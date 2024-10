Lesezeit: 11 Minute(n)

Ob Sie direkt oder indirekt in Immobilien investieren, die erzielten Renditen sind oft gut. Nach Angaben von Forbes sind bei weitem mehr Milliardäre durch Immobilieninvestitionen reich geworden als durch jede andere Anlagekategorie.

Die Mischung verschiedener Anlagen ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Portfolio, und Immobilien sind eine gute Möglichkeit zur Diversifizierung Ihrer Anlagen.

Der Erwerb einer eigenen Immobilie kann jedoch teuer sein, wenn man die Anzahlung, die monatliche Hypothekenzahlung, die Versicherung und die Instandhaltung berücksichtigt. Außerdem wollen viele Menschen nicht die Kopfschmerzen haben, die das Vermieten einer Immobilie mit sich bringen kann.

Glücklicherweise gibt es viele Möglichkeiten, in Immobilien zu investieren, ohne sich mit Mietern auseinandersetzen zu müssen. Im Folgenden stellen wir Ihnen die beliebtesten Immobilieninvestitionen vor, die nicht mit dem Kauf einer Immobilie verbunden sind.

Arten von Immobilieninvestitionen

Nach Angaben des U.S. Census Bureau stiegen die Verkaufspreise für neue Häuser (ein grober Indikator für Immobilienwerte) von 1940 bis 2006 kontinuierlich an, bevor sie während der Finanzkrise einbrachen. Danach stiegen die Verkaufspreise wieder an und übertrafen sogar das Vorkrisenniveau. Dieser Trend setzte sich auch nach dem Ausbruch der Pandemie fort, da viele Menschen angesichts der steigenden Inflation, die die Kaufkraft ihrer Ersparnisse auf den Bankkonten schmälerte, Immobilieninvestitionen für eine gute Entscheidung hielten.

Bei Immobilieninvestitionen geht es darum, eine Rendite zu erzielen, entweder durch Investitionen in Fonds, die sich auf den Immobiliensektor konzentrieren, oder durch den physischen Akt des Kaufs, Verkaufs und der Entwicklung von Immobilien. Anleger, die physische Immobilien gekauft haben, können ein regelmäßiges Einkommen durch den Erwerb von Mietobjekten erzielen oder Immobilien sanieren, um ihren Wiederverkaufswert zu steigern (sogenanntes Flipping). Einige Anleger kaufen Immobilien in der Hoffnung, dass diese im Laufe der Zeit an Wert gewinnen werden.

Investitionen in Sachwerte sind jedoch auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Vermieter sehen sich oft mit potenziellen Problemen wie den Mietern, Sachschäden, der Notwendigkeit ständiger Wartung, Reparaturen und regelmäßiger Renovierungen konfrontiert. Auch der Kauf einer Immobilie als Investition birgt das übliche Risiko, dass sich die Rendite nicht wie erwartet entwickelt oder sogar ein Verlust eintreten kann. Diese Art von Investition ist eine große Verpflichtung, da Sie möglicherweise einen beträchtlichen Teil Ihrer Zeit und Ihres Vermögens in eine einzige Anlageform investieren müssen. Wenn Ihre Immobilieninvestitionen schief gehen, sollten Sie idealerweise andere Anlageklassen wählen, die dazu beitragen, den Verlust in Ihrem gesamten Anlageportfolio auszugleichen. Auch das Timing ist bei Immobilien ein Problem, denn ein schneller Zugriff auf Ihre Investition ist in der Regel nicht möglich.

Für Personen, die nicht über genügend Geld, Zeit oder Fachwissen in Bezug auf Reparaturen und Instandhaltung verfügen, kann eine interessante Alternative darin bestehen, direkt in Unternehmen zu investieren, die im Immobiliensektor tätig sind, oder in REITs.

Was sind REIT Aktien?

