ÜBER DAS HANDELSINSTRUMENT

Advanced Micro Devices Inc

AMD ist der Handwerker der modernen Computertechnik – das Unternehmen entwickelt Prozessoren und Grafikchips, die in Laptops, Desktops, Spielkonsolen, aber auch in Rechenzentren zum Einsatz kommen. AMD ist dafür bekannt, größere Konkurrenten herauszufordern, und kombiniert technische Effizienz mit intelligentem Design, um Hochgeschwindigkeitscomputer für Privathaushalte, Unternehmen und Supercomputer gleichermaßen anzubieten. Heute ist das Unternehmen nicht nur einer der wichtigsten Treiber für den Gaming-Markt, sondern auch für den Markt für KI-Infrastruktur.

Kurze Unternehmensgeschichte und wichtige Meilensteine

1969 : AMD wird in Kalifornien als alternativer Halbleiterlieferant gegründet.

: AMD wird in Kalifornien als alternativer Halbleiterlieferant gegründet. 1990er Jahre: Wird zu einem wichtigen Konkurrenten von Intel auf dem Markt für x86-Prozessoren.

Jahre: Wird zu einem wichtigen Konkurrenten von Intel auf dem Markt für x86-Prozessoren. 2006 : Übernimmt ATI Technologies und steigt in den GPU-Markt ein.

: Übernimmt ATI Technologies und steigt in den GPU-Markt ein. 2017 : Einführung der Ryzen- und EPYC-Prozessoren, die die Rolle von AMD im Bereich Hochleistungsrechner neu definieren.

: Einführung der Ryzen- und EPYC-Prozessoren, die die Rolle von AMD im Bereich Hochleistungsrechner neu definieren. 2022 : Abschluss der Übernahme von Xilinx und Expansion in den Bereich Adaptive Computing.

: Abschluss der Übernahme von Xilinx und Expansion in den Bereich Adaptive Computing. Heute: AMD ist ein weltweit führender Chip-Entwickler für Verbraucher- und Unternehmenssegmente.

Wichtige Erkenntnisse

AMD entwickelt CPUs und GPUs, die in PCs, Servern und Gaming-Geräten zum Einsatz kommen.

Das Unternehmen steht in direktem Wettbewerb mit Intel im Bereich CPUs und mit Nvidia im Bereich GPUs.

Betreibt ein Fabless-Modell – entwickelt Chips, stellt sie aber nicht her.

Starker Fokus auf Cloud Computing, KI und eingebettete Lösungen.

Versorgt Geräte von PCs bis hin zu Xbox- und PlayStation-Konsolen mit Strom.

Das jüngste Wachstum wurde durch Produkte für Unternehmen und Rechenzentren vorangetrieben.

Geschäftsmodell

Das Geschäft von AMD konzentriert sich auf die Entwicklung von Chips für Computergeräte – sowohl für die „Gehirne“ (CPUs) als auch für die „Muskeln“ (GPUs). Diese Chips werden an PC-Hersteller, Gaming-Unternehmen und Rechenzentrumskunden verkauft.

Anstatt die Chips selbst herzustellen, lagert AMD die Produktion an Foundries wie TSMC aus. Dieses Fabless-Modell ermöglicht es AMD, sich auf Innovation und Geschwindigkeit zu konzentrieren, ohne die Kostenbelastung durch Fabriken tragen zu müssen. Das Unternehmen erzielt Einnahmen durch Produktverkäufe und strategische Partnerschaften, wobei häufig Komponenten gebündelt werden, um Komplettlösungen anzubieten.

Geschäftssegmente

Client Computing: CPUs und APUs für Desktops, Laptops und Workstations unter den Marken Ryzen und Athlon Gaming: GPUs für Gaming-PCs und Konsolen, darunter Xbox Series X und PlayStation 5. Rechenzentrum: EPYC-Serverprozessoren für Cloud- und KI-Workloads. Eingebettet: Chips, die in industriellen Geräten, Automobilsystemen und in der Luft- und Raumfahrt verwendet werden. Xilinx (übernommen): Erweitert das Angebot von AMD im Bereich programmierbarer Logikbausteine für spezialisierte Rechneranwendungen.

