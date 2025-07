Rohstoff Investment: Mit Aktien und ETF in Seltene Erden investieren

Von Smartphones über Elektroautos bis hin zu Windturbinen: Seltene Erden, eine Gruppe von 17 chemisch ähnlichen Metallen, stecken in zahlreichen Hightech-Geräten und grünen Technologien und sind damit unverzichtbar für das moderne Zeitalter. Gleichzeitig ist die Verfügbarkeit dieser Metalle begrenzt und stark von der Produktion einzelner Länder, insbesondere Chinas, abhängig. Diese Konstellation aus hoher Nachfrage und begrenztem Angebot rückt Investments in Seltene Erden Aktien und ETFs in den Fokus. Trotz ihrer immensen Bedeutung wissen viele Anleger nicht, was es mit den sogenannten „Rare Earths“ auf sich hat und verpassen so Chancen. Dieser Artikel ändert das und klärt darüber auf, wie du als Privatanleger über Aktien und ETFs in Seltene Erden investieren kannst. Das Wichtigste in Kürze: Seltene Erden sind 17 Spezialmetalle, die für Hightech und Energiewende etwas zum Bau von Elektroautos, Windrädern oder Smartphones unverzichtbar sind.

sind 17 Spezialmetalle, die für Hightech und Energiewende etwas zum Bau von Elektroautos, Windrädern oder Smartphones unverzichtbar sind. Investment-Chance : Die globale Nachfrage nach Seltenen Erden wächst durch Megatrends wie E-Mobilität und erneuerbare Energien stetig – Anleger können vom langfristigen Wachstumspotenzial profitieren.

: Die globale Nachfrage nach Seltenen Erden wächst durch Megatrends wie E-Mobilität und erneuerbare Energien stetig – Anleger können vom langfristigen Wachstumspotenzial profitieren. Anlagemöglichkeiten : Du kannst über verschiedene Wege in Seltene Erden investieren – etwa in einzelne Seltene Erden Aktien von Bergbauunternehmen oder mit speziellen Seltene Erden ETFs, die das Risiko breit streuen.

: Du kannst über verschiedene Wege in Seltene Erden investieren – etwa in einzelne Seltene Erden Aktien von Bergbauunternehmen oder mit speziellen Seltene Erden ETFs, die das Risiko breit streuen. Risiken beachten: Der Markt für Seltene Erden unterliegt Preisschwankungen und geopolitischen Risiken. China dominiert Produktion und Export, was Abhängigkeiten schafft. Zudem sind Umweltaspekte bei der Förderung nicht zu unterschätzen.

Was sind Seltene Erden und warum sind sie so wichtig? Seltene Erden (auch Rare Earth Elements, REE) umfassen eine Gruppe von 17 metallischen Elementen im Periodensystem. So exotisch ihre Namen – von Neodym und Dysprosium bis Europium – auch klingen, so allgegenwärtig sind sie in unserem Alltag. Der Name „seltene“ Erden ist dabei etwas irreführend. Viele dieser Metalle kommen geologisch durchaus häufig vor, aber meist nur in geringer Konzentration, was die Förderung aufwändig macht. Seltene Erden werden in vielen Schlüsselindustrien eingesetzt: Hochleistungsmagnete aus Neodym treiben Elektromotoren in E-Autos und Generatoren von Windkraftanlagen an.

Europium und Terbium finden sich in Bildschirmen und effizienten Leuchtmitteln. Ob in Smartphones, Kopfhörern, Röntgengeräten oder militärischen Präzisionswaffen, ohne diese Spezialmetalle wäre moderne Technologie kaum denkbar. Man unterscheidet übrigens zwischen leichten und schweren Seltenen Erden. Besonders die schweren Elemente wie Terbium oder Dysprosium sind äußerst rar. Neben ihrer technischen Bedeutung ist die Angebotslage ein zentraler Faktor. Die Förderung und Verarbeitung von Seltenen Erden ist komplex und konzentriert sich auf wenige Länder. Besonders China nimmt hier eine dominierende Rolle ein: Schätzungen zufolge stammen rund 80 % der weltweit exportierten Seltenen Erden aus China. Westliche Industrienationen sind also in hohem Maße auf Importe angewiesen. Diese geopolitische Abhängigkeit verleiht Seltenen Erden eine strategische Dimension. Lieferengpässe oder Exportbeschränkungen können ganze Branchen treffen. Gleichzeitig bemühen sich Länder wie die USA, die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder Australien um den Aufbau eigener Kapazitäten, um unabhängiger von chinesischen Lieferungen zu werden.

