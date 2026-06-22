DAX Prognose für Montag, 22.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

DAX Aktuell: Wochenauftakt mit moderaten Gewinnen – Charttechnik liefert spannende DAX Prognose

Der deutsche Leitindex startet am heutigen Montagmorgen stabil in die neue Handelswoche und versucht, die volatile Performance vom vergangenen Freitag hinter sich zu lassen. Der Index ging am Morgen bei 25.049 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Markt im Rahmen der ersten Analysen 72 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung des Freitags und 27 Punkte über dem jüngsten Wochenschluss. Für Anleger, die das Geschehen rund um den DAX Aktuell genau im Auge behalten, liefert die aktuelle technische Konstellation ein eher neutrales Bild.

Zwar konnten die Bullen den Index am Freitag zeitweise bis knapp über die Marke von 25.200 Punkten schieben, ein nachhaltiges Etablieren über diesem Niveau misslang jedoch. Zum Xetra-Schluss stand ein ausgeglichenes Verhältnis von 20 Gewinnern und 20 Verlierern zu Buche, angeführt von Rheinmetall (+2,57 %), während Volkswagen VZ (-4,66 %) das Tabellenende markierte. Die kurzfristige DAX Prognose ist nun stark davon abhängig, wie sich der Kurs an den eng beieinanderliegenden Durchschnittslinien verhält.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

Key Takeaways

Vorbörse stabil: Der DAX Aktuell notiert zum Wochenstart mit 25.049 Punkten leicht über dem letzten Freitags-Schluss.

Charttechnische Klippe: Im 1h-Chart trübt der Wochenschluss unter der SMA20 das Bild vorerst etwas ein.

Neutrale DAX Prognose: Das mathematische Setup taxiert die Bullen-Wahrscheinlichkeit für heute auf moderate 55 %.

Stundenchart (1h): Kampf um die SMA20 und SMA50 fordert Momentum

Ein detaillierter Blick auf den 1h-Chart offenbart für den DAX Aktuell ein kurzfristig eingetrübtes Bild. Am Freitag dienten sowohl die SMA20 (aktuell bei 25.031 Punkten) als auch die SMA50 (aktuell bei 25.019 Punkten) am Nachmittag noch als verlässliche Unterstützungen. Im Zuge des nachbörslichen Rücklaufs wurde die SMA20 jedoch nach unten aufgegeben, woraufhin der Wochenschluss unter dieser Durchschnittslinie formatiert wurde.

Für eine bullische DAX Prognose müssen die Käufer den Index per bestätigtem Stundenschluss heute dynamisch über beide Linien hieven. Da die Durchschnitte eng zusammenliegen, bedarf es hierfür echten Momentums. Gelingt der Ausbruch, rückt das Freitagshoch (25.206 Punkte) wieder ins Visier, gefolgt von der Zone um 25.310/20 Punkte. Bricht der Index hingegen unter die SMA50 ein, drohen übergeordnete Rücksetzer bis an die SMA200 bei aktuell 24.747 Punkten.

DAX Prognose: Wichtige Marken im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Vierstundenchart (4h): Die Unterstützung der SMA20 steht im Fokus 📊

Auf der mittelfristigen Zeitebene des 4h-Charts zeigt sich, dass es dem Index zuletzt nicht gelungen ist, sich nachhaltig von der SMA20 (aktuell bei 24.988 Punkten) nach oben abzusetzen. Zwar blitzte der bullische Wille über der 25.100-Punkte-Marke immer wieder auf, es fehlte jedoch an der nötigen Substanz, um diese Gewinne zu verteidigen. Dennoch konnte sich der Markt knapp über dieser Linie behaupten und den Wochenschluss retten.

Kann sich der DAX Aktuell in den kommenden Handelstagen stabil über der SMA20 etablieren, untermauert dies eine konstruktive DAX Prognose mit Kurszielen über 25.200 Zählern. Setzt sich im dünnen Sommerhandel jedoch Schwäche durch und verliert der Markt den Kontakt zur SMA20, drohen Abgaben an das eng gekoppelte Unterstützungsband aus SMA50 (24.777 Punkte) und SMA200 (24.713 Punkte).

DAX Prognose: Wichtige Marken im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das mögliche Tages-Setup für Montag, den 22.06.2026

Auf Basis der Eigenanalyse der xStation5-Plattform lässt sich für den heutigen Handelsverlauf ein konkretes Long- und Short-Szenario ableiten, welches eine erwartete Tagesrange von 25.131 / 25.291 bis 24.913 / 24.859 Punkten prognostiziert:

Mögliches Long-Setup: Halten sich die Bullen über der Marke von 25.049 Punkten, liegen die nächsten engmaschigen Anlaufziele bei 25.077/79, 25.113/15 und 25.182/84 Punkten. Bei einem dynamischen Ausbruch über 25.289/91 Zähler werden die Marken bei 25.311/13 sowie 25.402/04 Punkten aktiviert.

Mögliches Short-Setup: Rutscht der Markt unter 25.049 Punkte, übernehmen die Bären das Ruder und steuern die Ziele bei 24.999/97 und 24.953/51 Punkten an. Unterhalb der wichtigen Kreuzunterstützung bei 24.742/40 Punkten öffnet sich der charttechnische Weg in Richtung 24.705/03 und tiefer bis auf 24.593/91 Punkte.

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Expertenfazit von Jens Klatt

Die internationale Anlegerstimmung verharrt laut dem aktuellen CNN-Business "Fear & Greed Index" mit einem Wert von 37 im Bereich "Fear" (Angst), was im Vergleich zum Vormonat (59; Greed) eine deutliche Abkühlung signalisiert. Für den DAX Aktuell resultiert daraus am heutigen Montag laut mathematischem Setup ein primär seitwärts bis leicht aufwärts gerichteter Markt mit einer Bullen-Wahrscheinlichkeit von 55 % gegenüber 45 % auf der Bären-Seite. Wer eine verlässliche DAX Prognose für den Tagesschluss sucht, sollte den Fokus in der ersten Handelsstunde auf das Volumen an den Widerständen bei 25.059/91 Punkten legen – stabilisiert sich der Index darüber, ist das Fundament für eine bullische Woche gelegt.

Ein Blick auf den heutigen Terminkalender zeigt zudem um 16:00 Uhr die Veröffentlichung des EU-Verbrauchervertrauens für den Monat Juni, was am Nachmittag für punktuelle Impulse sorgen könnte.

DER DEUTSCHE INDEX