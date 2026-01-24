Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Aktueller Wochenausblick 05/2026 zum Goldpreis

KEY TAKEAWAYS

Der Goldpreis hat in der abgelaufenen Handelswoche ein neues Allzeithoch formatiert. Das Wochentief lag deutlich über Marke der Vorwoche. Es wurde der größte Wochengewinn in der Geschichte von Gold abgebildet, fast 8,5% plus in nur einer einzigen Handelswoche!

Gold kennt aktuell nur eine Richtung - aufwärts. Aus dem Tageschart ist die beeindruckende Bewegung der letzten Wochen gut herauszulesen. Es ist zum Wochenschluss ein neues Allzeithoch formatiert worden.

Das Tageschart ist aktuell einfach zu interpretieren. Solange das Edelmetall per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 4.570,8 US-Dollar) notiert, solange könnte es immer weiter aufwärts an neue Hochs gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 5.065/75 US-Dollar und übergeordnet die 5.250 US-Dollar sein. Diese Anlaufziele sind erreichbar, solange Gold per Tagesschluss über der SMA20 notiert.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 24.01.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

Gold Aktuell: Wochenausblick auf den Goldpreis (05/2026)

Der Goldpreis hat in der vergangenen Handelswoche neue Maßstäbe gesetzt. Mit einem neuen Allzeithoch und der größten Wochenrange seiner Geschichte bleibt Gold aktuell klar im Fokus der Anleger. In dieser Gold Prognose analysieren wir die Kursentwicklung, wichtige Chartmarken sowie mögliche Szenarien für die neue Handelswoche.

🔙 Gold Rückblick: Entwicklung des Goldpreises (19.01.2026 – 23.01.2026)

Gold startete am Montagmorgen bei 4.677,8 US-Dollar und lag damit deutlich über dem Niveau der Vorwoche. Nach einer ruhigen Seitwärtsphase zu Wochenbeginn setzte ab Dienstag verstärkte Nachfrage ein, die den Goldpreis erstmals über die 4.700-US-Dollar-Marke hob.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Zur Wochenmitte kam es zu einer kurzfristigen Konsolidierung, bevor Gold am Donnerstag dynamisch anstieg und erstmals die 4.900-US-Dollar-Marke überschritt. Am Freitag erreichte Gold schließlich ein neues Allzeithoch knapp unter 5.000 US-Dollar und schloss den Handel bei 4.981,0 US-Dollar.

➡️ Fazit der Woche:

Neues Allzeithoch im Goldpreis

Größter Wochengewinn der Gold-Geschichte

Extrem hohe Volatilität – eine Woche der Superlative

Unsere bisherigen Kursziele wurden nicht nur erreicht, sondern deutlich überschritten, wodurch das ursprüngliche Setup seine Gültigkeit verloren hat.

GOLDPREIS Performance am 24.01.2026: prozentuale Entwicklung

🔍 Gold Analyse: Widerstände und Unterstützungen

Wichtige Gold-Widerstände

5.015,1

5.048,1

5.100,7

5.164,8

Wichtige Gold-Unterstützungen

4.950,9

4.888,3

4.873,1

4.730,2

4.718,6

4.589,0 (GAP)

4.570,8

4.465,5

📊 Zentrale Kursmarken aus unserem Gold-Setup

Intraday-Marken: 5.172 | 4.884

Tagesschluss-Marken: 5.291 | 4.578

Range: 5.291 – 2.491

Zyklische Bewegung (2020–2033): 11.222 – 1.045

GOLD GEHEBELT HANDELN

mit Gold CFD auf steigende und fallende Kurse setzen

Kleinste Ordergrößen ab 0,03 Kontrakten

Hier mehr erfahren

📈 Gold Chartanalyse – Daily & 4h Chart

🔎 Gold Analyse im Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Goldpreis kennt aktuell nur eine Richtung: aufwärts. Solange Gold per Tagesschluss über der SMA20 (4.570,8 US-Dollar) notiert, bleibt das übergeordnete Chartbild klar bullisch.

