Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Aktueller Wochenausblick 04/2026 zum Goldpreis

KEY TAKEAWAYS

Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass Gold seit Wochen nur eine Richtung kennt, nämlich aufwärts. Es haben sich im Handelsverlauf nach größeren Aufwärtsbewegungen, die von Rücksetzern gefolgt wurden, immer längeren Konsolidierungen eingestellt haben.

In der abgelaufenen Handelswoche wurde ein erneutes Gold Allzeithoch formatiert, wobei die letzten vier Tageskerzen in dieser Handelswoche nur einen kleinen Kerzenkörper hatten. Gold hat von seinem Allzeithoch nur wenig zurückgesetzt. Gold erreichte mit dem Wochenhoch exakt unser übergeordnetes Anlaufziel aus dem letzten Wochenfahrplan bei 4.640/45 US-Dollar.

Das Tageschart ist uneingeschränkt bullisch zu interpretieren. Das Edelmetall notiert deutlich über der SMA20 (aktuell bei 4.465,7 US-Dollar) und damit die Chance an immer neue Hochs zu laufen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite, über dem Allzeithoch, könnten die 4.682/85 US-Dollar und dann der Bereich bei 4.770/75 US-Dollar sein.

Der Goldpreis zeigt aber auch nach so langer Aufwärtszeit Zeichen einer Überhitzung. Wann der Markt drehen kann, ist ungewiss - aber es ist eine gute Zeit, für investierte Anleger, Absicherung zu checken: ist ein Stop Loss gesetzt, und wenn ja, auf welchem Kurslevel.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 17.01.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Gold Rückblick (12.01.2026 – 16.01.2026)

Der Goldpreis notierte zum Wochenstart am Montagmorgen bei 4.578,4 US-Dollar. Damit lag Gold 158,3 US-Dollar über dem Vorwochenniveau und 70,8 US-Dollar über dem Wochenschluss der Vorwoche.

Zu Wochenbeginn konnte sich Gold zunächst erholen, verlor jedoch rasch an Dynamik. Im weiteren Wochenverlauf bewegte sich das Edelmetall überwiegend seitwärts in einer engen Handelsspanne. Erst zum Wochenschluss kam es zu einer erhöhten Volatilität. Das am Freitag ausgebildete Wochentief wurde zügig zurückgekauft, sodass Gold wieder in die etablierte Range zurücklief.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Wochenschlusskurs lag bei 4.581,8 US-Dollar.

➡️ Wichtig:

Neues Allzeithoch im Wochenverlauf

Wochentief deutlich über dem Niveau der Vorwoche

Handelsrange kleiner als in der Vorwoche und unter dem Jahresdurchschnitt

Unsere Erwartung, dass Gold nach Überschreiten der Marke von 4.589,4 US-Dollar unser maximales Anlaufziel bei 4.592,5 US-Dollar erreichen könnte, wurde erfüllt – und sogar deutlich überschritten. Das Setup griff damit nicht, doch die Grundannahme, das es weiter bullisch aufwärts geht, traf voll ein.

GOLDPREIS Performance am 17.01.2026: prozentuale Entwicklung

🔍 Gold Analyse: Widerstände & Unterstützungen

Widerstände im Goldpreis

4.597,0

4.605,5

4.609,5

4.642,8

4.675,2

4.691,2

4.702,0

4.722,4

Unterstützungen im Goldpreis

4.565,7

4.548,8

4.543,3

4.536,3

4.512,8

4.465,7

4.407,1

4.375,7

4.331,4 (GAP)

📊Zentrale Kursmarken aus dem Gold Setup

Intraday-Marken: 4.655 | 4.519

Tagesschlussmarken: 4.710 | 4.437

Boxbereich: 4.655 – 2.941

Range: 4.895 – 2.491

Zyklische Bewegung (2020–2033): 11.222 – 1.045

📈 Gold Chartanalyse – Daily & 4h Chart

🔎 Gold Analyse im Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Tageschart zeigt ein klar bullisches Gesamtbild. Der Goldpreis kennt seit Wochen nur eine Richtung: aufwärts. Nach dynamischen Anstiegen folgten wiederholt längere Konsolidierungsphasen, die gesund zu werten sind.

In der vergangenen Handelswoche wurde ein weiteres Allzeithoch markiert. Die letzten vier Tageskerzen wiesen jedoch kleine Kerzenkörper auf – ein Zeichen nachlassender Dynamik auf hohem Niveau.

Gold notiert weiterhin deutlich über der SMA20 (4.465,7 US-Dollar), was die Chance auf weitere Hochs grundsätzlich unterstützt.

