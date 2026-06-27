🟡 Goldpreis aktuell: Gold Prognose & Analyse – Wochenausblick KW 27/2026

Der Goldpreis steht aktuell vor einer charttechnischen Richtungsentscheidung. Nach vier Verlustwochen in Folge liefert die neue Gold Prognose für die KW 27/2026 ein wichtiges Signal: Trotz der jüngsten Schwächephase erwarten Experten eine temporäre Stabilisierung. Ob der Goldpreis aktuell die Wende nach oben schafft oder weiter unter die Räder gerät, entscheidet sich an hart umkämpften Support-Marken.

📌 Goldpreis Key Takeaways: Das Wichtigste auf einen Blick

Anhaltender Abwärtsdruck: Gold verzeichnete den vierten Wochenverlust (rund 2% minus) in Folge und ging mit 4.071,3 US-Dollar aus dem Handel. Unter der Woche rutschte der Kurs sogar erstmals seit Monaten kurzzeitig unter die psychologische 4.000-USD-Marke.

Verhalten optimistische Gold Prognose: Für die KW 27/2026 wird die übergeordnete Tendenz auf seitwärts / aufwärts geschätzt. Das Bullen-Szenario hat mit 55 % aktuell einen leichten statistischen Vorteil gegenüber dem Bären-Szenario ( 45 % ).

Neue politische Spannungen um die Straße von Hormus werden am Wochenende gemeldet: Kritische Entwicklungen dort geben dem "sicheren Hafen" Gold Schub!

Entscheidende Chartmarken: Der kurzfristige Fokus liegt auf der SMA20 im 4h-Chart (4.039,1 USD) als Unterstützung. Nach oben hin deckelt die SMA50 (4.156,8 USD) als massiver Widerstand, an dem Erholungsversuche zuletzt scheiterten.

Trading-Fokus: Ein stabiler Verbleib über 4.071,3 USD aktiviert Erholungsziele bis 4.144,8 USD. Ein Rutsch darunter reaktiviert die Bären und rückt Ziele bis 3.936,5 USD in den Fokus.



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► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 27.06.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Goldpreis Rückblick: (22.06.2026 - 26.06.2026)

Der Goldpreis notierte zum Wochenstart am Montagmorgen bei 4.193,5 US-Dollar. Damit lag das Edelmetall zwar 116,20 US-Dollar unter dem Niveau des vorherigen Montags, aber immerhin 38,30 US-Dollar über dem letzten Freitagsschluss. Nach einer anfänglichen Seitwärtsbewegung zur Wochenmitte setzte sich jedoch eine spürbare Schwäche durch.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 27.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Zuge dessen setzte Gold bis an das 61,8 % Fibonacci-Retracement zurück. Nach einer Konsolidierung bis Donnerstagnachmittag unternahm der Kurs am Freitag einen Erholungsversuch in Richtung der 4.100 US-Dollar-Marke, drehte jedoch kurz davor wieder nach Süden ab. Gold ging schließlich bei 4.071,3 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Goldpreis - Das Fazit der Vorwoche:

Das Wochenhoch lag unter der Marke der Vorwoche.

Das Wochentief rutschte unter die psychologisch wichtige 4.000 US-Dollar-Marke – das erste Mal seit der KW 40/2025.

Damit verbuchte das Edelmetall den vierten Wochenverlust in Folge . Die Handelsspanne (Range) lag leicht über der Vorwoche, blieb jedoch unter dem Jahresdurchschnitt.

Unsere Vorwochen-Prognose hat die "Schwächephase" korrekt eingeordnet. Das Long-Ziel bei 4.215,9 USD wurde knapp verfehlt. Auf der Unterseite rutschte der Kurs mit dem Unterschreiten der 4.038,4 USD deutlich unter das maximale Bären-Ziel von 4.035,5 USD.

