DAX Prognose heute (15.07.2026): DAX Aktuell vor nächstem Ausbruch?

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.992 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index gab vorbörslich nach, konnte sich aber mit Aufnahme des Xetra Handels stabilisieren, das Tagestief formatieren und wieder zurück in den Bereich der 25.000 Punkte laufen. Es gelang aber erst am Nachmittag diese Marke zu überwinden und sich auch verbindlich darüber zu etablieren. Das Tageshoch wurde am späten Nachmittag zwar abverkauft, es hat aber gestern zu einem minimalen Xetra Tagesgewinn gereicht. Nachbörslich gaben die Notierungen weiter moderat nach. DAX ging bei 25.050 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 3 Key Takeaways

DAX Aktuell verteidigt die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten und verbessert damit das kurzfristige Chartbild.

verteidigt die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten und verbessert damit das kurzfristige Chartbild. Die nächste wichtige Hürde liegt im Bereich der SMA200 bei rund 25.327 Punkten . Ein Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.

. Ein Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. Solange der DAX oberhalb der SMA20 und SMA50 notiert, bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung leicht erhöht.

Der DAX startete am Dienstag bei 24.992 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach anfänglicher Schwäche stabilisierte sich der deutsche Leitindex bereits zum Xetra-Start und arbeitete sich im Tagesverlauf Schritt für Schritt zurück über die Marke von 25.000 Punkten. Erst am Nachmittag gelang der nachhaltige Ausbruch über diese psychologisch wichtige Schwelle.

Obwohl das Tageshoch zum Handelsende wieder etwas abverkauft wurde, konnte der DAX den Xetra-Handel mit einem kleinen Plus beenden. Nachbörslich setzte eine moderate Konsolidierung ein. Der Tagesschluss lag schließlich bei 25.050 Punkten.

Per Xetra-Schluss notierten am 14.07.2026 insgesamt 22 DAX-Werte im Plus und 18 im Minus.

Top-Gewinner:

Hochtief: +3,16%

Brenntag: +2,78%

Siemens Energy: +2,69%

Schwächste Werte:

SAP: -2,62%

Siemens Healthineers: -2,47%

Henkel: -1,92%

DAX Prognose: Stundenchart hellt sich deutlich auf

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart konnte sich der DAX nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer dynamisch sowohl über die SMA20 als auch über die SMA50 zurückarbeiten. Beide gleitenden Durchschnitte wurden im Handelsverlauf zurückerobert und zum Handelsschluss verteidigt. Damit verbessert sich das kurzfristige Chartbild deutlich. Die wichtigste Hürde bleibt nun die SMA200 bei aktuell 25.327 Punkten. Sollte der DAX diese Durchschnittslinie per bestätigtem Stundenschluss überwinden, würde sich das technische Bild weiter aufhellen.

In diesem Fall rücken folgende Kursziele in den Fokus:

25.460 bis 25.475 Punkte

25.670 bis 25.685 Punkte

Auf der Unterseite fungieren aktuell vor allem folgende Unterstützungen:

SMA20 bei rund 25.070 Punkten

SMA50 bei rund 25.028 Punkten

Ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA50 könnte dagegen einen erneuten Test der Zone um 24.800 Punkte einleiten.

Kurzfristige Einschätzung (1-Stunden-Chart): Neutral

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DAX Aktuell: 4-Stunden-Chart verbessert sich weiter

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich eine Verbesserung der technischen Ausgangslage. Nachdem die SMA200 in den vergangenen Handelstagen mehrfach erfolgreich als Unterstützung fungierte, gelang dem DAX nun erneut der Sprung über die SMA20. Dadurch hellt sich das mittelfristige Chartbild ebenfalls auf. Kann sich der Index oberhalb der SMA20 etablieren, dürfte die SMA50 bei aktuell rund 25.305 Punkten das nächste größere Ziel darstellen.

Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die höheren Kursziele aus dem Stundenchart erreicht werden. Sollte der DAX dagegen erneut unter die SMA200 zurückfallen, würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Dann dürfte erneut der Bereich um 24.800 Punkte in den Fokus rücken.

Kurzfristige Einschätzung (4-Stunden-Chart): Neutral

DAX Prognose für heute (15.07.2026)

Der DAX startete heute Morgen bei 25.071 Punkten in den vorbörslichen Handel.

Damit notiert der Index:

79 Punkte über der ersten Vorbörse des Vortages

21 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss

Long-Szenario

Kann sich der DAX oberhalb von 25.071 Punkten behaupten, ergeben sich folgende Aufwärtsziele:

25.090 bis 25.113 Punkte

25.127 bis 25.150 Punkte

25.167 bis 25.225 Punkte

25.241 bis 25.262 Punkte

Darüber rücken anschließend in den Fokus:

25.283 bis 25.340 Punkte

25.363 bis 25.431 Punkte

25.453 bis 25.535 Punkte

Short-Szenario

Scheitert der DAX an der 25.071-Punkte-Marke, liegen die nächsten Unterstützungen bei:

25.064 bis 25.043 Punkte

25.027 bis 24.999 Punkte

24.976 bis 24.948 Punkte

24.930 bis 24.886 Punkte

24.864 bis 24.817 Punkte

Unterhalb dieser Zone könnten anschließend folgende Bereiche angelaufen werden:

24.796 bis 24.756 Punkte

24.739 bis 24.696 Punkte

24.680 bis 24.639 Punkte

24.624 bis 24.571 Punkte

24.548 bis 24.525 Punkte

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

25.123 bis 25.188 Punkte

25.273 Punkte

25.305 bis 25.384 Punkte

25.510 bis 25.581 Punkte

25.688 Punkte

25.785 Punkte

Unterstützungen

25.028 bis 25.070 Punkte

24.979 bis 24.905 Punkte

24.809 bis 24.800 Punkte

24.757 bis 24.714 Punkte

24.646 Punkte

24.462 Punkte

24.395 Punkte

24.282 Punkte

Quelle: Eigenanalyse auf Basis der Charts aus der xStation5.

Erwartete Tagesrange und Wahrscheinlichkeiten

Für den heutigen Handel wird eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Entwicklung erwartet.

Wahrscheinlichkeiten:

Bullishes Szenario: 55%

Bärisches Szenario: 45%

Erwartete Handelsspanne:

Oberseite: 25.209 bis 25.322 Punkte

Unterseite: 25.025 bis 24.948 Punkte

Stimmung der internationalen Anleger

Der Fear-and-Greed-Index notiert aktuell bei 43 Punkten und befindet sich damit weiterhin im Bereich Fear.

Vor einer Woche: 43 (Fear)

Vor einem Monat: 35 (Fear)

Vor einem Jahr: 76 (Extreme Greed)

Damit bleibt die Stimmung unter internationalen Anlegern trotz der jüngsten Stabilisierung des DAX eher vorsichtig. Historisch können anhaltende Angstphasen durchaus den Grundstein für spätere Erholungsbewegungen legen, sofern sich das technische Bild weiter verbessert.

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FAQ zur DAX Prognose

Wie lautet die aktuelle DAX Prognose für den 15.07.2026?

Die DAX Prognose bleibt leicht positiv. Solange sich der Index oberhalb von 25.000 Punkten sowie über SMA20 und SMA50 behauptet, bestehen Chancen auf einen Anstieg in Richtung 25.300 bis 25.330 Punkte.

Welche Marken sind beim DAX aktuell besonders wichtig?

Auf der Oberseite stehen 25.305 und 25.327 Punkte im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 25.070, 25.028 und anschließend bei 24.979 Punkten.

Wie ist das kurzfristige Chartbild beim DAX aktuell?

Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart hat sich das technische Bild aufgehellt. Die kurzfristige Einstufung bleibt zwar neutral, die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung haben sich jedoch verbessert.