Warum in Seltene Erden Aktien und ETFs investieren? Der Markt für Seltene Erden Aktien und ETFs bietet nicht nur aus technologischer Sicht spannende Perspektiven, sondern auch als strategisches Investment mit Zukunftspotenzial. Wachstumsmarkt durch globale Megatrends Angesichts der zentralen Rolle, die Seltene Erden in Zukunftsbranchen spielen, setzen immer mehr Anleger auf diese Rohstoffe. Globale Megatrends wie die Elektrifizierung des Verkehrs, die Energiewende und die Digitalisierung treiben die Nachfrage nach diesen Metallen kräftig an. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) könnte die Nachfrage nach Seltenen Erden bis 2040 je nach Szenario auf mehr als das doppelte des heutigen Bedarfs steigen. Regierungen in Europa und den USA fördern daher aktiv neue Projekte und Recycling-Technologien, um unabhängiger von Importen zu werden. Solche Initiativen können die Branche zusätzlich beleben. Dieser erwartete Nachfrageschub eröffnet Chancen für langfristiges Wachstum bei Unternehmen, die Rare-Earth-Materialien fördern oder weiterverarbeiten. Wer frühzeitig investiert, kann potenziell von steigenden Umsätzen und Gewinnen in diesem Wachstumsmarkt profitieren. Diversifikation & Absicherung gegen Rohstoffabhängigkeit Ein weiterer Aspekt ist die Diversifikation im Anlageportfolio. Die Kursentwicklung von Rohstoffen und Bergbauaktien korreliert oft wenig mit klassischen Aktienindizes. Indem du einen Teil deines Kapitals in Rohstoffwerte wie Seltene Erden Aktien investierst, kannst du dein Portfolio breiter aufstellen und dich ein Stück weit gegen konjunkturelle Schwankungen oder Inflationsrisiken absichern. Gerade in Zeiten, in denen Technologiewerte an der Börse schwächeln, kann ein Investment in Rohstoffe stabilisierend wirken. Historisch haben Rohstoffwerte zudem in Phasen höherer Inflation häufig eine relative Stärke gezeigt. Zudem sind Seltene Erden ein realer Sachwert, der physisch gebraucht wird, was diese Anlageklasse für viele attraktiv macht. Nachhaltigkeit & ESG-Debatte bei Seltenen Erden Auch Aspekte von Nachhaltigkeit und ESG (Environmental, Social und Governance, auf Deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) spielen beim Investment in Seltene Erden eine Rolle, wenn auch mit gemischten Vorzeichen. Einerseits sind diese Metalle entscheidend für grüne Technologien wie Windenergie und Elektromobilität, die den CO₂-Ausstoß reduzieren. Andererseits geht der Abbau von Seltenen Erden häufig mit Umweltproblemen einher, etwa durch den Einsatz giftiger Chemikalien bei der Trennung der Metalle. Für umweltbewusste Anleger ergibt sich hier ein Spannungsfeld: Sie investieren in Rohstoffe, die für die Energiewende benötigt werden, müssen aber die ökologischen Belastungen der Förderung mit bedenken. Inzwischen achten jedoch viele Unternehmen auf bessere Umweltstandards, und es wird verstärkt an Recycling-Technologien gearbeitet, um den Bedarf nachhaltiger zu decken. Tipp: Wenn du an dem Zukunftsthema Rare Earths teilhaben möchtest, gelingt der Einstieg zum Beispiel über einen spezialisierten ETF oder entsprechende Aktien. Bei XTB findest du Zugang zu tausenden davon weltweit, darunter auch verschiedene Seltene Erden ETFs und Aktien. Der Handel erfolgt dabei ohne Orderkommission (bis zu 100.000 Euro monatliches Handelsvolumen; danach 0,2%, mind. 10 Euro), was gerade für langfristige Investments ein Kostenvorteil ist.

Möglichkeiten, in Seltene Erden zu investieren Es gibt im Wesentlichen drei Wege, wie du als langfristig orientierter Privatanleger am Markt für Seltene Erden partizipieren kannst: Seltene Erden Aktien – gezielte Unternehmensbeteiligung



Du kannst in einzelne Bergbauunternehmen investieren, die Seltene Erden fördern oder verarbeiten. Mit einer Aktie erwirbst du einen Anteil an einem Unternehmen und setzt darauf, dass dessen Geschäftserfolg vom wachsenden Bedarf profitiert.



