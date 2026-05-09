🟡 Goldpreis aktuell: Gold Prognose & Analyse – Wochenausblick KW 20/2026

Die Hürden auf der Oberseite für steigende Kurse sind massiv. Nach rund 2,2% plus in der abgelaufenen Handelswoche könnten die Bären wider Oberhand gewinnen.

💡 Key Takeaways – Schafft Gold den Ausbruch?

Status Quo: Der Goldpreis konnte die Handelswoche mit einem Plus abschließen (Schlusskurs: 4.723,7 USD) - prozentual rund 2,2% plus

Kritischer Widerstand: Die SMA50 (4.760,9 USD) fungiert aktuell als massives Hindernis („Brett“); ein Tagesschlusskurs darüber ist für weitere Anstiege zwingend erforderlich.

Unterstützungszone: Die SMA20 (4.696,5 USD) und das Wochentief bieten derzeit Halt nach unten.

Gold Prognose KW 20: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % überwiegt aktuell das Bear-Szenario (seitwärts/abwärts).

Kursziel oben: Bei einem erfolgreichen Ausbruch rücken die Marken von 4.827 USD und langfristig 5.000 USD in den Fokus.



SO SEHEN SIEGER AUS!

XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 09.05.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Goldpreis - Rückblick auf die Handelswoche: Erholung nach dem Tief (04.05. – 08.05.2026)

Der Goldmarkt startete am Montagmorgen bei 4.598,8 US-Dollar. Zunächst geriet das Edelmetall unter Druck und markierte sein Wochentief knapp über der psychologisch wichtigen 4.500 USD-Marke.

Wocheneröffnung: 4.598,8 USD

Wochenschluss: 4.723,7 USD

Trend: Nach zwei Verlustwochen konnte der 12. Wochengewinn des Jahres verbucht werden.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 09.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Ab Mittwoch setzte eine deutliche Erholung ein, die den Kurs zurück über die 4.700 US-Dollar-Marke hob. Trotz mangelnder Dynamik am Freitag festigte sich der Goldpreis zum Handelsschluss bei 4.723,7 US-Dollar.

Wir hatten in unserer Vorwochen-Prognose auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 4.732,1 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold an unser maximales Anlaufziel bei 4.736,5 US-Dollar laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und überschritten, das Setup hat damit nicht gepasst.

Gold Performance-Kennzahlen: Woche, Monat , Jahr

📈 Goldpreis aktuell: Wichtige Widerstände & Unterstützungen

Für Trader und Anleger sind aktuell folgende Kursmarken entscheidend:

🔼 Gold Widerstände

(Resistance) 🔽 Gold Unterstützungen

(Support) 4.764,4 / 4.771,4 USD 4.718,1 / 4.714,3 USD 4.797,7 / 4.817,8 USD 4.696,5 / 4.691,1 USD 4.832,9 / 4.852,4 USD 4.664,4 / 4.624,7 USD Top-Ziele: 5.022,6 / 5.303,5 USD Basis-Support: 4.545,9 / 4.509,9 USD

Gold Chartanalyse - Die Die technische Analyse

Daily Chart (Tageschart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 09.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt Gold aktuell eine leichte Erholung. Das Edelmetall kämpft jedoch massiv mit den gleitenden Durchschnitten:

SMA20: 4.696,5 USD (Unterstützung)

SMA50: 4.760,9 USD (Aktueller Widerstand)

Einschätzung: Solange kein Tagesschlusskurs über der SMA50 erfolgt, bleibt das Bild neutral. Ein Ausbruch über 5.000 USD ist erst bei nachhaltigem Überwinden der SMA50 und des 23,6 % Retracements realistisch.

4h Chart (4-Stunden-Chart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 09.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Kurzfristig konnte sich Gold über der SMA20 (4.691,1 USD) etablieren. Dennoch fehlt der "Befreiungsschlag" nach Norden.

Support-Zone: SMA200 (4.664,4 USD) und SMA50 (4.624,7 USD).

