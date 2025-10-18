mehr
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
OMC.US

OMC.US - Aktien-CFDs

Omnicom Group Inc CFD
Vergangene Ergebnisse und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
Bleiben Sie am Puls der Zeit mit unseren aktuellen Nachrichten

Investieren Sie in den OMC.US CFD

Finanzinstrument, dessen Preis auf dem Marktwert eines Omnicom Group Inc CFD basiert (Referenzmarkt: Organisierter Markt)
20%
1:5
-
15:30 - 22:00
50 USD
Bleiben Sie am Puls der Zeit mit unseren aktuellen Nachrichten

Gold Analyse & Prognose 🟡 Allzeithoch kann...

18. Oktober 2025

Bitcoin News: Aus dem Uptober wird ein Downtober...

18. Oktober 2025

BÖRSE HEUTE: US-Märkte erholen sich – VIX...

17. Oktober 2025
FAQ

Sie haben eine Frage?

Der Handel mit CFDs auf Aktien und der traditionelle Aktienhandel weisen einige wesentliche Unterschiede auf. Beim traditionellen Aktienhandel ist der Anleger Eigentümer der Aktie. Beim CFD Handel schließt der Anleger einen Vertrag mit dem Broker ab, um die Preisdifferenz je nach Handelsrichtung zu zahlen oder zu erhalten. Einer der Hauptunterschiede zwischen diesen beiden Handelsarten ist die Margin und die Hebelwirkung. Beim CFD Handel können Transaktionen für Beträge durchgeführt werden, die das investierte Kapital übersteigen. Dies kann die Rendite einer Anlage potenziell erhöhen, aber auch das Verlustrisiko steigern, wenn sich die Anlage nicht wie erwartet entwickelt. Diese Hebelwirkung ist beim traditionellen Aktienhandel, bei dem der volle Kaufpreis der Aktie im Voraus gezahlt werden muss, nicht möglich. Beim CFD Handel können Anleger darüber hinaus Leerverkäufe tätigen, d. h. sie können von fallenden Kursen profitieren, was beim traditionellen Aktienhandel nicht möglich ist. Es sollte jedoch bedacht werden, dass Investitionen in Aktien CFDs risikoreicher sind als Investitionen in herkömmliche Aktien.

Der Hebel ist eine Funktion im CFD-Handel, die es den Anlegern ermöglicht, Transaktionen für Beträge abzuschließen, die viel höher sind als das tatsächlich investierte Kapital. Er vervielfacht die Kaufkraft des als Margin eingezahlten Kapitals und ermöglicht es, Transaktionen abzuschließen, die den Wert der Einlage übersteigen. Dies kann die Gewinne eines Trades potenziell steigern, aber auch das Verlustrisiko erhöhen, wenn sich die Kurse nicht wie erwartet entwickeln.

Ja, Sie können Aktien mit CFDs leerverkaufen. Mit Differenzkontrakten können Sie sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse setzen, indem Sie Aktien kaufen (long gehen), von denen Sie erwarten, dass sie im Wert steigen, oder leerverkaufen (short gehen), wenn Sie erwarten, dass sie im Wert fallen.

