DAX Prognose: DAX Aktuell unter Druck - Wichtige Marken für den 13.07.2026

- Der DAX Aktuell notiert zum Wochenstart unter SMA20 und SMA200 - das kurzfristige Chartbild bleibt bärisch
- Oberhalb von 24.863 Punkten besteht Erholungspotenzial bis 25.063 Punkte, darunter dominieren weitere Abwärtsrisiken
- Die Wahrscheinlichkeit liegt aktuell bei 45% für ein bullishes und 55% für ein bärisches Szenario
- Der DAX Aktuell notiert zum Wochenstart unter SMA20 und SMA200 - das kurzfristige Chartbild bleibt bärisch
- Oberhalb von 24.863 Punkten besteht Erholungspotenzial bis 25.063 Punkte, darunter dominieren weitere Abwärtsrisiken
- Die Wahrscheinlichkeit liegt aktuell bei 45% für ein bullishes und 55% für ein bärisches Szenario
Der DAX ist Freitagmorgen bei 25.085 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index versuchte mit Aufnahme des Xetra Handels aufwärtszuschieben, scheiterte aber. Es ging im Handelsverlauf lustlos in einer Box seitwärts. Der Rücksetzer, der sich am Nachmittag eingestellt hatte, wurde direkt wieder zurückgekauft. Der Index lief zurück in seine Box. Zum Wochenschluss wurde ein kleiner Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer engen Range seitwärts weiter. DAX ging bei 25.124 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.
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🚀 3 Key Takeaways
- Der DAX Aktuell notiert zum Wochenstart unter SMA20 und SMA200 - das kurzfristige Chartbild bleibt bärisch.
- Oberhalb von 24.863 Punkten besteht Erholungspotenzial bis 25.063 Punkte, darunter dominieren weitere Abwärtsrisiken.
- Die Wahrscheinlichkeit liegt aktuell bei 45% für ein bullishes und 55% für ein bärisches Szenario.
Der DAX Aktuell ist am Freitag bei 25.085 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Nach der Xetra-Eröffnung versuchten die Bullen zunächst, den Index nach oben zu treiben, scheiterten jedoch früh. Im weiteren Verlauf bewegte sich der deutsche Leitindex überwiegend in einer engen Handelsspanne. Ein Rücksetzer am Nachmittag wurde zügig wieder gekauft, sodass der DAX in seine Seitwärtsrange zurückkehrte.
Zum Xetra-Schluss stand ein leichter Tagesverlust zu Buche. Nachbörslich setzte sich die Seitwärtsbewegung in einer engen Handelsspanne fort. Der DAX beendete den Tages- und Wochenhandel bei 25.124 Punkten.
Innerhalb des DAX gehörten am Freitag die Deutsche Telekom Aktie (+3,64%), Heidelberg Materials (+3,20%) sowie die Commerzbank (+2,18%) zu den stärksten Werten. Am unteren Ende der Gewinnerliste standen dagegen Siemens Energy (-2,46%), Rheinmetall (-2,03%) und Hochtief (-2,02%).
DAX Aktuell - Rückblick auf den vergangenen Handelstag
|Kennzahl
|10.07.
|09.07.
|Tageshoch
|25.213
|25.149
|Tagestief
|24.939
|24.876
|Xetra Schluss
|25.067
|25.118
|Tagesschluss
|25.124
|25.130
|Handelsspanne
|274 Punkte
|273 Punkte
Die Prognose für den vergangenen Handelstag traf das Tageshoch nahezu punktgenau. Beim Tagestief lag die Abweichung innerhalb der erwarteten Toleranz.
DAX Prognose - Chartanalyse im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart zeigte sich der DAX am Freitag nahezu den gesamten Handelstag im Bereich der SMA20 (25.026 Punkte) sowie der SMA50 (25.060 Punkte). Die gleitenden Durchschnitte wirkten dabei wie ein Magnet. Weder gelang ein nachhaltiger Ausbruch nach oben noch ein dynamischer Abverkauf. Zum Wochenstart hat sich das Bild jedoch verschlechtert. Der DAX Aktuell notiert im Frühhandel unter beiden Durchschnittslinien und konnte sich bislang nicht darüber zurückarbeiten. Dadurch hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich eingetrübt. Solange der Index per Stundenschluss unter der SMA20 bleibt, erhöht sich das Risiko weiterer Rücksetzer in Richtung 24.705/24.690 Punkte sowie anschließend 24.440/24.425 Punkte.
Kommt es dagegen zu einer Erholung, dürfte die SMA20 zunächst als wichtiger Widerstand fungieren. Genau diese Durchschnittslinie hatte am Freitag mehrfach als Unterstützung gedient und könnte nun ihre Rolle wechseln. Entsprechend sollten Anleger das Kursverhalten an dieser Marke besonders aufmerksam verfolgen.