Goldpreis Performance: prozentuale Entwicklung Woche, Monat, Jahr

📈 Goldpreis aktuell: Wichtige Widerstände & Unterstützungen

Die folgenden charttechnischen Marken sind für den kommenden Handelsverlauf von zentraler Bedeutung:

🔼 Gold Widerstände

(Resistance) 🔽 Gold Unterstützungen

(Support) • 4.095,7 USD • 4.044,7 USD • 4.156,8 USD (SMA50) • 4.039,1 USD (SMA20) • 4.165,7 USD • 4.018,7 USD • 4.246,7 USD (SMA20) • 3.997,6 USD • 4.379,1 USD • 3.971,8 USD • 4.468,1 USD / 4.493,1 USD • 3.958,6 USD / 3.932,2 USD

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold-Setups:

Intraday-Marken: 4.286 USD und 3.978 USD

Tagesschlussmarken: 4.418 USD und 3.737 USD

Break1 Bull (Wochenschluss): 2.491 USD

Break2 Bull (Montagsschluss): 1.977 USD

Boxbereich: 6.153 USD bis 2.941 USD

Trading-Range: 5.777 USD bis 2.491 USD

Zyklische Bewegungen (2020 – 2033): 11.222 USD bis 1.045 USD

📈 Gold Chartcheck: Analyse im Daily- und 4h-Chart

DAILY (Tageschart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 27.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass Gold zunächst eine Entlastungsbewegung über das 50,0 % Retracement abbilden konnte. Diese Erholung führte den Kurs bis an die SMA20 (aktuell bei 4.246,7 US-Dollar), wo das Edelmetall jedoch dynamisch nach Süden abgewiesen wurde. Zur Wochenmitte stützte das 61,8 % Retracement den Kurs ab.

Bärisches Signal: Solange Gold per Tagesschluss unter dem 50,0 % Retracement notiert, bleibt das Risiko weiterer Abgaben hoch. Sollte der Support beim 61,8 % Retracement im zweiten Anlauf brechen, droht neues Abwärtspotenzial in Richtung 3.875 US-Dollar oder sogar 3.645 US-Dollar. Erst ein bestätigter Tagesschluss über dem 50,0 % Retracement entspannt das Chartbild.

Übergeordnetes Chartbild / Prognose (Tageschart): Bärisch 🔴

4h-Chart (Vierstundenchart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 27.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Hier etablierte sich der Kurs in der vergangenen Woche zunächst unter der SMA20. Erst nach einer Bodenbildung am 61,8 % Retracement folgte am Freitag eine Entlastungsbewegung über die SMA20 (aktuell bei 4.039,1 US-Dollar), über welcher auch der Wochenschluss formatiert wurde.

Dies hellt das kurzfristige Bild etwas auf. Setzt sich die Erholung fort, wartet bei 4.156,8 US-Dollar die SMA50, an der Gold zuletzt mehrfach scheiterte. Ein nachhaltiges Bullen-Szenario ergibt sich erst über dem 50,0 % Retracement. Fällt der Kurs hingegen wieder unter die SMA20, rückt die Unterseite erneut in den Fokus.

Kurzfristiges Chartbild / Prognose (4h): Bärisch 🔴

Experten-Fazit & Wahrscheinlichkeiten für KW 27/2026

Experten-Fazit von Jens Chrzanowski: "Charttechnisch: Kann sich Gold im 4h-Chart über der SMA20 halten, besteht die reelle Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung der SMA50. Breitet sich jedoch wieder Schwäche aus und setzt sich das Edelmetall unter dem 61,8 % Retracement fest, müssen Trader den Fokus zwingend wieder auf die Unterseite richten.

Politisch: Am frühen Wochenende gibt es wieder Spannungen rund um den Iran. Sollte zum Handelsstart hier keine "Ruhe" eingekehrt sein, können diese Nachrichten dem Goldpreis zusätzlich Scbhub geben!"