Anlagecharakteristika

AMD ist ein Fabless-Halbleiterunternehmen, das in mehreren wichtigen Segmenten tätig ist: CPUs für Verbraucher und Unternehmen, Gaming-GPUs und Serverchips. Es ist in einer stark zyklischen Branche tätig, in der die Nachfrage nach Computergeräten und Infrastruktur mit der Konjunkturlage steigt und fällt.

Im Gegensatz zu Nvidia schafft AMD einen Ausgleich zwischen Breite und Wettbewerb. Das Unternehmen konkurriert mit Intel im Bereich CPUs und mit Nvidia im Bereich GPUs und kann aufgrund seiner Effizienz, Energieeffizienz und seines Preis-Leistungs-Verhältnisses seit kurzem Erfolge verzeichnen. Seine Produkte kommen in Laptops für Verbraucher, Spielkonsolen, Cloud-Servern und sogar in eingebetteten Industriegeräten zum Einsatz.

Die Stärke von AMD liegt in seiner Skalierbarkeit und Produktvielfalt, die einen gewissen Puffer für verschiedene Endmärkte bieten. Wie bei den meisten Chipherstellern sind die Gewinne jedoch eng mit Produktzyklen, der wirtschaftlichen Lage und der Nachfrage nach Technologie verbunden. Trotz der Expansion in den Bereichen Rechenzentren und Embedded Computing durch Übernahmen wie Xilinx kann das Wachstum von AMD aufgrund der globalen Technologieausgabenzyklen weiterhin ungleichmäßig verlaufen.

Wichtige Punkte für Investoren

Konkurriert mit CPUs, GPUs und Rechenzentrumsinfrastrukturen

Zyklische Einnahmen in Verbindung mit Ausgaben für Unterhaltungselektronik und Unternehmens-IT

Starke Produktpalette, aber ständiger Druck von Intel und Nvidia

Das Fabless-Modell reduziert die Fixkosten, erhöht jedoch die Abhängigkeit von der Lieferkette.

Erhebliche Exposition gegenüber dem Gaming- und PC-Markt, der starken Schwankungen unterliegen kann

Strategische Diversifizierung durch Xilinx trägt zur Erweiterung der industriellen Reichweite bei

Wichtige Katalysatoren und Risiken

Katalysatoren:

Server- und Cloud-Erweiterung:

Die EPYC-Serverchips von AMD gewinnen bei Hyperscalern zunehmend an Bedeutung. Anhaltende Erfolge in Cloud-Rechenzentren könnten das Unternehmenswachstum vorantreiben.

Die EPYC-Serverchips von AMD gewinnen bei Hyperscalern zunehmend an Bedeutung. Anhaltende Erfolge in Cloud-Rechenzentren könnten das Unternehmenswachstum vorantreiben. Xilinx Integration:

Xilinx stärkt AMDs Position in den Bereichen Embedded Computing, Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie und Industrietechnik und erweitert damit seinen Kundenstamm.

Xilinx stärkt AMDs Position in den Bereichen Embedded Computing, Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie und Industrietechnik und erweitert damit seinen Kundenstamm. Neue Architektur startet:

Jede Generation der Ryzen-, Radeon- und EPYC-Chips verbessert die Energieeffizienz und Leistung, was AMD dabei hilft, neue OEM- und Unternehmenskunden zu gewinnen.

Jede Generation der Ryzen-, Radeon- und EPYC-Chips verbessert die Energieeffizienz und Leistung, was AMD dabei hilft, neue OEM- und Unternehmenskunden zu gewinnen. Verkaufszyklen für Konsolen:

AMD supplies custom chips for Xbox and PlayStation. New game launches and console refreshes can drive recurring revenue in gaming.

