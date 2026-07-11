Entscheidende Marken: Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA20 (Daily) bei 4.129,8 USD ist die Grundvoraussetzung für steigende Kurse. Auf der Unterseite fungiert die Zone um 4.102 USD als wichtigster kurzfristiger Support.

Trend-Prognose: Für die neue Handelswoche iegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullishes Szenario (Tendenz: seitwärts/aufwärts) bei 60 % . Das bearishe Szenario wird mit 40 % bewertet.

Aktueller Status: Der Goldpreis ging nach einer verhaltenen Handelswoche mit 4.118,4 US-Dollar aus dem Markt. Die Handelsspanne blieb dabei spürbar unter dem Jahresdurchschnitt.

🟡 Goldpreis aktuell: Gold Prognose & Analyse – Wochenausblick KW 29/2026

Nach einer volatilen Handelswoche und Kursverlusten von rund 1,5% auf Wochensicht stabilisiert sich das Edelmetall knapp über der psychologisch wichtigen Marke von 4.100 US-Dollar. Während die kurzfristigen Zeitebenen noch um eine klare Richtung kämpfen, stehen die Zeichen für die kommenden Tage laut technischer Analyse leicht auf Erholung. Unser Wochenausblick zeigt die entscheidenden Chartmarken, die aktive Trader jetzt im Auge behalten müssen.



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► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 11.07.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Goldpreis Rückblick: So lief die vergangene Handelswoche (06.07.2026 - 10.07.2026)

Der Goldpreis startete am Montagmorgen bei 4.147,7 US-Dollar in die neue Woche. Damit notierte das Edelmetall zwar 93,60 US-Dollar über dem Niveau des Vorwochen-Montags, jedoch 26,60 US-Dollar unter dem letzten Freitagsschluss.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 11.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die wichtigsten Kursbewegungen im Überblick:

Wochenbeginn: Nach anfänglichen leichten Verlusten stabilisierte sich der Kurs schnell. Die Erholung im Frühhandel am Dienstag wurde jedoch abverkauft.

Wochenmitte: Erneute Gewinnmitnahmen drückten den Kurs in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 4.100 US-Dollar. Am Mittwochabend formierte sich schließlich ein stabiler Boden, gefolgt von einer dynamischen Erholungsbewegung über die 4.100er-Marke.

Wochenende: Der Freitagshandel verlief übergeordnet seitwärts in einer engen Box. Das am Nachmittag markierte Tagestief wurde direkt wieder hochgekauft.

Wochenschluss: Gold ging bei 4.118,4 US-Dollar aus dem Handel und verbuchte damit einen leichten Wochenverlust.

Fazit zu unserer Vorwochen-Prognose: Unser Long-Ziel wurde fast perfekt getroffen! Mit dem Überschreiten der 4.177,0 USD-Marke hatten wir mit dem Erreichen der 4.179,8 US-Dollar gerechnet – diese Marke wurde nur haarscharf verfehlt. Auf der Unterseite wurde unser maximales Kursziel von 4.022,7 USD nicht ganz erreicht, da die Rücksetzer vorher stoppten. Die Handelsspanne (Range) war insgesamt deutlich kleiner als in der Vorwoche und lag unter dem Jahresdurchschnitt. Die Grundrichtung haben wir nicht richtig eingeschätzt - wir sind davon ausgegangen, dass neue Spannungen rund um den Iran dem "sichern Hafen Gold" mehr Schub geben würde...

Goldpreis Performance: prozentuale Entwicklung Woche, Monat, Jahr

📊 Wichtige Level: Goldpreis Widerstände & Unterstützungen

Für das aktuelle Trading-Setup ergeben sich aus der Chartanalyse folgende charttechnische Marken:

🔼 Gold Widerstände

(Resistance) 🔽 Gold Unterstützungen

(Support) 4.129,8 (SMA20 Daily) 4.107,2 4.186,0 4.103,3 4.202,9 4.102,8 (SMA50 4h) 4.236,4 (SMA200 4h) 4.102,0 (SMA20 4h) 4.282,7 4.097,2 4.352,1 (SMA50 Daily) 4.021,5 4.506,4 / 4.515,3 3.997,6 / 3.971,8 / 3.959,9 / 3.932,2

Die wichtigsten Marken auf Basis des Gold-Setups:

Intraday-Marken: 4.297 USD und 3.945 USD

Tagesschlussmarken: 4.418 USD und 3.737 USD

Break-Marken (Bullish): Wochenschluss bei 2.491 USD | Montagsschluss bei 1.977 USD

Boxbereich: 6.153 USD bis 2.941 USD

Trading-Range: 5.777 USD bis 2.491 USD

Zyklische Bewegungen (2020 – 2033): 11.222 USD bis 1.045 USD

🔍 Gold Chartcheck: Daily & 4h-Chart im Fokus

DAILY (Tageschart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 11.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart hat sich der Goldpreis im Bereich des 61,8 % Retracements stabilisiert und ist wieder an die SMA20 (aktuell bei 4.129,8 USD) herangelaufen. Obwohl diese Durchschnittslinie zeitweise überschritten wurde, fehlte dem Edelmetall die Kraft für eine nachhaltige Etablierung darüber.

Für eine nachhaltige bullishe Gold Prognose gilt weiterhin: Gold muss sich per Tagesschluss verbindlich über der SMA20 festsetzen. Je dynamischer diese Bewegung ausfällt, desto wahrscheinlicher wird ein Anlauf an das 50,0 % Retracement. Ein nachhaltiger Ausbruch dort oben würde den Weg frei machen in Richtung der SMA50 (aktuell bei 4.352,1 USD). Prallt der Kurs hingegen erneut ab, droht ein Rücksetzer zum 61,8 % Retracement.