REITs sind eine Art von Investmentfonds, die ausschließlich in Immobilien investieren. Ein REIT entsteht, wenn eine Gesellschaft (oder ein Trust) das Geld der Anleger zum Kauf und Betrieb von Renditeobjekten verwendet. REITs werden wie jede andere Aktie an den großen Börsen ge- und verkauft. Bei diesen Fonds handelt es sich um Immobiliengesellschaften, die im Namen der Aktionäre/Investoren einen Gewinn aus ihrem Immobilienportfolio erwirtschaften. Eine Kapitalgesellschaft muss 90 % ihrer steuerpflichtigen Gewinne in Form von Dividenden ausschütten, um ihren REIT-Status aufrechtzuerhalten, daher zahlen sie keine Körperschaftssteuer auf ihre aus vermieteten Immobilien erzielten Gewinne. REITs müssen bestimmte gesetzliche Vorschriften einhalten, um diesen Status zu erhalten. Anleger, die Aktien des REIT gekauft haben, erhalten eine Dividende, die sich nach der Wertentwicklung des Immobilienportfolios richtet, was eine gute Möglichkeit zur Erzielung passiver Einkünfte sein kann. Darüber hinaus bieten REITs die Möglichkeit, in Nichtwohnimmobilien wie Einkaufszentren oder Bürogebäude zu investieren, die für Einzelanleger in der Regel nicht direkt erworben werden können.

Darüber hinaus schneidet diese Anlagegruppe in Zeiten der Unsicherheit, in denen viele Anleger einen sicheren Hafen suchen, oft gut ab. Vom Ausbruch der Pandemie bis April 2021 erzielten einige REITs bessere Renditen als der S&P 500 Composite und der breitere Finanzsektor.

Der Zacks Real Estate - Development Sektor ist in diesem Zeitraum um 94 % gestiegen, während der S&P 500 Composite um 49,1 % und der breitere Finanzsektor um 47,2 % wuchs. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Indikator für künftige Ergebnisse, und jede Person, die auf der Grundlage dieser Informationen handelt, tut dies ausschließlich auf eigenes Risiko: Zacks via nasdaq.com

Eine weitere Möglichkeit, in den Immobilienmarkt zu investieren, ist der Kauf von Aktien großer Entwicklungsgesellschaften. Der Immobilienentwicklungssektor umfasst Unternehmen, die Immobilien und Grundstücke besitzen, entwickeln, vermieten und verwalten. Der Sektor ist vielschichtig und umfasst die Renovierung bestehender Gebäude sowie den Kauf von Grundstücken und anderen Immobilienparzellen. Während einige Bauträger ihre Grundstücke bebauen, um sie später an Bauherren zu verkaufen, ist es auch gängige Praxis, sie für den Betrieb zu behalten. Der Betrieb dieser Immobilien bietet den Unternehmen wiederkehrende Einnahmequellen.

Was könnte die Immobilienpreise in Zukunft beeinflussen?

Seit Beginn der Pandemie im März 2020 sind die Werte einer Reihe von Immobilienarten entgegen den Erwartungen eines Rückgangs gestiegen, und viele Experten sind der Ansicht, dass die Preise in den kommenden Jahren weiter steigen werden, unterstützt durch eine starke Regierungspolitik (insbesondere in den USA), eine steigende Nachfrage und erhebliche Mittel, die für Immobilieninvestitionen bereitgestellt werden können. Gemäß dem American Jobs Plan hat die Regierung Biden vorgeschlagen, in den nächsten zehn Jahren rund 2 Billionen Dollar auszugeben. Darin enthalten sind 213 Milliarden Dollar für die Wohnungsinfrastruktur, die dem Aufbau stärkerer Gemeinschaften dienen soll. Das Hauptmotiv ist der "Bau, die Erhaltung und die Nachrüstung von mehr als zwei Millionen Wohnungen und Geschäftsgebäuden, um die Krise des erschwinglichen Wohnraums zu lösen".