Der Vorteil ist die unmittelbare Beteiligung am Unternehmenserfolg: steigen die Gewinne, steigt meist auch der Kurs der Aktie. Allerdings trägt man als Anleger auch das Risiko: Schlechte Unternehmensführung, technische Probleme oder politische Einflüsse im Förderland können den Aktienkurs trotz hoher Rohstoffnachfrage belasten. ETFs auf Seltene Erden – breiter investieren



Eine bequemere und diversifizierte Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds, sogenannte Exchange Traded Funds (ETFs), die einen Korb von Rare-Earth-Unternehmen abbilden.



Ein Seltene Erden ETF bündelt die Aktien mehrerer Bergbau- und Technologieunternehmen aus diesem Bereich. Damit profitierst du von der Entwicklung der Branche insgesamt, ohne von der Performance einzelner Firmen abzuhängen.



Zudem sind ETFs kostengünstig und transparent. Du solltest beachten, dass die Ausrichtung der ETFs variieren kann, manche investieren ausschließlich in Produzenten von Seltenen Erden, andere haben auch Firmen im Portfolio, die strategische Metalle oder Batterierohstoffe herstellen. Rohstoff ETFs mit Beimischung Seltener Erden



Darüber hinaus gibt es breit aufgestellte Rohstoff- und Technologiefonds, in denen Seltene Erden mit enthalten sind. Das können ETFs auf Batterie-Technologien, erneuerbare Energien oder allgemein auf kritische Metalle sein.



Hier machen Rare-Earth-Unternehmen oft nur einen Teil des Gesamtportfolios aus, aber sie bieten eine zusätzliche Streuung über verwandte Sektoren. Rohstoff ETFs eignen sich, wenn du nicht allein auf Seltene Erden setzen, sondern das Thema im Kontext eines größeren Trends wie Elektromobilität oder Cleantech abdecken möchtest. Um passende Aktien oder ETFs zu finden, kannst du XTBs moderne Handelsplattform und Analysetools nutzen. Die xStation 5 bietet einen integrierten Aktien- und ETF-Scanner, mit dem sich gezielt nach Branchen oder Schlagworten suchen lässt. Zum Beispiel nach „Rare Earth“ oder nach Unternehmen aus dem Rohstoffsektor. Außerdem lassen sich die Ergebnisse nach Kennzahlen wie Marktkapitalisierung oder Dividendenrendite filtern.

Die besten Seltene Erden ETFs und Aktien Bevor du dich für ein konkretes Produkt entscheidest, lohnt ein Blick auf die Auswahlkriterien. Worauf sollte man bei ETFs und Aktien achten? Bei einem ETF auf Seltene Erden sind Faktoren wie die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER), das Fondsvolumen, die Replikationsmethode (also wie der Fonds den jeweiligen Index abbildet, physisch oder synthetisch) und das Fondsdomizil wichtig. Ein größerer ETF mit physischer Nachbildung und niedrigen Kosten bietet in der Regel mehr Stabilität als ein exotisches Nischenprodukt. Bei Seltenen Erden Aktien solltest du auf solide Unternehmensdaten achten: Die größten Produzenten mit etablierten Minen und diversifizierten Absatzmärkten sind oft weniger riskant als kleinere Explorationsfirmen. Die Werkzeuge der Fundamentalanalyse sind bei der Aktienwahl eine große Hilfe. Bei den im folgenden genannten Produkten handelt es sich explizit nicht um eine Anlageberatung. Ihre Auflistung soll lediglich einen beispielhaften Überblick schaffen. Beispiele für Seltene Erden ETFs VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF (VVMX.DE): Einer der bekanntesten thematischen ETFs, der weltweit in Unternehmen aus dem Bereich Seltene Erden und strategische Metalle investiert.



Mit über 500 Mio. € Fondsvolumen und einer TER von ca. 0,55 % bietet er breiten Marktzugang zu Minenbetreibern und Verarbeitern dieser Rohstoffe.

(VVMX.DE): Einer der bekanntesten thematischen ETFs, der weltweit in Unternehmen aus dem Bereich Seltene Erden und strategische Metalle investiert. Mit über 500 Mio. € Fondsvolumen und einer TER von ca. 0,55 % bietet er breiten Marktzugang zu Minenbetreibern und Verarbeitern dieser Rohstoffe. L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (Acc USD) (BATT.NL): Breiter aufgestellt entlang der Batterie-Wertschöpfungskette, enthält aber auch Unternehmen aus dem Bereich Seltene Erden.