Mögliche Kursziele:

5.065 / 5.075 US-Dollar

Übergeordnet: 5.250 US-Dollar

Ein Rücklauf an die SMA20 wäre technisch unkritisch. Erst ein nachhaltiger Tagesschluss unterhalb der SMA20 würde die bullische Gold Prognose infrage stellen.

➡️ Gold Prognose (Daily): bullisch

🔎 Gold Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigte sich zuletzt ein gesunder Rücksetzer bis zur SMA50 (4.730,2 US-Dollar), von wo aus Gold dynamisch nach oben drehte. Die SMA50 fungierte dabei als starke Unterstützung.

Solange Gold oberhalb der SMA20 (4.873,1 US-Dollar) notiert, bleibt auch das kurzfristige Chartbild bullisch.

➡️ Gold Prognose (4h): bullisch

Gold Prognose KW 05/2026 – Zusammenfassung

Gold Aktuell:

Solange der Goldpreis per Tagesschluss über der SMA20 bleibt, sind weitere Allzeithochs möglich.

Übergeordnete Gold-Tendenz: seitwärts / aufwärts

Bull-Szenario: 55 %

Bear-Szenario: 45 %

Trading -Ausblick – Gold Setups für aktive Daytrader

🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)

Hält sich Gold über 4.981,0 US-Dollar, liegen die nächsten Anlaufziele schrittweise zwischen 4.984 US-Dollar und 5.069,9 US-Dollar. Oberhalb von 5.028,3 US-Dollar öffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung neuer Hochs.

🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)

Scheitert Gold an der 4.981,0-US-Dollar-Marke, könnten Rücksetzer bis 4.928,3 US-Dollar folgen. Unterhalb dieser Marke wären weitere Abgaben bis in den Bereich 4.872,9 US-Dollar denkbar.

🧾🟡 Fazit: Gold Aktuell & Gold Analyse

Der Goldpreis bleibt technisch stark und trendstabil. Die aktuelle Gold Prognose spricht weiterhin für eine bullische Grundtendenz, solange zentrale Unterstützungen halten. Rücksetzer werden aktuell eher als Kaufgelegenheiten interpretiert.

👉 Gold Aktuell bleibt hochspannend – Volatilität und Trendstärke sprechen für weiterhin aktive Handelswochen.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse

SO SEHEN SIEGER AUS!

AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Gold handeln bei XTB - Deine Möglichkeiten im Überblick

– Hinweis in eigener Sache –

Der Goldhandel ist sowohl für langfristige Investoren als auch für aktive Trader interessant. Bei XTB profitierst Du von erstklassigen Konditionen und moderner Technologie – egal ob Du Xetra-Gold oder per Gold CFD handelst.

Gold langfristig investieren oder aktiv traden

Du kannst in physisches Gold investieren – z. B. mit dem ETC Xetra-Gold – und so langfristig von einem steigenden Goldpreis profitieren. Alternativ handelst Du Gold-CFDs bei XTB und setzt auf kurzfristige Kursbewegungen – in beide Richtungen: steigende und fallende Kurse.

Deine Vorteile beim Gold CFD Handel mit XTB

0 € Orderkommission für CFD-Trades auf Gold

Long- und Short-Handel : Setze auf steigende oder fallende Goldpreise

Hebelwirkung bis zu 1:20 : Auch kleine Einsätze können große Wirkungen entfalten

Moderne Handelsplattform & App: Optimiert für Desktop & Mobilgeräte

Xetra-Gold kaufen bei XTB – das bietet Dir unser Angebot

0 € Orderkommission auf Aktien, ETFs und ETCs bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 €

Kein Verwahrentgelt bei durchschnittlichen Depotwerten unter 250.000 €

Sichere Investition in physisches Gold – mit sofortiger Handelbarkeit

➡️ Tipp: Alle Details findest Du im aktuellen Kosten- und Provisionsverzeichnis, Seite 11 (Stichwort „Depotkosten“).

Für Einsteiger: Der Xetra-Gold-Leitfaden

Erfahre alles Wichtige über Xetra-Gold, von der Funktionsweise bis zur steuerlichen Behandlung.