Prognose: Neutral bis leicht bullisch, sofern die SMA-Linien verteidigt werden.

Trading -Szenarien für den Goldpreis

Unsere Einschätzung für die neue Handelswoche ist seitwärts bis leicht abwärts gerichtet, da die Hürden auf der Oberseite massiv sind.

Wahrscheinlichkeiten: Bullish Szenario: 45 %

Bearish Szenario: 55 %

🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)

Kann sich der Goldpreis über 4.723,7 USD halten, liegen die nächsten Ziele gestaffelt in folgenden Bereichen:

Nahbereich: 4.728,9 USD bis 4.758,9 USD. Kern-Widerstand: 4.777,6 USD. Erweiterte Ziele: 4.811,6 USD bis 4.827,1 USD.

🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)

Fällt Gold unter 4.723,7 USD, drohen Abgaben in Richtung der SMA-Linien:

Erste Ziele: 4.713,0 USD bis 4.690,1 USD. Kritische Zone: 4.669,4 USD (SMA200 im 4h Chart). Abwärtspotenzial: Bei anhaltender Schwäche bis auf 4.619,4 USD.

Experten-Fazit zu GOLD aktuell

Der Goldpreis muss sich per Tagesschluss über der SMA50 festsetzen, um neues Aufwärtspotenzial zu generieren. Gelingt dies nicht, bleibt der Verkaufsdruck hoch.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse

Gold handeln bei XTB - Deine Möglichkeiten im Überblick

– Hinweis in eigener Sache –

Der Goldhandel ist sowohl für langfristige Investoren als auch für aktive Trader interessant. Bei XTB profitierst Du von erstklassigen Konditionen und moderner Technologie – egal ob Du Xetra-Gold oder per Gold CFD handelst.

Gold langfristig investieren oder aktiv traden

Du kannst in physisches Gold investieren – z. B. mit dem ETC Xetra-Gold – und so langfristig von einem steigenden Goldpreis profitieren. Alternativ handelst Du Gold-CFDs bei XTB und setzt auf kurzfristige Kursbewegungen – in beide Richtungen: steigende und fallende Kurse.

Deine Vorteile beim Gold CFD Handel mit XTB

0 € Orderkommission für CFD-Trades auf Gold

Long- und Short-Handel : Setze auf steigende oder fallende Goldpreise

Hebelwirkung bis zu 1:20 : Auch kleine Einsätze können große Wirkungen entfalten

Moderne Handelsplattform & App: Optimiert für Desktop & Mobilgeräte

Xetra-Gold kaufen bei XTB – das bietet Dir unser Angebot

0 € Orderkommission auf Aktien, ETFs und ETCs bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 €

Kein Verwahrentgelt bei durchschnittlichen Depotwerten unter 250.000 €

Sichere Investition in physisches Gold – mit sofortiger Handelbarkeit

➡️ Tipp: Alle Details findest Du im aktuellen Kosten- und Provisionsverzeichnis, Seite 11 (Stichwort „Depotkosten“).

Für Einsteiger: Der Xetra-Gold-Leitfaden

Erfahre alles Wichtige über Xetra-Gold, von der Funktionsweise bis zur steuerlichen Behandlung.

👉 Zum Artikel: Alles über Xetra-Gold für Einsteiger

Goldhandel mit XTB: Investieren oder Traden – Du entscheidest

Ob langfristige Geldanlage oder aktives Daytrading – mit XTB erhälst Du erstklassige Technologie, faire Konditionen und volle Flexibilität. Günstig wie ein Neobroker, aber mit erstklassigem Kundenservice!

Wichtiger Hinweis: Chancen & Risiken beim Goldhandel

Finanzanlagen bieten sowohl Chancen als auch Risiken:

Langfristige Investments ohne Hebel zeigen oft Schwankungen zwischen 3 % und 10 % pro Jahr

Im CFD-Handel können solche Gewinne oder Verluste innerhalb von Minuten oder Stunden entstehen

Für beides gilt: dies sind durchschnittliche Werte, es kann durchaus viel mehr oder viel weniger sein! Chancen und Risiken gehen grundsätzlich Hand-in-Hand.