AMD supplies custom chips for Xbox and PlayStation. New game launches and console refreshes can drive recurring revenue in gaming. AI & Adaptive Compute Adoption:

Though not a leader like Nvidia, AMD is investing in AI-capable chips, including for inference and embedded use cases through FPGA tech.

Risiken

Makroökonomische Sensitivität:

AMD ist anfällig für Konjunkturschwankungen im Bereich der Unterhaltungselektronik. Ein Rückgang der Nachfrage nach PCs oder Konsolen kann sich erheblich auf den Umsatz auswirken.

AMD ist anfällig für Konjunkturschwankungen im Bereich der Unterhaltungselektronik. Ein Rückgang der Nachfrage nach PCs oder Konsolen kann sich erheblich auf den Umsatz auswirken. Preisdruck: Der harte Wettbewerb mit Intel und Nvidia kann AMD dazu zwingen, Preisnachlässe auf Chips zu gewähren, was sich auf die Margen und ASPs (durchschnittliche Verkaufspreise) auswirkt.

Supply Chain Bottlenecks: Wie Nvidia ist auch AMD auf Foundries (hauptsächlich TSMC) angewiesen. Jede Störung oder Verzögerung bei der Priorisierung kann die Produkteinführung beeinträchtigen.

Umsatzrisiko in China: Exportbeschränkungen und geopolitische Spannungen mit China, einem wichtigen Markt für AMD, könnten das Wachstum sowohl im Verbraucher- als auch im Servermarkt beeinträchtigen.

Komplexe Integration: Fusionen wie die mit Xilinx bringen Diversifizierung, erfordern aber auch eine erfolgreiche Integration, was das Management belasten und die erwarteten Synergieeffekte verzögern kann.

AMD & KI-Revolution

Jahrzehntelang galt Advanced Micro Devices (AMD) als Außenseiter, der bei CPUs hinter Intel zurückblieb und zusehen musste, wie Nvidia den GPU-Markt dominierte. Doch diese Situation ändert sich derzeit rapide. Der KI-Trend steht im Mittelpunkt dieses Wandels. Seit 2023 positioniert sich AMD auf dem boomenden Markt für KI-Beschleuniger.

MI300X: AMD’s Flagship AI Chip

Der Instinct MI300X ist der AMD-AI-GPU-Chip:

192 GB HBM3 Speicher

Entwickelt für LLMs, Training und Inferenz (denken Sie an Workloads auf ChatGPT-Niveau)

Interesse von Hyperscalern: Microsoft, Meta und andere beobachten die Entwicklung aufmerksam.

ROCm Ecosystem

ROCm: Die Open-Source-KI-Softwareplattform von AMD

Kompatibel mit PyTorch, TensorFlow und mehr

Entwickler und Cloud-Anbieter anziehen, die nach offenen, kostengünstigen Alternativen suchen

KI im Laptop

Mit den Ryzen-AI-Chips stattet AMD alltägliche PCs mit neuronalen Engines aus:

Echtzeitübersetzung, intelligente Bildbearbeitungswerkzeuge, Offline-Sprachassistenten

Datenschutzorientierte KI-Verarbeitung – keine Cloud erforderlich

Warum es für Anleger wichtig ist

AMDs Vorstoß im Bereich KI ist kein Nebenschauplatz – es handelt sich um eine Chance im Wert von mehreren Milliarden Dollar:

AI accelerator TAM = $400Mrd+ in 2027

Selbst bescheidene Marktanteilsgewinne = erhebliches Aufwärtspotenzial

Expansion über CPUs hinaus in wachstumsstarke Segmente mit hohen Margen

Für Aktienanleger stellt die KI-Strategie von AMD einen der derzeit attraktivsten Wachstumskatalysatoren im Halbleitersektor dar. Der Gesamtmarkt für KI-Beschleuniger (TAM) wird bis 2027 voraussichtlich 400 Milliarden US-Dollar überschreiten.