdruck hat bis zum Nachmittag angehalten. Der Index setzte moderat zurück, was aber direkt erneutes Kaufinteresse ausgelöst hat. Es wurde im Handel gestern ein deutlicher Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Der Index ging bei 24.401 Punkten aus dem Tageshandel.
Im Rahmen des Frühhandels konnte sich der DAX an und über die 25.500 Punkte-Marke schieben.
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💡 Key Takeaways
- DAX aktuell bleibt technisch stark: Der DAX konnte wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobern und bestätigt damit den kurzfristigen Aufwärtstrend im Stunden- und 4h-Chart.
- Bullische DAX Prognose dominiert: Solange der Index über 24.603 Punkten notiert, bleiben neue Hochs sowie Kursziele im Bereich von 24.800 bis 25.000 Punkten möglich.
- Marktstimmung unterstützt weitere Gewinne: Der Fear-and-Greed-Index signalisiert weiterhin positive Anlegerstimmung, warnt aber gleichzeitig vor möglichen kurzfristigen Gewinnmitnahmen.
Der DAX ist gestern bei 23.938 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und markierte direkt zu Handelsbeginn das Tagestief. Anschließend setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den deutschen Leitindex bis in den Nachmittag hinein deutlich steigen ließ. Zwischenzeitliche Rücksetzer wurden schnell gekauft, wodurch sich der positive Trend weiter festigte.
Zum Xetra-Handelsschluss notierte der DAX bei 24.392 Punkten, der Tagesschluss lag bei 24.401 Punkten. Damit konnte der Index erneut einen deutlichen Tagesgewinn verbuchen. Auch nachbörslich blieb der DAX stabil und bewegte sich in einer engen Seitwärtsrange.
Im heutigen Frühhandel konnte sich der DAX aktuell bereits über die Marke von 24.500 Punkten schieben und notiert damit klar über dem Schlusskurs des Vortages.
Einzelwerte im Fokus
Von den 40 DAX-Werten schlossen gestern 32 Aktien im Plus. Besonders gefragt waren:
- Infineon +6,55 %
- Rheinmetall +4,66 %
- Commerzbank +4,63 %
Schwächer präsentierten sich hingegen:
- Fresenius Medical Care -10,31 %
- Fresenius SE -2,67 %
- DHL Group -1,28 %
DAX Prognose: Stundenchart zeigt klares Kaufsignal
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 1-Stunden-Chart hat sich das technische Bild für den DAX deutlich aufgehellt. Der Index konnte sich sowohl über die SMA20 als auch über die SMA50 und SMA200 schieben und den Abstand zu diesen gleitenden Durchschnitten im Handelsverlauf weiter ausbauen.
Die aktuelle Struktur ist damit bullish zu interpretieren.
Solange der DAX per Stundenschluss über der SMA20 notiert, bestehen weiterhin Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Als nächste relevante Ziele gelten:
- Allzeithoch
- 24.750/75 Punkte
- 24.935/50 Punkte
Rücksetzer bis an die SMA20 wären aus charttechnischer Sicht zunächst unkritisch. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter diese Durchschnittslinie könnte das kurzfristige Bild eintrüben und erneuten Druck in Richtung SMA50 auslösen.
Kurzfristige DAX Prognose im 1h-Chart:
Bullisch
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DAX aktuell im 4h-Chart: Trendbild stabilisiert sich weiter
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4-Stunden-Chart hat sich die Lage verbessert. Nachdem der DAX Ende April kurzfristig unter die SMA20 und das 23,6 %-Retracement gefallen war, gelang zuletzt die Rückeroberung wichtiger Unterstützungen.
Besonders positiv ist zu werten, dass sich der DAX nun wieder oberhalb der SMA20 und SMA50 etablieren konnte. Damit bleibt die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursanstiege erhöht.
Sollten kurzfristige Rücksetzer auftreten, könnten folgende Unterstützungen relevant werden:
- SMA20 bei aktuell 24.209 Punkten
- SMA50 bei aktuell 24.122 Punkten
Gerade die SMA50 hat sich in den vergangenen Handelstagen als bedeutende technische Marke erwiesen.
Kurzfristige DAX Prognose im 4h-Chart:
Bullisch
DAX Prognose für heute: Wichtige Marken im Überblick
Der DAX ist heute Morgen bei 24.603 Punkten in den Handel gestartet und notiert damit deutlich über dem Niveau des gestrigen Tagesschlusses.
Bullishes Szenario
Kann sich der DAX aktuell über 24.603 Punkten halten, ergeben sich folgende mögliche Kursziele:
- 24.647/49 Punkte
- 24.698/700 Punkte
- 24.751/53 Punkte
- 24.803/05 Punkte
Darüber könnten folgende Marken angelaufen werden:
- 24.855/57 Punkte
- 24.906/08 Punkte
- 24.946/48 Punkte
- 24.996/98 Punkte
- 25.009/11 Punkte
Bärisches Szenario
Fällt der DAX hingegen wieder unter 24.603 Punkte zurück, könnten folgende Unterstützungen relevant werden:
- 24.559/58 Punkte
- 24.522/20 Punkte
- 24.475/73 Punkte
- 24.440/38 Punkte
- 24.392/90 Punkte
Unterhalb von 24.311/09 Punkten würde sich das Chartbild kurzfristig weiter eintrüben. Dann könnten auch folgende Marken angelaufen werden:
- 24.245/43 Punkte
- 24.199/97 Punkte
- 24.178/76 Punkte
- 24.160/58 Punkte
DAX Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
- 24.644 Punkte
- 24.797 Punkte
- 25.025 Punkte
- 25.192 Punkte
- 25.313 Punkte
Unterstützungen
- 24.525 Punkte
- 24.481/35/04 Punkte
- 24.303 Punkte
- 24.257/23/09 Punkte
- 24.121/17 Punkte
- 23.995 Punkte
- 23.866 Punkte
Marktstimmung bleibt positiv
Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 67 Punkten und signalisiert weiterhin eine von Gier geprägte Marktstimmung. Bereits vor einer Woche notierte der Indikator im Bereich "Greed", während vor einem Monat noch "Extreme Fear" dominierte.
Die aktuelle Stimmung unterstützt kurzfristig weiterhin die bullische DAX Prognose. Allerdings zeigen hohe Werte beim Fear-and-Greed-Index auch, dass der Markt zunehmend anfällig für kurzfristige Gewinnmitnahmen wird.
Fazit zur DAX Prognose heute
Der DAX aktuell präsentiert sich technisch weiterhin stark. Sowohl im Stundenchart als auch im 4h-Chart dominieren derzeit die Bullen. Solange der Index oberhalb der SMA20 notiert, bleibt das kurzfristige Setup positiv.
Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt aktuell bei 60 %, während das bearishe Szenario mit 40 % bewertet wird.
Die erwartete Tagesrange für den heutigen Handel liegt zwischen 24.390 und 24.805 Punkten.
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