➡️ Empfehlung für Einsteiger: Nutze unser kostenloses Demokonto, um den Goldhandel risikofrei kennenzulernen. Einfachn ach der Registrierung in der Trading App ein Demokonto eröffnen.

FAQ: Häufig gestellte Fragen zum Goldpreis & Ausblick

Wie hoch ist der Goldpreis aktuell?

Der Goldpreis aktuell notiert zum Ende der KW 19/2026 bei 4.723,70 US-Dollar. Nach einem Wochentief nahe der 4.500-Dollar-Marke konnte sich das Edelmetall damit deutlich erholen und einen Wochengewinn verbuchen.

Wie lautet die Gold Prognose für die KW 20/2026?

Die Gold Prognose für die kommende Handelswoche ist überwiegend seitwärts bis abwärts (bärisch) gerichtet. Die Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse liegt laut aktuellem Setup bei 55 %, während ein bullisches Szenario mit 45 % bewertet wird.

Welche technischen Widerstände bremsen den Goldpreis aktuell?

Der wichtigste Widerstand liegt derzeit bei 4.760,9 US-Dollar (SMA50 im Tageschart). Weitere signifikante Hürden befinden sich bei 4.777,6 USD und 4.827,1 USD. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marken macht den Weg Richtung 5.000 USD frei.

Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen für Gold?

Sollte der Kurs nachgeben, bieten folgende Marken Halt:

SMA20: 4.696,5 USD

SMA200 (4h): 4.664,4 USD

Psychologische Marke: 4.500,0 USD

Was muss passieren, damit Gold auf über 5.000 USD steigt?

Damit der Goldpreis die Marke von 5.000 US-Dollar angreifen kann, ist ein Tagesschlusskurs über der SMA50 (4.760,9 USD) sowie über dem 23,6 % Retracement zwingend erforderlich. Ohne diese Dynamik bleibt die Gefahr von Fehlausbrüchen hoch.

Was bedeutet das „23,6 % Retracement“ beim Goldpreis?

Das 23,6 % Fibonacci-Retracement ist ein technisches Indikator-Level, das eine erste, oft flache Korrektur in einem Trend anzeigt. Im aktuellen Gold-Chart markiert dieses Niveau eine entscheidende Hürde: Erst wenn der Goldpreis nachhaltig über dieses Level steigt, wird die aktuelle Konsolidierung statistisch gesehen beendet und der Weg für neue Höchststände (Richtung 5.000 USD) frei. Bleibt der Kurs darunter, werten Trader dies als Zeichen von Schwäche.

Warum gilt die SMA50 aktuell als „das Brett“ für Gold?

Die SMA50 (Simple Moving Average) ist der Durchschnittspreis der letzten 50 Tage und dient institutionellen Anlegern als Trendbarometer. Da der Goldpreis aktuell mehrfach exakt an dieser Linie (bei ca. 4.760,9 USD) abgeprallt ist, hat sie sich zu einem massiven psychologischen und technischen Widerstand entwickelt. Ein Durchbruch per Tagesschlusskurs gilt in der Branche als „Kaufsignal“, während das Scheitern an dieser Marke oft spekulative Leerverkäufe (Short-Trades) auslöst.

Wie ist die langfristige Gold Prognose für das Jahr 2026?

Trotz der aktuellen Seitwärtsphase in KW 20 bleibt die übergeordnete Gold Prognose für 2026 konstruktiv. Analysten führender Banken sehen das Edelmetall bis zum Jahresende in einer Spanne zwischen 4.900 USD und 6.000 USD. Getrieben wird diese Entwicklung vor allem durch die anhaltende Diversifizierung der Zentralbanken und die Funktion von Gold als Absicherung gegen die Volatilität der Fiat-Währungen. Kurzfristige Rücksetzer bis auf 4.400 USD werden von langfristigen Investoren daher oft als Einstiegsgelegenheit betrachtet.