(BATT.NL): Breiter aufgestellt entlang der Batterie-Wertschöpfungskette, enthält aber auch Unternehmen aus dem Bereich Seltene Erden. Global X Lithium and Battery Tech UCITS ETF (Acc, EUR) (LI7U.DE): Der ETF investiert weltweit in Unternehmen, die in der Lithiumförderung, Batterieproduktion und verwandten Bereichen tätig sind. Viele dieser Unternehmen sind auch im Bereich seltener Erden und strategischer Metalle aktiv. Beliebte Seltene Erden Aktien MP Materials (MP.US): Das Unternehmen betreibt die Mountain-Pass-Mine in Kalifornien, die einzige aktive Seltene Erden Mine in den USA. MP Materials profitiert von staatlicher Unterstützung, um die US-Versorgung mit Rare Earths sicherzustellen, und hat Wachstumspläne in der Weiterverarbeitung.

(MP.US): Das Unternehmen betreibt die Mountain-Pass-Mine in Kalifornien, die einzige aktive Seltene Erden Mine in den USA. MP Materials profitiert von staatlicher Unterstützung, um die US-Versorgung mit Rare Earths sicherzustellen, und hat Wachstumspläne in der Weiterverarbeitung. Pensana PLC (PRE.UK): 2019 als Pensana Rare Earths PLC gegründet, ist das Unternehmen heute ein mittelgroßer, profitabler Entwickler Seltener Erden mit Projekten in Angola und Großbritannien. Die Kombination aus guter Infrastruktur und erheblichen Reservevolumina macht das Unternehmen für Investoren interessant.

(PRE.UK): 2019 als Pensana Rare Earths PLC gegründet, ist das Unternehmen heute ein mittelgroßer, profitabler Entwickler Seltener Erden mit Projekten in Angola und Großbritannien. Die Kombination aus guter Infrastruktur und erheblichen Reservevolumina macht das Unternehmen für Investoren interessant. Niocorp Developments Ltd. (NB.US): Ursprünglich 1987 unter dem Namen Quantum Rare Earth Developments gegründet, ist NioCorp ein fokussierter Entwickler für kritische Superlegierungsrohstoffe in den USA. Das Elk Creek Projekt in Nebraska ist weit fortgeschritten.



Aufgrund seiner Schlüsselrohstoffe (Niobium, Scandium, Titan) spielt das Unternehmen eine potenzielle strategische Rolle bei der Versorgungssicherheit und der Energiewende.

Schritt für Schritt: So kannst du Seltene Erden Aktien und ETFs kaufen Möchtest du nun selbst Seltene Erden Aktien oder ETFs kaufen, sind nur wenige Schritte nötig. Hier ein kurzer Leitfaden für den Einstieg: Schritt 1 Suche dir zunächst einen passenden Online Broker, der ein breites Angebot an internationalen Aktien und ETFs führt. Achte auf niedrige Kosten, eine benutzerfreundliche Handelsplattform und gute Serviceleistungen. Bei XTB handelst du Aktien und ETFs kommissionsfrei bis zu einem monatlichen Volumen von 100.000 Euro (danach 0,2%, mindestens aber 10 Euro). Zudem punktet XTB mit der intuitiven xStation 5. Sollten doch einmal Fragen aufkommen, ist der deutschsprachige Kundenservice fast durchgängig erreichbar. Schritt 2 Überlege dir vorab deine Anlagestrategie: Willst du kurzfristig von Preisbewegungen profitieren, oder planst du ein langfristiges Investment? Für Einsteiger ist meist Buy-and-Hold sinnvoll, da man so von langfristigen Trends profitieren kann, ohne ständig handeln zu müssen. Gerade bei schwankungsanfälligen Märkten wie Rohstoffen, zu denen Seltene Erden ja gehören, empfiehlt sich zudem ein schrittweiser Einstieg. Du könntest zum Beispiel per ETF-Sparplan monatlich einen festen Betrag investieren um Kursschwankungen auszugleichen. Dadurch profitierst du auch vom Durchschnittkosteneffekt (Cost-Average-Effekt), indem du langfristig zu einem günstigeren Durchschnittspreis kaufst, weil man bei niedrigen Kursen mehr Anteile und bei hohen Kursen weniger Anteile erwirbt. Schritt 3 Hast du ein Handelskonto eröffnet, geht es daran, einen geeigneten Seltene Erden ETF oder die gewünschte Aktie auszuwählen. Wenn du einen Favoriten identifiziert hast, kannst du ihn auf die Watchlist setzen oder direkt zur Kauforder schreiten. Schritt 4 Sobald du dich entschieden hast, gibst du die Kauforder in der Handelsplattform auf: Betrag oder Stückzahl eingeben, Ordertyp wählen und ausführen. Investier dein Erspartes auf die smarte Art Leg dein Geld langfristig automatisiert an und wähle aus über 1450 ETFs Mehr erfahren Bleib nach dem Kauf mit den XTB-Marktanalysen über die neuesten Nachrichten und Unternehmensentwicklungen informiert – so kannst du dein Investment bei Bedarf anpassen. XTBs intuitive Handelsplattform, ETF-Sparpläne und umfangreiche Lernangebote erleichtern dir zusätzlich den Einstieg.

