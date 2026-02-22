mehr
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld.
iShs Dow Jones Gbl Sust Scrnd UCITS (Acc, EUR)
Vergangene Ergebnisse und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
FAQ

Sie haben eine Frage?

Ein ETF (Exchange-Traded Fund) CFD ist ein Finanzderivat, das es Anlegern ermöglicht, auf die Kursentwicklung eines bestimmten ETF zu spekulieren, ohne diesen tatsächlich zu besitzen. Ein ETF CFD funktioniert, indem er den Kurs des zugrunde liegenden ETFs nachbildet und Anlegern ermöglicht, auf die Differenz zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs zu handeln. Dabei besitzt der Anleger den ETF nicht, sondern schließt einen Vertrag mit dem Broker ab, um die Preisdifferenz je nach Handelsrichtung zu zahlen oder zu erhalten.

Der Handel mit börsengehandelten Fonds (ETFs) unter Verwendung von CFDs bietet Anlegern Flexibilität und Zugang zu einer breiten Palette von globalen Märkten und Anlageklassen. Mit dem Handel von ETF CFDs können Händler auf Marktbewegungen in beide Richtungen spekulieren, indem sie long gehen (kaufen), um von steigenden Kursbewegungen zu profitieren, oder short gehen (verkaufen), um von fallenden Kursen zu profitieren. Darüber hinaus bieten CFDs die Möglichkeit, mit einem finanziellen Hebel zu handeln, was bedeutet, dass Trader auf größere Positionen zugreifen können, als es ihnen mit ihrem eigenen Kapital möglich wäre. Dies kann sowohl die potenziellen Gewinne als auch die potenziellen Verluste vergrößern. Der Handel von CFDs auf ETF birgt jedoch auch erhebliche Risiken, derer sich die Händler bewusst sein müssen. Der Markt kann starken Kursschwankungen unterliegen, die bei unzureichendem Risikomanagement zu schnellen Verlusten führen können. Darüber hinaus kann die Möglichkeit, auf Marge zu handeln, ein zweischneidiges Schwert sein, da sie die potenziellen Gewinne, aber auch die potenziellen Verluste erhöhen kann.

Der Hebel ist eine Funktion im CFD-Handel, die es den Anlegern ermöglicht, Transaktionen für Beträge abzuschließen, die viel höher sind als das tatsächlich investierte Kapital. Er vervielfacht die Kaufkraft des als Margin eingezahlten Kapitals und ermöglicht es, Transaktionen abzuschließen, die den Wert der Einlage übersteigen. Dies kann die Gewinne eines Trades potenziell steigern, aber auch das Verlustrisiko erhöhen, wenn sich die Kurse nicht wie erwartet entwickeln.

Ja, Sie können ETFs mit CFDs leerverkaufen. Mit Differenzkontrakten können Sie sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse setzen, indem Sie ETFs kaufen (long gehen), von denen Sie erwarten, dass sie im Wert steigen, oder leerverkaufen (short gehen), wenn Sie erwarten, dass sie im Wert fallen.
