DAX Prognose heute: DAX aktuell Analyse & Ausblick für den 20.04.2026

Das Wichtigste in Kürze Der DAX aktuell zeigt eine leichte Schwäche zum Wochenstart, mit erhöhter Wahrscheinlichkeit für kurzfristige Rücksetzer (60 % bärisches Szenario).

Entscheidend für die DAX Prognose ist die Zone um 24.377 Punkte - oberhalb bleibt Potenzial bis 24.800 Punkte, darunter drohen Abgaben.

Das übergeordnete Chartbild bleibt stabil, solange wichtige Unterstützungen wie die SMA20 und SMA50 verteidigt werden.

Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.166 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels konnte sich der DAX bereits erholen. Es ging im Zuge dieser Erholungsbewegung bis über die 23.300 Punkte, wobei die Bullen das Level zunächst nicht halten konnten; die Notierungen bröckelten sukzessive ab. Am Nachmittag ging es dann mit Dynamik und mit Momentum dynamisch aufwärts. Der Index konnte sich im Zuge dessen bis knapp über die 23.800 Punkte schieben. Moderate Gewinnmitnahmen führten den Index bis zum Xetra Schluss wieder unter die 23.700 Punkte. Nachbörslich ging es weiter abwärts bis in den Bereich der 23.650 Punkte. Der DAX ging bei 24.648 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash ⚡ Key Takeaways Der DAX aktuell zeigt eine leichte Schwäche zum Wochenstart, mit erhöhter Wahrscheinlichkeit für kurzfristige Rücksetzer (60 % bärisches Szenario).

Entscheidend für die DAX Prognose ist die Zone um 24.377 Punkte - oberhalb bleibt Potenzial bis 24.800 Punkte, darunter drohen Abgaben.

Das übergeordnete Chartbild bleibt stabil, solange wichtige Unterstützungen wie die SMA20 und SMA50 verteidigt werden. Der DAX ist aktuell mit einer gemischten, leicht schwächeren Tendenz in die neue Handelswoche gestartet. Nach einem volatilen Freitag zeigt die kurzfristige DAX Prognose ein erhöhtes Risiko für weitere Rücksetzer, auch wenn das übergeordnete Chartbild weiterhin konstruktiv bleibt. DAX aktuell: Rückblick auf den letzten Handelstag Der DAX startete am Freitag im vorbörslichen Handel bei 24.166 Punkten. Nach anfänglicher Stabilisierung im Xetra-Handel kam es zunächst zu einer Erholung, die jedoch nicht nachhaltig war. Im weiteren Verlauf setzte sich am Nachmittag eine dynamische Aufwärtsbewegung durch, die den Index bis knapp über 23.800 Punkte führte. Gewinnmitnahmen sorgten anschließend für einen Rücklauf unter 23.700 Punkte. Zum Xetra-Schluss notierten 34 Werte im Plus, während 6 Aktien nachgaben. Zu den stärksten Titeln zählten Infineon mit +6,60 % im Jahresvergleich, Continental (+5,63 %) und MTU (+5,13 %). Auf der Verliererseite standen RWE (-3,62 %), E.ON (-2,26 %) und Mercedes-Benz (-2,22 %). DAX Prognose kurzfristig - Chartanalyse 1h Chart - kurzfristige DAX Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im kurzfristigen Zeitfenster bleibt der DAX aktuell zwischen wichtigen gleitenden Durchschnitten gefangen. Die SMA20 (aktuell bei 24.501 Punkten) stellt eine zentrale Marke dar. Oberhalb der SMA20 verbessert sich das kurzfristige Chartbild deutlich

Ein nachhaltiger Ausbruch über das Freitagshoch könnte Ziele bei 24.975 und 26.110 Punkten aktivieren

Unterhalb der SMA50 droht eine Ausweitung der Schwäche bis zur SMA200 bei aktuell 23.972 Punkten Kurzfristige Einschätzung: bullisch bis neutral YouTube Trading Videos 4h Chart - mittelfristige DAX Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im übergeordneten Bild bleibt der DAX aktuell stabil, solange die SMA20 verteidigt wird. Unterstützungen: 24.244 (SMA20), 24.035 (SMA50), 23.972 (SMA200)

Oberseite: erneuter Test der Zone um 24.800 Punkte möglich Ein Bruch der SMA20 würde das positive Szenario deutlich abschwächen. Mittelfristige Einschätzung: bullisch DAX Prognose heute - Handelsmarken Widerstände im DAX aktuell: 24.432

24.501

24.713

24.814

24.991

25.061 Unterstützungen im DAX aktuell: 24.313

24.292

24.196

24.052

23.972

23.867 DAX Prognose für den heutigen Handelstag Der DAX startete heute bei 24.377 Punkten und liegt damit unter dem letzten Wochenschluss. Die aktuelle DAX Prognose zeigt: Bullisches Szenario: Stabilisierung über 24.377 Punkten könnte weitere Anstiege bis in den Bereich 24.800 Punkte ermöglichen

Stabilisierung über 24.377 Punkten könnte weitere Anstiege bis in den Bereich 24.800 Punkte ermöglichen Bärisches Szenario: Unterhalb dieser Marke drohen Rücksetzer in Richtung 24.080 und darunter Wahrscheinlichkeiten: Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 % Erwartete DAX Range heute Die erwartete Handelsspanne liegt aktuell zwischen:

24.663 Punkten auf der Oberseite und 24.306 bis 23.101 Punkten auf der Unterseite Marktstimmung - wichtiger Faktor für die DAX Prognose Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 68 und signalisiert damit eine Phase erhöhter Risikobereitschaft ("Greed"). Im Monatsvergleich zeigt sich eine deutliche Verbesserung der Stimmung, was grundsätzlich unterstützend für den Aktienmarkt wirkt, jedoch kurzfristig auch Korrekturen begünstigen kann. Fazit zur DAX Prognose Die DAX Prognose bleibt kurzfristig anfällig für Rücksetzer, während das übergeordnete Bild weiterhin stabil ist. Entscheidend wird sein, ob der DAX aktuell wichtige Unterstützungen verteidigen kann. Ein Bruch dieser Marken könnte die Dynamik auf der Unterseite verstärken. DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

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