Einschätzung Stundenchart: bärisch
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DAX Prognose - Analyse im 4-Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4-Stundenchart bleibt die technische Ausgangslage angeschlagen. In den vergangenen Handelstagen konnte sich der DAX nach dem Rücksetzer vom Allzeithoch zunächst an der SMA200 (24.986 Punkte) stabilisieren. Diese Unterstützung verhinderte bislang einen stärkeren Ausverkauf. Gleichzeitig fehlt dem Markt jedoch die Kraft für eine überzeugende Erholung. Die Gegenbewegungen scheiterten zuletzt regelmäßig an der SMA20 (25.058 Punkte). Im frühen Montagshandel fiel der Index nun erneut unter die SMA200 zurück. Sollte der DAX den Kontakt zur SMA200 nachhaltig verlieren, könnten sich die Abgaben bis in die bereits im Stundenchart genannten Zielbereiche ausweiten. Erst wenn sich der Index zunächst über die SMA200 und anschließend auch über die SMA20 zurückarbeitet und sich dort stabilisiert, würde sich das kurzfristige Chartbild wieder deutlich aufhellen.
Einschätzung 4-Stundenchart: bärisch
DAX Aktuell - Ausblick für Montag
Der DAX ist heute Morgen bei 24.863 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert der Index:
- 222 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung vom Freitag
- 261 Punkte unter dem Wochenschluss
Long-Szenario
Kann sich der DAX oberhalb von 24.863 Punkten behaupten, liegen die nächsten Erholungsziele bei:
24.876/24.893 Punkten, 24.910/24.929 Punkten, 24.945/24.967 Punkten, 24.986/25.010 Punkten, 25.024/25.044 Punkten sowie 25.063/25.065 Punkten.
Gelingt anschließend auch der Ausbruch über 25.065 Punkte, rücken folgende Zielzonen in den Fokus:
25.090/25.113 Punkte, 25.127/25.150 Punkte, 25.167/25.185 Punkte, 25.207/25.225 Punkte, 25.241/25.262 Punkte, 25.283/25.307 Punkte, 25.320/25.340 Punkte sowie 25.363/25.365 Punkte.
Short-Szenario
Fällt der DAX dagegen unter 24.863 Punkte, ergeben sich weitere Abwärtsziele bei:
24.841/24.817 Punkten, 24.796/24.777 Punkten, 24.758/24.737 Punkten, 24.718/24.696 Punkten, 24.680/24.660 Punkten, 24.641/24.622 Punkten, 24.606/24.586 Punkten sowie 24.571/24.569 Punkten.
Unterhalb dieser Zone wären weitere Ziele bei:
24.548/24.525 Punkten, 24.509/24.485 Punkten, 24.462/24.436 Punkten, 24.420/24.396 Punkten sowie 24.378/24.376 Punkten erreichbar.
DAX Prognose - Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
- 24.911 / 24.982 / 24.985
- 25.026 / 25.041 / 25.058 / 25.060 / 25.070
- 25.188
- 25.235 / 25.273
- 25.334 / 25.352
- 25.425
- 25.510 / 25.530 / 25.581
- 25.688
- 25.785
Unterstützungen
- 24.847 / 24.800
- 24.788 / 24.714
- 24.646
- 24.462
- 24.395
- 24.282
DAX Aktuell - Wahrscheinlichkeiten
Auf Basis des aktuellen Chartbildes ergibt sich folgende Einschätzung:
- Bullishes Szenario: 45%
- Bärisches Szenario: 55%
Die erwartete Handelsspanne für heute liegt zwischen 24.716 und 25.092 Punkten.
Stimmung der internationalen Anleger
Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 49 Punkten und signalisiert damit eine neutrale Marktstimmung.
Zum Vergleich:
- Vor einer Woche: 32 Punkte (Fear)
- Vor einem Monat: 26 Punkte (Fear)
- Vor einem Jahr: 76 Punkte (Extreme Greed)
Die Stimmung hat sich damit in den vergangenen Wochen deutlich aufgehellt, bewegt sich aktuell aber wieder im neutralen Bereich. Extreme Werte über 70 beziehungsweise unter 30 gelten häufig als Kontraindikatoren und können auf mögliche Trendwenden hindeuten.
Fazit zur DAX Prognose
Der DAX Aktuell startet mit einem klar angeschlagenen technischen Bild in die neue Handelswoche. Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stundenchart dominieren derzeit die Verkäufer. Besonders entscheidend wird sein, ob der Index die Rückkehr über die SMA200 und anschließend über die SMA20 schafft. Gelingt dies nicht, bleiben Rücksetzer in Richtung 24.700 Punkte und darunter das wahrscheinlichere Szenario.
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FAQ zur DAX Prognose
Wie lautet die aktuelle DAX Prognose?
Die kurzfristige DAX Prognose bleibt bärisch. Solange der Index unter SMA20 und SMA200 notiert, überwiegen die Risiken weiterer Kursverluste.
Welche Marken sind beim DAX heute besonders wichtig?
Auf der Oberseite stehen 25.026 bis 25.065 Punkte im Fokus. Auf der Unterseite bilden 24.847 sowie 24.714 Punkte wichtige Unterstützungen.
Wie ist die Stimmung am Aktienmarkt?
Der Fear-and-Greed-Index steht aktuell bei 49 Punkten und signalisiert eine neutrale Stimmung der internationalen Anleger.
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