Bullische Gold Prognose: Unser Setup sieht eine 60 %ige Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse (Bull Scenario) und eine 40 %ige Wahrscheinlichkeit für ein rückläufiges Szenario (Bear Scenario).

Charttechnisches Kaufsignal: Im Tageschart wurde die SMA20 (4.154,40 USD) nach oben durchbrochen. Bestätigt sich dieser Trend zum Wochenstart, ist der Weg frei für weitere Zuwächse.

Erster Wochengewinn: Nach einer längeren Durststrecke beendet Gold die Woche bei 4.174,30 USD mit einem Plus (rund 2,5% auf Wochensicht) und stabilisiert sich erfolgreich über der psychologischen 4.000-Dollar-Marke.

🟡 Goldpreis aktuell: Gold Prognose & Analyse – Wochenausblick KW 28/2026

Nach vier Verlustwochen in Folge konnte das Edelmetall Gold eine Trendwende einleiten und schloss die vergangene Woche bei 4.174,30 US-Dollar. Durch den erfolgreichen Sprung über die charttechnisch wichtige 20-Tage-Linie (SMA20) steht die Ampel für die KW 28/2026 auf seitwärts / aufwärts, mit einer bullischen Tendenz von 60 Prozent.



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► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 04.07.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Goldpreis Rückblick: Konsolidierung mit Wochengewinn (29.06.2026 - 03.07.2026)

Der Goldpreis notierte zum Wochenstart am Montagmorgen bei 4.054,10 US-Dollar. Damit lag das Edelmetall 139,40 US-Dollar unter dem Niveau des vorherigen Montags und 17,20 US-Dollar unter dem letzten Wochenschluss.

Wochenbeginn: Gold gab zunächst deutlich nach und testete im Frühhandel die psychologisch wichtige Marke von 4.000 US-Dollar.

Wochenmitte: Nach einer volatilen Erholung am Dienstag setzte das Edelmetall bis Mittwochmorgen an das 61,8 % Retracement zurück. Von dort aus startete eine dynamische Erholung, die Gold am Donnerstag wieder über die 4.100 US-Dollar-Marke hievte.

Wochenschluss: Im Freitags-Frühhandel kletterte der Kurs über die 4.150 US-Dollar und ging schließlich bei 4.174,30 US-Dollar aus dem Handel.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 04.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach vier Verlustwochen in Folge verzeichnete Gold damit wieder einen Wochengewinn (etwas mehr als 2,5%). Die Handelsspanne (Range) lag jedoch sowohl unter der Vorwoche als auch unter dem aktuellen Jahresdurchschnitt.

Unsere Vorwochen-Prognose hat den Aufwärts-Run korrekt eingeschätzt. Wir hatten mit dem Überschreiten der 4.183,5 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser nächstes Anlaufziele bei 4.186,4 US-Dollar erreichen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde ganz knapp verfehlt, das Setup hat damit fast optimal gegriffen.

Goldpreis Performance: prozentuale Entwicklung Woche, Monat, Jahr

📈 Goldpreis aktuell: Wichtige Widerstände & Unterstützungen

Für das aktuelle Trading-Setup gelten die folgenden charttechnischen Marken:

🔼 Gold Widerstände

(Resistance) 🔽 Gold Unterstützungen

(Support) 4.195,10 USD 4.166,20 USD 4.297,70 USD 4.154,40 USD (SMA20 Daily) 4.379,10 USD 4.113,50 USD 4.401,30 USD (SMA50 Daily) 4.080,00 USD (SMA20 4h) 4.493,10 USD 4.057,40 USD 4.500,60 USD 4.054,10 USD (SMA50 4h) 3.997,60 USD 3.971,80 USD 3.959,90 USD 3.932,20 USD

Die wichtigsten Kursmarken auf Basis unseres Gold-Setups:

Intraday-Marken: 4.286,00 USD und 3.978,00 USD

Tagesschlussmarken: 4.418,00 USD und 3.737,00 USD

Break1 Bull (Wochenschluss): 2.491,00 USD

Break2 Bull (Monatsschluss): 1.977,00 USD

Boxbereich: 6.153,00 USD bis 2.941,00 USD

Range: 5.777,00 USD bis 2.491,00 USD

Zyklische Bewegungen (2020 – 2033): 11.222,00 USD bis 1.045,00 USD

📈 Gold Chartcheck: Analyse im Daily- und 4h-Chart

Daily-Chart (Tageschart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 04.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass sich der Goldpreis aktuell im Bereich des 61,8 % Retracements stabilisieren konnte. Am Freitag gelang der Sprung über die SMA20 (aktuell bei 4.154,40 US-Dollar), wo auch der Wochenschluss formatiert wurde.

Bullisches Szenario: Wird dieser Tagesschluss zu Beginn der neuen Woche bestätigt, rückt das 50,0 % Retracement in den Fokus. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde das Chartbild deutlich aufhellen und den Weg in Richtung der SMA50 (aktuell bei 4.401,30 US-Dollar) ebnen.

Bärisches Szenario: Fällt Gold per Tagesschluss wieder unter die SMA20 zurück, droht ein erneuter Test des 61,8 % Retracements.

Einstufung übergeordnetes Chartbild: Bärisch / Neutral

4h-Chart (4-Stunden-Chart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 04.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

In der kleineren Zeitebene spiegeln sich die Stabilisierungsversuche noch deutlicher wider. Gold konnte sich nach mehreren Tests des 61,8 % Retracements nach oben absetzen und sowohl die SMA20 (4.080,00 US-Dollar) als auch die SMA50 (4.054,10 US-Dollar) zurückerobern.

Die laufende Aufwärtsbewegung könnte sich nun Richtung 50,0 % Retracement und zur SMA200 (aktuell bei 4.297,70 US-Dollar) fortsetzen. Da die SMA200 im Mai als starker Support diente, ist hier zunächst mit Abprallern bzw. einer Verschnaufpause zu rechnen.

Einstufung kurzfristiges Chartbild: Neutral

Experten-Fazit & Gold Prognose von Jens Chrzanowski

"Um das Tageschart nachhaltig zu entspannen, muss sich der Goldpreis per bestätigtem Tagesschluss über der SMA20 etablieren. Gelingt dies, liegt der Fokus auf dem 50,0 % Retracement sowie der SMA50. Rutscht das Edelmetall hingegen wieder unter die SMA20, steht das 61,8 % Retracement erneut zur Disposition."

Für die Kalenderwoche 28/2026 ergibt sich folgende übergeordnete Tendenz: seitwärts / aufwärts.

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %

Trading -Szenarien für den Goldpreis

🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)

Kann sich Gold über der Marke von 4.174,30 US-Dollar halten, sind folgende charttechnische Kursziele auf der Oberseite relevant:

Erste Zielzone: 4.177,0 / 4.179,8 / 4.183,5 / 4.186,4 / 4.189,0 / 4.192,9 / 4.195,8 / 4.198,6 / 4.200,7 / 4.203,4 / 4.206,4 / 4.209,8 / 4.212,3 / 4.215,9 / 4.219,7 / 4.222,1 / 4.225,3 / 4.227,9 / 4.230,0 / 4.233,3 / 4.235,6 / 4.238,3 und 4.241,1 US-Dollar .

Erweiterte Zielzone (über 4.241,1 USD): 4.244,3 / 4.247,0 / 4.249,8 / 4.252,5 / 4.255,3 / 4.258,8 / 4.260,1 / 4.263,4 / 4.265,6 / 4.269,7 / 4.272,1 / 4.274,3 / 4.277,5 / 4.280,3 / 4.283,8 / 4.286,7 / 4.289,9 / 4.292,7 / 4.295,6 / 4.299,1 / 4.301,9 / 4.304,8 / 4.307,7 / 4.310,2 bis 4.312,9 US-Dollar.

🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)

Rutscht der Kurs unter die Unterstützung von 4.174,30 US-Dollar, rücken die Bären in den Vordergrund. Die nächsten Etappenziele nach unten lauten:

Erste Abwärtszone: 4.171,9 / 4.168,2 / 4.165,0 / 4.162,1 / 4.159,8 / 4.157,3 / 4.154,2 / 4.151,3 / 4.148,4 / 4.145,8 / 4.142,5 / 4.139,7 / 4.137,3 / 4.133,8 / 4.130,2 / 4.127,8 / 4.124,1 / 4.122,0 / 4.119,7 / 4.116,9 / 4.114,5 / 4.111,8 / 4.109,0 / 4.106,6 / 4.103,7 bis 4.097,5 US-Dollar .

Erweiterte Abwärtszone (unter 4.097,5 USD): 4.095,5 / 4.092,1 / 4.088,8 / 4.086,4 / 4.082,9 / 4.079,7 / 4.076,5 / 4.073,7 / 4.070,2 / 4.067,5 / 4.064,1 / 4.061,8 / 4.058,6 / 4.055,9 / 4.053,5 / 4.050,1 / 4.047,7 / 4.044,8 / 4.041,4 / 4.038,1 / 4.035,5 / 4.032,1 / 4.029,4 / 4.026,1 bis 4.022,7 US-Dollar.

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FAQ: Goldpreis aktuell – Prognose & Chartanalyse (KW 28/2026)

Wie lautet die aktuelle Gold Prognose für die KW 28/2026?

Die übergeordnete Gold Prognose für die Kalenderwoche 28/2026 tendiert laut unserem technischen Setup gegen seitwärts / aufwärts. Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario (steigende Kurse) liegt aktuell bei 60 %, während die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario (sinkende Kurse) mit 40 % beziffert wird.

Wo steht der Goldpreis aktuell?

Der Goldpreis aktuell ging mit einem Kurs von 4.174,30 US-Dollar aus dem letzten Wochenhandel. Damit konnte das Edelmetall nach vier Verlustwochen in Folge erstmals wieder einen deutlichen Wochengewinn ausweisen, nachdem es zur Wochenmitte kurzzeitig die psychologische Marke von 4.000 US-Dollar getestet hatte.

Welche Widerstände und Unterstützungen sind für den Goldpreis jetzt entscheidend?

Für das aktuelle Trading-Setup sind folgende charttechnischen Marken wichtig:

Wichtige Widerstände: 4.195,10 USD, 4.297,70 USD (SMA200 im 4h-Chart) und die SMA50 auf Tagesbasis bei 4.401,30 USD.

Wichtige Unterstützungen: 4.166,20 USD, gefolgt von der wichtigen SMA20-Linie bei 4.154,40 USD sowie der Marke von 4.054,10 USD (SMA50 im 4h-Chart).

Was bedeutet die aktuelle Entwicklung im Daily-Chart für den Goldkurs?

Im Tageschart (Daily) hat sich der Goldpreis aktuell über der wichtigen 20-Tage-Linie (SMA20 bei 4.154,40 USD) festgesetzt. Wird dieser Ausbruch per Tagesschlusskurs zu Beginn der neuen Handelswoche bestätigt, hellt sich das Chartbild auf. Das nächste primäre Kursziel liegt dann beim 50,0 % Retracement und der SMA50 bei 4.401,30 US-Dollar.

Wie sieht das Long-Setup für die neue Handelswoche aus?

Kann sich Gold stabil über der Marke von 4.174,30 US-Dollar halten, ist der Weg für eine bullische Bewegung frei. Erste kurzfristige Anlaufziele auf der Oberseite liegen im Bereich zwischen 4.177,00 USD und 4.198,60 USD. Ein nachhaltiger Ausbruch über 4.241,10 USD könnte den Kurs dynamisch bis auf 4.312,90 USD treiben.