Erwartete übergeordnete Tendenz (KW 27/2026): Seitwärts / Aufwärts 🟡/🟢

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 % 🟢

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 % 🔴

Trading -Szenarien für den Goldpreis

🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)

Kann sich der Goldpreis aktuell über der Marke von 4.071,3 US-Dollar halten, startet die bullische Sequenz.

Erste Zielzone: 4.074,2 USD bis 4.100,0 USD (Mikro-Widerstände im Minutentakt).

Haupt-Zielzone: Bei Dynamik über 4.100 USD rücken die Marken bei 4.116,2 USD , 4.133,5 USD und 4.144,8 US-Dollar in den Fokus.

Maximales Ausdehnungsziel: Über 4.144,8 USD liegt die nächste große Gold Prognose-Zielzone zwischen 4.156,2 USD (SMA50), 4.179,8 USD und dem Peak bei 4.219,7 US-Dollar.

🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)

Gelingt es dem Goldpreis nicht, sich über der 4.071,3 US-Dollar-Marke zu etablieren, übernehmen die Bären das Ruder.

Erste Zielzone: Abgaben im Bereich 4.067,9 USD runter bis zur kritischen Marke von 4.035,5 US-Dollar .

Die 4.000er-Marke im Fokus: Unterhalb von 4.032,1 USD droht der Rutsch unter die psychologische Core-Linie bis auf 3.994,6 US-Dollar .

Maximales Abwärtspotenzial: Fällt Gold per Stundenschluss unter 3.994,6 USD, aktiviert sich das finale Abwärts-Cluster über 3.971,0 USD und 3.958,8 USD bis hinunter zu den Jahrestiefs bei 3.936,5 US-Dollar.

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FAQ: Goldpreis aktuell, Prognose und Chartanalyse (KW 27/2026)

Wie steht der Goldpreis aktuell und wie war die Entwicklung der Vorwoche?

Der Goldpreis aktuell ging mit einem Kurs von 4.071,3 US-Dollar aus dem Wochenhandel der KW 26/2026. Die Vorwoche war von deutlicher Schwäche geprägt: Gold verzeichnete den vierten Wochenverlust in Folge und markierte mit einem Rutsch unter die 4.000-USD-Marke das tiefste Wochentief seit der KW 40/2025. Trotz eines Erholungsversuchs am Freitag blieb der Kurs unter dem Niveau des vorherigen Wochentitels.

Wie lautet die exklusive Gold Prognose für die KW 27/2026?

Die übergeordnete Gold Prognose für die kommende Handelswoche tendiert laut Marktanalysten leicht bullisch zu einer Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung. Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreffen des Bullen-Szenarios (Long) liegt aktuell bei 55 %, während das Bären-Szenario (Short) eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 45 % aufweist.

Welche charttechnischen Unterstützungen sind für den Goldpreis jetzt kritisch?

Sollte der Verkaufsdruck beim Goldpreis wieder zunehmen, sind folgende Unterstützungsmarken (Support) von Bedeutung:

4.039,1 USD (wichtige Durchschnittslinie SMA20 im 4h-Chart)

4.018,7 USD und die psychologische Marke von 3.997,6 USD

Das jüngste Verlaufstief bei 3.932,2 USD Ein nachhaltiger Rutsch unter das 61,8 % Fibonacci-Retracement im Tageschart aktiviert mittelfristige Abwärtsziele bei 3.875 USD und 3.645 USD.

Welche Widerstände begrenzen den Goldpreis aktuell nach oben?

Auf dem Weg nach oben sieht sich das Edelmetall signifikanten Hürden gegenüber:

4.095,7 USD (unmittelbarer Intraday-Widerstand)

4.156,8 USD (SMA50 im 4h-Chart, an der Gold zuletzt mehrfach scheiterte)

4.246,7 USD (SMA20 im Tageschart / Daily) Erst ein confirmed Tagesschlusskurs über dem 50,0 % Fibonacci-Retracement (oberhalb von 4.246 USD) würde das aktuell bärische Chartbild nachhaltig neutralisieren.

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