Mögliche Anlaufziele oberhalb des Allzeithochs:

4.682 / 4.685 US-Dollar

4.770 / 4.775 US-Dollar

Rücksetzer-Szenario:

Stabilisierung an der SMA20 wäre bullisch

Bruch der SMA20 auf Tagesschlussbasis → Fokus auf SMA50 (4.286,5 US-Dollar)

➡️ Gold Prognose Tageschart: bullisch

🔍 Gold Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist der größere Rücksetzer zum Jahresende klar erkennbar. Gold fiel damals unter SMA20 und SMA50, konnte sich jedoch im Anschluss über beide Durchschnitte zurückarbeiten und ein neues Allzeithoch markieren.

In der jüngsten Konsolidierung:

Rücksetzer unter SMA20

Wochentief im Bereich der SMA50

Stabilisierung im Umfeld der gleitenden Durchschnitte

Entscheidend für die neue Woche:

Rücklauf über die SMA20 → Chance auf erneuten Angriff des Allzeithochs

Bruch der SMA50 → Chartbild neutral bis negativ, Fokus SMA200 (4.375,7 US-Dollar)

➡️ Gold Prognose 4h-Chart: bullisch / neutral

🧾 Fazit der Gold Prognose KW 04/2026

Gold muss sich per Tagesschluss über der SMA20 etablieren, um den Weg zu neuen Hochs offen zu halten. Ein nachhaltiger Bruch darunter würde den Fokus wieder klar auf die Unterseite lenken.

Übergeordnete Goldpreis-Tendenz: seitwärts / abwärts

Bull-Szenario: 40 %

Bear-Szenario: 60 %

📌 Trading-Ausblick – Gold Setups

🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)

Hält sich der Goldpreis über 4.581,8 US-Dollar, sind schrittweise Anläufe bis in den Bereich 4.686,3 US-Dollar möglich. Darüber hinaus eröffnen sich weitere Aufwärtsziele gemäß Widerstandsstruktur.

🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)

Kann Gold die Marke von 4.581,8 US-Dollar nicht verteidigen, rücken sukzessive tiefere Unterstützungen bis 4.477,1 US-Dollar in den Fokus.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse

Gold handeln bei XTB - Deine Möglichkeiten im Überblick

– Hinweis in eigener Sache –

Der Goldhandel ist sowohl für langfristige Investoren als auch für aktive Trader interessant. Bei XTB profitierst Du von erstklassigen Konditionen und moderner Technologie – egal ob Du Xetra-Gold oder per Gold CFD handelst.

Gold langfristig investieren oder aktiv traden

Du kannst in physisches Gold investieren – z. B. mit dem ETC Xetra-Gold – und so langfristig von einem steigenden Goldpreis profitieren. Alternativ handelst Du Gold-CFDs bei XTB und setzt auf kurzfristige Kursbewegungen – in beide Richtungen: steigende und fallende Kurse.

Deine Vorteile beim Gold CFD Handel mit XTB

0 € Orderkommission für CFD-Trades auf Gold

Long- und Short-Handel : Setze auf steigende oder fallende Goldpreise

Hebelwirkung bis zu 1:20 : Auch kleine Einsätze können große Wirkungen entfalten

Moderne Handelsplattform & App: Optimiert für Desktop & Mobilgeräte

Xetra-Gold kaufen bei XTB – das bietet Dir unser Angebot

0 € Orderkommission auf Aktien, ETFs und ETCs bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 €

Kein Verwahrentgelt bei durchschnittlichen Depotwerten unter 250.000 €

Sichere Investition in physisches Gold – mit sofortiger Handelbarkeit

➡️ Tipp: Alle Details findest Du im aktuellen Kosten- und Provisionsverzeichnis, Seite 11 (Stichwort „Depotkosten“).

Für Einsteiger: Der Xetra-Gold-Leitfaden

Erfahre alles Wichtige über Xetra-Gold, von der Funktionsweise bis zur steuerlichen Behandlung.

👉 Zum Artikel: Alles über Xetra-Gold für Einsteiger

Goldhandel mit XTB: Investieren oder Traden – Du entscheidest

Ob langfristige Geldanlage oder aktives Daytrading – mit XTB erhälst Du erstklassige Technologie, faire Konditionen und volle Flexibilität. Günstig wie ein Neobroker, aber mit erstklassigem Kundenservice!

Wichtiger Hinweis: Chancen & Risiken beim Goldhandel

Finanzanlagen bieten sowohl Chancen als auch Risiken:

Langfristige Investments ohne Hebel zeigen oft Schwankungen zwischen 3 % und 10 % pro Jahr

Im CFD-Handel können solche Gewinne oder Verluste innerhalb von Minuten oder Stunden entstehen

Für beides gilt: dies sind durchschnittliche Werte, es kann durchaus viel mehr oder viel weniger sein! Chancen und Risiken gehen grundsätzlich Hand-in-Hand.