Übergeordnetes Chartbild / Prognose (Daily): Bärisch 🔴

4h-Chart (Vierstundenchart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 11.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Hier zeigen sich die Stabilisierungsversuche besonders deutlich. Gold lief über die SMA20 (4.102,0 USD) und die SMA50 (4.102,8 USD), die aktuell fast deckungsgleich sind und als solider Support fungieren.

Um das kurzfristig positive Momentum zu nutzen, muss sich der Kurs nun zügig von diesen Linien nach Norden lösen. Gelingt dies, rückt die SMA200 (aktuell bei 4.236,4 USD) in den Fokus, zu der seit Mitte Mai kein Kontakt mehr bestand. Ein Rutsch unter die SMA20/SMA50 würde das Bild dagegen eintrüben.

Kurzfristiges Chartbild / Prognose (4h): Neutral / Bärisch 🟡🔴

💡 Experten-Fazit & Gold Prognose von Jens Chrzanowski

Gold steht an einer charttechnischen Kreuzung. Im 4h-Chart muss der Befreiungsschlag über die SMA20 / SMA50 gelingen, um die SMA200 anzuvisieren. Wirklich charttechnisch aufhellen wird sich die Lage aber erst über dem 50,0 % Retracement. Werden die gleitenden Durchschnitte auf der Unterseite aufgegeben, rückt sofort wieder das 61,8 % Retracement in den Fokus.

Erwartete Tendenz (KW 29/2026): Seitwärts / Aufwärts 🔄📈

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 % 🐂

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 % 🐻

Trading -Szenarien für den Goldpreis

🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)

Kann sich Gold aktuell über der Marke von 4.118,4 US-Dollar halten, starten die Bullen den nächsten Erholungsversuch. Die Kursziele sind eng gestaffelt:

Erste Zielzone: 4.120,9 / 4.123,7 / 4.126,8 / 4.129,9 / 4.132,7 / 4.135,0 / 4.138,5 / 4.141,2 / 4.143,7 / 4.147,0 / 4.149,9 USD. Zwischenbereich: 4.153,1 / 4.155,7 / 4.158,8 / 4.160,2 / 4.163,0 / 4.166,4 / 4.169,7 / 4.172,6 / 4.174,8 / 4.177,2 USD. Hauptziel-Marke: 4.180,1 US-Dollar. Erweitertes Ausbruchsziel: Über 4.180,1 USD liegen die nächsten charttechnischen Meilensteine bei 4.183,5 bis hoch zu 4.263,4 US-Dollar (gestaffelt über die bekannten Widerstände).

🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)

Fällt der Goldpreis unter die Marke von 4.118,4 US-Dollar und kann sich dort nicht stabilisieren, ist mit verstärktem Verkaufsdruck zu rechnen. Die Abgaben könnten folgende Ziele ansteuern:

Untere Support-Zone: 4.116,9 / 4.114,5 / 4.111,8 / 4.109,0 / 4.106,6 / 4.103,7 / 4.100,2 USD. Psychologische Marke: 4.073,7 US-Dollar (via Zwischenstationen bei 4.097,5 bis 4.076,5 USD). Maximales Abwärtspotenzial: Unter 4.073,7 USD droht eine Ausweitung der Korrektur über die Marken von 4.050,1 USD und 4.022,7 USD bis hinab zur wichtigen Marke von 3.997,8 US-Dollar.

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❓ Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Gold aktuell

Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zur aktuellen Chartanalyse und zur Gold Prognose für die Kalenderwoche 29/2026.

Wie lautet die aktuelle Gold Prognose für die KW 29/2026?

Die übergeordnete Gold Prognose für die Handelswoche KW 29/2026 tendiert laut technischer Analyse zu einer Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung. Das bullishe Szenario besitzt basierend auf dem aktuellen Chart-Setup eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 60 %, während das bearishe Szenario mit 40 % bewertet wird.

Wo notiert der Goldpreis aktuell und wie verlief die Vorwoche?

Der Goldpreis ging aktuell mit einem Kurs von 4.118,4 US-Dollar aus dem Wochenhandel der KW 28/2026. Trotz einer dynamischen Erholungsphase zur Wochenmitte verbuchte das Edelmetall damit einen leichten Wochenverlust. Die Handelsspanne (Range) blieb dabei unter dem aktuellen Jahresdurchschnitt.

Welche charttechnischen Widerstände sind für den Goldpreis wichtig?

Sollte der Kurs der Bullen an Fahrt gewinnen, stehen folgende Widerstände im Fokus:

4.129,8 USD (Wichtige SMA20-Linie im Daily-Chart)

4.180,1 USD (Zentrales Etappenziel für den Ausbruch)

4.236,4 USD (SMA200-Linie im 4h-Chart)

4.352,1 USD (Übergeordnete SMA50-Linie im Daily-Chart)

Welche Unterstützungen sichern den Goldpreis aktuell ab?

Auf der Unterseite wird der Kurs primär durch das Cluster im 4h-Chart gestützt. Die wichtigsten Support-Marken sind:

4.102,0 USD (SMA20 im 4h-Chart)

4.102,8 USD (SMA50 im 4h-Chart)

4.073,7 USD (Psychologisch wichtige Auffangmarke)

3.997,8 USD (Maximales Abwärtsziel des aktuellen Setups)

Wann hellt sich das übergeordnete Chartbild für Gold nachhaltig auf?

Das übergeordnete Chartbild wechselt von "bärisch" auf "bullisch", sobald sich das Edelmetall per bestätigtem Tagesschluss verbindlich über dem 50,0 % Retracement etablieren kann. Ein nachhaltiges Lösen von den Durchschnittslinien SMA20 und SMA50 nach oben ist dafür die Grundvoraussetzung.