Risiken beim Investment in Seltene Erden Wie jedes Investment ist auch die Anlage in Seltene Erden Aktien und ETFs nicht ohne Risiken. Die wichtigsten Punkte, die du beachten solltest, sind folgende: Marktschwankungen & Geopolitik : Preise für Seltene Erden können stark schwanken. Angebot und Nachfrage werden oft durch politische Entscheidungen beeinflusst, etwa Exportquoten aus China oder Handelskonflikte. Solche Faktoren können zu plötzlichen Preissprüngen oder Einbrüchen führen, was sich direkt auf Aktien und ETFs in diesem Sektor auswirkt.



Zum Jahreswechsel 2024/25 kam es beispielsweise zu einem drastischen Preisanstieg, als China seine Exportquoten für bestimmte Seltene Erden drosselte. Kurz darauf brachen die Preise jedoch wieder ein. Solche Ausschläge erfordern von Anlegern einen langen Atem.

: Preise für Seltene Erden können stark schwanken. Angebot und Nachfrage werden oft durch politische Entscheidungen beeinflusst, etwa Exportquoten aus China oder Handelskonflikte. Solche Faktoren können zu plötzlichen Preissprüngen oder Einbrüchen führen, was sich direkt auf Aktien und ETFs in diesem Sektor auswirkt. Zum Jahreswechsel 2024/25 kam es beispielsweise zu einem drastischen Preisanstieg, als China seine Exportquoten für bestimmte Seltene Erden drosselte. Kurz darauf brachen die Preise jedoch wieder ein. Solche Ausschläge erfordern von Anlegern einen langen Atem. Umwelt- und ESG-Risiken : Der Abbau und die Verarbeitung von Seltenen Erden sind ökologisch problematisch. In Fördergebieten entstehen teils radioaktive Abfälle und giftige Schlämme, die Böden und Gewässer belasten.



Unternehmen könnten mit strengeren Umweltauflagen konfrontiert werden, was Kosten verursacht und die Gewinne schmälert.

: Der Abbau und die Verarbeitung von Seltenen Erden sind ökologisch problematisch. In Fördergebieten entstehen teils radioaktive Abfälle und giftige Schlämme, die Böden und Gewässer belasten. Unternehmen könnten mit strengeren Umweltauflagen konfrontiert werden, was Kosten verursacht und die Gewinne schmälert. Klumpenrisiko vs. Streuung : Investierst du in eine einzelne Seltene Erden Aktie, hängt der Erfolg stark vom Schicksal dieses einen Unternehmens ab. Fällt bei einer Mine beispielsweise die Förderung aus oder gerät die Firma in finanzielle Schwierigkeiten, drohen hohe Verluste.

: Investierst du in eine einzelne Seltene Erden Aktie, hängt der Erfolg stark vom Schicksal dieses einen Unternehmens ab. Fällt bei einer Mine beispielsweise die Förderung aus oder gerät die Firma in finanzielle Schwierigkeiten, drohen hohe Verluste. Zudem besteht ein politisches Länderrisiko: Fördert ein Unternehmen überwiegend in einem instabilen Land, können Konflikte oder staatliche Eingriffe die Produktion jederzeit gefährden.



ETFs bieten hier eine breitere Streuung über viele Unternehmen und mindern das Klumpenrisiko. Allerdings kann auch ein ganzer Branchen-ETF leiden, falls die Rohstoffpreise insgesamt fallen oder der Hauptproduzent China die Märkte überschwemmt.



Diversifikation ist daher wichtig, und du solltest nie alles auf eine Karte setzen.