➡️ Empfehlung für Einsteiger: Nutze unser kostenloses Demokonto, um den Goldhandel risikofrei kennenzulernen. Einfachn ach der Registrierung in der Trading App ein Demokonto eröffnen.

❓ Häufige Fragen zur Gold Prognose & Gold Analyse (FAQ)

Wie ist die aktuelle Gold Prognose für KW 04/2026?

Die Gold Prognose für KW 04/2026 ist übergeordnet seitwärts bis leicht abwärts. Während der langfristige Trend weiterhin bullisch ist, deuten kurzfristige Konsolidierungen und Schwächesignale auf eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Rücksetzer hin. Die Wahrscheinlichkeit für ein Bear-Szenario liegt aktuell bei 60 %, für ein Bull-Szenario bei 40 %.

Ist der Goldpreis aktuell bullisch oder bärisch?

Der Goldpreis ist im übergeordneten Tageschart klar bullisch, da er deutlich über wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert. Kurzfristig (4h-Chart) ist das Chartbild jedoch bullisch bis neutral, da Gold aktuell um die SMA20 und SMA50 konsolidiert.

Warum ist die SMA20 für den Goldpreis so wichtig?

Die SMA20 fungiert aktuell als zentrale Trendlinie für den Goldpreis. Solange Gold per Tagesschluss über der SMA20 bleibt, sind neue Hochs wahrscheinlich. Ein nachhaltiger Bruch dieser Linie würde hingegen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass tiefere Unterstützungen wie die SMA50 oder SMA200 angelaufen werden.

Welche Unterstützungen sind beim Goldpreis aktuell entscheidend?

Die wichtigsten Gold Unterstützungen liegen bei:

4.565,7 US-Dollar

4.548,8 US-Dollar

4.512,8 US-Dollar

4.465,7 US-Dollar (SMA20 Daily)

Ein Bruch dieser Marken würde das kurzfristige Chartbild deutlich eintrüben.

Wo liegen die wichtigsten Widerstände im Goldpreis?

Relevante Gold Widerstände befinden sich bei:

4.597,0 US-Dollar

4.605,5 US-Dollar

4.642,8 US-Dollar

4.675,2 US-Dollar

Über dem bisherigen Allzeithoch eröffnen sich neue Projektionsziele bis in den Bereich von 4.770 US-Dollar.

Hat Gold ein neues Allzeithoch erreicht?

Ja, Gold hat in der vergangenen Handelswoche ein neues Allzeithoch markiert. Der Rücksetzer vom Hoch fiel bislang moderat aus, was auf eine weiterhin starke Marktstruktur hindeutet.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Gold zu kaufen?

Ob jetzt ein guter Zeitpunkt zum Gold kaufen ist, hängt vom Zeithorizont ab.

Langfristig: Der Trend ist klar bullisch

Kurzfristig: Rücksetzer und Seitwärtsphasen sind möglich

Risikobewusste Marktteilnehmer warten bevorzugt bestätigte Signale an Unterstützungen oder einen klaren Ausbruch über das Allzeithoch ab.

Welche Faktoren beeinflussen den Goldpreis aktuell am stärksten?

Der Goldpreis wird derzeit vor allem beeinflusst durch:

Technische Faktoren (Trend, gleitende Durchschnitte, Allzeithoch)

Marktpsychologie nach starken Kursanstiegen

Konsolidierungsphasen nach Überdehnung

Fundamentale Impulse könnten kurzfristig für erhöhte Volatilität sorgen, sind aktuell jedoch sekundär gegenüber der technischen Lage.

Wie zuverlässig ist eine technische Gold Analyse?

Eine technische Gold Analyse liefert keine Garantien, bietet aber wahrscheinlichkeitsbasierte Szenarien. Durch die Kombination aus Trendanalyse, Unterstützungen, Widerständen und gleitenden Durchschnitten lassen sich fundierte Handelsentscheidungen mit klar definiertem Risiko treffen.

Was ist das wahrscheinlichste Szenario für den Goldpreis in den nächsten Tagen?

Das aktuell wahrscheinlichste Szenario ist eine fortgesetzte Konsolidierung oberhalb der SMA50. Erst ein klarer Ausbruch über das Allzeithoch oder ein Bruch der SMA20 auf Tagesschlussbasis dürfte die nächste größere Bewegung im Goldpreis auslösen.

Für wen ist diese Gold Prognose geeignet?

Diese Gold Prognose und Gold Analyse richtet sich an:

aktive Trader (Intraday & Swing)

mittel- bis langfristige Anleger

Marktteilnehmer mit Fokus auf technische Analyse

Sie dient der Markteinschätzung, nicht als Anlageberatung.