Wenn sich der wirtschaftliche Aufschwung fortsetzt, dürfte dies die Nachfrage unterstützen und folglich den Wert von Gewerbeimmobilien erhöhen. Dies wiederum schafft neue Investitionsmöglichkeiten für Entwicklungsgesellschaften. Darüber hinaus hat die Pandemie die Entwicklung des E-Commerce-Sektors erheblich beschleunigt, und die weit verbreitete Einführung der Telearbeit zwingt die Vermieter, die Nutzung von Gewerbe- und Büroimmobilien zu überdenken. Aus diesem Grund entscheiden sich viele Menschen, die Großstädte zu verlassen und in die Vororte oder in ihre kleinen Heimatstädte zu ziehen, was zu höheren Preisen auf den lokalen Märkten führt. Nach Ansicht der Analysten wird dieser Trend noch viele Jahre anhalten. Darüber hinaus dürften sich die steigenden Anforderungen der Mieter an die Qualität und Funktionalität der Gebäude positiv auf die Bauträgerindustrie auswirken. In der Tat verlangen die Mieter zunehmend nach flexiblen Arbeitsplätzen und Annehmlichkeiten wie gemeinsamen Besprechungsräumen, besserer Raumluftqualität und berührungslosen Technologien. Trotz steigender Materialkosten wächst daher die Nachfrage nach solchen modernen Gebäuden, was ein positives Zeichen für die Entwicklungsbranche ist.

Für XTB-Kunden verfügbare Anlageprodukte aus der Immobilienbranche

Nachfolgend stellen wir Ihnen interessante Aktien und Fonds aus dem Immobiliensektor vor, in die Sie über unsere Handelsplattform investieren können

REIT ETFs:

Der Vanguard Real Estate ETF (VNQ.US) strebt ein hohes Einkommen und ein moderates langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in Aktien investiert, die von gewerblichen REITs ausgegeben werden. Unter Verwendung eines Vollreplikationsprozesses versucht der Fonds, alle Aktien in der gleichen Kapitalisierungsgewichtung wie der Index zu halten. Die in den Index aufgenommenen REITs und Immobilienwerte müssen eine ausreichende Anzahl von Aktien und ein ausreichendes Handelsvolumen aufweisen, um als liquide zu gelten. Die Equity Index Group von Vanguard verwendet proprietäre Software, um Handelsentscheidungen umzusetzen, die den Cashflow berücksichtigen und eine enge Korrelation mit den Indexmerkmalen aufrechterhalten. Der verfeinerte Indexierungsprozess von Vanguard hat in Verbindung mit niedrigen Verwaltungsgebühren und effizientem Handel für eine enge Nachverfolgung nach Abzug der Kosten gesorgt.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Indikator für künftige Ergebnisse, und jede Person, die auf der Grundlage dieser Informationen handelt, tut dies auf eigenes Risiko

Quelle: xStation5

iShares U.S. Real Estate ETF (IYR.US) bildet einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index von US-Immobilienaktien ab und erfasst einen Großteil des Immobiliensektors, einschließlich REITs und Unternehmen, die direkt oder indirekt in Immobilien durch Entwicklung, Verwaltung oder Eigentum investieren, einschließlich Immobilienagenturen. Der Fonds kann in Aktien jeglicher Kapitalisierung investieren, die an den wichtigsten US-Börsen gehandelt werden. Er investiert im Allgemeinen mindestens 80 % seines Vermögens in die Wertpapiere, aus denen sich sein zugrunde liegender Index zusammensetzt, sowie in Anlagen, die wirtschaftliche Merkmale aufweisen, die im Wesentlichen mit den Wertpapieren identisch sind, aus denen sich sein zugrunde liegender Index zusammensetzt.

REIT-Aktien: Armour Residential REIT & AGNC Investment

ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR.US) investiert in ein fremdfinanziertes Portfolio aus hypothekarisch gesicherten Wertpapieren (MBS) und Hypothekendarlehen und verwaltet dieses. Das Unternehmen investiert in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere für Wohnimmobilien, die von einem von der US-Regierung geförderten Unternehmen (GSE), wie der Federal National Mortgage Association oder der Federal Home Loan Mortgage Corporation, oder einer Regierungsbehörde, wie der Government National Mortgage Association, begeben oder garantiert werden (zusammen als Agency Securities bezeichnet). Das Unternehmen investiert auch in Interest-Only Securities, d.h. in die Zinsanteile von Agency Securities, die vom Kapitalanteil der gleichen Zahlung getrennt und einzeln verkauft werden. Das Unternehmen beschafft sich Mittel für zusätzliche Finanzierungen u. a. durch Aktienemissionen (einschließlich Vorzugsaktien), unbesicherte Schuldtitel und wandelbare Wertpapiere (einschließlich Optionsscheine, Vorzugsaktien und Schuldtitel).