Key Takeaways – Das Wichtigste auf einen Blick Seltene Erden gewinnen für Hightech und Klimawende immer mehr an Bedeutung. Ihr begrenztes Angebot und die Konzentration der Förderung in wenigen Ländern (vor allem China) machen sie geopolitisch brisant. Ihre Verfügbarkeit und Preis beeinflussen ganze Industriezweige. Für Privatanleger bieten Seltene Erden ETFs einen einfachen Weg, vom langfristigen Bedarf zu profitieren. Sie ermöglichen eine breite Streuung über mehrere Unternehmen und reduzieren das Risiko einzelner Fehlschläge. Solche ETFs sind kostengünstig und leicht handelbar, also gerade für Einsteiger eine gute Option. Rare-Earth-Investments können sinnvoll mit anderen nachhaltigen oder rohstoffnahen Anlagen kombiniert werden, um ein ausgewogenes Portfolio aufzubauen, etwa zusammen mit Lithium, Kupfer oder Technologie Titeln. Damit streust du das Risiko noch weiter und partizipierst an mehreren Trends zugleich. Das könnte dich auch interessieren: Was ist ein Trading Broker und worauf solltest du bei der Auswahl achten? Emerging Markets ETF – So profitierst du mit ETF von Schwellenländern Value Aktien: So findest du unterbewertete Aktien in 2025

FAQ Was sind Seltene Erden und wofür werden sie verwendet? Seltene Erden sind eine Gruppe von 17 Metallen, die in vielen Hightech-Produkten verwendet werden. Beispielsweise stecken sie in Smartphones, Computerchips, Elektroauto-Motoren, Windkraftanlagen und militärischen Systemen. Wie kann man in Seltene Erden investieren? Kleinanleger investieren meist indirekt in Seltene Erden, etwa durch den Kauf von Aktien von Bergbauunternehmen oder durch ETFs auf Seltene Erden. Dies ist der gängigste Weg für Einsteiger. Welche ETFs auf Seltene Erden gibt es? Es gibt mehrere spezialisierte ETFs, darunter zum Beispiel den VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF. Auch breiter aufgestellte Fonds wie der L&G Battery Value-Chain UCITS ETF enthalten Anteile von Seltene-Erden-Produzenten. Welche Seltene Erden Aktien sind besonders beliebt? Zu den bekanntesten Aktien in diesem Sektor zählen wohl MP Materials und Pensana PLC. Beide gehören zu den größten Produzenten außerhalb Chinas. Darüber hinaus interessieren sich manche Anleger auch für große Bergbaukonzerne wie BHP oder Rio Tinto, die teilweise im Rare-Earth-Geschäft tätig sind. Ist ein ETF auf Seltene Erden sinnvoll für Einsteiger? Ja, ein ETF kann für Einsteiger sinnvoll sein, da er das Risiko auf viele Unternehmen verteilt und keinen Stock-Picking-Aufwand erfordert. Dennoch gilt: Auch Seltene Erden ETFs unterliegen Marktschwankungen, daher sollte man die Anlage als längerfristiges Engagement betrachten. Welche Risiken hat ein Investment in Seltene Erden? Wichtige Risiken sind die hohe Volatilität der Rohstoffpreise, geopolitische Abhängigkeiten und ökologische Probleme beim Abbau. Einzelne Aktien können zusätzlich unternehmensspezifische Risiken haben, während ETFs diese streuen. Sind Seltene Erden Aktien und ETFs nachhaltig? Der Bergbau für Seltene Erden belastet oft die Umwelt, daher gelten solche Investments nicht als vollständig nachhaltig. Zwar sind Rare-Earth-Metalle für grüne Zukunftstechnologien nötig, doch streng ESG-konforme Fonds meiden meist diese Branche. Wie finde ich den besten Seltene Erden ETF? Vergleiche die verfügbaren ETFs nach Kriterien wie Kosten (TER), Fondsgröße, Indexzusammensetzung und bisheriger Performance. Achte darauf, welche Unternehmen im ETF enthalten sind und wie hoch der China-Anteil ausfällt, um das Risiko abzuschätzen. Wie stark ist China beim Thema Seltene Erden involviert? Sehr stark: China kontrolliert rund 60–70 % der weltweiten Produktion und den Großteil der Raffinierung von Seltenen Erden. Viele Industrien weltweit sind daher auf chinesische Lieferungen angewiesen. Kann man auch über einen Sparplan in Seltene Erden investieren? Ja, sofern dein Broker einen passenden ETF anbietet, kannst du per Sparplan regelmäßig in Seltene Erden investieren. So baust du schrittweise ein Investment auf und glättest Schwankungen durch den Cost-Average-Effekt. Bei XTB kannst du schon ab 15 Euro einen Sparplan erstellen.

