DAX Prognose heute (15.07.2026): DAX Aktuell vor nächstem Ausbruch?

- DAX Aktuell verteidigt die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten
- Die nächste wichtige Hürde liegt im Bereich der SMA200 bei rund 25.327 Punkten
- Solange der DAX oberhalb der SMA20 und SMA50 notiert, bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung leicht erhöht
- DAX Aktuell verteidigt die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten
- Die nächste wichtige Hürde liegt im Bereich der SMA200 bei rund 25.327 Punkten
- Solange der DAX oberhalb der SMA20 und SMA50 notiert, bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung leicht erhöht
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.992 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index gab vorbörslich nach, konnte sich aber mit Aufnahme des Xetra Handels stabilisieren, das Tagestief formatieren und wieder zurück in den Bereich der 25.000 Punkte laufen. Es gelang aber erst am Nachmittag diese Marke zu überwinden und sich auch verbindlich darüber zu etablieren. Das Tageshoch wurde am späten Nachmittag zwar abverkauft, es hat aber gestern zu einem minimalen Xetra Tagesgewinn gereicht. Nachbörslich gaben die Notierungen weiter moderat nach. DAX ging bei 25.050 Punkten aus dem Tageshandel.
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🚀 3 Key Takeaways
- DAX Aktuell verteidigt die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten und verbessert damit das kurzfristige Chartbild.
- Die nächste wichtige Hürde liegt im Bereich der SMA200 bei rund 25.327 Punkten. Ein Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.
- Solange der DAX oberhalb der SMA20 und SMA50 notiert, bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung leicht erhöht.
Der DAX startete am Dienstag bei 24.992 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach anfänglicher Schwäche stabilisierte sich der deutsche Leitindex bereits zum Xetra-Start und arbeitete sich im Tagesverlauf Schritt für Schritt zurück über die Marke von 25.000 Punkten. Erst am Nachmittag gelang der nachhaltige Ausbruch über diese psychologisch wichtige Schwelle.
Obwohl das Tageshoch zum Handelsende wieder etwas abverkauft wurde, konnte der DAX den Xetra-Handel mit einem kleinen Plus beenden. Nachbörslich setzte eine moderate Konsolidierung ein. Der Tagesschluss lag schließlich bei 25.050 Punkten.
Per Xetra-Schluss notierten am 14.07.2026 insgesamt 22 DAX-Werte im Plus und 18 im Minus.
Top-Gewinner:
- Hochtief: +3,16%
- Brenntag: +2,78%
- Siemens Energy: +2,69%
Schwächste Werte:
- SAP: -2,62%
- Siemens Healthineers: -2,47%
- Henkel: -1,92%
DAX Prognose: Stundenchart hellt sich deutlich auf
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart konnte sich der DAX nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer dynamisch sowohl über die SMA20 als auch über die SMA50 zurückarbeiten. Beide gleitenden Durchschnitte wurden im Handelsverlauf zurückerobert und zum Handelsschluss verteidigt. Damit verbessert sich das kurzfristige Chartbild deutlich. Die wichtigste Hürde bleibt nun die SMA200 bei aktuell 25.327 Punkten. Sollte der DAX diese Durchschnittslinie per bestätigtem Stundenschluss überwinden, würde sich das technische Bild weiter aufhellen.
In diesem Fall rücken folgende Kursziele in den Fokus:
- 25.460 bis 25.475 Punkte
- 25.670 bis 25.685 Punkte
Auf der Unterseite fungieren aktuell vor allem folgende Unterstützungen:
- SMA20 bei rund 25.070 Punkten
- SMA50 bei rund 25.028 Punkten
Ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA50 könnte dagegen einen erneuten Test der Zone um 24.800 Punkte einleiten.
Kurzfristige Einschätzung (1-Stunden-Chart): Neutral
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DAX Aktuell: 4-Stunden-Chart verbessert sich weiter
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich eine Verbesserung der technischen Ausgangslage. Nachdem die SMA200 in den vergangenen Handelstagen mehrfach erfolgreich als Unterstützung fungierte, gelang dem DAX nun erneut der Sprung über die SMA20. Dadurch hellt sich das mittelfristige Chartbild ebenfalls auf. Kann sich der Index oberhalb der SMA20 etablieren, dürfte die SMA50 bei aktuell rund 25.305 Punkten das nächste größere Ziel darstellen.
Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die höheren Kursziele aus dem Stundenchart erreicht werden. Sollte der DAX dagegen erneut unter die SMA200 zurückfallen, würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Dann dürfte erneut der Bereich um 24.800 Punkte in den Fokus rücken.
Kurzfristige Einschätzung (4-Stunden-Chart): Neutral
DAX Prognose für heute (15.07.2026)
Der DAX startete heute Morgen bei 25.071 Punkten in den vorbörslichen Handel.
Damit notiert der Index:
- 79 Punkte über der ersten Vorbörse des Vortages
- 21 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss
Long-Szenario
Kann sich der DAX oberhalb von 25.071 Punkten behaupten, ergeben sich folgende Aufwärtsziele:
- 25.090 bis 25.113 Punkte
- 25.127 bis 25.150 Punkte
- 25.167 bis 25.225 Punkte
- 25.241 bis 25.262 Punkte
Darüber rücken anschließend in den Fokus:
- 25.283 bis 25.340 Punkte
- 25.363 bis 25.431 Punkte
- 25.453 bis 25.535 Punkte
Short-Szenario
Scheitert der DAX an der 25.071-Punkte-Marke, liegen die nächsten Unterstützungen bei:
- 25.064 bis 25.043 Punkte
- 25.027 bis 24.999 Punkte
- 24.976 bis 24.948 Punkte
- 24.930 bis 24.886 Punkte
- 24.864 bis 24.817 Punkte
Unterhalb dieser Zone könnten anschließend folgende Bereiche angelaufen werden:
- 24.796 bis 24.756 Punkte
- 24.739 bis 24.696 Punkte
- 24.680 bis 24.639 Punkte
- 24.624 bis 24.571 Punkte
- 24.548 bis 24.525 Punkte
Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
- 25.123 bis 25.188 Punkte
- 25.273 Punkte
- 25.305 bis 25.384 Punkte
- 25.510 bis 25.581 Punkte
- 25.688 Punkte
- 25.785 Punkte
Unterstützungen
- 25.028 bis 25.070 Punkte
- 24.979 bis 24.905 Punkte
- 24.809 bis 24.800 Punkte
- 24.757 bis 24.714 Punkte
- 24.646 Punkte
- 24.462 Punkte
- 24.395 Punkte
- 24.282 Punkte
Quelle: Eigenanalyse auf Basis der Charts aus der xStation5.
Erwartete Tagesrange und Wahrscheinlichkeiten
Für den heutigen Handel wird eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Entwicklung erwartet.
Wahrscheinlichkeiten:
- Bullishes Szenario: 55%
- Bärisches Szenario: 45%
Erwartete Handelsspanne:
- Oberseite: 25.209 bis 25.322 Punkte
- Unterseite: 25.025 bis 24.948 Punkte
Stimmung der internationalen Anleger
Der Fear-and-Greed-Index notiert aktuell bei 43 Punkten und befindet sich damit weiterhin im Bereich Fear.
- Vor einer Woche: 43 (Fear)
- Vor einem Monat: 35 (Fear)
- Vor einem Jahr: 76 (Extreme Greed)
Damit bleibt die Stimmung unter internationalen Anlegern trotz der jüngsten Stabilisierung des DAX eher vorsichtig. Historisch können anhaltende Angstphasen durchaus den Grundstein für spätere Erholungsbewegungen legen, sofern sich das technische Bild weiter verbessert.
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FAQ zur DAX Prognose
Wie lautet die aktuelle DAX Prognose für den 15.07.2026?
Die DAX Prognose bleibt leicht positiv. Solange sich der Index oberhalb von 25.000 Punkten sowie über SMA20 und SMA50 behauptet, bestehen Chancen auf einen Anstieg in Richtung 25.300 bis 25.330 Punkte.
Welche Marken sind beim DAX aktuell besonders wichtig?
Auf der Oberseite stehen 25.305 und 25.327 Punkte im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 25.070, 25.028 und anschließend bei 24.979 Punkten.
Wie ist das kurzfristige Chartbild beim DAX aktuell?
Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart hat sich das technische Bild aufgehellt. Die kurzfristige Einstufung bleibt zwar neutral, die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung haben sich jedoch verbessert.
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