Annaly Capital Management (NLY.US) ist einer der größten Hypotheken-Immobilien-Investmentfonds mit Anlagestrategien in den Bereichen Hypothekenfinanzierung und Mittelstandskredite. Das Unternehmen leiht sich Geld, vor allem über kurzfristige Rückkaufsvereinbarungen, und reinvestiert die Erlöse in Asset-Backed Securities. Das Gesamtvermögen des Unternehmens beläuft sich auf etwa 94 Milliarden Dollar. Am 9. September kündigte der Vorstand des Unternehmens eine Bardividende von 0,22 $ pro Stammaktie für das dritte Quartal 2021 an.

Quelle: xStation5

AGNC Investment (AGNC.US) ist ein intern verwalteter Mortgage Real Estate Investment Trust, der in erster Linie in Agency MBS auf fremdfinanzierter Basis investiert. Das Unternehmen finanziert seine Bestände durch besicherte Kredite, die als Rückkaufsvereinbarungen (Repos) strukturiert sind.4 Am 7. Oktober erklärte AGNC eine Bardividende von $0,12 pro Stammaktie für Oktober 2021.

Aktien von Entwicklern:

CBRE Group, Inc. (CBRE.US) ist in der Bereitstellung von gewerblichen Immobilien- und Investitionsdienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in den folgenden Segmenten tätig: Advisory Services, Global Workplace Solutions und Real Estate Investments. Das Segment Advisory Services bietet weltweit eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, darunter Immobilienleasing, Kapitalmärkte (Immobilienverkauf und Hypothekenbeschaffung, -verkauf und -bedienung), Immobilienmanagement, Projektmanagement und Bewertungsdienstleistungen. Das Segment Global Workplace Solutions bietet weltweit eine breite Palette integrierter, vertragsgestützter Outsourcing-Dienstleistungen für Immobiliennutzer an, darunter Facility Management, Projektmanagement und Transaktionsdienstleistungen (Vermietung und Verkauf). Das Segment Real Estate Investments umfasst weltweit angebotene Investment-Management-Dienstleistungen, Entwicklungsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich sowie einen Service, der Immobiliennutzern und -eigentümern helfen soll, die wachsende Nachfrage nach flexiblen Büroraumlösungen auf globaler Basis zu befriedigen.

Quelle: xStation5

The Howard Hughes Corp. (HHC.US) befasst sich mit der Entwicklung und Verwaltung von Gewerbe-, Wohn- und gemischt genutzten Immobilien. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung und den Verkauf von Grundstücken für groß angelegte, langfristige Gemeindeentwicklungsprojekte in und um Las Vegas, Nevada, Houston, Texas, und Columbia, Maryland. Das Unternehmen betreibt in New York ein etwa 453.000 Quadratmeter großes Restaurant-, Einzelhandels- und Unterhaltungsgebäude.

Investieren in Immobilien – Eine Zusammenfassung:

Investitionen in Immobilien sind eine der besten Möglichkeiten, die eigenen Finanzen zu vermehren, bestimmte finanzielle Ziele zu erreichen und ein attraktives Portfolio aufzubauen. Richtig gemacht, können Immobilieninvestitionen lukrativ sein und zusätzliche Einkommensquellen schaffen. Und viele der besten Immobilieninvestitionen erfordern nicht, dass man einem Mieter auf Schritt und Tritt zur Seite steht. Dank REITs und Aktien von Erschließungsunternehmen kann jeder in Immobilien investieren, auch wenn er nur wenig Geld für den Anfang hat.