👉 Zum Artikel: Alles über Xetra-Gold für Einsteiger

Goldhandel mit XTB: Investieren oder Traden – Du entscheidest

Ob langfristige Geldanlage oder aktives Daytrading – mit XTB erhälst Du erstklassige Technologie, faire Konditionen und volle Flexibilität. Günstig wie ein Neobroker, aber mit erstklassigem Kundenservice!

Wichtiger Hinweis: Chancen & Risiken beim Goldhandel

Finanzanlagen bieten sowohl Chancen als auch Risiken:

Langfristige Investments ohne Hebel zeigen oft Schwankungen zwischen 3 % und 10 % pro Jahr

Im CFD-Handel können solche Gewinne oder Verluste innerhalb von Minuten oder Stunden entstehen

Für beides gilt: dies sind durchschnittliche Werte, es kann durchaus viel mehr oder viel weniger sein! Chancen und Risiken gehen grundsätzlich Hand-in-Hand.



➡️ Empfehlung für Einsteiger: Nutze unser kostenloses Demokonto, um den Goldhandel risikofrei kennenzulernen. Einfachn ach der Registrierung in der Trading App ein Demokonto eröffnen.

❓ Häufige Fragen zur Gold Prognose & Gold Analyse (FAQ)

❓ Wie ist die aktuelle Gold Prognose?

Die Gold Prognose für KW 05/2026 ist überwiegend bullisch. Solange der Goldpreis per Tagesschluss über der SMA20 notiert, sind weitere Kursanstiege und neue Allzeithochs möglich.

❓ Wie hoch steht der Goldpreis aktuell?

Gold Aktuell notierte zum Wochenschluss bei 4.981,0 US-Dollar und damit knapp unter der psychologisch wichtigen 5.000-US-Dollar-Marke.

❓ Ist der Goldpreis aktuell im Aufwärtstrend?

Ja. Die Gold Analyse zeigt einen klaren Aufwärtstrend im Tages- und 4h-Chart. Höhere Hochs und höhere Tiefs bestätigen die bullische Struktur.

❓ Welche Widerstände sind beim Goldpreis wichtig?

Wichtige Widerstände im Goldpreis liegen bei:

5.015 US-Dollar

5.048 US-Dollar

5.101 US-Dollar

5.165 US-Dollar

Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde die bullische Gold Prognose weiter bestätigen.

❓ Welche Unterstützungen sollte man beim Goldpreis beachten?

Relevante Unterstützungen für den Goldpreis sind:

4.951 US-Dollar

4.888 US-Dollar

4.873 US-Dollar

4.730 US-Dollar

Diese Marken sind entscheidend für die kurzfristige Gold Analyse.

❓ Was bedeutet ein Rücksetzer beim Goldpreis?

Ein Rücksetzer bis zur SMA20 gilt aktuell als technisch gesund und könnte eine neue Kaufgelegenheit darstellen, solange der Goldpreis sich dort stabilisiert.

❓ Wann wird die Gold Prognose bearish?

Die Gold Prognose würde sich erst dann deutlich eintrüben, wenn der Goldpreis per Tagesschluss unter die SMA20 fällt und sich darunter festsetzt.

❓ Kann der Goldpreis die 5.000-US-Dollar-Marke überschreiten?

Ja. Die Gold Analyse zeigt, dass ein Ausbruch über 5.000 US-Dollar möglich ist, sofern der Goldpreis oberhalb von 4.981 US-Dollar stabil bleibt.

❓ Ist Gold aktuell eher für Long- oder Short-Trades geeignet?

Aktuell überwiegt laut Gold Prognose das Long-Szenario. Das bullische Szenario hat eine Wahrscheinlichkeit von 55 %, das bearische von 45 %.

❓ Wie zuverlässig ist eine technische Gold Analyse?

Eine technische Gold Analyse liefert Wahrscheinlichkeiten, keine Garantien. Sie hilft, Trends, Unterstützungen und Widerstände systematisch zu bewerten.

❓ Wie oft sollte man die Gold Prognose überprüfen?

Die Gold Prognose sollte regelmäßig überprüft werden – idealerweise täglich für Trader und wöchentlich für Investoren, da sich Marktbedingungen schnell ändern können.